Siedziałam w swoim starym, welurowym fotelu, patrząc na ekran telefonu, który rozświetlał półmrok salonu. Na wyświetlaczu po raz ósmy tego wieczoru pojawiło się imię mojego syna, Marka. Wiedziałam doskonale, dlaczego dzwoni. Termin porodu jego żony minął trzy dni temu. Zapewne właśnie wrócili ze szpitala z małym Antosiem, a to oznaczało, że starsza dwójka, pięcioletnia Zosia i trzyletni Kacper, roznosiła dom, domagając się uwagi. Marek dzwonił, żebym przyjechała. Żebym ugotowała obiad, nastawiła pralkę, zabrała starszaki na plac zabaw i pozwoliła młodym rodzicom odespać.

Ignorowałam telefony syna

Patrzyłam na ten wibrujący kawałek plastiku i czułam, jak w klatce piersiowej rośnie mi wielka, ciężka kula lodu. Przez całe swoje dorosłe życie nienawidziłam placów zabaw. Nienawidziłam tego specyficznego zapachu mokrego piasku, hałasu skrzypiących huśtawek i lepkich rączek brudzących moje ubrania. Nigdy nie byłam typem matki, która z zachwytem rozpływa się nad każdą nową umiejętnością dziecka, a już na pewno nie byłam typową polską babcią, która oddałaby ostatnią kroplę krwi za uśmiech wnuka.

– Nie tym razem – szepnęłam do samej siebie w pustym pokoju.

Telefon zgasł, by po chwili zapalić się znowu. Przymknęłam oczy. Przypomniał mi się zapach zasypki dla niemowląt, gotowanej marchewki i kwaśnego mleka, którymi przesiąkłam przez ostatnie lata, pomagając im przy dwójce starszych dzieci. Byłam na każde zawołanie. Odwoływałam wizyty u fryzjera, rezygnowałam z czytania książek, byle tylko pomóc Markowi. Ale w tamtym momencie, patrząc na gasnący ekran, podjęłam decyzję, która miała na zawsze odmienić losy naszej rodziny. Po prostu przestałam odbierać.

Miałam dość

Mój nieżyjący od dekady mąż, Janusz, był dobrym, ale do bólu przewidywalnym człowiekiem. Kiedy braliśmy ślub, obiecywał mi podróże. Mówił, że zwiedzimy świat, że zabierze mnie do Włoch, Hiszpanii, Grecji. Zamiast tego każde wakacje spędzaliśmy na zatłoczonych polskich plażach, licząc każdy grosz i chroniąc się za parawanem przed lodowatym wiatrem z nad Bałtyku. Zawsze było coś ważniejszego niż moje marzenia. Remont mieszkania, aparat ortodontyczny dla Marka, nowy samochód, wymiana dachu na działce teściów.

Moje życie upłynęło na ciągłym odkładaniu siebie na później. Najpierw byłam córką, która musiała opiekować się chorymi rodzicami. Potem żoną, która musiała dbać o domowy budżet. Następnie matką, która musiała wychować syna na porządnego człowieka. A na koniec stałam się babcią, darmową instytucją opiekuńczą, od której oczekiwano bezgranicznego oddania i rezygnacji z własnego życia.

Kiedy Janusz odszedł, myślałam, że wreszcie nadszedł mój czas. Ale wtedy Marek wziął ślub, pojawiła się Zosia, potem Kacper, a ja znów wpadłam w tryby rodzinnej maszyny. Zostałam sprowadzona do roli instytucji. Nie miałam imienia, byłam po prostu „babcią”. Kiedy patrzyłam w lustro, widziałam kobietę, która powoli znika. Kobietę o siwiejących włosach, ubraną w praktyczne, szare swetry, w których wygodnie było biegać za dziećmi. Tego wieczoru, gdy narodził się Antoś, dotarło do mnie, że jeśli teraz się nie zbuntuję, zostanę w tym szarym świecie aż do śmierci.

Chciałam zrobić coś dla siebie

Następnego dnia rano nie pojechałam do szpitala. Zamiast tego wyciągnęłam z szafy sukienkę, której nie miałam na sobie od lat. Miała głęboki, bordowy kolor i ładnie podkreślała moją talię, która o dziwo, wciąż była. Pomalowałam usta szminką, założyłam złote kolczyki i wyszłam z domu, ignorując kolejne powiadomienia o nieodebranych połączeniach.

Poszłam do klubu seniora, który mijałam setki razy, idąc na targ po warzywa na zupki dla wnuków. Zawsze wydawało mi się to miejsce odrobinę żałosne, ale tego dnia potrzebowałam po prostu przebywać wśród dorosłych ludzi. Kiedy otworzyłam drzwi, uderzył mnie zapach kawy, perfum i dźwięk głośnych rozmów. Nikt tu nie płakał, nikt nie domagał się zmiany pieluchy.

Przy stoliku w rogu siedziała Teresa, kobieta o burzy rudych włosów i głośnym, zaraźliwym śmiechu. Znałyśmy się z widzenia z osiedla, ale nigdy nie miałyśmy okazji porozmawiać. Przysiadłam się do niej, a ona, nie pytając o nic, od razu wciągnęła mnie w rozmowę. Opowiadała o swoich podróżach, o kursie malarstwa, o tym, że po sześćdziesiątce wreszcie zaczęła żyć.

– Krystyna, my jesteśmy w wieku, w którym już nic nie musimy, a wszystko możemy – powiedziała, mieszając herbatę. – Zrozumiałam to, gdy moje dzieci przestały mnie pytać, jak się czuję, a zaczęły pytać, kiedy przyjadę popilnować psa. Zrobiłam bunt. Ty też powinnaś.

Jej słowa padły na podatny grunt. Zaczęłam bywać w klubie codziennie. Chodziłam na wieczorki taneczne, uczyłam się śpiewać, poznawałam nowych ludzi. Marek po kilku dniach przestał dzwonić, wysłał tylko jednego, pełnego wyrzutów SMS-a z pytaniem, czy wszystko w porządku i dlaczego tak ich zostawiłam w najważniejszym momencie. Odpisałam krótko, że potrzebuję czasu dla siebie. Nie zrozumiał. Nigdy by nie zrozumiał.

Jeden wieczór zmienił wszystko

To był ciepły piątek. Klub organizował wieczorek taneczny pod hasłem „Złote Przeboje”. Sala była udekorowana lampionami, a z głośników płynęła muzyka, która przypominała mi czasy mojej młodości. Stałam przy bufecie, pijąc sok z pomarańczy, kiedy go zobaczyłam.

Wyróżniał się z tłumu. Nie miał na sobie wyciągniętego swetra ani za dużego garnituru, jak większość mężczyzn w naszym wieku. Był ubrany w dobrze skrojoną, granatową marynarkę, białą koszulę rozpiętą pod szyją i eleganckie spodnie. Miał siwe, gęste włosy i oczy w kolorze ciemnej czekolady. Emanowała z niego energia, jakiej dawno nie widziałam u nikogo.

Podszedł do mnie pewnym krokiem, uśmiechając się szeroko.

– Buonasera – powiedział głębokim głosem, po czym dodał łamaną polszczyzną: – Czy mogę prosić piękną panią do tańca?

Zgodziłam się, zanim w ogóle zdążyłam pomyśleć. Na parkiecie okazało się, że ma na imię Alessandro. Był Włochem, pochodził z małej miejscowości w Toskanii. Przyjechał do Polski w odwiedziny do swojej córki, która wyszła za mąż za Polaka. Opowiadał mi o tym mieszając język polski z angielskim i pomagając sobie żywą gestykulacją.

Tańczyliśmy przez całą noc. Alessandro prowadził mnie z taką pewnością siebie i delikatnością, że czułam się, jakbym unosiła się nad ziemią. Po raz pierwszy od dekad nie byłam niczyją matką ani babcią. Byłam kobietą. Krystyną. Atrakcyjną, interesującą kobietą, która potrafi się śmiać z żartów i flirtować.

– Masz smutek w oczach, Krystyna – powiedział w pewnym momencie, patrząc na mnie uważnie. – Dlaczego tak piękna kobieta ukrywa się w cieniu?

– Takie mam życie – odpowiedziałam, czując, jak łzy zbierają mi się pod powiekami. – Zawsze żyłam dla kogoś. Nigdy dla siebie.

Słuchałam go jak zaczarowana

Przez kolejne dwa tygodnie spotykaliśmy się niemal codziennie. Spacerowaliśmy po parkach, piliśmy kawę w małych kawiarniach z dala od mojego osiedla, rozmawialiśmy o wszystkim i o niczym. Alessandro opowiadał mi o swoim domu z kamienia, otoczonym gajami oliwnymi i winnicami. Opowiadał o słońcu, które tam świeci inaczej, o smaku świeżych pomidorów z oliwą z oliwek, o wieczorach spędzanych na tarasie z kieliszkiem wina.

W międzyczasie unikałam miejsc, gdzie mogłabym spotkać syna lub synową. Aż nadszedł dzień, w którym Alessandro oznajmił, że musi wracać. Jego córka i zięć postanowili przenieść się na stałe do Włoch za kilka miesięcy, a on musiał przygotować dom na ich przyjazd. Siedzieliśmy na ławce nad rzeką, kiedy wziął moją dłoń w swoje ciepłe dłonie.

– Krystyna, nie chcę wyjeżdżać sam – powiedział cicho, patrząc mi prosto w oczy. – Moje życie było pełne pracy i samotności po śmierci żony. Twoje było pełne poświęcenia. Pojedź ze mną. Do Toskanii. Spróbujmy żyć naprawdę, zanim czas nam się skończy.

To było szalone. Niedorzeczne. Kobiety w moim wieku nie uciekają z obcokrajowcami poznanymi na potańcówce. Kobiety w moim wieku bawią wnuki, pieką szarlotkę i narzekają na bóle w stawach.

– Nie mogę – wyszeptałam, wyrywając dłoń. – Mam rodzinę. Mam syna. Mam troje wnucząt. Oni mnie potrzebują.

– Oni potrzebują darmowej pomocy, nie ciebie, Krystyna – odpowiedział bezlitośnie szczerze. – Zastanów się, kiedy ostatnio syn zapytał cię o twoje marzenia?

Nie odpowiedziałam, bo odpowiedź brzmiała: nigdy.

Bilet w jedną stronę

Decyzję podjęłam w ciągu doby. Zrozumiałam, że jeśli teraz odmówię, wrócę do tego samego welurowego fotela, do zapachu pieluch i do bycia przezroczystą. Wybrałam życie.

Pakowanie nie zajęło mi dużo czasu. Wzięłam tylko jedną, dużą walizkę. Spakowałam ulubione sukienki, trochę kosmetyków, pamiątki, które miały dla mnie osobiste znaczenie. Resztę zostawiłam. Meble, kryształy, albumy ze zdjęciami, które przypominały mi o latach wyrzeczeń.

Kiedy zamykałam drzwi do mieszkania, mój telefon znowu zaczął wibrować. To był Marek. Pewnie chciał, żebym w końcu przyszła zobaczyć Antosia. Patrzyłam na ekran przez dłuższą chwilę. Mogłam odebrać. Mogłam powiedzieć mu, że wyjeżdżam, wytłumaczyć się, poprosić o zrozumienie. Ale wiedziałam, jak by to wyglądało. Zrobiłby awanturę, zacząłby grać na moich uczuciach, użyłby dzieci jako szantażu emocjonalnego.

– Babcia nie może tak po prostu wyjechać, mamo! Co my bez ciebie zrobimy? – usłyszałam w głowie jego pełen pretensji głos.

Wyłączyłam telefon. Całkowicie. Wyjęłam kartę SIM i wrzuciłam ją do kosza na śmieci stojącego przed blokiem. Wsiadłam do taksówki, która zawiozła mnie na lotnisko, gdzie czekał już Alessandro. Kiedy samolot odrywał się od ziemi, poczułam, jak ogromny ciężar spada z moich ramion. Nie było strachu, nie było żalu. Była tylko czysta, niezmącona niczym ulga.

Tak powinna wyglądać starość

Minęły trzy lata, odkąd mieszkam w małej, kamiennej wiosce w Toskanii. Alessandro dotrzymał słowa. Moje życie pachnie teraz rozmarynem, dojrzałymi pomidorami i morską bryzą. Rano pijemy espresso na tarasie, z którego roztacza się widok na łagodne, zielone wzgórza. Wieczorami tańczymy w lokalnej tawernie z naszymi nowymi przyjaciółmi. Jestem szczęśliwa. Po raz pierwszy w życiu jestem naprawdę szczęśliwa.

Z moją przeszłością łączy mnie tylko jedna nić. Teresa. Od czasu do czasu loguję się na specjalnie założone konto e-mail, by przeczytać od niej krótkie wiadomości. To ona opowiedziała mi, co działo się po moim zniknięciu. Napisała mi też o pewnym popołudniu, kiedy spotkała Marka z najstarszą córką, Zosią, w parku. Mała zapytała, dlaczego babcia już do nich nie przychodzi i czy ich nie kocha. Wtedy Teresa wszystko im opowiedziała.

Czasem, gdy słońce chowa się za wzgórzami, myślę o małym Antosiu, którego nigdy nie poznałam. Zastanawiam się, czy ma oczy mojego syna. Ale potem Alessandro obejmuje mnie w talii, włącza cicho muzykę i porywa mnie do tańca na naszym tarasie. I wtedy wiem, że dokonałam właściwego wyboru.

Krystyna, 68 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

