Wiosna tamtego roku przyszła wyjątkowo wcześnie, a wraz z nią nadzieja, że wszystko w końcu się ułoży. Ostatnie dwanaście miesięcy było dla naszego małżeństwa prawdziwą próbą przetrwania. Tomasz pracował do późna, ciągle wyjeżdżał, a kiedy wracał do domu, był nieobecny myślami. Tłumaczył to stresem, nowym projektem w firmie i zmęczeniem materiału.

Wierzyłam mu, bo przecież po piętnastu latach wspólnego życia ufa się człowiekowi, z którym zbudowało się dom i wychowuje dwójkę dzieci. Wzięłam na siebie wszystkie obowiązki, żeby dać mu przestrzeń. Organizowałam życie naszej czternastoletniej Zosi i dziesięcioletniemu Kubie tak, by tata mógł odpocząć.

Wielkanoc miała być naszym resetem. Zaplanowaliśmy, że przez cztery dni nie będziemy odbierać telefonów z pracy. W Wielką Sobotę od rana krzątałam się po kuchni. Piekłam mazurki, przygotowywałam mięsa, a dom wypełniał się aromatem majeranku, czosnku i słodkiego lukru. Tomasz pomagał mi w drobnych rzeczach, chociaż widziałam, że jest dziwnie spięty. Nerwowo zerkał na telefon, wychodził na taras pod pretekstem zaczerpnięcia powietrza. Zrzucałam to na karb zawodowych nawyków, od których trudno mu było się odciąć.

Wieczorem usiedliśmy na kanapie, wypiliśmy herbatę, a on pocałował mnie w czoło i powiedział, że idzie spać wcześniej, bo boli go głowa. Zostałam na dole, żeby dokończyć dekorowanie ciast. Czułam spokój. Myślałam, że najgorsze mamy już za sobą, że od jutra zaczniemy wszystko od nowa, z czystą kartą.

Nie wierzyłam własnym oczom

Obudziłam się w niedzielę o szóstej rano. Zosia i Kuba jeszcze spali. Wyciągnęłam rękę w stronę Tomasza, ale po drugiej stronie łóżka zastałam tylko chłodną pościel. Pomyślałam, że pewnie wstał wcześniej, żeby przygotować święconkę do śniadania, co zawsze było jego zadaniem. Założyłam szlafrok i zeszłam cicho po schodach, żeby nie obudzić dzieci. W domu panowała idealna, niemal dzwoniąca w uszach cisza. Nie słyszałam krzątaniny, nie czułam zapachu kawy.

Weszłam do kuchni i od razu zauważyłam, że czegoś brakuje. Nie było jego kurtki na wieszaku w przedpokoju, zniknęły też jego ulubione buty. Zmarszczyłam brwi, nie rozumiejąc, co się dzieje. Może pojechał na stację benzynową po świeży chleb? Wtedy mój wzrok padł na kuchenną wyspę. Obok wazonu z żonkilami, które wczoraj wspólnie ułożyliśmy, leżała biała koperta. Moje imię było na niej napisane jego starannym, drobnym pismem.

Zanim jej dotknęłam, poczułam, jak żołądek podchodzi mi do gardła. Znałam ten rodzaj scenariuszy z filmów i opowieści znajomych, ale przecież to nie mogło dotyczyć mojego życia. Drżącymi palcami otworzyłam kopertę. W środku była wyrwana z notesu kartka. Słowa uderzyły mnie z siłą rozpędzonego pociągu.

„Beata, przepraszam. Nie potrafię dłużej udawać. Kocham inną kobietę i nie mogę się już przed tym bronić, muszę spróbować być szczęśliwym. To nie twoja wina, po prostu nasze drogi się rozeszły. Nie dzwoń, nie szukaj mnie, muszę to sobie poukładać. Odezwę się po świętach w sprawie dzieci. Wybacz”.

Czytałam te cztery zdania chyba ze dwadzieścia razy. Literki zaczęły mi się rozmazywać przed oczami. Złapałam się krawędzi blatu, żeby nie upaść. Mój mąż, ojciec moich dzieci, człowiek, z którym jeszcze wczoraj planowałam letnie wakacje, właśnie poinformował mnie, że odchodzi do innej. W Wielkanocną Niedzielę. Zostawiając mi na głowie dom, święta i dwójkę niczego nieświadomych dzieci, które lada chwila miały zbiec po schodach w poszukiwaniu czekoladowych jajek.

Ból przeszywał mnie na wskroś

Nie miałam czasu na płacz. Usłyszałam kroki na górze. Musiałam podjąć najtrudniejszą decyzję w moim życiu w ułamku sekundy. Schowałam list do kieszeni szlafroka, wzięłam głęboki wdech i przykleiłam do twarzy maskę, która miała mi towarzyszyć przez najbliższe dni. Kiedy dzieci weszły do kuchni, uśmiechałam się szeroko, rozstawiając talerze.

– Mamo, a gdzie tata? – zapytał Kuba, przecierając zaspane oczy.

– Tata musiał pilnie pojechać do firmy – skłamałam, czując, jak słowa grzęzną mi w gardle. – Mieli jakąś potężną awarię na serwerach, dzwonili do niego w nocy. Bardzo was przeprasza, ale nie mógł tego zostawić.

Zosia spojrzała na mnie podejrzliwie. Była w takim wieku, że wyłapywała każdy fałsz.

– W święta? Przecież on nigdy nie jeździ do biura w święta. Kiedy wróci?

– Nie wiem, kochanie. Powiedział, że to może potrwać cały dzień. Chodźcie, siadamy do stołu.

To było najgorsze śniadanie w moim życiu. Każdy kęs białej kiełbasy i jajka smakował jak suchy popiół. Przełykałam jedzenie na siłę, uśmiechając się, gdy dzieci opowiadały o grach komputerowych i szkolnych sprawach. W środku umierałam z bólu. Moja siostra, Magda, miała wpaść do nas po południu na kawę. Tylko myśl o tym, że niedługo będę miała obok siebie dorosłą osobę, z którą będę mogła podzielić się tym koszmarem, trzymała mnie w pionie.

Kiedy Magda weszła do domu i spojrzała na moją twarz, od razu wiedziała, że coś jest nie tak. Włączyłam dzieciom film w salonie, a siostrę zaciągnęłam do kuchni. Wyciągnęłam z kieszeni pogniecioną kartkę. Magda przeczytała ją w milczeniu, po czym objęła mnie mocno. Wtedy pękłam. Płakałam w jej ramionach, próbując nie wydawać z siebie żadnego dźwięku, by nie zaniepokoić Zosi i Kuby. Magda została z nami do wieczora, pomagając mi utrzymać iluzję normalności.

Tkwiłam w zawieszeniu

Kolejny tydzień przypominał zawieszenie w próżni. W poniedziałek wielkanocny dzieci poszły do znajomych, a ja w końcu mogłam przestać udawać. Przeszukałam jego rzeczy. Brakowało walizki, kilku koszul, kosmetyczki i paszportu. Zaplanował to. Musiał pakować się powoli, wywozić rzeczy stopniowo, żeby mnie nie zaniepokoić. Dzwoniłam do niego dziesiątki razy, ale telefon był wyłączony. Wiadomości pozostawały nieodczytane.

Przez te dni przeszłam przez wszystkie fazy żałoby. Był szok, potem potężny gniew, a na końcu obezwładniający smutek. Zastanawiałam się, kim ona jest. Czy to ta młoda stażystka z jego działu? A może ktoś, kogo poznał w delegacji? Wyobrażałam sobie, jak się z nią śmieje, jak trzymają się za ręce w jakiejś przytulnej kawiarni, podczas gdy ja tłumaczę dzieciom, że tata ma przedłużający się wyjazd służbowy.

W środę musiałam wrócić do pracy. Funkcjonowałam jak robot. Wykonywałam swoje zadania, rozmawiałam z ludźmi, uśmiechałam się blado, a w środku trawił mnie pożar. Wieczorami, kiedy dzieci już spały, siedziałam w ciemnym salonie i gapiłam się w ścianę. Zosia stawała się coraz bardziej nerwowa. Pytała, dlaczego tata nawet nie dzwoni. Wymyślałam kolejne kłamstwa o braku zasięgu i skomplikowanych problemach w firmie. Wiedziałam, że niedługo będę musiała powiedzieć im prawdę, ale najpierw sama musiałam ją zrozumieć.

Nic z tego nie rozumiałam

Nadeszła kolejna niedziela, równo tydzień po tym, jak mój świat runął. Obudziłam się około ósmej. Otworzyłam oczy i przez ułamek sekundy zapomniałam o wszystkim, co się wydarzyło. Potem rzeczywistość uderzyła mnie znowu. Przetarłam twarz dłońmi i zwlekłam się z łóżka.

Schodząc po schodach, usłyszałam znajomy dźwięk. Szum gotującej się wody w czajniku elektrycznym. Zamarłam w połowie drogi. Dzieci spały, a Magda miała przyjechać dopiero na obiad. Podeszłam bliżej i zajrzałam przez uchylone drzwi do kuchni. Stał tam. Tomasz. Miał na sobie swój ulubiony, szary sweter. Stał oparty o blat, spokojnie czekając, aż woda się zagotuje. Wyglądał, jakby nigdy stąd nie wyjechał. Jakby ostatni tydzień był tylko moim mrocznym snem. Przez chwilę myślałam, że mam halucynacje z wyczerpania.

Weszłam do środka. Moje bose stopy bezszelestnie dotykały chłodnych płytek. Odwrócił się, usłyszawszy mój oddech.

– O, wstałaś – powiedział zwyczajnym tonem, bez cienia zawstydzenia. – Robię herbatę. Zaparzyć ci też? Ziołową, tak jak lubisz z samego rana.

Patrzyłam na niego, nie wierząc własnym uszom. Mój umysł nie potrafił przetworzyć tej sceny. Czekałam na przeprosiny, na łzy, na błagania na kolanach. A on pytał mnie, czy chcę herbatę.

– Co ty tutaj robisz? – wydusiłam w końcu, a mój głos brzmiał obco, chrypliwie.

– Przecież tu mieszkam, Beata – westchnął lekko, zalewając wrzątkiem dwa kubki. – Wróciłem. Musimy porozmawiać.

Prawda była żałosna

Zaparzył herbatę, postawił kubki na stole i usiadł, wskazując mi krzesło naprzeciwko. Nie usiadłam. Stałam z założonymi rękami, czując, jak resztki mojego szacunku do tego człowieka wyparowują w powietrzu wraz z parą z gorącego napoju.

– Gdzie byłeś? – zapytałam, starając się opanować drżenie rąk.

– U niej – odpowiedział prosto z mostu, jakby mówił o wizycie u dentysty. – Ale to nie miało sensu, Beata. To było jedno wielkie nieporozumienie.

Przez chwilę milczałam, analizując jego słowa.

– Nieporozumienie? Zostawiłeś mnie w Wielkanoc z kartką na stole, zignorowałeś własne dzieci, wyłączyłeś telefon, a teraz nazywasz to nieporozumieniem?

Tomasz potarł czoło, przybierając minę zmęczonego życiem męczennika.

– Posłuchaj, oboje wiemy, że między nami od dawna nie było idealnie. Poznałem kogoś. Wydawało mi się, że ona mnie rozumie, że daje mi to, czego mi brakowało. Ale kiedy zamieszkaliśmy razem przez te kilka dni... okazała się zupełnie inną osobą. Miała pretensje o drobnostki, nie potrafiła pójść na kompromis. Zrozumiałem, że to ty znasz mnie najlepiej. Jesteśmy rodziną, mamy dzieci. To była głupota, przyznaję. Zakończmy ten temat. Zapomnijmy o tym. Dzieci nawet nie muszą wiedzieć, powiesz im, że wróciłem z delegacji.

Słuchałam tego monologu i czułam, jak coś we mnie pęka. Ale to nie było moje serce. To była bańka moich własnych iluzji. Czekałam tydzień, płacząc w poduszkę, zastanawiając się, co zrobiłam źle, dlaczego nie byłam wystarczająco dobra. A prawda była banalnie żałosna.

Jego wielka miłość, dla której porzucił rodzinę, wyrzuciła go z domu po kilku dniach, bo okazało się, że codzienne życie to nie tylko potajemne schadzki i romantyczne wiadomości. Zobaczyła w nim to, z czym ja borykałam się od lat – jego egoizm, wygodnictwo i brak odpowiedzialności. A on, podkuliwszy ogon, wrócił do swojej bezpiecznej przystani, oczekując, że przyjmę go z otwartymi ramionami, bo przecież „mamy dzieci”.

Poczułam niewyobrażalną ulgę

Spojrzałam mu prosto w oczy. Spodziewał się ujrzeć w nich ulgę, może trochę złości, która zaraz minie. Ale nie było tam nic z tych rzeczy. Był tylko chłód.

– Zapomnieć? – zapytałam cicho. – Wróciłeś tylko dlatego, że ona cię pogoniła. Gdyby ci z nią wyszło, nawet byś o nas nie pomyślał. Jesteś tutaj, bo nie miałeś dokąd pójść.

– Beata, przesadzasz. Przecież mówię, że to był błąd. Każdy ma prawo do błędu. Nie niszczmy naszej rodziny przez jeden głupi tydzień.

– Ty ją już zniszczyłeś tydzień temu, zostawiając tamtą kartkę obok żonkili – mój głos był teraz twardy jak stal. – Nie jestem jakąś poczekalnią. Nie jestem opcją zapasową, do której można wrócić, kiedy nowy romans nie wypali.

Tomasz wstał, ewidentnie zirytowany moim brakiem uległości.

– Bądź racjonalna! Chcesz rozbijać dom dla własnej dumy? Co powiesz Zosi i Kubie?

– Powiem im, że ich ojciec się wyprowadził. A teraz proszę cię, żebyś wziął resztę swoich rzeczy i wyszedł, zanim dzieci się obudzą. Nie chcę, żeby widziały cię w tym stanie.

Przez dłuższą chwilę staliśmy w milczeniu. Widziałam w jego oczach narastającą panikę. Dotarło do niego, że tym razem jego urok i manipulacje nie zadziałają. Próbował jeszcze argumentować, podnosić głos, ale ja po prostu odwróciłam się i wyszłam z kuchni. Poszłam na górę, do pokoju Zosi, i delikatnie ją obudziłam, żeby oszczędzić jej ewentualnych krzyków z dołu.

Pół godziny później usłyszałam trzaśnięcie drzwi wejściowych i dźwięk odpalającego silnika. Zostałam sama w dużym, cichym domu. Ale tym razem nie czułam strachu ani rozpaczy. Poczułam niewyobrażalną ulgę. Święta rzeczywiście przyniosły mi nowy początek, chociaż w zupełnie innej formie, niż oczekiwałam. Ten wielkanocny nokaut nie pozbawił mnie sił – on mnie obudził z wieloletniego snu, w którym pozwalałam traktować siebie jak mebel.

Beata, 44 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

