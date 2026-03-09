Mój dom od lat prosił się o uwagę. Był to spory, przedwojenny budynek, który odziedziczyłam po babci. Miał duszę, ale miał też stare instalacje, krzywe ściany i ten specyficzny zapach przeszłości, który z czasem zaczyna przytłaczać. Przez lata mieszkałam tu z mężem, ale po rozwodzie, który nastąpił dwa lata temu, przestrzeń ta stała się dla mnie za duża i zbyt cicha. Każdy kąt przypominał mi o niespełnionych obietnicach i planach, które nigdy nie doszły do skutku.

Musiałam zrobić remont

Pewnej nocy, leżąc w łóżku i patrząc na pęknięcie na suficie, które z miesiąca na miesiąc przypominało coraz dłuższą rzekę, podjęłam decyzję. Muszę to zmienić. Muszę zedrzeć te tapety, skuć kafelki w łazience i wpuścić tu trochę światła. To nie była tylko kwestia estetyki. Czułam, że jeśli nie zmienię otoczenia, sama zastygnę w bezruchu jak te stare mury.

Zaczęłam poszukiwania ekipy remontowej. To zadanie okazało się trudniejsze, niż myślałam. Większość fachowców miała terminy zajęte na rok do przodu, inni rzucali kwotami, za które mogłabym kupić kawalerkę w centrum. W końcu natrafiłam na ogłoszenie w lokalnej gazecie. „Solidne wykończenia, wolne terminy, uczciwe podejście”. Brzmiało zbyt dobrze, by było prawdziwe, ale byłam zdesperowana. Zadzwoniłam.

Głos w słuchawce był zaskakująco młody i spokojny. Umówiliśmy się na wycenę następnego dnia. Byłam przygotowana na wizytę starszego pana z wąsem i ołówkiem za uchem, kogoś, kto będzie narzekał na krzywe kąty i marudził, że „tego się nie da zrobić”.

Byłam zaskoczona

Kiedy otworzyłam drzwi, zamrugałam ze zdziwienia. Przede mną stał chłopak, który mógł mieć nie więcej niż dwadzieścia kilka lat. Miał na sobie czysty, choć nieco sprany t-shirt i dżinsy ubrudzone białą farbą w sposób niemal artystyczny. Jego włosy były w lekkim nieładzie, a oczy miały ten błysk, który sugerował inteligencję i pewną dozę nonszalancji.

– Dzień dobry, jestem Kacper – powiedział, wyciągając rękę. Miał mocny uścisk i ciepły uśmiech, który od razu sprawił, że poczułam się nieswojo w swoim domowym dresie.

– Alicja – odpowiedziałam, próbując ukryć zaskoczenie. – Spodziewałam się… kogoś starszego.

Zaśmiał się, wchodząc do środka.

– Często to słyszę. Ale proszę się nie martwić, kielnia w moich rękach działa tak samo, jak w rękach weterana. A może nawet szybciej.

Oprowadziłam go po domu. Słuchał uważnie, notował coś w małym zeszycie, dotykał ścian, sprawdzał piony. Był profesjonalny, ale w jego zachowaniu było coś, co mnie intrygowało. Nie traktował tego domu jak zlecenia, ale jak zagadkę do rozwiązania. Zadawał pytania nie tylko o techniczne aspekty, ale też o to, jak chcę się czuć w danym pomieszczeniu.

– Tutaj, w salonie – wskazał na wielkie okno wychodzące na ogród – światło pada pod takim kątem, że zwykła biała farba będzie wyglądać na szarą. Proponuję złamaną wanilię albo bardzo jasny beż. Ociepli wnętrze, zwłaszcza zimą.

Zaimponował mi

Zgodziłam się na jego warunki niemal od razu. Miał zacząć od poniedziałku. W weekend przed rozpoczęciem prac odwiedziła mnie moja siostra, Dorota. Dorota była moim całkowitym przeciwieństwem – pragmatyczna, ostrożna, zawsze szukająca dziury w całym. Kiedy opowiedziałam jej o Kacprze, przewróciła oczami.

– Zwariowałaś? – zapytała, siorbiąc herbatę w mojej kuchni, która wkrótce miała przestać istnieć. – Młody chłopak, sam, bez firmy? Weźmie zaliczkę i tyle go będziesz widziała. Albo co gorsza, spartaczy robotę i będziesz musiała płacić dwa razy za poprawki.

– Ma dobre opinie w internecie – skłamałam, bo wcale tego nie sprawdziłam. Ufałam swojej intuicji. – Poza tym, wydaje się znać na rzeczy. Ma świetne pomysły.

– Pomysły to on może mieć na randki, a nie na kładzenie gładzi – prychnęła Dorota. – Alicja, jesteś sama w dużym domu. Wpuszczasz obcego faceta. Bądź ostrożna.

Jej słowa zasiały we mnie ziarno niepokoju, ale postanowiłam je zignorować. Potrzebowałam zmiany, a Kacper był jedyną osobą, która obiecała mi ją dać „od zaraz”. Prace ruszyły z kopyta. Kacper przychodził punktualnie o ósmej rano. Zabezpieczył podłogi, pooklejał meble, zorganizował kontener na gruz. Pracował w skupieniu, często słuchając muzyki klasycznej, co było dla mnie kolejnym szokiem. Spodziewałam się disco polo albo rocka, a z głośnika jego telefonu płynęły dźwięki Chopina i Vivaldiego.

Polubiłam go

Po kilku dniach wypracowaliśmy pewną rutynę. Ja pracowałam zdalnie w gabinecie na piętrze, a on na dole demolował moją przeszłość. Około dziesiątej schodziłam na dół, żeby zrobić nam kawę. Początkowo te przerwy były krótkie i czysto kurtuazyjne. Rozmawialiśmy o postępach prac, o tym, ile worków kleju trzeba dokupić. Jednak z czasem rozmowy zaczęły schodzić na inne tory. Dowiedziałam się, że Kacper studiował architekturę, ale przerwał studia z powodów rodzinnych. Że kocha stare budownictwo i marzy o tym, by kiedyś projektować, a nie tylko wykonywać.

– Ten dom ma potencjał – powiedział pewnego razu, siedząc na odwróconym wiadrze po farbie. – Widać, że ktoś tu kiedyś był szczęśliwy. Mury to pamiętają.

– A teraz? – zapytałam, opierając się o framugę drzwi.

– Teraz dom czeka na nowy oddech. Tak jak my wszyscy czasem potrzebujemy przewietrzyć głowę.

Patrzył na mnie wtedy w sposób, który sprawił, że serce zabiło mi mocniej. Nie był to wzrok bezczelny, raczej badawczy, pełen empatii. Czułam się przy nim dziwnie swobodnie, mimo że dzieliła nas spora różnica wieku i status społeczny. W tym pyle, w bałaganie, w ubraniach roboczych, te różnice zdawały się zacierać.

Nagle zniknął

Kacper pracował z podwójną energią. Obiecał, że zrobi mi w salonie ścianę z ozdobnego betonu architektonicznego – coś specjalnego, czego nie było w umowie, jako prezent. Byłam wniebowzięta. Wydawało mi się, że znalazłam kogoś, kto rozumie mnie bez słów, a różnica wieku to tylko liczba.

Nadszedł kolejny tydzień. Kacper miał zacząć układać płytki w kuchni i dokończyć tę specjalną ścianę w salonie. Materiały były kupione, stały w korytarzu, blokując przejście. Czekałam na niego z kawą. Była ósma. Potem ósma trzydzieści. Dziewiąta. Zadzwoniłam. „Abonent jest czasowo niedostępny”.

Pomyślałam, że może coś się stało. Wypadek, awaria samochodu, problemy rodzinne. Przecież mówił, że ma trudną sytuację w domu. Czekałam do południa, chodząc od okna do okna. Niepokój narastał, mieszając się z irytacją. Wtorek. Cisza. Telefon wciąż milczał. Jego samochodu nie było. Środa. Pojechałam pod adres, który podał przy spisywaniu prostej umowy o dzieło. Okazało się, że to blokowisko na drugim końcu miasta. Drzwi otworzyła mi starsza kobieta.

– Kacper? Nie ma go. Wyprowadził się – powiedziała oschle, patrząc na mnie podejrzliwie. – A pani czego od niego chce? Pieniędzy? Bo on wszystkim wisi pieniądze.

– Nie… on u mnie robi remont. Zostawił niedokończoną pracę – wydukałam.

Uciekł z pieniędzmi

Kobieta parsknęła śmiechem, który był suchy jak wiór.

– To u niego normalne, proszę pani. Zapala się, robi, a jak robi się trudno albo jak dostanie lepszą ofertę gdzieś indziej, to znika. Taki już jest. Artysta od siedmiu boleści.

Wróciłam do domu jak otępiała. Weszłam do salonu. Ściana z betonu architektonicznego była zrobiona do połowy. Wyglądała jak poszarpana rana w murze. Narzędzia zniknęły – musiał je zabrać w piątek wieczorem. Zaliczka na materiały do łazienki, którą dałam mu w gotówce w piątek, oczywiście zniknęła razem z nim.

Pierwsze uczucie to był wstyd. Wstyd przed samą sobą, że dałam się tak podejść. Że pomyliłam profesjonalną relację z czymś więcej. Że pozwoliłam sobie na naiwność, za którą teraz musiałam zapłacić nie tylko pieniędzmi, ale i upokorzeniem.

Przez tydzień żyłam w tym gruzowisku, nie mogąc się zmusić do działania. Potykałam się o worki z klejem. Jadłam kanapki na stojąco, bo stół był przykryty folią. Czułam, jak złość we mnie narasta, ale ta złość powoli zmieniała się w determinację.

Wzięłam sprawy w swoje ręce

Nie mogłam patrzeć na ten dom w takim stanie. Nie miałam już pieniędzy na nową ekipę, a terminy u innych fachowców nadal były odległe. Zostałam sama z materiałami i instrukcjami, które kiedyś, w przypływie szczerości, tłumaczył mi Kacper.

Włączyłam YouTube. Znalazłam filmiki instruktażowe. Założyłam stare spodnie, związałam włosy i wzięłam do ręki pacę. Pierwsze próby były tragiczne. Płytki wychodziły krzywo, klej zasychał za szybko. Płakałam z wściekłości, rzucając narzędziami o podłogę. Krzyczałam na puste ściany, wyrzucając z siebie cały żal do Kacpra, do byłego męża, do całego świata.

Ale potem położyłam pierwszą idealnie prostą płytkę. Potem drugą. Zrozumiałam, jak działa poziomica. Nauczyłam się mieszać fugę. Dzień po dniu, wieczór po wieczorze, powoli odzyskiwałam swój dom.

Praca fizyczna okazała się najlepszą terapią. Kiedy bolały mnie mięśnie, nie miałam siły myśleć o samotności. Kiedy widziałam efekt swojej pracy, rosło moje poczucie własnej wartości. Dokończyłam ścianę w salonie. Nie była idealna – miała nierówności, których Kacper by nie zrobił, ale była moja. Każde pociągnięcie pacy było moim podpisem pod nowym rozdziałem życia.

Zrobiłam to sama

Remont trwał trzy miesiące dłużej, niż planowałam. Zrobiłam wiele rzeczy sama, do hydrauliki i elektryki zatrudniłam fachowców, już z polecenia i z umową. Kiedy w końcu zdjęłam folie z mebli i usiadłam w odnowionym salonie, poczułam coś, czego nie czułam od lat. Dumę. Niezależność. Kacper zniknął z mojego życia tak szybko, jak się pojawił. Nigdy nie oddał pieniędzy, nigdy nie zadzwonił z wyjaśnieniami. Pewnie oszukuje teraz kogoś innego w innym mieście lub kraju.

Ale paradoksalnie, jestem mu wdzięczna. Nie za to, co zrobił, ale za to, do czego mnie zmusił. Zburzył mój spokój, zostawił bałagan, ale dzięki temu musiałam zbudować siebie na nowo. I tym razem fundamenty są solidne, bo wylałam je sama. Patrzę na ścianę w salonie i nie widzę już symbolu zdrady czy naiwności. Widzę dowód na to, że poradzę sobie ze wszystkim. Nawet jeśli będę musiała ubrudzić ręce.

Alicja, 42 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie prawdopodobieństwa są całkowicie przypadkowe.

