Dziesiątego dnia każdego miesiąca mój dzwonek do drzwi odzywa się z punktualnością szwajcarskiego zegarka. Zanim jeszcze spojrzę przez wizjer, doskonale wiem, kto stoi na wycieraczce. Mój ukochany wnuk wita mnie szerokim uśmiechem, ale jego wzrok natychmiast ucieka w stronę szafki, na której zawsze kładę portfel. Przez lata oddawałem mu wszystko, odmawiając sobie podstawowych rzeczy, aż nadszedł dzień, w którym spojrzałem na swoje zniszczone buty i całkowicie pustą lodówkę. Wtedy zrozumiałem, że sam ukręciłem na siebie ten bicz.

Nie umiałem mu odmówić

Kiedyś dziesiąty dzień miesiąca kojarzył mi się z ulgą. Listonosz przynosił przekaz, a ja mogłem spokojnie opłacić rachunki, kupić zapas dobrej herbaty i odłożyć drobną kwotę na czarną godzinę. Od kilku lat ten sam dzień wywołuje we mnie jedynie narastający niepokój. Zaledwie kilka godzin po wizycie listonosza w moim mieszkaniu pojawia się Kamil. Mój wnuk ma dwadzieścia dwa lata, studiuje, a przynajmniej tak twierdzi, i zawsze ma głowę pełną pomysłów, które wymagają natychmiastowego finansowania.

– Dziadku, jak dobrze cię widzieć! – krzyknął od progu pewnego wtorkowego popołudnia, rzucając kurtkę na fotel w przedpokoju.

Zawsze zaczynało się tak samo. Serdeczny uścisk, kilka minut rozmowy o pogodzie, a potem gładkie przejście do sedna sprawy. Siedziałem w swoim wysłużonym fotelu, patrząc na niego z mieszaniną dumy i żalu. Był przystojnym, młodym człowiekiem, nosił markowe ubrania, których nazw nawet nie potrafiłem wymówić. Ja tymczasem miałem na sobie sweter, który pamiętał jeszcze czasy moich ostatnich lat pracy w szkole podstawowej.

– Wiesz, dziadku, mam taką niezwykłą okazję – zaczął Kamil, przysuwając się bliżej z filiżanką herbaty. – Znalazłem świetny kurs programowania. To moja przepustka do wielkiej kariery, ale muszę wpłacić zaliczkę już dzisiaj. Rodzice narzekają na wydatki, a ty przecież właśnie dostałeś przelew. Pomożesz?

Nie potrafiłem mu odmówić. Wstałem ciężko, podszedłem do szafki i wyciągnąłem kilka banknotów, które ledwie zdążyłem podzielić na kupki przeznaczone na prąd, czynsz i jedzenie. Wziął je z uśmiechem, podziękował i po dwudziestu minutach już go nie było. Zostałem sam, patrząc na uszczuplony budżet, wiedząc, że w tym miesiącu znowu będę musiał zrezygnować z zakupu mięsa i masła, zastępując je chlebem i najtańszym dżemem.

Żyłem bardzo skromnie

Moja sytuacja finansowa od dawna nie wyglądała kolorowo. Kiedy pracowałem, myślałem, że jesień życia spędzę w spokoju. Nie przewidziałem jednak, jak szybko rosnące ceny pochłoną moje oszczędności. Moja jedyna ucieczka od szarej rzeczywistości to stara, blaszana puszka po kawie, którą trzymałem na dnie szafy w sypialni. Wkładałem tam pojedyncze monety, resztę z zakupów w osiedlowym sklepie. Zbierałem na nowe buty na zimę, bo w obecnych podeszwa zaczęła niebezpiecznie odstawać od reszty.

Po każdej wizycie Kamila puszka stawała się o kilka monet lżejsza. Czasami musiałem z niej wyciągnąć drobne, żeby w ogóle kupić bochenek chleba. Zastanawiałem się, jak to możliwe, że chłopak wychowany w dobrym domu nie zauważał, jak skromnie żyję. Moje meble były stare, dywan przetarty, a w telewizorze od roku działały tylko dwa kanały, bo nie miałem środków na nową antenę.

Mimo to dla Kamila byłem niewyczerpanym źródłem gotówki. Sądził chyba, że skoro mam stały dochód, to pieniądze w cudowny sposób same się rozmnażają. Nie widział, jak w supermarkecie z kalkulatorem w ręku sumuję wartość każdego produktu, zanim włożę go do koszyka. Nie widział, jak odkładam na półkę ulubioną kawę, wybierając jej najtańszy zamiennik o smaku prażonego zboża.

Zrobiło mi się potwornie smutno

Próbowałem kiedyś porozmawiać o tym z Ewą, moją córką, a matką Kamila. Zadzwoniłem do niej w niedzielny poranek, mając nadzieję, że zrozumie mój punkt widzenia.

– Ewuniu, czy Kamil nie mógłby znaleźć jakiegoś zajęcia po zajęciach na uczelni? – zapytałem ostrożnie, dobierając słowa, żeby jej nie urazić. – Ostatnio dość często do mnie przychodzi po wsparcie.

– Oj, tato, nie przesadzaj – odpowiedziała z lekceważeniem w głosie. – Przecież wiesz, jak trudno teraz młodym na starcie. Kamil musi się skupić na edukacji. A zresztą, na co ci te pieniądze? Siedzisz tylko w domu, nie wyjeżdżasz, nie masz wydatków. Ciesz się, że chociaż wnuk cię odwiedza.

Jej słowa zabolały mnie bardziej niż sam fakt utraty gotówki. Miała rację, nie wyjeżdżałem. Nie wyjeżdżałem, bo nie miałem za co. Mój świat skurczył się do trasy między mieszkaniem, piekarnią i parkiem. Zrobiło mi się potwornie smutno. Poczułem się, jakbym był jedynie użytecznym sprzętem w rogu pokoju, skarbonką, z której można czerpać bez żadnych konsekwencji. Zakończyłem tę rozmowę bardzo szybko, tłumacząc się koniecznością przygotowania obiadu. Obiad ten składał się z resztek wczorajszych ziemniaków i szklanki zsiadłego mleka.

Płakałem z bezsilności

Przebudzenie przyszło nagle i było niezwykle brutalne. Nadeszła zima, a wraz z nią mrozy, które przenikały przez nieszczelne okna mojego mieszkania. Pewnego ranka, próbując zrobić pranie, usłyszałem potężny huk dochodzący z łazienki. Moja stara pralka, która służyła mi wiernie przez kilkanaście lat, wylała na podłogę litry wody, a z jej wnętrza unosił się zapach spalonej gumy.

Zbierałem wodę starymi ręcznikami, czując, jak łzy bezsilności napływają mi do oczu. Wiedziałem, że naprawa tego sprzętu jest niemożliwa, a zakup nowego, nawet najtańszego modelu, to wydatek, który całkowicie przekracza moje możliwości. Zajrzałem do puszki po kawie. Było tam kilkadziesiąt złotych. Akurat zbliżał się dziesiąty dzień miesiąca. Pomyślałem, że jeśli zachowam całą sumę dla siebie, wliczając w to rezygnację z kilku innych rzeczy, może uda mi się kupić sprzęt z ogłoszenia.

I wtedy usłyszałem dzwonek do drzwi. Otworzyłem. Kamil stał na wycieraczce, ubrany w nową, lśniącą kurtkę puchową, trzymając w ręku kask od jakiejś modnej hulajnogi.

– Cześć dziadku! – rzucił wesoło. – Słuchaj, sprawa jest pilna. Organizujemy ze znajomymi weekendowy wyjazd w góry. Brakuje mi trochę do rezerwacji domku. Pomyślałem, że wspomożesz ulubionego wnuka.

Patrzyłem na niego przez dłuższą chwilę. Widziałem jego beztroski uśmiech, pewność siebie i całkowity brak refleksji. Zamiast zaprosić go do salonu, wpuściłem go tylko do przedpokoju i wskazałem ręką na otwarte drzwi łazienki.

– Spójrz tam, Kamil – powiedziałem cicho, ale bardzo stanowczo.

W końcu wygarnąłem mu wszystko

Chłopak zajrzał do łazienki, widząc rozrzucone, mokre ręczniki i kałużę, której jeszcze nie zdążyłem zetrzeć.

– Zepsuła ci się pralka? No szkoda, wezwiesz fachowca. Ale co z tym wyjazdem, dziadku? – zapytał, ewidentnie nie łapiąc powagi sytuacji.

W tym jednym momencie coś we mnie pękło. Lata milczenia, zgadzania się na wszystko, znoszenia braków uderzyły we mnie ze zdwojoną siłą. Podszedłem do niego bliżej.

– Nie wezwę fachowca, bo mnie na niego nie stać – odpowiedziałem, patrząc mu prosto w oczy. – Nie mam też na nową pralkę. Nie mam na nowe buty, chociaż moje przeciekają przy każdym spacerze. Chcesz wiedzieć dlaczego? Chodź za mną.

Ruszyłem w stronę kuchni, a on, wyraźnie zbity z tropu, poszedł za mną. Otworzyłem drzwi lodówki. W środku znajdowała się tylko połowa kostki masła, słoik musztardy i wczorajszy chleb.

– Myślisz, że dziesiątego każdego miesiąca staję się milionerem? – mój głos drżał, ale nie zamierzałem przestać. – Przychodzisz tu po pieniądze na wyjazdy, na modne gadżety, na rzeczy, o których ja mogę tylko pomarzyć. Oddawałem ci wszystko, bo bardzo cię kocham. Ale ty nigdy nie zapytałeś, czy mam co włożyć do garnka. Nigdy nie zapytałeś, dlaczego zimą noszę letnie buty. Dziś nie dostaniesz ode mnie ani grosza. I w przyszłym miesiącu również nie.

Kamil stał jak wryty. Jego uśmiech zniknął całkowicie, a na twarzy pojawił się wyraz niedowierzania, który powoli ustępował miejsca głębokiemu zawstydzeniu. Spuścił wzrok na swoje nowe buty, potem spojrzał na moje przetarte kapcie. Milczał przez dłuższą chwilę. Nie próbował się tłumaczyć, nie prosił, nie protestował. Zrozumiał.

– Przepraszam, dziadku – wyszeptał w końcu. – Ja naprawdę nie wiedziałem... nie zauważyłem.

– Bo nie chciałeś zauważyć – odpowiedziałem cicho. – Zamknij drzwi, jak będziesz wychodził. Muszę dokończyć sprzątanie łazienki.

Dałem nam szansę na nowy początek

Wyszedł bez słowa. Przez kolejne trzy tygodnie nie miałem od niego żadnych wieści. Moja córka dzwoniła z pretensjami, pytając, co takiego powiedziałem chłopakowi, że zamknął się w sobie i postanowił poszukać pracy dorywczej na magazynie. Zamiast się kłócić, zaprosiłem ją do siebie. Pokazałem jej dokładnie to samo, co pokazałem wnukowi. Rozpisałem na kartce wszystkie moje wydatki i dochody. Ewa patrzyła na te liczby, a po jej policzkach płynęły łzy. Po raz pierwszy od lat usiedliśmy i porozmawialiśmy naprawdę szczerze, jak ojciec z dorosłą córką.

Udało mi się kupić używaną pralkę. Znalazłem ogłoszenie niedaleko mojego bloku, a sympatyczny sprzedawca pomógł mi ją wnieść na czwarte piętro. W kolejnym miesiącu, kiedy nadszedł dziesiąty dzień, dzwonek do drzwi milczał. Nie było wymuszonego entuzjazmu, nie było prośby o wsparcie. Czułem w sercu dziwną pustkę, bo brakowało mi obecności Kamila, ale jednocześnie czułem niesamowitą ulgę.

Poszedłem do sklepu obuwniczego. Wybrałem solidne, ciepłe buty na grubej podeszwie. Kiedy płaciłem za nie w kasie, poczułem coś, czego nie czułem od wielu lat – szacunek do samego siebie. Odzyskałem kontrolę nad własnym życiem, a moje granice wreszcie zostały jasno postawione.

Dwa miesiące później usłyszałem pukanie do drzwi. To był Kamil. Nie miał na sobie lśniącej kurtki, wydawał się jakiś spokojniejszy, bardziej dojrzały. W rękach trzymał dużą blachę domowego ciasta z jabłkami.

– Cześć dziadku – powiedział cicho, przestępując z nogi na nogę. – Pomyślałem, że może napijemy się herbaty. Kupiłem tę lepszą, którą kiedyś tak lubiłeś.

Wpuściłem go do środka. Usiedliśmy w salonie, jedząc ciasto i rozmawiając o rzeczach ważnych i zupełnie błahych. Ani razu nie wspomniał o pieniądzach. Ani razu nie spojrzał w stronę szafki, na której leżał mój portfel. To był pierwszy prawdziwy, szczery czas, jaki spędziliśmy razem od bardzo dawna. Zrozumiałem wtedy, że mówiąc mu twarde "nie", nie straciłem wnuka. Dopiero wtedy tak naprawdę zyskałem szansę na zbudowanie z nim prawdziwej relacji.

Zygmunt, 74 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

