Patrzyłam, jak odpycha jego dłoń, gdy próbował ją przytulić, i czułam w brzuchu dziwny splot złości i nadziei. Wiedziałam, że to zła i samolubna myśl, ale każdego dnia utwierdzałam się w przekonaniu, że ona do niego nie pasuje, a ja mogłabym dać mu to, czego naprawdę potrzebował.

Zawsze wybierała najlepsze kąski

Z Klaudią znałyśmy się jeszcze od czasów studiów. Byłyśmy przyjaciółkami, choć czasem sama zastanawiałam się, dlaczego nasza relacja przetrwała tak długo. Różniłyśmy się pod każdym możliwym względem. Ja zawsze ceniłam spokój, dobrą książkę i wieczory spędzane na projektowaniu grafik, co z czasem stało się moim zawodem. Klaudia była wulkanem energii, wiecznie goniącym za nowościami, karierą i uznaniem w oczach innych. Lubiła być w centrum uwagi i wymagała, by świat kręcił się wokół niej.

Kiedy w jej życiu pojawił się Filip, od razu poczułam ukłucie zazdrości. Nie chodziło tylko o to, że był niezwykle przystojnym mężczyzną o ciepłym, głębokim spojrzeniu i łagodnym uśmiechu. Szybko zorientowałam się, że miał w sobie niezwykłą dozę empatii i troski. Pamiętam nasze pierwsze wspólne wyjście do kawiarni. Padał ulewny deszcz, a Filip przyszedł po nas z dwoma parasolami. Od razu stanął przy ladzie i przyniósł Klaudii do stolika jej ulubione ciastko, pamiętając, że miała rano trudny egzamin.

– Znowu wziąłeś z malinami? Przecież wiesz, że wolałabym czekoladowe – rzuciła wtedy moja przyjaciółka, przewracając oczami i odkładając talerzyk na stół.

– Wybacz, kochanie. Pomyślałem, że maliny poprawią ci nastrój po tym stresie – odpowiedział spokojnie, nie zważając na jej szorstki ton.

To był pierwszy raz, kiedy pomyślałam, że ja potrafiłabym docenić taki gest. Uśmiechnęłabym się, podziękowała i zjadła to ciastko z największą przyjemnością, nawet gdyby to był mój najmniej ulubiony smak.

Z biegiem miesięcy takich sytuacji było tylko więcej. Obserwowałam, jak Filip dba o detale, jak pyta o jej samopoczucie, jak stara się tworzyć ciepło w ich relacji, podczas gdy Klaudia przyjmowała to wszystko jako coś, co po prostu jej się należy.

Obserwowałam ich życie z boku

Kiedy podjęli decyzję o wspólnym zamieszkaniu, poprosili mnie o pomoc w urządzeniu wnętrza. Jako grafik i pasjonatka aranżacji przestrzeni chętnie się zgodziłam, nie przewidując, jak bardzo to doświadczenie zaważy na moich uczuciach. Spędzaliśmy we trójkę mnóstwo czasu w sklepach z wyposażeniem wnętrz i nad katalogami. Szybko okazało się, że z Filipem rozumiemy się bez słów. Kiedy Klaudia upierała się przy surowych, zimnych bielach i szarościach, które wyglądały jak wycięte z katalogu biurowego, my woleliśmy naturalne drewno, miękkie tkaniny i ciepłe światło.

– Te chłodne odcienie sprawią, że salon nie będzie przytulny – zauważył pewnego wieczoru Filip, gładząc dłonią próbkę jasnego dębu. – Chciałbym, żebyśmy po pracy mogli tu naprawdę odpocząć.

– Ty się zupełnie nie znasz na najnowszych trendach. Chcę, żeby to mieszkanie wyglądało nowocześnie, a nie jak chatka w górach – ucięła ostro Klaudia, w ogóle nie patrząc na to, co wybrał jej chłopak.

– Ja myślę, że Filip ma trochę racji – wtrąciłam cicho, starając się załagodzić sytuację. – Może udałoby się połączyć tę nowoczesną biel z drewnianymi akcentami? To ociepli całe pomieszczenie.

Filip spojrzał na mnie z wyraźną wdzięcznością w oczach, a moje serce zabiło mocniej. Łapałam się na tym, że wyobrażałam sobie, jak wyglądałoby moje życie u jego boku. Mielibyśmy dom pełen roślin, wspólnie gotowalibyśmy kolacje i rozmawialibyśmy o wszystkim, siedząc na kanapie. Zamiast tego musiałam zadowolić się rolą doradcy i świadka ich związku, powoli dławiąc się własnymi, ukrywanymi przed światem uczuciami.

Uśmiechałam się przez łzy na ślubie

Dzień, w którym Filip oświadczył się Klaudii, był dla mnie prawdziwym ciosem. Zadzwoniła do mnie z piskiem radości, opowiadając o drogim pierścionku, zupełnie pomijając to, jak romantycznie to wszystko zaaranżował. Zrobił to na plaży o wschodzie słońca. Dla niej liczył się tylko fakt, że może wreszcie pochwalić się statusem narzeczonej przed koleżankami z pracy. Gratulowałam jej, starając się, by mój głos brzmiał naturalnie, ale po odłożeniu telefonu po prostu płakałam w poduszkę.

Ślub odbył się rok później. Jako druhna byłam w samym centrum wydarzeń. Poprawiałam tren jej sukni, trzymałam bukiet z białych piwonii i uśmiechałam się do setek zdjęć. Najgorszy był jednak moment przysięgi. Widziałam twarz Filipa. Patrzył na Klaudię z tak czystym, bezwarunkowym oddaniem, że miałam ochotę wybiec z kościoła. Zastanawiałam się, czy ona w ogóle widzi, jak ogromne ma szczęście. Podczas wesela usiadłam na chwilę na tarasie, z dala od zgiełku i muzyki. Nagle usłyszałam za sobą kroki.

– Wszystko w porządku? – to był Filip. Zauważył moją nieobecność w sali.

– Tak, po prostu potrzebowałam trochę świeżego powietrza. To bardzo wzruszający dzień – skłamałam, poprawiając materiał mojej sukienki.

– Dziękuję ci, że z nami jesteś. Klaudia bardzo potrzebowała twojego wsparcia przy tych wszystkich przygotowaniach. Jesteś niesamowitą przyjaciółką – powiedział, kładąc mi dłoń na ramieniu.

Jego dotyk parzył. Chciałam mu wykrzyczeć, że nie robię tego z czystej przyjaźni, że robię to, bo każda chwila blisko niego jest dla mnie na wagę złota. Zamiast tego tylko się uśmiechnęłam i pokiwałam głową, zmuszając się do powrotu na salę.

Zobaczyłam iskierkę nadziei

Zaledwie kilka miesięcy po ślubie sytuacja zaczęła się zmieniać. Klaudia dostała awans, o którym zawsze marzyła. Wiązało się to z nowymi obowiązkami, wieczorami spędzanymi w biurze i częstymi wyjazdami. Filip pracował jako architekt krajobrazu, miał stabilne godziny i coraz częściej zostawał w domu sam. Odwiedzałam ich pod pretekstem przyjacielskich wizyt, często przynosząc nowe projekty graficzne do oceny, ale zazwyczaj zastawałam tylko jego.

Początkowo po prostu dotrzymywałam mu towarzystwa. Z czasem te spotkania stały się naszą rutyną. Pamiętam jeden wyjątkowo deszczowy jesienny wieczór. Przyszłam oddać im książkę, mieli być oboje. Klaudia zadzwoniła w tym samym momencie z informacją, że zostaje w firmie na kolejne cztery godziny. Zobaczyłam, jak ramiona Filipa opadają z bezsilności.

– Znowu to samo – westchnął cicho, odkładając telefon. – Zrobiłem kolację dla nas dwojga. Zostaniesz? Nie chcę jeść sam.

Zgodziłam się bez wahania. Siedzieliśmy w kuchni przy przygaszonym świetle, a za oknem krople deszczu uderzały o szyby. Rozmawialiśmy o sztuce, o jego nowych projektach ogrodów i o moich zleceniach. Zauważyłam, jak bardzo był samotny i spragniony zwykłej, ludzkiej uwagi. Opowiadał o swoich pomysłach, na które jego żona nigdy nie miała czasu. Słuchałam go z pełnym zaangażowaniem, chłonąc każde jego słowo.

– Jesteś wspaniałą słuchaczką – powiedział nagle, przerywając wpół zdania. – Z tobą wszystko wydaje się takie proste.

Te słowa odbijały się echem w mojej głowie przez kolejne tygodnie. Zaczęłam dostrzegać swoją szansę. Wiedziałam, że ich małżeństwo chwieje się w posadach, a ja byłam tam, by łapać spadające elementy.

Wykorzystałam ten jeden moment

Mój błąd polegał na tym, że przez lata pozwalałam im wierzyć, że jestem tylko tłem w ich życiu. Postanowiłam przestać udawać. Zbliżały się trzydzieste urodziny Filipa. Znałam Klaudię na tyle dobrze, by wiedzieć, że w nawale pracy zapomni o zaplanowaniu czegokolwiek specjalnego. Zrobiłam więc to, czego ona nie potrafiła. W tajemnicy upiekłam jego ulubione ciasto z kremem i owocami leśnymi. Zapakowałam drobny prezent w postaci albumu o japońskich ogrodach, o którym kiedyś mi wspominał, i pojechałam do ich mieszkania pod wieczór.

Drzwi otworzył mi Filip. Wyglądał na zmęczonego i przybitego.

– Marta? Co tu robisz? – zapytał ze zdziwieniem, ale na jego twarzy natychmiast pojawił się delikatny uśmiech.

– Pomyślałam, że nie powinieneś spędzać urodzin w samotności – powiedziałam, wchodząc do środka.

Klaudii oczywiście nie było. Wyjechała na konferencję, wysyłając mu tylko krótką wiadomość z życzeniami. Usiedliśmy w salonie, tym samym, który pomagałam im urządzać. Pokroiłam ciasto, a on otworzył prezent. Kiedy zobaczył okładkę albumu, zaniemówił na chwilę.

– Pamiętałaś – powiedział szeptem, patrząc to na mnie, to na książkę. – Wspominałem ci o tym miesiące temu.

– Zawsze pamiętam to, co dla ciebie ważne – odpowiedziałam cicho, pozwalając, by w moim głosie zabrzmiała nuta czegoś więcej niż tylko przyjaźni.

Zapadła cisza. Gęsta, ciężka, ale jednocześnie niezwykle elektryzująca. Filip odłożył album i spojrzał na mnie z intensywnością, której nigdy wcześniej nie widziałam w jego oczach.

– Dlaczego ona tego nie widzi? – wyrwało mu się nagle. – Dlaczego muszę o wszystko prosić i błagać, a ty po prostu wiesz?

– Dlaczego ty się na to godzisz? – zapytałam, powoli kładąc dłoń na jego ramieniu. Nie cofnął się. – Zasługujesz na kogoś, kto będzie widział w tobie cały świat. Kogoś, kto zawsze znajdzie dla ciebie czas.

Wreszcie przejrzał na oczy

Nie planowałam wielkiego wyznania, wszystko potoczyło się niezwykle naturalnie. Spędziliśmy tamten wieczór na długiej, szczerej rozmowie o jego uczuciach, o rozczarowaniach i o tym, jak bardzo czuł się ignorowany we własnym małżeństwie. Byłam jego ostoją, jego powiernikiem. Nie obmawiałam Klaudii bezpośrednio, nie musiałam tego robić. Wystarczyło, że byłam jej kompletnym przeciwieństwem w stosunku do niego.

Miesiąc później Filip wyprowadził się z ich mieszkania. Klaudia była wściekła, zszokowana i obwiniała cały świat, tylko nie siebie. Przez cały okres ich separacji starałam się wspierać Filipa. Wynajął małe mieszkanie, a ja pomagałam mu je urządzać. Tym razem nie było żadnych kompromisów, wybieraliśmy tylko to, co nam obojgu się podobało. Ciepłe kolory, dużo drewna i mnóstwo książek.

Któregoś popołudnia, kiedy wieszaliśmy razem zasłony w jego nowym salonie, stracił równowagę na drabinie. Złapałam go za ramię, a on zeskoczył na podłogę, stając tuż przy mnie. Złapał moje dłonie w swoje.

– Przez te wszystkie lata byłem ślepy – powiedział cicho, dotykając mojego policzka. – Miałem obok siebie kogoś, kto rozumiał mnie bez słów, a goniłem za kimś, kto w ogóle nie patrzył w moją stronę.

To był nasz pierwszy pocałunek. Czekałam na niego tyle lat. Sprawa rozwodowa ciągnęła się kilka miesięcy, a Klaudia ostatecznie zerwała ze mną wszelkie kontakty, gdy tylko prawda o nas wyszła na jaw. Wykrzyczała mi najgorsze rzeczy, nazywając fałszywą przyjaciółką i zdrajczynią. Bolało, bo spędziłyśmy razem wiele lat, ale kiedy wracałam do domu, w którym czekał na mnie Filip ze świeżo przygotowaną kolacją, wiedziałam, że było warto.

Dziś budzę się u jego boku i nie czuję już żalu. Wiem, że niektórzy ludzie po prostu do siebie nie pasują, a los czasem wymaga, byśmy wzięli sprawy w swoje ręce. Ja to zrobiłam i wreszcie jestem dokładnie tam, gdzie powinnam być.

Marta, 31 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

