Całe życie powtarzałam sobie, że nie skończę jak moja matka, licząc każdy grosz do pierwszego. Kiedy w moim życiu pojawił się on, pachnący luksusem i obiecujący złote góry, byłam pewna, że wygrałam los na loterii.

Pamiętam zapach taniego mydła

Od najmłodszych lat w moim rodzinnym domu brakowało pieniędzy. Moja matka, niezwykle pracowita i dobra kobieta, wychowywała mnie sama. Harowała na dwa etaty w sklepie i w szklarni, żebyśmy miały co włożyć do garnka. Pamiętam wieczne cerowanie ubrań, zakupy tylko na wyprzedażach i ten specyficzny zapach szarego mydła, którego używałyśmy do wszystkiego, bo na pachnące żele pod prysznic nie było nas stać. Obiecałam sobie wtedy, w tamtej ciasnej klitce z nieszczelnymi oknami, że moje dorosłe życie będzie wyglądać zupełnie inaczej.

Kiedy dorosłam, stałam się osobą bardzo zdeterminowaną, ale też, co dziś przyznaję z wielkim wstydem, niesamowicie próżną. Moja najlepsza przyjaciółka, Magda, wyszła za mąż za skromnego nauczyciela historii. Pamiętam, jak patrzyłam na ich małe, przytulne mieszkanie z politowaniem.

– Magda, jak ty możesz tak żyć? – pytałam, kręcąc głową podczas jednych z odwiedzin. – Znowu musicie odkładać na nową pralkę przez pół roku?

– Pieniądze to nie wszystko – odpowiadała spokojnie, uśmiechając się do swojego męża. – Mamy siebie, wspieramy się. To jest najważniejsze.

Ja miałam inny plan na życie. Chciałam podróży, luksusowych samochodów i kolacji w drogich restauracjach. Moja matka często łapała się za głowę, słuchając moich tyrad o poszukiwaniu idealnego kandydata.

– Dziecko, bogactwo szczęścia nie daje. Szukaj dobrego, uczciwego człowieka – tłumaczyła mi, obierając ziemniaki na niedzielny obiad.

– Mamo, proszę cię, przestań – irytowałam się za każdym razem. – Ty całe życie byłaś uczciwa i co z tego masz? Zniszczone dłonie i brak oszczędności na czarną godzinę. Ja wyjdę tylko za milionera. Zobaczysz.

To był idealny kandydat

Artura poznałam na wystawie obrazów, na którą zdobyłam darmowe zaproszenie. Od razu rzucił mi się w oczy. Miał na sobie garnitur, który musiał kosztować majątek, a na jego nadgarstku błyszczał ciężki, złoty zegarek znanej marki. Był starszy ode mnie o piętnaście lat, szpakowaty, niezwykle szarmancki i pewny siebie. Kiedy podszedł, by skomentować obraz, przed którym stałam, poczułam, że to jest ten moment. Mój moment.

Zaczęliśmy się spotykać. Artur był uosobieniem moich marzeń. Opowiadał o swoich inwestycjach, wielkich kontraktach zagranicznych i nieruchomościach. Woził mnie luksusowym, sportowym samochodem, otwierał przede mną drzwi, przysyłał do mojej pracy ogromne bukiety czerwonych róż. Zabrał mnie do restauracji, gdzie jedliśmy potrawy, których nazw nawet nie potrafiłam poprawnie wymówić.

W moich oczach był bogiem sukcesu. Ja pracowałam jako asystentka w biurze nieruchomości, ale w jego towarzystwie czułam się jak księżniczka. Kiedy przedstawiłam go matce, ta była bardzo powściągliwa.

– Jest bardzo miły, córeczko, ale czy ty coś o nim wiesz? O jego rodzinie, przeszłości? – pytała z troską, gdy odwoził nas po niedzielnym obiedzie, który wyjątkowo zjedliśmy w drogiej restauracji na jego koszt.

– Wiem, że dba o mnie jak nikt inny. I że nie będę musiała martwić się o rachunki za prąd – odparłam z wyższością.

Byłam tak zaślepiona blaskiem jego życia, że odrzuciłam wszelkie wątpliwości. Chciałam tego luksusu tak bardzo, że nie dopuszczałam do siebie żadnych krytycznych myśli.

Nie dało mi to do myślenia

Oświadczył się po pół roku znajomości. To było jak scena z filmu. Wynajęty kwartet smyczkowy, piękny pierścionek z dużym kamieniem i obietnica, że resztę życia spędzimy w bajce. Zgodziłam się bez wahania.

Jednak tuż przed ślubem zaczęły dziać się dziwne rzeczy, które wtedy tłumaczyłam sobie w absurdalny sposób. Artur zaproponował, żebyśmy po ślubie na kilka miesięcy zamieszkali w moim małym mieszkaniu po babci.

– Słuchaj, kochanie, mój apartament wymaga gruntownego remontu – tłumaczył, gładząc mnie po dłoni. – Ekipa budowlana wchodzi za tydzień. Zrobimy tam wszystko pod twój gust, ale to potrwa. Przemęczymy się chwilę u ciebie, dobrze?

Zgodziłam się, bo perspektywa urządzania wielkiego apartamentu od zera była zbyt kusząca. Innym razem, gdy byliśmy na zakupach, jego złota karta została odrzucona.

– System bankowy znowu ma jakąś awarię – zaśmiał się nerwowo, wyciągając z portfela gotówkę. – Zrobiłem dziś kilka dużych przelewów firmowych, pewnie zablokowali ze względów bezpieczeństwa.

Nawet Magda, widząc to z boku, próbowała ze mną porozmawiać.

– Nie uważasz, że on dużo mówi o pieniądzach, ale rzadko pokazuje faktyczne dowody tych wielkich biznesów? – zapytała cicho, gdy wybierałyśmy suknię ślubną.

– Zazdrościsz mi po prostu – rzuciłam oschle, po czym odwróciłam się do lustra.

To był nasz ostatni szczery moment przed ślubem. Moja duma nie pozwalała mi słuchać przyjaciółki, która miała wyłącznie dobre intencje.

Ślub był przepiękny

Ślub był dokładnie taki, o jakim marzyłam. Wielka sala ozdobiona żywymi kwiatami, wykwintne jedzenie, suknia szyta na miarę w drogim salonie. Artur sfinansował wszystko, przynosząc gotówkę w grubych kopertach. Pamiętam, jak patrzyłam na gości z poczuciem ogromnego triumfu. Udowodniłam wszystkim, a przede wszystkim sobie, że uciekłam od biedy raz na zawsze.

Moja matka płakała podczas przysięgi. Myślałam, że to łzy wzruszenia, ale dziś wiem, że jej intuicja podpowiadała jej coś, czego ja nie potrafiłam dostrzec. Po weselu wróciliśmy do mojego małego mieszkania. Mieliśmy tam spędzić zaledwie trzy miesiące, by potem przenieść się do odnowionego apartamentu Artura.

Miesiąc miodowy spędziliśmy w egzotycznym kurorcie. Było cudownie. Słońce, plaża, drogie prezenty. Czułam się tak, jakby reszta mojego życia miała być już tylko nieskończonym pasmem przyjemności i komfortu.

Mąż miał same długi

Minęły dwa miesiące od ślubu. Artur coraz rzadziej wracał na noc do domu, tłumacząc to nawałem obowiązków firmowych i opóźnieniami w remontowanym mieszkaniu. Któregoś popołudnia, gdy miałam dzień wolny od pracy, usłyszałam pukanie do drzwi.

Otworzyłam. W progu stał elegancko ubrany mężczyzna z teczką. Zapytał o Artura.

– Męża nie ma w domu, jest w firmie. W czym mogę pomóc? – zapytałam uprzejmie.

Mężczyzna popatrzył na mnie ze współczuciem, po czym wręczył mi grubą kopertę.

– Proszę mu przekazać, że czas na polubowne załatwienie sprawy się skończył. Wkraczamy na drogę sądową.

Zamarłam. Kiedy mężczyzna odszedł, drżącymi rękami otworzyłam kopertę. Znalazłam tam wezwania do zapłaty na gigantyczne kwoty. To nie były rachunki za prąd czy telefon. To były gigantyczne zaległości z tytułu pożyczek. Przejrzałam papiery i poczułam, jak brakuje mi powietrza.

Zaczęłam szukać w rzeczach męża i odkryłam całą prawdę. Dokumenty leasingowe na samochód, który dawno został mu odebrany. Wezwania z urzędów. Pisma od osób prywatnych, od których pożyczał pieniądze. I umowa najmu rzekomego apartamentu, który okazał się jedynie wynajmowanym na krótkie terminy lokalem, z którego został wyrzucony za brak opłat na długo przed naszym ślubem.

Zrozumiałam swój błąd

Kiedy Artur wrócił wieczorem, siedziałam na kanapie, a przed sobą miałam rozłożone wszystkie dokumenty. Spojrzał na mnie, a z jego twarzy zniknęła cała pewność siebie. Nagle wydał mi się stary i zmęczony.

– Co to jest? – zapytałam, a mój głos przypominał szept. – Czym są te wszystkie długi?

– Mogę ci to wytłumaczyć, kochanie – zaczął, podchodząc bliżej. – Mam przejściowe trudności. Czekam na duży przelew z zagranicy.

– Przestań! – byłam skołowana. – To nieprawda!

– Wszystko niedługo się ułoży, uwierz mi – próbował kłamać dalej, unikając mojego wzroku.

– Nie masz żadnego majątku, prawda? Ten ślub... za co za niego zapłaciłeś? – pytałam, czując, jak łzy płyną mi po policzkach.

– Wziąłem kolejną pożyczkę – powiedział w końcu cicho, opadając na fotel. – Chciałem, żebyś była szczęśliwa. Chciałem ci zaimponować.

To był moment, w którym zrozumiałam swój błąd. Mój wspaniały milioner okazał się bankrutem, mitomanem i oszustem. Całe jego życie było jedną wielką mistyfikacją, zręcznie utkaną siecią kłamstw. Zegarek był bardzo dobrą podróbką, samochód pochodził z wypożyczalni, a luksusowe życie sponsorowały kolejne, niespłacane pożyczki. Co gorsza, zaciągnął zobowiązania również na naszą wspólną podróż poślubną, co oznaczało, że jako jego żona znalazłam się w samym środku tego finansowego bagna.

Czułam się oszukana

Następnego dnia spakowałam jego rzeczy i kazałam mu się wynieść z mojego mieszkania. Nie protestował. Wiedział, że gra dobiegła końca. Zostałam sama w czterech ścianach, patrząc na moją przepiękną suknię ślubną, która teraz przypominała mi tylko o mojej bezgranicznej głupocie.

Poszłam do matki. Kiedy zobaczyła mnie zapłakaną w progu, nie powiedziała słowa "a nie mówiłam". Po prostu mnie przytuliła. Poczułam ten znajomy zapach taniego mydła. Ten sam zapach, przed którym tak bardzo uciekałam. Nagle wydał mi się najbezpieczniejszym zapachem na świecie.

Później spotkałam się z Magdą. Zamiast mnie oceniać, zrobiła mi herbatę i wysłuchała całej mojej historii. Spojrzałam na nią i na jej skromne, uczciwe życie, które tak bardzo krytykowałam. Dopiero teraz zrozumiałam, kto tak naprawdę wygrał los na loterii.

Złożyłam pozew o rozwód i rozpoczęłam długą i wyczerpującą walkę o to, by odciąć się od długów mojego byłego męża. Straciłam oszczędności, mnóstwo nerwów i całą moją fałszywą dumę. Jednak ta trudna lekcja dała mi coś cennego. Nauczyłam się szanować pracę mojej matki i zrozumiałam, że bogactwo człowieka mierzy się tym, jak bardzo potrafi być szczery wobec siebie i innych, a nie tym, jaki nosi zegarek.

Karolina, 32 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

