Miałam tysiąc wymówek, żeby tam nie pójść. Kiedy w końcu uklękłam w ciemnościach konfesjonału, spodziewałam się rutynowych słów, odklepania wyuczonej formułki i szybkiej pokuty. Zamiast tego usłyszałam głos, którego nie słyszałam od kilkunastu lat, a który kiedyś był całym moim światem.

Nie miałam ochoty na te świąteczne tradycje

Zbliżała się Wielkanoc, a w moim rodzinnym domu jak co roku zapanowało istne szaleństwo. Mama od rana krzątała się po kuchni, zagniatając ciasto na mazurki i wycierając kurze z miejsc, o których istnieniu na co dzień wszyscy zapominaliśmy. Ja siedziałam przy stole, bezmyślnie obierając jajka do sałatki, i czułam, jak z każdą minutą narasta we mnie irytacja. Ostatnie miesiące były dla mnie niezwykle trudne. Zrezygnowałam z pracy, która wypalała mnie od środka, i czułam się zagubiona. Moi rówieśnicy budowali domy, zakładali rodziny, awansowali, a ja miałam wrażenie, że stoję w miejscu, próbując posklejać swoje życie na nowo.

– Powinnaś pójść dzisiaj do kościoła – rzuciła mama, wycierając dłonie w kuchenny fartuch. – Ostatnie dni spowiedzi, potem będą takie tłumy, że nie dopchasz się do konfesjonału.

– Mamo, proszę cię. Przecież wiesz, że nie jest mi z tym po drodze – westchnęłam ciężko, odkładając nóż. – Zresztą, co ja mam powiedzieć obcemu człowiekowi przez kratkę? Że jestem sfrustrowana i nie wiem, co dalej robić ze swoim życiem?

– To nie jest obcy człowiek, tylko pośrednik – odpowiedziała z przekonaniem, nie znosząc sprzeciwu. – Zrób to dla mnie. Zobaczysz, poczujesz się lżej. Zawsze tak jest przed świętami. Trzeba oczyścić głowę.

Nie chciałam się z nią kłócić. Wzięłam głęboki oddech, ubrałam płaszcz i wyszłam w chłodne, wiosenne popołudnie. Szłam wolno, celowo wydłużając drogę. Wiatr szumiał w gałęziach drzew, a ja zastanawiałam się, dlaczego w ogóle uległam. Moje relacje z wiarą od dawna były dość chłodne. Przychodziłam do kościoła z przyzwyczajenia, ze względu na tradycję i spokój w rodzinie. Nie czułam jednak tej głębokiej więzi, o której tak często opowiadała moja mama.

Kiedyś życie było prostsze

Mijając starą piekarnię na rogu ulicy, przypomniałam sobie czasy liceum i początki studiów. Wtedy świat wydawał się zupełnie inny, pełen możliwości i obietnic. To właśnie tutaj, na tym samym rogu, zawsze czekał na mnie Tomasz.

Byliśmy nierozłączni. Tomasz był moją pierwszą, wielką miłością. Miał w sobie coś niezwykle spokojnego, jakąś taką wewnętrzną harmonię, której zawsze mu zazdrościłam. Godzinami potrafiliśmy spacerować po parku, rozmawiając o sensie istnienia, o marzeniach i planach na przyszłość. On uwielbiał grać na gitarze, interesował się filozofią, dużo czytał. W przeciwieństwie do innych chłopaków w jego wieku, nie gonił za nowinkami, nie imponowały mu szybkie samochody ani modne ubrania. Był po prostu sobą.

Nasze drogi rozeszły się jakoś tak naturalnie i bezboleśnie, choć z perspektywy czasu bardzo tego żałowałam. On wyjechał na studia do innego miasta, ja zostałam w rodzinnym. Początkowo pisaliśmy do siebie długie listy, dzwoniliśmy, ale z każdym miesiącem kontakt słabł. Nowe obowiązki, nowi znajomi, inny rytm życia. W końcu nasza znajomość się skończyła, pozostawiając jedynie ciepłe wspomnienia. Nigdy nie dowiedziałam się, jak potoczyło się jego życie. Wyobrażałam sobie czasem, że pewnie uczy w jakiejś szkole albo podróżuje po świecie, tak jak kiedyś planował.

Moje grzechy były banalne

Kiedy weszłam do kościoła, uderzył mnie zapach kadzidła, starego drewna i palących się świec. Mimo że było wczesne popołudnie, we wnętrzu panował półmrok, rozpraszany jedynie przez promienie słońca wpadające przez kolorowe witraże. Jak przewidziała mama, do konfesjonałów ustawiały się już długie kolejki. Ustawiłam się na końcu jednej z nich, opierając się ciężko o filar.

Przede mną stały starsze panie, nerwowo przebierające w palcach paciorki różańców, oraz kilku młodszych ludzi wpatrzonych w posadzkę. Zaczęłam zastanawiać się nad swoimi grzechami. Co właściwie powinnam wyznać? Mój rachunek sumienia był zlepkiem codziennych frustracji. Gniew, brak cierpliwości wobec bliskich, zaniedbywanie relacji z ludźmi, zazdrość o sukcesy innych, ogromne zniechęcenie i smutek, którego nie potrafiłam z siebie zrzucić. Czułam, że to wszystko jest takie banalne, takie ludzkie, a jednocześnie tak strasznie mi ciąży.

Kolejka posuwała się powoli. Z każdym krokiem w stronę drewnianej szafy konfesjonału czułam coraz większy opór. Miałam ochotę po prostu wyjść, wrócić do ciepłej kuchni, wziąć do ręki książkę i zapomnieć o tym całym rytuale. Zostałam jednak, bo czułam, że muszę wreszcie przestać uciekać przed własnymi myślami.

Wreszcie nadeszła moja kolej. Starsza kobieta przede mną podniosła się z klęcznika i odeszła cichym krokiem. Poprawiłam szalik, wzięłam głęboki wdech i weszłam do środka. Zamknęłam za sobą drzwiczki, odcinając się od gwaru świątyni. Wewnątrz było ciasno, duszno i bardzo ciemno. Przez gęstą kratkę ledwie widziałam zarys sylwetki siedzącego po drugiej stronie duchownego. Uklękłam i przeżegnałam się cicho.

Poznałam ten głos

– W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego – wyszeptałam wyuczoną formułę.

– Niech Bóg będzie w twoim sercu, abyś mogła szczerze wyznać swoje grzechy – padła odpowiedź.

Zmroziło mnie. Słowa były standardowe, słyszałam je dziesiątki razy w życiu. Ale ten głos... Znałam tę barwę, ten specyficzny, spokojny tembr, lekko chrypliwy na końcach zdań. Znałam ten sposób intonacji, jakby każde słowo było dokładnie przemyślane zanim zostało wypowiedziane. Moje serce na ułamek sekundy przestało bić, a potem zaczęło łomotać jak oszalałe, obijając się o żebra. Dłonie, oparte o drewnianą deskę klęcznika, nagle zrobiły się wilgotne.

Milczałam. Czas zdawał się zatrzymać w miejscu. Mój mózg próbował racjonalizować sytuację. To niemożliwe. To tylko podobieństwo. Księża mają podobne, uspokajające głosy. Przecież Tomasz miał studiować literaturę, chciał pisać książki.

– Słucham cię – odezwał się znowu, zachęcająco, z nutą cierpliwości, której tak dobrze kiedyś doświadczyłam.

Nie mogłam się powstrzymać. Ciekawość i szok wzięły górę nad konwenansami i sakralną atmosferą miejsca. Przysunęłam twarz bliżej drewnianej kratki, niemal opierając o nią czoło.

– Tomek? – szepnęłam, a mój głos zadrżał tak mocno, że brzmiał zupełnie obco.

Zapadła cisza. Gęsta, ciężka cisza, w której słyszałam tylko własny, urywany oddech. Po drugiej stronie kratki ktoś powoli wciągnął powietrze. Zarys sylwetki drgnął.

– Ewa? – zapytał w końcu.

Było w tym słowie tyle samo niedowierzania, co w moim. Nie musiał dodawać nic więcej. To był on. Mój Tomasz. Chłopak, z którym biegałam w deszczu, z którym dzieliłam pierwszą kanapkę na szkolnej wycieczce i który jako pierwszy powiedział mi, że jestem piękna. Teraz oddzielała nas od siebie drewniana krata i cały bagaż życiowych wyborów.

Nigdy nie zapomnę tego uczucia

Byłam zszokowana. Tysiące pytań cisnęło mi się na usta, zupełnie zapomniałam o tym, po co tam przyszłam. Konfesjonał przestał być miejscem sądu czy oczyszczenia, a stał się niespodziewanym azylem na skrzyżowaniu naszych dróg.

– Co ty tutaj robisz? – zapytałam odruchowo, choć odpowiedź była oczywista. – Kiedy... jak to się stało?

– Zaskoczyłaś mnie, Ewo – zaśmiał się cicho, a ten dźwięk przywołał falę wspomnień. – To długa historia. Zrozumiałem, że moja droga jest inna, niż początkowo zakładałem. Odnalazłem w tym spokój. Ale nie przyszłaś tu, żeby słuchać o moim życiu. Powiedz mi, co u ciebie? Jak się masz po tych wszystkich latach?

Jego ton był tak samo ciepły i troskliwy jak dawniej, ale było w nim też coś nowego. Jakaś dojrzałość, głębia, której nabiera się chyba tylko po latach własnych przemyśleń i słuchaniu o problemach innych ludzi. Nagle cała moja irytacja, niechęć do tego miejsca i wstyd, który czułam przed chwilą, po prostu wyparowały.

– Ja... zagubiłam się, Tomku – powiedziałam szczerze, czując, jak po policzku spływa mi samotna łza. – Przyszłam tu, bo moja mama mi kazała. Straciłam pracę, straciłam sens, nie potrafię odnaleźć radości w codzienności. Cały czas mam do kogoś pretensje, najwięcej do samej siebie. Pamiętasz, jacy byliśmy młodzi? Jakie mieliśmy plany? Wydawało mi się, że zawojuję świat, a tymczasem czuję się, jakbym poniosła porażkę na każdym froncie. Jestem zazdrosna o innych, bywam opryskliwa dla bliskich...

Zaczęłam mówić. Wyrzuciłam z siebie wszystko, dokładnie tak, jak robi to przyjaciółka przed przyjacielem, a jednocześnie jak człowiek, który naprawdę potrzebuje duchowego wsparcia. Mówiłam o swoich lękach, o nieprzespanych nocach, o ciągłym porównywaniu się do innych i o ogromnej pustce, której nie umiałam niczym zapełnić. Tomasz słuchał w milczeniu. Nawet przez ułamek sekundy nie próbował mi przerywać.

Czekałam na jego reakcję

Kiedy skończyłam, przez dłuższą chwilę znowu panowała cisza. Słyszałam tylko odległe echo czyichś kroków na kamiennej posadzce kościoła. Czekałam na jego reakcję. Zastanawiałam się, czy potępi moją postawę, czy wygłosi kazanie o konieczności niesienia swojego krzyża.

– Ewo – zaczął w końcu, a jego głos był niesamowicie kojący. – Pamiętasz, co kiedyś powiedziałaś mi, gdy zastanawiałem się nad rzuceniem studiów po pierwszym semestrze? Powiedziałaś: „Czasem trzeba zrobić krok w tył, żeby wziąć dobry rozbieg”. Dlaczego teraz nie chcesz dać tego samego prawa sobie?

Zamrugałam ze zdumienia. Zupełnie zapomniałam o tamtej sytuacji.

– Myślisz, że to, co czujesz, jest porażką? – kontynuował miękko. – Frustracja i zagubienie nie są powodem do potępienia. To po prostu sygnały, że stara droga się skończyła. Prawdziwym grzechem wobec samej siebie jest to, że odmawiasz sobie prawa do błędu i do odpoczynku. Bóg nie wymaga od nas, byśmy zawsze odnosili sukcesy na miarę współczesnego świata. Wymaga tylko, byśmy starali się być dobrymi ludźmi. Dla innych, ale i dla siebie samych.

Rozmawialiśmy jeszcze przez kilka minut. To była najdziwniejsza, a zarazem najpiękniejsza spowiedź w moim życiu. W małej, dusznej przestrzeni konfesjonału nie było miejsca na fałsz. Tomasz mówił do mnie jako kapłan, który udziela sakramentu, ale w każdym jego słowie czułam też wsparcie dawnego przyjaciela, kogoś, kto znał mnie z czasów, zanim świat narzucił mi swoje oczekiwania. Nie czułam już wstydu z powodu swoich potknięć. Czułam wielką, obezwładniającą ulgę. Zrozumiałam, że mój największy błąd polegał na tym, iż zamknęłam się w klatce własnych ambicji i karciłam się za to, że nie potrafię w niej latać.

– Z odpuszczeniem grzechów przychodzi wolność – powiedział cicho na koniec, zanim wygłosił oficjalną formułę rozgrzeszenia. – Pamiętaj o tym. I bądź dla siebie dobra, Ewo. Po prostu bądź dobra.

– Dziękuję ci, Tomku. Naprawdę... dziękuję – wyszeptałam przez łzy, które teraz płynęły swobodnie po mojej twarzy.

– Idź w pokoju. I wesołych świąt.

Kiedy wyszłam z konfesjonału, słońce świeciło już pod innym kątem, malując na posadzce złote wzory. Nogi miałam lekko zdrętwiałe od klęczenia, ale w środku czułam niewiarygodną lekkość. Jakby ktoś zdjął z moich ramion niewidzialny, ciężki plecak. Spojrzałam jeszcze raz w stronę drewnianej kratki, uśmiechnęłam się do własnych myśli i powolnym krokiem ruszyłam do wyjścia.

Ewa, 38 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

