To miał być dzień jak każdy inny, ale w mojej głowie rozgrywała się rewolucja, która miała zmienić wszystko. Miałam dość gier, masek i udawania kogoś, kim nie jestem, tylko po to, by zadowolić obcego człowieka przy stoliku w kawiarni. Obiecałam sobie: zero kłamstw, zero upiększania rzeczywistości. Chciałam, żeby ta randka była testem na prawdę, eksperymentem na żywym organizmie. Nie przewidziałam tylko jednego — że szczerość to broń obosieczna, a to, co usłyszę w zamian za moją wylewność, wbije mnie w fotel skuteczniej niż jakakolwiek krytyka.

Postanowiłam zagrać w otwarte karty

Pamiętam, jak stałam przed lustrem w przedpokoju, poprawiając szalik. Moje odbicie patrzyło na mnie z mieszaniną determinacji i zmęczenia. Miałam trzydzieści osiem lat, za sobą bolesny rozwód i serię nieudanych spotkań, które przypominały bardziej rozmowy kwalifikacyjne niż romantyczne uniesienia. Zazwyczaj na takich spotkaniach przyjmowałam rolę słuchaczki idealnej. Uśmiechałam się, potakiwałam, a o sobie mówiłam tylko tyle, ile było bezpiecznie. Byłam „tą wyluzowaną”, „tą bezproblemową”. A w środku? W środku byłam kłębkiem nerwów, obawiając się, że znowu zainwestuję uczucia w kogoś, kto potraktuje mnie jak element wystroju wnętrza.

Tamtego popołudnia, tuż przed wyjściem na spotkanie z Pawłem, zadzwoniła do mnie Kaśka, moja najlepsza przyjaciółka.

— Tylko nie udawaj znowu kogoś innego — powiedziała prosto z mostu. — Sylwia, bądź sobą. Jeśli facet ucieknie na widok twoich emocji, to znaczy, że nie był ciebie wart. Po co masz marnować kolejne trzy miesiące na udawanie, że nie masz bagażu doświadczeń? Każdy go ma.

Jej słowa dźwięczały mi w uszach, gdy zamykałam drzwi mieszkania. Miała rację. Byłam zmęczona. Zmęczona ukrywaniem faktu, że moje małżeństwo rozpadło się nie z powodu „niezgodności charakterów”, jak to ładnie ujmowałam, ale przez emocjonalny chłód i wieczne pretensje, które zniszczyły moją samoocenę. Zmęczona udawaniem, że jestem gotowa na nową miłość od zaraz, podczas gdy tak naprawdę każda próba zbliżenia wywoływała we mnie panikę.

Postanowiłam zagrać w otwarte karty. Totalna, brutalna szczerość. Jeśli Paweł, facet, z którym pisałam od dwóch tygodni i który wydawał się całkiem sensowny, miał mnie zaakceptować, to musiał poznać prawdziwą mnie. Z całym inwentarzem. Nie wiedziałam jeszcze, że ten wieczór przejdzie do historii moich randkowych katastrof, ale z zupełnie innego powodu, niż zakładałam.

Nie dzisiaj

Kawiarnia, którą wybraliśmy, była przytulna, pachnąca paloną kawą i cynamonem. Paweł już czekał. Wyglądał dokładnie tak jak na zdjęciach: schludny, w dobrze skrojonej koszuli, z łagodnym uśmiechem. Wstał na mój widok, przywitał się uprzejmie, odsunął mi krzesło. Wszystko szło zgodnie z podręcznikiem dobrych manier. Zamówiliśmy kawę. Przez pierwsze piętnaście minut rozmowa toczyła się utartym torem. Pogoda, praca, korki w centrum. On pracował w dziale IT dużej korporacji, ja zajmowałam się grafiką. Bezpieczne tematy, bezpieczne odpowiedzi. Czułam jednak, jak w środku narasta we mnie ciśnienie.

To było jak tama, która zaraz miała pęknąć. Patrzyłam na jego spokojną twarz i myślałam: „Czy on wie, że siedzi naprzeciwko kobiety, która boi się zasnąć przy kimś obcym? Czy domyśla się, ile razy płakałam w poduszkę w zeszłym miesiącu?”. W końcu Paweł zadał to pytanie. To jedno, standardowe pytanie, które pada na każdej pierwszej randce i zazwyczaj spotyka się z wyreżyserowaną odpowiedzią:

— A dlaczego właściwie jesteś sama? Rozwiodłaś się trzy lata temu, prawda? Co poszło nie tak?

Zazwyczaj odpowiedziałabym coś w stylu: „Nasze drogi się rozeszły, chcieliśmy czegoś innego”. Ale nie dzisiaj. Dzisiaj obowiązywała zasada stuprocentowej autentyczności. Wzięłam głęboki oddech, odstawiłam filiżankę na spodek, aż zadzwoniła porcelana, i spojrzałam mu prosto w oczy.

— Chcesz znać prawdę? — zapytałam, a mój głos zadrżał tylko nieznacznie.

Paweł zamrugał zaskoczony, ale skinął głową.

— Oczywiście. Cenię szczerość.

To było jak zaproszenie do tańca w ekstremalnych warunkach.

Mówiłam o bezsennych nocach

— Jestem sama, bo moje małżeństwo wypompowało ze mnie całą energię — zaczęłam, nie odwracając wzroku. — Mój były mąż był perfekcjonistą. Na początku mi to imponowało, ale potem stało się koszmarem. Kontrolował wszystko. Przez lata czułam się, jakbym była w klatce. Kiedy w końcu odeszłam, myślałam, że poczuję ulgę, ale zamiast tego poczułam przeraźliwą pustkę i lęk.

Zrobiłam pauzę, żeby zobaczyć jego reakcję. Paweł siedział nieruchomo, z lekko otwartymi ustami. Nie przerywał, więc kontynuowałam. Słowa płynęły ze mnie potokiem. Mówiłam o tym, że wciąż mam pewne kłopoty z poczuciem własnej wartości. O tym, że mam dni, kiedy wszystko mnie denerwuje i najchętniej rzuciłabym dotychczasowe życie i wyjechała daleko stąd. O moich lękach przed bliskością z kolejnym mężczyzną.

— Boję się, że znowu skończy się tak samo — wyznałam, czując, jak łzy napływają mi do oczu, ale nie starałam się ich ukryć. — Boję się, że jeśli komuś zaufam, to on wykorzysta moje słabości przeciwko mnie. Czasami, kiedy facet próbuje mnie przytulić na drugiej randce, mam ochotę uciec. To nie jest tak, że nie chcę miłości. Chcę. Ale mam złe doświadczenia, Paweł. Jestem skomplikowana. Mam bagaż, który waży tonę, i potrzebuję kogoś, kto to zrozumie.

Mówiłam o bezsennych nocach, o tym, jak analizuję każde słowo, które ktoś do mnie wypowiada, szukając ukrytego dna. To była spowiedź, jakiej nie słyszał żaden z moich dotychczasowych partnerów. Obnażyłam się przed nim całkowicie, zrzucając zbroję „silnej, niezależnej kobiety”.

Poczułam ulgę

Kiedy skończyłam, w kawiarni wydawało się ciszej niż wcześniej. Miałam wrażenie, że nawet ekspres do kawy przestał szumieć. Czułam wypieki na twarzy, serce waliło mi jak młot. Zrobiłam to. Powiedziałam prawdę. Paweł patrzył na mnie wzrokiem, którego nie potrafiłam rozszyfrować. Było w nim zdumienie, może nawet nuta przerażenia, ale nie uciekał. Siedział dalej.

— Wow — wydusił w końcu, biorąc łyk wystygłej już kawy. — To było... bardzo pogmatwane.

— Wiem — przyznałam, ocierając kącik oka serwetką. — Ale obiecałam sobie, że nie będę już udawać. Nie chcę tracić czasu. Jeśli to dla ciebie za dużo, zrozumiem, jeśli wstaniesz i wyjdziesz. Większość facetów woli wersję demo, a nie pełną, zbugowaną wersję oprogramowania.

Paweł nerwowo poprawił kołnierzyk. Przez chwilę bębnił palcami o blat stołu.

— Nie, nie wyjdę — powiedział powoli. — To znaczy... rzadko spotyka się kogoś tak szczerego. Doceniam to. Naprawdę. Większość kobiet, z którymi się spotykam, opowiada mi o jodze, podróżach na Bali i o tym, jak bardzo są spełnione w pracy. Ty jesteś... prawdziwa.

Poczułam ulgę. Więc jednak nie uciekł. Może Kaśka miała rację? Może autentyczność to klucz?

— Dziękuję. — Uśmiechnęłam się nieśmiało. — Teraz twoja kolej. Skoro ja wyłożyłam kawę na ławę, powiedz mi coś o sobie. Coś prawdziwego. Czego ty się boisz?

Chciałam usłyszeć o jego przeszłości, może o jakiejś trudnej relacji, o marzeniach, których nie spełnił. Chciałam nawiązać nić porozumienia na głębszym poziomie. Nie spodziewałam się jednak, że jego wyznanie sprawi, iż moje problemy wydadzą się nagle... zaskakująco dorosłe.

To nie był wstyd

Paweł odchrząknął i spojrzał w bok, unikając mojego wzroku.

— Wiesz, Sylwia, słuchając ciebie, pomyślałem, że może faktycznie nie ma sensu owijać w bawełnę. Jesteś dojrzałą kobietą, masz swoje przejścia. Ja też mam swoją sytuację, która dla wielu jest... problematyczna.

Pochyliłam się nad stołem, zaintrygowana.

— Śmiało. Nie oceniam. Przecież widziałeś, co ja przed chwilą zrobiłam.

— No więc... — zaczął, ważąc każde słowo. — Mam czterdzieści dwa lata. I mieszkam z rodzicami.

Zamarłam na chwilę, ale szybko przywołałam się do porządku. W dzisiejszych czasach to się zdarza. Ceny mieszkań są kosmiczne, ludzie tracą pracę, rozwodzą się i wracają do gniazda, żeby stanąć na nogi. Sama po rozwodzie przez dwa miesiące spałam w dawnym pokoju u mamy.

— Rozumiem — powiedziałam łagodnie. — To przejściowe, tak? Zbierasz na własne mieszkanie albo remontujesz coś? To rozsądne finansowo.

Paweł spojrzał na mnie z dziwnym wyrazem twarzy. To nie był wstyd. Raczej... beztroska?

— Nie, nie przejściowe. I nie zbieram na nic. Po prostu tam mieszkam. Od zawsze. To znaczy, wyprowadziłem się na studia na dwa lata, ale wróciłem. Jest mi tam dobrze.

Poczułam, jak mój entuzjazm zaczyna stygnąć.

— Ale... planujesz się wyprowadzić? W przyszłości?

— Właściwie to nie — odpowiedział, a jego szczerość zaczęła mnie uderzać z siłą tarana. — Zobacz, to jest duży dom. Mam całe piętro dla siebie. Mama świetnie gotuje, naprawdę, jej zrazy to mistrzostwo świata. Nie muszę martwić się o pranie, sprzątanie, rachunki płacimy na pół, więc wychodzi mi to bardzo tanio. Dzięki temu mogę wydawać kasę na swoje pasje, na sprzęt, na wyjazdy. Po co mam brać kredyt na trzydzieści lat, żeby mieszkać samemu w jakiejś klitce i jeść mrożonki?

To był ten moment

Patrzyłam na niego i nie wierzyłam własnym uszom. Przed chwilą wylałam przed nim całą moją duszę, a on? On właśnie przyznał mi się, że w wieku czterdziestu dwóch lat jest na garnuszku mamusi, bo tak mu wygodniej.

— Czekaj — przerwałam mu, starając się zachować spokój. — Chcesz powiedzieć, że twoja mama ci pierze i gotuje?

— No tak. — Wzruszył ramionami. — Lubi to. Jest na emeryturze, nudzi się. Dla niej to przyjemność, że ma się kim opiekować. A ja mam spokój. Wracam z pracy, obiad stoi na stole. Czysty układ.

— I nie przeszkadza ci brak... prywatności? — zapytałam, czując, jak w mojej głowie zapala się wielki, czerwony neon z napisem UCIEKAJ.

— Nie wchodzą mi do pokoju bez pukania — odparł defensywnie. — Czasem tylko mama wpadnie zabrać brudne naczynia.

Moja szczerość dotyczyła bagażu doświadczeń. Jego szczerość natomiast dotyczyła totalnego braku samodzielności. Nagle zrozumiałam, dlaczego słuchał mnie z takim przerażeniem. Nie chodziło o to, że współczuł mi tych wszystkich przeżyć. On pewnie kalkulował, czy kobieta z takimi problemami i potrzebą niezależności wpasuje się w układ, w którym teściowa robi przegląd szafy.

— A co z kobietami? — zapytałam, choć znałam już odpowiedź. — Jak one na to reagują?

— Różnie — przyznał, krzywiąc się. — Większość robi problemy. Chcą, żebym się wyprowadził, żebym „dorósł”. Ale ja jestem dorosły! Pracuję, zarabiam. Po prostu nie widzę sensu w utrudnianiu sobie życia na siłę. Myślałem, że ty, skoro tyle przeszłaś i jesteś taka szczera, zrozumiesz, że każdy ma swój sposób na życie. Że nie będziesz oceniać.

To był ten moment. Moment, w którym cała magia „szczerej randki” prysła jak bańka mydlana.

Nie było happy endu

Siedzieliśmy naprzeciwko siebie — ja, kobieta po przejściach i on, duży chłopiec, który wolał wygodę rodzinnego domu od wyzwań dorosłości. Byliśmy z dwóch różnych galaktyk. Moja trauma wynikała z nadmiaru odpowiedzialności i kontroli, jego styl życia wynikał z ucieczki od jakiejkolwiek odpowiedzialności.

— Paweł — powiedziałam powoli, czując dziwny spokój. — Doceniam twoją szczerość. Naprawdę. Zaoszczędziłeś nam obojgu mnóstwo czasu.

— To znaczy? — zapytał niepewnie.

— To znaczy, że szukamy w życiu zupełnie czegoś innego. Ja potrzebuję partnera, który jest oparciem, ale też jest samodzielny. Kogoś, z kim zbuduję dom, a nie kogoś, kogo będę musiała wyciągać z domu rodziców. Nie oceniam cię, masz prawo żyć jak chcesz. Ale ja nie chcę rywalizować z twoją mamą o to, kto lepiej uprasuje koszulę.

Jego twarz stężała.

— Jesteś taka sama jak inne — mruknął z goryczą. — Tyle mówiłaś o autentyczności, o akceptacji słabości, a skreślasz mnie, bo mieszkam z rodzicami. To hipokryzja.

— To nie hipokryzja — odparłam stanowczo, sięgając po torebkę. — To rzeczywistość. Moja niepewność i twoja wygoda to mieszanka wybuchowa. Ja potrzebuję dorosłości, ty potrzebujesz opieki. To się nie uda.

Zawołałam kelnera. Kiedy płaciłam za swoją herbatę, czułam na sobie jego wzrok. Był obrażony, urażony w swojej dumie, ale w głębi duszy widziałam w jego oczach coś jeszcze –—ulgę. Ulgę, że nie musi nic zmieniać. Że może wrócić do swojego pokoju na piętrze, zjeść kolację przygotowaną przez mamę i ponarzekać na „te dzisiejsze roszczeniowe kobiety”.

Wyszłam z kawiarni w deszczowe popołudnie. Nie było happy endu, nie było romantycznego pocałunku. Ale czułam się lżejsza. Mój eksperyment ze szczerością zadziałał. Odsiałam kogoś nieodpowiedniego w ciągu godziny, zamiast tracić miesiące na odkrywanie prawdy. Może i jestem zmęczona życiem, może noszę w sobie niepewność, ale przynajmniej stoję na własnych nogach. I wiem, że gdzieś tam jest ktoś, kto udźwignie moją szczerość, a ja nie będę musiała rywalizować z jego mamą o miano najważniejszej kobiety w jego życiu.

Sylwia, 38 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

