Z zewnątrz wyglądałam na kobietę, która ma wszystko. Dom pod miastem, trójkę zdrowych dzieci, męża, który z dumą powtarzał, że rodzina to jego największe osiągnięcie. Każdego ranka jednak stałam w kuchni, robiąc kanapki w pośpiechu, słuchając płaczu Bruna i kłótni Nadii z Tymonem o ostatni czysty kubek. Wiktor całował mnie w czoło i wychodził do pracy, a ja zostawałam z chaosem. To wtedy po raz pierwszy wspomniał, że zawsze marzył o czwórce dzieci. Uśmiechnęłam się, myśląc, że żartuje. On nie żartował.

Byłam zmęczona i samotna

Temat wrócił wieczorem, kiedy dzieci wreszcie zasnęły. Siedzieliśmy przy stole, a ja próbowałam dopić zimną herbatę. Wiktor przeglądał coś w telefonie i nagle powiedział:

– Widziałem dziś takie większe auto. Siedem miejsc. Idealne dla nas.

Uniósł brwi znacząco, jakby to była gra, w której oboje znamy zasady.

– Dla nas? – zapytałam ostrożnie.

– No wiesz… – odłożył telefon. – Zawsze mówiłem, że chciałbym czwórkę. Trójka to już prawie drużyna. Jedno więcej nie zrobi różnicy.

Jedno więcej. Jakby chodziło o dodatkową półkę w szafie.

– Wiktor, ja ledwo ogarniam to, co mamy – odpowiedziałam cicho. – Bruno wciąż budzi się w nocy. Nadia ma swoje humory. Tymon potrzebuje pomocy przy lekcjach. Ja nawet nie pamiętam, kiedy ostatni raz przespałam całą noc.

Westchnął.

– Przesadzasz. Dawałaś radę przy dwójce, potem przy trójce. Zawsze jakoś się układało.

– Jakoś – powtórzyłam. – To słowo wszystko tłumaczy.

Spojrzał na mnie z niedowierzaniem.

– Myślałem, że kochasz bycie mamą.

– Kocham nasze dzieci – poprawiłam go. – Ale jestem też zmęczona. Chciałabym wrócić do pracy na pełen etat. Chciałabym mieć chwilę ciszy.

– Ciszy? – uśmiechnął się krzywo. – Rodzina nie jest cicha, Patrycja.

W tej jednej chwili poczułam, jakbyśmy stali po dwóch stronach niewidzialnej linii. On mówił o marzeniu, o pełni, o tym, że dzieci będą miały siebie nawzajem, kiedy nas zabraknie. Ja widziałam stos prania, kalendarz pełen wizytówek ze szkoły i przedszkola, nieodebrane telefony od klientek, którym obiecałam, że oddzwonię.

– To tylko jedno dziecko więcej – powtórzył łagodniej. – Poradzimy sobie.

Chciałam zapytać: kto to „my”? Czy on naprawdę widział, ile godzin spędzam na organizowaniu wszystkiego? Czy wiedział, że czasem zamykałam się w łazience tylko po to, by przez minutę posiedzieć w ciszy?

– A jeśli ja nie chcę? – wyrwało mi się.

Zapadła cisza. Prawdziwa, ciężka.

– Nie chcesz dziecka? – zapytał wolno.

– Nie teraz. Może w ogóle. Nie wiem. Ale wiem, że nie mam już w sobie siły.

Oparł się o krzesło.

– Kiedyś byłaś inna. Marzyłaś o dużej rodzinie.

Zabolało, bo to była prawda. Marzyłam. Tylko nie wiedziałam wtedy, jak bardzo można się w tym zatracić.

– Ludzie się zmieniają – powiedziałam. – Ja też.

Wiktor wstał, podszedł do okna.

– Myślałem, że jesteśmy w tym razem – rzucił przez ramię.

– Właśnie o to chodzi – odpowiedziałam, czując, jak głos mi drży. – Ja coraz częściej czuję się w tym sama.

Nie podszedł, nie objął mnie. Stał przy tym oknie, jakby za szybą czekała odpowiedź. Tamtej nocy długo nie mogłam zasnąć. Leżałam obok niego i myślałam o tym, jak łatwo powiedzieć „jeszcze jedno dziecko”, kiedy nie widzi się ceny, którą ktoś inny już płaci.

Czułam się przytłoczona

Od tamtej rozmowy nic nie było już zwyczajne. Nie krzyczeliśmy, nie trzaskaliśmy drzwiami, ale między nami coś zawisło, jak powietrze przed burzą.

– Znowu nie ma czystych koszul – rzucił któregoś ranka Wiktor, przeszukując szafę.

– Pranie jest w suszarce. Możesz wyjąć – odpowiedziałam, smarując kanapki.

– Kiedy ja mam to zrobić? – zapytał z wyrzutem. – Wychodzę za piętnaście minut.

Odwróciłam się powoli.

– A ja? Ja nie wychodzę? – wskazałam na zegar. – Za pół godziny muszę być z Brunem w przedszkolu, potem odebrać Nadię wcześniej z kółka, bo nauczycielka ma zebranie. Pomiędzy tym wszystkim mam pracę.

Westchnął, jakbym to ja komplikowała prostą rzeczywistość.

– Nie mówię, że nic nie robisz. Po prostu czasem mam wrażenie, że wszystko jest w chaosie.

To słowo zawisło w powietrzu. Chaos. Jakby moje dni były nieudolną próbą ogarnięcia życia, które on finansował i planował. Drobiazgi zaczęły nas ranić. Spóźnienie do przedszkola, zapomniana zgoda na wycieczkę, niepozmywane naczynia. Każda taka sytuacja była jak igła. Mała, ale bolesna. Pewnego popołudnia spotkałam się z Igą. Siedziałyśmy w małej kawiarni, a ja pierwszy raz od dawna nie musiałam nikogo pilnować.

– Wyglądasz, jakbyś nie spała od miesiąca – powiedziała bez ogródek.

Uśmiechnęłam się blado.

– Bo prawie nie śpię.

Przez chwilę milczałam, mieszając łyżeczką w filiżance.

– On chce czwarte dziecko – wypaliłam w końcu.

Iga uniosła brwi.

– A ty?

Pokręciłam głową.

– Ja się boję. Boję się, że nie dam rady. Że zniknę całkiem. Już teraz czuję się przytłoczona. Wszystko planuję, ogarniam, pamiętam. A gdzie w tym jestem ja?

Iga patrzyła na mnie uważnie.

– A czego ty właściwie chcesz, Patrycja?

To pytanie było prostsze niż wszystkie inne, a jednak najtrudniejsze. Otworzyłam usta, ale przez chwilę nie wydobył się żaden dźwięk.

– Chcę wrócić do pracy na pełen etat – powiedziałam w końcu. – Chcę poczuć, że coś tworzę, że jestem w czymś dobra. Chcę przestać żyć w poczuciu, że ciągle jestem niewystarczająca.

– Dla kogo niewystarczająca?

Nie musiałam odpowiadać. Kilka dni później Wiktor rzucił przy kolacji:

– W pracy jest dziewczyna, ma troje dzieci i prowadzi własną firmę. Daje radę. Wszystko się da pogodzić, jak się chce.

Poczułam, jak serce zaczyna mi szybciej bić.

– Czyli ja nie chcę? – zapytałam spokojnie.

– Nie to miałem na myśli – odparł, ale wzrok mu uciekł.

– To co miałeś na myśli?

Nie odpowiedział. Nadia zaczęła opowiadać o szkole, Tymon wtrącił coś o zawodach sportowych. A ja siedziałam przy stole i czułam, jak rośnie we mnie coś ciężkiego. Już nie tylko zmęczenie. Coś na kształt żalu. Zrozumiałam, że ta rozmowa o czwartym dziecku to nie tylko kwestia liczby. To pytanie o to, czy mam prawo powiedzieć „dość”. Wieczorami coraz częściej zasypialiśmy plecami do siebie. A w tej ciszy było więcej słów niż w najgłośniejszej kłótni.

Przekroczył moją granicę

Punkt kulminacyjny przyszedł w zwykły wtorek. Bez fanfar, bez ostrzeżenia. Stałam w łazience, patrząc na małe pudełko, które zawsze leżało w tej samej szufladzie. Otworzyłam ją odruchowo. Była pusta. Najpierw pomyślałam, że przełożył je gdzie indziej. Zajrzałam do drugiej szuflady, potem do szafki. Nic.

– Wiktor! – zawołałam, starając się, by głos mi nie zadrżał.

Przyszedł z salonu.

– Co się stało?

– Gdzie to jest?

Spojrzał na mnie, potem na otwartą szufladę. Przez sekundę milczał. Za długo.

– Uznałem, że już nie będziemy tego potrzebować – powiedział spokojnie.

Zrobiło mi się zimno.

– Uznałeś?

– Patrycja, ile mamy o tym rozmawiać? Przecież wiem, że w głębi serca też chcesz. Po prostu się boisz.

– Nie masz prawa decydować za mnie – wyszeptałam. – To nie jest twoja wyłączna decyzja.

Wzruszył ramionami, jakby próbował rozładować napięcie.

– Nie przesadzaj. Jesteśmy małżeństwem. To wspólna sprawa.

– Wspólna? – podniosłam głos. – Wspólna byłaby wtedy, gdybyśmy oboje tego chcieli. A ty postanowiłeś, że „i tak się zgodzę”.

Zamilkł. W jego oczach pojawiła się irytacja.

– Bo zawsze tak jest. Najpierw mówisz, że nie dasz rady, a potem dajesz. Jesteś silna.

– Jestem zmęczona! – słowa wyrwały się ze mnie gwałtownie. – I nie chcę przez to przechodzić po raz kolejny.

W pokoju obok Bruno układał klocki. Słyszałam jego cichy śmiech. Ten dźwięk sprawił, że łzy napłynęły mi do oczu.

– Tu nie chodzi tylko o dziecko – powiedziałam ciszej. – Chodzi o to, że przekroczyłeś moją granicę. Bez rozmowy. Bez zgody.

– Chcę pełnej rodziny – odpowiedział twardo. – Zawsze o tym marzyłem.

– A ja marzyłam o partnerstwie – odparłam. – O tym, że będziemy się szanować.

Wtedy padły słowa, których nie da się cofnąć.

– Czasem mam wrażenie, że odkąd nie pracujesz na pełen etat, wszystko kręci się wokół twojego zmęczenia – powiedział. – Może potrzebujesz wyzwania, a nie kolejnych wymówek.

Zabolało bardziej, niż się spodziewałam.

– A ja mam wrażenie, że twoje marzenie jest ważniejsze niż moje zdrowie i moje ambicje – odpowiedziałam. – Jakbyś chciał mieć kolejne dziecko, żeby udowodnić sobie, że wszystko jest idealne.

Patrzyliśmy na siebie jak obcy ludzie. W tamtej chwili zrozumiałam, że problemem nie jest czwarte dziecko. Problemem jest to, że przestaliśmy się słuchać. Że on traktuje moją niezgodę jak etap przejściowy, a nie realne stanowisko.

– Jeśli jeszcze raz podejmiesz taką decyzję bez mojej wiedzy – powiedziałam spokojnie – to nie wiem, czy będę w stanie tu zostać.

To była pierwsza myśl o odejściu, wypowiedziana na głos. Wiktor nic nie odpowiedział. Odwrócił się i wyszedł z łazienki. Zostałam sama, opierając się o umywalkę. Drżały mi ręce. Wiedziałam, że przekroczona została granica i nie można było już udawać, że jej nie ma.

Oboje mieliśmy swoje lęki

Po tamtym wtorku dom stał się dziwnie cichy. Nie dlatego, że dzieci przestały hałasować. Nadia wciąż śpiewała pod nosem, Tymon potrafił godzinami opowiadać o szkolnych przygodach, a Bruno biegał po korytarzu z samochodzikiem. Ale między mną a Wiktorem zapadła cisza, która wypełniała każdą wolną przestrzeń. Rozmawialiśmy tylko o sprawach organizacyjnych.

– Odbierzesz dziś Tymona? – pytałam.

– Mam spotkanie. Dam radę być o siedemnastej – odpowiadał krótko.

Wieczorami siedzieliśmy przy jednym stole, ale jakby osobno. Każde z nas zamknięte w swoich myślach. Któregoś dnia Nadia podeszła do mnie, gdy składałam pranie.

– Mamo, jesteś smutna? – zapytała cicho.

Zamarłam.

– Dlaczego tak myślisz?

– Bo już się nie śmiejesz z tatą.

Jej słowa były jak lustro, w którym zobaczyłam coś, czego nie chciałam widzieć. Dzieci wyczuwały wszystko. Tamtego wieczoru poprosiłam Wiktora, żebyśmy porozmawiali. Usiedliśmy naprzeciwko siebie. Bez telefonów. Bez wymówek.

– Myślałam o terapii – zaczęłam. – Nie dlatego, że jesteśmy beznadziejni. Tylko dlatego, że sami już nie umiemy się dogadać.

Milczał chwilę.

– Myślisz, że to aż tak poważne? – zapytał w końcu.

– Tak – odpowiedziałam. – Bo ja naprawdę zaczęłam rozważać, czy dam radę dalej tak żyć.

Pierwszy raz zobaczyłam w jego oczach strach.

– Chcesz odejść?

– Nie chcę, ale chcę w końcu zająć się sobą. Boję się, że jeśli znowu odłożę to na później, kompletnie się pogubię.

Westchnął ciężko.

– Ja się boję czegoś innego – przyznał po chwili. – Że dzieci dorosną, wyjdą z domu i zostaniemy sami. Cisza mnie przeraża. Chciałem jeszcze jednego dziecka, żeby do tego nie dopuścić

Te słowa zmieniły ton rozmowy. Po raz pierwszy nie chodziło o ambicję czy upór. Chodziło o lęk.

– Dziecko nie jest lekarstwem na strach – powiedziałam łagodnie. – Tak samo jak ja nie jestem maszyną do spełniania marzeń.

Spojrzał na mnie długo.

– Nie chciałem cię zranić – powiedział cicho. – Myślałem, że robię coś dobrego dla nas.

– Myślałeś o sobie – odpowiedziałam.

Nie przytuliliśmy się od razu. Nie było wielkiego pojednania. Była za to pierwsza szczera rozmowa od miesięcy.

Zaczęliśmy ze sobą rozmawiać

Kilka tygodni później wróciłam do pracy na pełen etat. Nie było łatwo. Organizacja dnia wymagała od nas obojga więcej zaangażowania. Wiktor zaczął odbierać dzieci dwa razy w tygodniu. Uczył się planować, gotować, pamiętać o zebraniach. Nie zawsze wychodziło idealnie, ale próbował.

Zapisaliśmy się na terapię małżeńską. Pierwsze spotkania były niezręczne. Siedzieliśmy obok siebie i mówiliśmy o rzeczach, które dotąd tłumiliśmy. O moim zmęczeniu. O jego lęku przed pustką. O tym, że czasem oboje czuliśmy się niedocenieni. Temat czwartego dziecka zawisł w powietrzu. Ustaliliśmy jedno: żadnych decyzji bez obopólnej zgody. Żadnych „uznałem, że”. Tylko rozmowa.

Pewnego wieczoru, gdy dzieci już spały, Wiktor spojrzał na mnie inaczej niż przez ostatnie miesiące.

– Tęskniłem za tobą – powiedział.

– Ja za sobą też – odpowiedziałam z lekkim uśmiechem.

Nie wiem, czy kiedyś zdecydujemy się na czwarte dziecko. Dziś wiem coś ważniejszego – że rodzina to nie liczba osób przy stole, ale to, czy każdy ma przy nim swoje miejsce. Po raz pierwszy od dawna oddychałam pełną piersią. I choć wciąż bywało trudno, wiedziałam, że nie pozwolę już, by moje potrzeby znikały pod hasłem „to przecież tylko jedno więcej”.

