Myślałam, że pomagam jej stanąć na nogi, a tymczasem wychowałam osobę, która uważała moje oszczędności za swój bankomat. Kiedy spojrzałam na stan konta i uświadomiłam sobie, że muszę zrezygnować z własnych marzeń, by ona mogła pojechać na kolejną zagraniczną wycieczkę, coś we mnie pękło. Zamknęłam portfel, choć wiedziałam, że rozpętam tym prawdziwą rodzinną burzę.

Zawsze miałam miękkie serce

Przez blisko czterdzieści lat pracowałam jako nauczycielka języka polskiego w miejscowym liceum. Życie nigdy mnie nie rozpieszczało, a każdą złotówkę musiałam dokładnie obejrzeć z obu stron, zanim zdecydowałam się ją wydać. Kiedy przeszłam na emeryturę, poczułam ogromną ulgę. Mój dom był spłacony, opłaty uregulowane, a na koncie oszczędnościowym udało mi się zgromadzić kwotę, która dawała mi poczucie bezpieczeństwa. Zawsze marzyłam o tym, by jesień życia spędzić w spokoju, uprawiając mój niewielki ogródek i od czasu do czasu pozwalając sobie na skromny wyjazd z przyjaciółką.

Moja wnuczka, Zuzanna, zawsze była moim oczkiem w głowie. Była bystrą, uśmiechniętą dziewczynką, która spędzała u mnie niemal każde wakacje. Piekłyśmy razem szarlotkę, czytałyśmy książki na werandzie, a ja stawałam na rzęsach, by być jak najlepszą babcią. Kiedy dorosła i dostała się na wymarzone studia w większym mieście, byłam z niej niesamowicie dumna. Chciałam, żeby miała w życiu łatwiej niż ja.

Na początku moje wsparcie ograniczało się do drobnych gestów. Kiedy przyjeżdżała na weekendy, wciskałam jej do kieszeni banknot na bilet powrotny albo dorzucałam trochę grosza do zakupów. Tłumaczyłam sobie, że studenckie życie jest wymagające, a moja córka, Anna, również ma sporo wydatków. Czułam radość, mogąc pomóc. Nie zauważyłam jednak momentu, w którym te drobne gesty przerodziły się w stały, nienaruszalny obowiązek.

Studenckie życie na mój koszt

Zuzanna szybko zaadaptowała się do wielkomiejskiego życia. Zaczęła nosić ubrania od znanych projektantów, jadać w modnych kawiarniach i otaczać się ludźmi, dla których pieniądze nie stanowiły żadnej przeszkody. Początkowo tłumaczyła to koniecznością budowania wizerunku.

– Babciu, w dzisiejszych czasach kontakty to podstawa – mówiła, mieszając łyżeczką w filiżance mojej najlepszej porcelany. – Jeśli chcę dostać się na dobry staż, muszę wyglądać profesjonalnie i bywać w odpowiednich miejscach. Nikt nie potraktuje mnie poważnie, jeśli przyjdę w starym swetrze.

Wierzyłam jej. Każdego miesiąca, tuż po tym, jak listonosz przynosił mi emeryturę, przelewałam na jej konto określoną sumę. Z początku było to trzysta złotych. Potem pięćset. Kiedy Zuzanna oznajmiła, że musi wynająć większy pokój, bo w obecnym nie ma warunków do nauki, kwota urosła do tysiąca. Moja emerytura wprawdzie nie była najniższa, ale po odliczeniu stałych rachunków i pieniędzy dla wnuczki, na moje własne potrzeby zostawało naprawdę niewiele. Zaczęłam oszczędzać na sobie. Zamiast kupować lepszej jakości jedzenie, wybierałam najtańsze produkty. Zrezygnowałam z prenumeraty ulubionych czasopism i przestałam odwiedzać fryzjera. Moja córka zdawała się nie zauważać problemu.

– Mamo, jesteś aniołem – powiedziała mi pewnego popołudnia Anna, krojąc ciasto. – Nie wiem, co my byśmy bez ciebie zrobiły. Zuzia jest taka zdolna, a ty dajesz jej szansę na lepszą przyszłość. Odda ci to wszystko, zobaczysz, jak tylko zdobędzie dyplom.

Te słowa usypiały moją czujność. Przecież rodzina powinna trzymać się razem i wzajemnie wspierać.

Moje skromne marzenie

Mimo tych wszystkich wyrzeczeń, miałam jeden cel, z którego nie chciałam zrezygnować. Od ponad dwóch lat planowałyśmy z moją wieloletnią przyjaciółką, Marią, wyjazd w góry. Chciałyśmy wynająć mały, drewniany domek z widokiem na szczyty, spacerować po dolinach i po prostu cieszyć się życiem. Zbierałam na ten cel pieniądze do blaszanej puszki po ciastkach, którą trzymałam na najwyższej półce w spiżarni. Co miesiąc wrzucałam tam drobne kwoty. Kiedyś było to sto złotych, ostatnio zaledwie dwadzieścia, ale puszka stawała się coraz cięższa.

Maria często dzwoniła, dopytując o nasze plany. Oglądałyśmy foldery turystyczne i ustalałyśmy terminy. Wyjazd zbliżał się wielkimi krokami, a ja czułam w brzuchu przyjemne mrowienie ekscytacji. To miał być mój czas, nagroda za lata ciężkiej pracy przed tablicą i ciągłego martwienia się o innych.

Tymczasem Zuzanna odwiedzała mnie coraz rzadziej. Zazwyczaj kontaktowała się ze mną tylko wtedy, gdy zbliżał się pierwszy dzień miesiąca. Rozmowy stawały się schematyczne. Szybkie pytanie o moje samopoczucie, kilka zdań o trudnych kolokwiach i płynne przejście do kwestii finansowych.

– Babciu, wiesz, że zepsuł mi się telefon? – usłyszałam w słuchawce pewnego wtorkowego poranka. – Ten model, który potrzebuję do robienia dobrych zdjęć na zajęcia, kosztuje fortunę. Pożyczysz mi trochę? Oddam, jak tylko znajdę pracę.

Zgodziłam się. Pieniądze powędrowały na jej konto, a ja musiałam przełożyć wymianę uszkodzonej rynny w moim domu na kolejny rok. Zawsze było coś ważniejszego niż moje potrzeby.

Ten jeden telefon otworzył mi oczy

Prawdziwy punkt zwrotny nadszedł na miesiąc przed planowanym wyjazdem w góry. Siedziałam w fotelu z kubkiem gorącej herbaty malinowej, układając w głowie listę rzeczy, które muszę spakować do walizki. Nagle zadzwonił mój telefon. To była Zuzanna. Jej głos brzmiał niezwykle radośnie, niemal euforycznie.

– Babciu, nawet nie wiesz, co się stało! – zawołała od razu po przywitaniu. – Moje koleżanki z roku organizują wyjazd do Mediolanu! Będą tam przedstawiciele największych firm, mnóstwo ważnych ludzi. To dla mnie życiowa szansa, żeby załapać się na świetny projekt!

– To wspaniale, kochanie – odpowiedziałam, choć poczułam dziwny ucisk w żołądku, przewidując, do czego zmierza ta rozmowa. – Cieszę się, że masz takie możliwości.

– No właśnie, babciu... – Ton jej głosu zmienił się na bardziej przymilny. – Tylko, że ten wyjazd sporo kosztuje. Loty, hotel w centrum, wejściówki na spotkania. Mama powiedziała, że w tym miesiącu nie da rady mi pomóc. Mogłabyś przelać mi trzy tysiące? To dla mnie sprawa życia i śmierci. Przecież zależy ci na mojej przyszłości, prawda?

Trzy tysiące. Kwota, która niemal co do grosza odpowiadała temu, co uzbierałam w puszce po ciastkach przez dwa długie lata. Zapadła długa cisza. Spojrzałam przez okno na mój zaniedbany ogródek, a potem wyobraziłam sobie drewniany domek w górach, na który tak bardzo czekałam.

– Zuziu... – zaczęłam powoli, czując, jak drży mi głos. – Przecież wiesz, że ja nie mam takich pieniędzy z bieżącej emerytury.

– Ale przecież masz oszczędności! – przerwała mi, zniecierpliwiona. – Słyszałam, jak mówiłaś mamie o jakichś odłożonych pieniądzach. Babciu, góry nie uciekną. Możesz pojechać za rok, a ten Mediolan to wyjątkowa okazja. Będę ci wdzięczna do końca życia.

Słuchałam jej słów i czułam, jak opada ze mnie iluzja, którą żyłam przez ostatnie lata. Moja wnuczka nie widziała we mnie osoby. Widziała we mnie portfel. Moje marzenia i potrzeby były dla niej jedynie niepotrzebną przeszkodą na drodze do realizacji jej własnych celów. W jej głosie nie było prośby, było żądanie kogoś, kto jest przekonany, że mu się należy.

– Porozmawiamy o tym w niedzielę, jak przyjedziesz na obiad – powiedziałam spokojnie, choć w środku cała się trzęsłam. Rozłączyłam się, nie czekając na jej odpowiedź.

Konfrontacja przy niedzielnym obiedzie

Niedzielny obiad zawsze był w naszej rodzinie tradycją. Przygotowałam rosół z domowym makaronem i pieczeń, którą Zuzanna tak lubiła. Kiedy córka i wnuczka zasiadły do stołu, atmosfera wydawała się normalna. Zuzanna z zapałem opowiadała o włoskiej kuchni i miejscach, które zamierza odwiedzić w Mediolanie. Zachowywała się tak, jakby przelew był już dawno zrobiony, a sprawa zamknięta. Kiedy zebrałam puste talerze po zupie, usiadłam z powrotem na krześle i splotłam dłonie na stole.

– Zuziu, pomyślałam o tym wyjeździe – zaczęłam, patrząc jej prosto w oczy.

– Wiedziałam, że się zgodzisz! – klasnęła w dłonie, uśmiechając się szeroko. – Jesteś najlepsza!

– Nie skończyłam – przerwałam jej cicho, ale stanowczo. Zobaczyłam, jak uśmiech powoli znika z jej twarzy. – Nie przeleję ci tych pieniędzy. Nie dam ci ani trzech tysięcy na Mediolan, ani tysiąca złotych wsparcia w przyszłym miesiącu. Moja pomoc finansowa dobiegła końca.

W jadalni zapadła martwa cisza. Tylko zegar na ścianie tykał głośno, odmierzając sekundy. Zuzanna wpatrywała się we mnie z otwartymi ustami, jakby nie zrozumiała, co do niej mówię.

– Słucham? – wykrztusiła w końcu. – Co ty opowiadasz? Przecież... przecież ja tego potrzebuję!

– Mamo, co ty wymyślasz? – wtrąciła się natychmiast Anna, patrząc na mnie z niedowierzaniem. – Przecież masz te pieniądze. Zuzia ma rację, ten wyjazd to dla niej wielka szansa. Jak możesz jej teraz tego odmówić? To zwykły egoizm!

Słowo „egoizm” uderzyło mnie jak policzek, ale paradoksalnie, zamiast wywołać poczucie winy, dało mi siłę.

– Egoizmem, Aniu, jest oczekiwanie, że starsza kobieta będzie odmawiała sobie wszystkiego, żeby sponsorować zagraniczne wycieczki dorosłej osoby – odpowiedziałam, czując niesamowity spokój. – Przez ostatnie trzy lata oddawałam Zuzannie lwią część mojej emerytury. Chodziłam w starych butach i rezygnowałam z własnych przyjemności. Robiłam to z miłości, ale ta miłość została potraktowana jak obowiązek.

– Babciu, to niesprawiedliwe! – Zuzanna podniosła głos, a w jej oczach zalśniły łzy, w których po raz pierwszy dostrzegłam złość, a nie smutek. – Skąd ja teraz wezmę na to pieniądze? Obiecałaś, że mi pomożesz!

– Nigdy nie obiecywałam, że będę cię utrzymywać w nieskończoność – odparłam. – Jesteś młodą, zdrową osobą. Możesz znaleźć dorywczą pracę na weekendy. Twoje koleżanki pracują w kawiarniach i udzielają korepetycji. Ja w twoim wieku zarabiałam na swoje utrzymanie. Czas, żebyś nauczyła się wartości pieniądza.

Zuzanna zerwała się od stołu. Nie dokończyła pieczeni. Chwyciła swoją drogą torebkę z przedpokoju i wybiegła z domu, trzaskając drzwiami. Anna spojrzała na mnie z wyrzutem, pokręciła głową i wyszła zaraz za nią. Zostałam sama w dużym, cichym pokoju, nad stygnącym obiadem.

Cisza, która bolała najbardziej

Kolejne tygodnie były najtrudniejszym czasem od śmierci mojego męża. Mój telefon milczał. Zuzanna przestała do mnie dzwonić i nie odpisywała na wiadomości. Anna kontaktowała się ze mną sporadycznie, zdawkowo odpowiadając na moje pytania. Słyszałam w jej głosie ogromny chłód. Każdego wieczoru zastanawiałam się, czy nie popełniłam błędu. Może powinnam była ustąpić? Może rodzina jest ważniejsza niż osobista duma? W chwilach największego zwątpienia dzwoniłam do Marii.

– Zrobiłaś to, co musiałaś zrobić dawno temu – mówiła moja przyjaciółka, z typową dla siebie racjonalnością. – Wychowałaś ich w przekonaniu, że twoje potrzeby nie istnieją. Teraz przechodzą szok, bo pokazałaś, że masz granice. Daj im czas. Jeśli cię kochają, zrozumieją to. Jeśli kochali tylko twoje przelewy, to przynajmniej znasz prawdę.

Te słowa dodawały mi otuchy. Zamiast czekać przy telefonie, postanowiłam wziąć sprawy we własne ręce. Wyjęłam z szafy puszkę z oszczędnościami. Pieniądze, które tak skrupulatnie zbierałam, wciąż tam były. Następnego dnia poszłam do banku, wpłaciłam gotówkę na konto i zrobiłam przelew za wynajem naszego domku w górach. Kupiłam też bilety na pociąg.

Z każdym dniem czułam się coraz lżejsza. Zaczęłam inaczej patrzeć na swój budżet. Okazało się, że bez comiesięcznych dotacji dla wnuczki, stać mnie na o wiele więcej. Poszłam do fryzjera, odświeżyłam fryzurę. Kupiłam nowe sadzonki kwiatów i po raz pierwszy od dawna z uśmiechem na ustach pracowałam w moim małym ogrodzie.

Własne życie na własnych zasadach

Nadszedł dzień wyjazdu. Podróż pociągiem minęła szybko, a kiedy w końcu wysiadłyśmy z Marią na stacji w Zakopanem i poczułam rześkie, górskie powietrze, miałam łzy w oczach. Nasz mały, drewniany domek był dokładnie taki, jak na zdjęciach. Przez cały tydzień spacerowałyśmy po dolinach, piłyśmy herbatę w schroniskach i rozmawiałyśmy do późnej nocy. Kupiłam sobie ciepły, wełniany szal od miejscowej rzemieślniczki. Nie patrzyłam z lękiem na cenę. Po prostu mi się podobał.

Któregoś wieczoru, gdy siedziałam na werandzie, opatulona w nową zdobycz i patrzyłam na gwiazdy nad szczytami gór, mój telefon wydał znajomy dźwięk. To była wiadomość tekstowa. Spojrzałam na ekran. Nadawcą była Zuzanna. Wzięłam głęboki oddech i otworzyłam wiadomość. Nie było tam pretensji, nie było próśb o przelew. Napisała, że nie pojechała do Mediolanu. Zamiast tego znalazła pracę dorywczą w lokalnej księgarni. Dodała, że bywa ciężko i że chyba dopiero teraz rozumie, ile kosztowało mnie odkładanie dla niej tych wszystkich kwot. Na końcu zapytała cicho, czy u mnie w porządku i jak mijają mi dni w górach.

Odpisałam jej natychmiast, wysyłając zdjęcie z gór i dodając, że jestem szczęśliwa, a po powrocie chętnie zaproszę ją na domową szarlotkę. Tym razem jednak, do szarlotki nie dołączę koperty z gotówką. Zrozumiałam, że mówiąc "nie", uratowałam nie tylko własne marzenia, ale dałam też wnuczce najcenniejszą lekcję, jakiej do tej pory unikała – lekcję dorosłości. A ja? Wreszcie mam czas i środki, żeby cieszyć się życiem, na które przez tyle dekad uczciwie zapracowałam. Zrozumiałam, że aby kochać rodzinę, nie muszę rezygnować z siebie.

Krystyna, 72 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

