Budzik zawsze dzwoni o czwartej trzydzieści. Nie mój, lecz mojego męża. Choć mieszkamy w ogromnym, nowoczesnym domu, który z zewnątrz przypomina rezydencję z amerykańskich filmów, wewnątrz panują zasady z minionej epoki. Zanim słońce wzejdzie nad horyzontem, słyszę ciężkie kroki na schodach. To mój teść, człowiek, którego słowo jest tutaj prawem ostatecznym, budzi domowników do pracy.

Myślałam, że wygrałam los

Leżę w wielkim łóżku, patrząc w sufit, i po raz tysięczny zadaję sobie to samo pytanie. Jak to się stało, że ja, dziewczyna z dużego miasta, z dyplomem dobrej uczelni i głową pełną marzeń, skończyłam w miejscu, w którym każdego dnia uchodzi ze mnie resztka życia? Odpowiedź jest prosta i bolesna zarazem. Uwierzyłam w piękną iluzję.

Kiedy poznałam Tomka, wydawał mi się ucieleśnieniem sukcesu. Jeździł luksusowym samochodem, nosił drogie zegarki i z pasją opowiadał o swoim agrobiznesie. W moich oczach był nowoczesnym przedsiębiorcą. Rozmawialiśmy o podróżach na Malediwy, o weekendach w Rzymie, o tym, jak wspólnie będziemy zarządzać jego imperium, a ja w międzyczasie rozwinę własną firmę zdalnie. Byłam w nim szaleńczo zakochana, a perspektywa życia bez zmartwień finansowych wydawała się po prostu nagrodą od losu.

Nasz ślub był wystawny, z rozmachem, na trzystu gości. Moje koleżanki z miasta patrzyły na mnie z nieskrywaną zazdrością. Szemrały między sobą, że wygrałam los na loterii. Ja też tak myślałam. Do czasu, aż wróciliśmy z krótkiej podróży poślubnej, a mój mąż oznajmił, że na razie musimy zamieszkać z jego rodzicami w ich części posiadłości, bo nasz dom wymaga jeszcze poprawek, które mogą potrwać rok, może dwa.

Chciałam żyć w luksusie

Zaledwie kilka dni po naszym powrocie romantyczna baśń zderzyła się z brutalną rzeczywistością. Nasza rezydencja stała zaledwie kilkaset metrów od ogromnej, nowoczesnej, ale wciąż potwornie śmierdzącej chlewni na tysiące świń. Ten zapach stał się moim stałym towarzyszem.

– Przesadzasz – skwitował mąż, gdy pierwszy raz zwróciłam na to uwagę przy śniadaniu. – To zapach pieniędzy. Dzięki temu jesz teraz szynkę parmeńską, a nie mielonkę.

Zamilkłam wtedy, nie chcąc wywoływać kłótni, ale to był dopiero początek moich rozczarowań. Mój teść to człowiek starej daty. Zbudował to wszystko własnymi rękami i nie pozwalał nikomu zapomnieć o tym fakcie ani na moment. W jego słowniku nie istniało słowo „odpoczynek”, a już na pewno nie w odniesieniu do kobiet. Zaraz po tym, jak wprowadziliśmy się do domu, zaczął wyznaczać mi obowiązki. Początkowo myślałam, że to żarty.

– Dzisiaj przyjeżdżają panowie do serwisu maszyn. Zrobisz obiad dla ośmiu osób. Tylko żeby było mięso, a nie jakieś miastowe sałaty – rzucił pewnego ranka, nie zaszczycając mnie nawet spojrzeniem.

Spojrzałam na Tomka, oczekując, że stanie w mojej obronie.

– Zrób to, kochanie – powiedział łagodnie, ale stanowczo mój mąż. – Ojciec ma dużo na głowie. Musimy mu pomagać.

– Ale ja mam pracę! – zaprotestowałam, czując, jak serce zaczyna mi szybciej bić z oburzenia.

Nic nie rozumiałam

Teść w końcu na mnie spojrzał. Jego oczy były zimne.

– Praca to jest w polu i w oborze. To, co ty tam klikasz w ten komputer, to zabawa. U nas w domu każdy ma swoje zadania. Nie będę darmozjadów utrzymywał.

Najbardziej przerażał mnie widok mojej teściowej. Miała zaledwie pięćdziesiąt kilka lat, ale wyglądała na co najmniej o dekadę starszą. Była niczym duch przemykający po ogromnych korytarzach domu. Zawsze zgięta w pół, zawsze ze ścierką w dłoni, zawsze gotowa usłużyć swojemu mężowi i synowi. Nigdy nie słyszałam, by się sprzeciwiła. Pewnego popołudnia, gdy obierałyśmy razem kilkanaście kilogramów ziemniaków dla pracowników sezonowych, spróbowałam z nią porozmawiać.

– Mamo… – zaczęłam niepewnie, bo rzadko pozwalała na spoufalanie się. – Dlaczego ty się na to wszystko godzisz? Przecież macie tyle pieniędzy, moglibyście zatrudnić kogoś do kuchni, do sprzątania. Dlaczego musicie harować od świtu do nocy?

– Pieniądze są w firmie, w ziemi, w maszynach. My jesteśmy tylko po to, żeby to wszystko kręciło się dalej. Im szybciej to zrozumiesz, tym mniej będziesz cierpieć.

Próbowałam walczyć

Z każdym dniem moja frustracja rosła, a miłość do Tomka zaczynała kruszyć się pod ciężarem codziennych upokorzeń. Nasze rozmowy, niegdyś pełne pasji i planów, zamieniły się w niekończące się wymiany zdań o nawozach, wypłatach dla pracowników i usterkach ciągników. Kiedyś wybuchłam. To było po tym, jak teść kazał mi pojechać po części do jakiejś maszyny rolniczej, anulując moje własne plany wyjazdu do miasta na spotkanie z przyjaciółką.

– Nie jestem waszą służącą! – krzyknęłam. – Miałam być twoją żoną, a nie darmowym parobkiem dla twojego ojca! Obiecywałeś mi zupełnie inne życie!

Tomek spojrzał na mnie z irytacją.

– O co ci znowu chodzi? Czego ci brakuje? Kupuję ci ubrania, masz świetny samochód, mieszkasz w pałacu.

– Mieszkam w śmierdzącym gnojem więzieniu! – łzy bezsilności pociekły mi po policzkach. – Ja tu nie mam żadnego życia. Jestem tylko darmową siłą roboczą. Nie po to studiowałam, nie po to chciałam założyć rodzinę, żeby teraz gotować gary zupy dla obcych ludzi i słuchać, jak twój ojciec mnie poniża!

– Żadna praca nie hańbi. Powinnaś być wdzięczna za to, co masz. Inne kobiety dałyby się pokroić za takie życie.

– To niech się kroją – wyszeptałam, czując, jak coś we mnie ostatecznie pęka. – Ja już dłużej tak nie potrafię.

Okłamywałam wszystkich

Najgorsza w tym wszystkim jest samotność. Ogromna, przytłaczająca samotność, która echem odbija się od drogich marmurów w naszym holu. Nie mam tu nikogo. Z sąsiadami nie utrzymujemy bliższych kontaktów, zresztą wsie są teraz inne, to ogromne przedsiębiorstwa, a nie małe społeczności.

Czasami dzwonią do mnie znajomi z dawnego życia. Kilka dni temu odezwała się Magda, moja najlepsza przyjaciółka ze studiów.

– Justyś, co tam u ciebie na włościach? – zapytała wesoło. – Znowu pijesz prosecco na tarasie? My tu z dziewczynami właśnie obgadujemy nowy projekt, brakuje nam ciebie. Kiedy wpadniesz do Warszawy?

Spojrzałam na swoje dłonie – nie miałam już perfekcyjnego manikiuru. Moje paznokcie były krótko obcięte, a skóra wysuszona od ciągłego mycia naczyń i pracy w kuchni.

– Wszystko cudownie, wiesz, jak to jest – skłamałam. – Dużo się dzieje, Tomek ma teraz gorący okres w firmie, więc mu pomagam. Może wpadnę za miesiąc.

– No jasne, pani prezesowo! Tylko nie zapomnij o nas, maluczkich! – zaśmiała się i rozłączyła.

Żyłam w klatce

Nie miałam siły powiedzieć jej prawdy. Było mi potwornie wstyd. Wstydziłam się tego, że dałam się zamknąć w złotej klatce, że zrezygnowałam z samej siebie dla iluzji bezpieczeństwa i luksusu, którego tak naprawdę nie ma. Każdej nocy, gdy Tomek zasypia snem sprawiedliwego, zmęczony całym dniem rządzenia swoim królestwem, ja leżę z otwartymi oczami. Wsłuchuję się w ciszę tego wielkiego domu, przerywaną jedynie odległym szumem wentylatorów z chlewni.

Tęsknię za wolnością. Tęsknię za zapachem spalin w mieście, za anonimowością w tłumie, za możliwością wyjścia z domu bez tłumaczenia się komukolwiek, dokąd idę i kiedy wrócę. Tęsknię za poczuciem, że jestem wartościowym człowiekiem, a nie tylko trybikiem w wielkiej maszynie rolniczej mojego teścia.

Zaczęłam po cichu odkładać pieniądze z tych kwot, które Tomek daje mi „na waciki”. Chowam je na osobnym koncie, o którym nikt tutaj nie wie. Nie wiem, czy kiedykolwiek znajdę w sobie odwagę, by spakować walizkę i wyjść przez te wielkie, kute drzwi, nie oglądając się za siebie. Na razie każdego ranka wstaję, wciągam powietrze przesiąknięte zapachem gospodarstwa, i nakładam maskę posłusznej żony. Płaczę tylko w nocy, tuląc twarz w jedwabną poduszkę, która miała być symbolem mojego wielkiego sukcesu, a stała się niemym świadkiem mojego największego życiowego błędu.

Justyna, 30 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie prawdopodobieństwa są całkowicie przypadkowe.

