Nazywam się Michalina i przez cztery lata żyłam w przekonaniu, że jestem tą jedyną. Że spotkała mnie wielka miłość, tylko w nieodpowiednim momencie. Oskar od początku powtarzał, że jego małżeństwo z Teresą istnieje już wyłącznie na papierze. Opowiadał o ciszy przy stole, o oddzielnych światach pod jednym dachem. Słuchałam go i wierzyłam, że to ja jestem jego przyszłością. Na początku marca powiedział, że podjął decyzję. Oznajmił żonie, że odchodzi. A ja po raz pierwszy pozwoliłam sobie uwierzyć, że wygrałam.

Wierzyłam, że to koniec

Spotkaliśmy się w małej kawiarni, tej samej, w której cztery lata wcześniej usiadł naprzeciwko mnie i powiedział, że przy mnie oddycha mu się lżej. Teraz wyglądał na zmęczonego, ale w jego oczach była determinacja.

– Powiedziałem jej – zaczął cicho. – Nie chcę już tak żyć. To koniec.

Patrzyłam na niego, próbując wyłapać wahanie. Nie widziałam go. Może nie chciałam zobaczyć.

– I co ona na to? – zapytałam.

– Przyjęła to spokojnie. Chyba sama wiedziała, że do tego dojdzie.

Poczułam, jak łzy napływają mi do oczu. Cztery lata czekania, święta spędzane samotnie, weekendy, w które „miał zobowiązania”. Wszystko miało się wreszcie skończyć.

– Zawalczyłem o siebie – dodał. – O nas.

Ścisnęłam jego dłoń. Już widziałam nas w nowym mieszkaniu, planujących wakacje bez ukrywania się, spacerujących za rękę w niedzielne popołudnie. Wieczorem zadzwoniłam do Kamili.

– Wreszcie od niej odchodzi – powiedziałam bez wstępu.

Po drugiej stronie zapadła cisza.

– Michalina… On jest z nią dwadzieścia lat. Ludzie zawsze wracają do tego, co znają.

– Nie tym razem – przerwałam jej. – Powiedział jej wprost. To koniec.

– A jeśli to tylko kolejny kryzys? – naciskała.

Zirytowałam się.

– Dlaczego nie możesz się po prostu cieszyć?

– Bo widzę, jak bardzo stawiasz wszystko na jedną kartę.

Rozłączyłam się szybciej, niż planowałam. W tamtym momencie jej ostrożność brzmiała jak brak wiary. A ja potrzebowałam wiary bardziej niż kiedykolwiek.

Triumf zamienił się w napięcie

Ósmego marca obudziłam się z lekkim niepokojem, którego nie potrafiłam nazwać. Oskar od rana nie odpisywał. Tłumaczyłam to sobie rozmową z Teresą, formalnościami, trudnym dniem. Chciałam być wyrozumiała. Przecież to nie było dla nikogo łatwe. Około południa zadzwonił domofon.

– Przesyłka dla pani Michaliny – usłyszałam w słuchawce.

Nie zamawiałam niczego, ale poczułam iskrę nadziei. Może to prezent od niego na Dzień Kobiet? Podpisałam odbiór i wniosłam do mieszkania eleganckie, kremowe pudełko przewiązane wstążką. W środku znajdował się flakon drogich perfum. Znałam tę markę – Oskar kiedyś wspomniał, że Teresa ich używa. Serce zaczęło mi bić szybciej. Pod spodem leżała kartka.

„Dziękuję, że go zabrałaś. Nie miałam odwagi odejść. – Teresa”. Usiadłam na kanapie i czytałam te słowa w kółko. Najpierw poczułam coś na kształt triumfu. To było jak oficjalne potwierdzenie. Jak pieczęć na decyzji. Żona podziękowała mi za to, że przejęłam jej męża.

– Czyli naprawdę wygrałam… – wyszeptałam do siebie.

Jednak im dłużej wpatrywałam się w równy, spokojny charakter pisma, tym bardziej coś mnie uwierało. Gdzie był gniew? Rozpacz? Żal? Kartka brzmiała jak wiadomość od kogoś, kto już dawno pogodził się z sytuacją. Albo… kto kontroluje ją bardziej, niż pokazuje.

Sięgnęłam po telefon i zadzwoniłam do Oskara. Raz, drugi, trzeci. Cisza. Napisałam: „Dostałam paczkę od Teresy. O co chodzi?”. Brak odpowiedzi. Zaczęłam analizować każde słowo z kartki. „Nie miałam odwagi odejść”. Czy to znaczyło, że liczyła na to, że ktoś zrobi to za nią? A może to była ironia? Subtelne pokazanie, że to ona pozwoliła mi wierzyć w zwycięstwo?

Wyobraziłam sobie ją pakującą te perfumy. Spokojną, opanowaną. Może nawet uśmiechniętą. Zadzwoniłam do Kamili.

– Ona mi podziękowała – powiedziałam bez tchu.

– Kto?

– Teresa. Przysłała mi perfumy. Napisała, że nie miała odwagi odejść.

Kamila milczała przez chwilę.

– To dziwne – odezwała się w końcu. – Bardzo dziwne.

– Myślisz, że to szczere?

– Nie wiem. Ale jeśli jest aż tak spokojna, to albo pogodziła się z tym dużo wcześniej… albo wie coś, czego ty nie wiesz.

Te słowa zapadły mi w pamięć. Godziny mijały, a Oskar nadal milczał. Każda minuta ciążyła jak kamień. Z triumfu zostało napięcie, które ściskało mi żołądek. Coś w tej ciszy było nienaturalne. Jakby decyzja zapadła, ale bez mojego udziału. Wieczorem telefon wreszcie zadzwonił. Na ekranie pojawiło się jego imię.

Nie potrafiłam mu wierzyć

Odebrałam natychmiast.

– Dlaczego nie odbierałeś? – wyrzuciłam z siebie, zanim zdążył się odezwać.

Po drugiej stronie zapadła chwila ciszy.

– Musiałem wszystko przemyśleć – powiedział w końcu. Jego głos był spokojny. Zbyt spokojny.

– Dostałam paczkę od Teresy. Perfumy i kartkę. O co tu chodzi?

Westchnął ciężko.

– Wiem.

To jedno słowo sprawiło, że usiadłam.

– Wiesz? – powtórzyłam. – Czyli to było ustalone?

– Michalina… – zaczął ostrożnie. – To nie jest takie proste.

Serce zaczęło mi walić.

– Mówiłeś, że odchodzisz. Że to koniec.

– Bo tak wtedy czułem. Byłem w emocjach. Wszystko naraz się na mnie zwaliło.

– W emocjach? – powtórzyłam drżącym głosem. – Cztery lata to też były emocje?

Milczał przez chwilę, jakby dobierał słowa.

– Nie można przekreślić dwudziestu lat w jeden dzień. To nie jest tylko małżeństwo. To wspólne życie. Rodzina, historia.

– A my? – zapytałam cicho. – Kim ja byłam?

– Byłaś dla mnie ważna. Jesteś.

To „byłaś” uderzyło mnie mocniej niż cokolwiek wcześniej.

– Wracam do domu – powiedział w końcu. – Muszę spróbować to naprawić. To był kryzys. Poniosło nas, ja powiedziałem o wyprowadzce, ona wysłała tę paczkę... teraz musimy to poukładać.

Musimy. On z żoną, nie ze mną. Poczułam, jak coś we mnie pęka.

– Czyli jednak nie odchodzisz.

– To nie jest takie zero-jedynkowe.

– Właśnie że jest – przerwałam mu. – Albo jesteś ze mną, albo z nią.

– Nie stawiaj mnie pod ścianą.

Zrobiło mi się zimno.

– Ja cię nie stawiam pod ścianą. Ja tylko chcę wiedzieć, czy cztery lata miały dla ciebie jakiekolwiek znaczenie.

Westchnął znowu, jakby rozmowa była dla niego ciężarem.

– To było coś ważnego. Ale czasem człowiek musi wybrać rozsądek.

Rozsądek. Tak nazwał powrót do tego, co znał najlepiej.

– Kiedy podjąłeś decyzję? – zapytałam nagle.

Zawahał się.

– Dziś.

Nie uwierzyłam mu.

– Życzę ci szczęścia – powiedziałam w końcu, choć głos mi drżał.

– Michalina…

– Nie. Teraz ja muszę to przemyśleć.

Rozłączyłam się, zanim zdążył dodać coś jeszcze. Siedziałam w ciszy, wpatrując się w flakon perfum stojący na stole. Kilka godzin wcześniej wydawał mi się symbolem zwycięstwa. Teraz był jak trofeum, którego nikt nie chciał.

Potrzebowałam ostatecznego potwierdzenia

Nie planowałam tam jechać. A jednak po godzinie siedziałam już w samochodzie, zaparkowanym po drugiej stronie ulicy, naprzeciwko jego domu. Tłumaczyłam sobie, że potrzebuję dowodu. Ostatecznego potwierdzenia. W oknach paliło się światło. Znałam ten widok z jego opowieści – stół przy oknie, jasne zasłony, regał z książkami. Przez chwilę nic się nie działo. Potem zobaczyłam ich.

Siedzieli naprzeciwko siebie. Teresa miała na sobie jasny sweter, włosy związane w niski kucyk. Wyglądała spokojnie. Oskar nachylił się nad stołem, coś mówił. Nie wyglądał na człowieka zmuszonego do powrotu. Nie było w nim napięcia, które widziałam podczas naszych rozmów. Raczej… ulga.

W pewnym momencie Teresa się uśmiechnęła. Delikatnie. On odpowiedział tym samym. Nie słyszałam słów, ale widziałam wystarczająco dużo. W tamtej chwili zrozumiałam coś, przed czym broniłam się przez cztery lata. Byłam dla niego ucieczką. Przestrzenią, w której mógł poczuć się kimś innym. Lepszym, podziwianym. Ale kiedy przyszło do realnego wyboru, wrócił tam, gdzie miał historię, wspomnienia i wygodę. Telefon zawibrował. To była Kamila.

– Gdzie jesteś? – zapytała bez przywitania.

– Pod jego domem.

– Michalina… Po co?

– Chciałam zobaczyć, czy naprawdę wrócił.

– I?

Patrzyłam na oświetlone okno.

– Wygląda, jakby nigdy nie planował odejść.

Po drugiej stronie zapadła cisza.

– On wybrał siebie – powiedziała w końcu Kamila. – Nie ją. Nie ciebie. Siebie.

Te słowa były bolesne, ale prawdziwe.

– Myślisz, że ona wiedziała przez cały czas? – zapytałam.

– Myślę, że kobiety często wiedzą więcej, niż pokazują.

Przypomniałam sobie kartkę. Spokojny charakter pisma. „Dziękuję, że go zabrałaś”. Może to wcale nie było podziękowanie. Może to był ruch wyprzedzający. Pokazanie mi, że cokolwiek się stanie, ona nie traci kontroli. Wyjęłam z torebki flakon perfum. Otworzyłam go i spryskałam nadgarstki. Zapach był intensywny, elegancki, wyrafinowany. Przez chwilę unosił się w zamkniętej przestrzeni samochodu. Miał pachnieć zwycięstwem, a pachniał jak czyjaś historia, do której nigdy nie należałam.

Siedziałam jeszcze kilka minut, aż światło w jadalni zgasło. Nie było wielkiej sceny, żadnej konfrontacji. Tylko cicha świadomość, że to ja przez cztery lata budowałam przyszłość na cudzych fundamentach. Odłożyłam flakon na siedzenie obok.

– Wracam do domu – powiedziałam do Kamili.

I po raz pierwszy od dawna to zdanie dotyczyło tylko mnie.

Żadna z nas nie wygrała

Następnego dnia obudziłam się z ciężarem w klatce piersiowej, ale bez chaosu w głowie. Jakby najgorsze już się wydarzyło i nie było sensu dalej udawać. Perfumy stały na komodzie. Patrzyłam na nie długo, zanim wzięłam telefon do ręki. Napisałam do Oskara krótką wiadomość: „Nie kontaktuj się ze mną więcej. To koniec”. Oddwzwonił niemal od razu.

– Nie chcę, żebyś myślała, że to było bez znaczenia – usłyszałam w słuchawce.

– To już nie ma znaczenia – odpowiedziałam spokojnie. – Ty już wybrałeś. Ja też wybieram.

– Może za jakiś czas…

– Nie – przerwałam mu. – Nie chcę być czyimś „za jakiś czas”.

Tym razem to ja się rozłączyłam bez drżenia rąk. Po południu pojechałam do galerii handlowej. Trzymałam w torebce flakon, zapakowany w oryginalne pudełko. W perfumerii podeszłam do tej samej marki i postawiłam go na ladzie.

– Chciałabym zwrócić ten zapach – powiedziałam sprzedawczyni. – To nietrafiony prezent.

Spojrzała na paragon dołączony do środka i kiwnęła głową. Procedura była krótka. Otrzymałam kartę podarunkową. Przez chwilę stałam między półkami, otoczona setkami zapachów. Każdy obiecywał coś innego: świeżość, odwagę, elegancję. Uświadomiłam sobie, że przez cztery lata przyjmowałam to, co ktoś inny dla mnie wybrał. Terminy spotkań, miejsce w jego życiu, nawet sposób, w jaki miałam czekać. Tym razem wybrałam sama. Zupełnie inny zapach. Lżejszy, prostszy. Taki, który nie kojarzył się z nikim.

Wieczorem przyszła Kamila. Usiadłyśmy przy stole w mojej kuchni.

– Jak się czujesz? – zapytała ostrożnie.

Zastanowiłam się chwilę.

– Jak ktoś, kto wreszcie przestał udawać przed samą sobą.

– Boli?

– Bardzo. Ale przynajmniej to jest prawdziwe.

Opowiedziałam jej o zwrocie perfum. Uśmiechnęła się.

– To pierwszy prezent, który zrobiłaś sobie sama.

Miała rację. Największym upokorzeniem nie była kartka od Teresy ani jego powrót. Najgorsze było to, że tak długo zgadzałam się na nieobecność. Budowałam swoje poczucie wartości na tym, że ktoś mnie „wybrał”, choć nigdy nie wybierał mnie w pełni.

Kilka tygodni później dowiedziałam się od wspólnej znajomej, że Oskar i Teresa wyjechali na rocznicowy wyjazd. Nie zabolało tak, jak się spodziewałam. Raczej utwierdziło mnie w przekonaniu, że jego decyzja zapadła dużo wcześniej, niż przyznał. Może nawet zanim powiedział mi o odejściu.

Czasem zastanawiałam się nad Teresą. Czy jej kartka była szczera? Czy rzeczywiście nie miała odwagi odejść? A może w tamtym jednym zdaniu zawarła coś więcej – pokaz siły, spokoju, pewności, że cokolwiek się wydarzy, ona pozostanie na swoim miejscu. Dziś wiem jedno: żadna z nas nie wygrała. On wybrał wygodę i znany schemat. Ja wybrałam w końcu siebie.

Zapach, który teraz noszę, przypomina mi o tamtym Dniu Kobiet. Nie jako o dniu upokorzenia, lecz o momencie przebudzenia. To wtedy zrozumiałam, że jeśli ktoś potrafi przez lata żyć na dwa światy, potrafi też wrócić tam, gdzie jest mu najbezpieczniej. A ja nie chcę być czyimś bezpiecznym przystankiem.

Michalina, 35 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

