Nigdy nie sądziłam, że zapach świeżej, wilgotnej ziemi ogrodowej będzie mi się już zawsze kojarzył z momentem, w którym mój świat rozpada się na kawałki. To miała być sobota jak z obrazka na Instagramie. Pierwszy prawdziwie ciepły weekend roku, ten moment, kiedy wszyscy wylegają z mieszkań, mrużąc oczy od słońca, spragnieni witaminy D i kolorów. Ja też byłam spragniona. Nie tylko słońca, ale przede wszystkim bliskości, której w naszym związku ostatnio brakowało jak tlenu.

Miało być pięknie

Karol od tygodni chodził jakiś struty. Zrzucałam to na karb stresu w nowej pracy, przemęczenia, może wiosennego przesilenia. Kiedy więc zaproponowałam, żebyśmy wreszcie ogarnęli nasz mały balkon i zrobili z niego oazę relaksu, a on się zgodził, poczułam ulgę. Pomyślałam, że to będzie nasz projekt. Coś, co zrobimy razem, ramię w ramię, brudząc się ziemią i śmiejąc z nieudolnie posadzonych sadzonek. Mieliśmy pić mrożoną kawę, słuchać muzyki i planować wakacje. Miało być idealnie.

Poranek zaczął się dość leniwie. Zrobiłam jajecznicę, którą zjedliśmy w ciszy. Karol gapił się w telefon, co ostatnio stało się jego ulubioną czynnością, ale kiedy przypomniałam mu o wyjeździe do marketu budowlanego, odłożył go bez słowa sprzeciwu. To uśpiło moją czujność.

W sklepie panował tłok. Ludzie przepychali się wózkami wyładowanymi tujami, nawozami i kosiarkami. Ja czułam ekscytację. Biegałam między alejkami, dotykając liści, wąchając zioła. Wybrałam piękne, czerwone pelargonie i kilka worów ziemi.

– Co myślisz o tych donicach? – zapytałam, trzymając w rękach wielką, ceramiczną misę w kolorze terakoty. – Będą pasować do podłogi?

Byłam entuzjastyczna

Karol wzruszył ramionami, nawet na nią nie patrząc.

– Bierz, co chcesz. Mnie to obojętne – mruknął, opierając się o regał z grabiami. Wyglądał na zmęczonego życiem, jakby ten zakupy były dla niego karą za grzechy.

Zabolało mnie to, ale szybko wytłumaczyłam sobie jego zachowanie. Faceci nie lubią zakupów, prawda? To stereotyp, ale może w jego przypadku prawdziwy. Postanowiłam nadrabiać entuzjazmem za dwoje. Ciągnęłam go za rękę, pokazywałam kolejne rośliny, snułam wizje, jak będziemy siedzieć wieczorami przy świecach wśród tej zieleni.

– Dobra, chodźmy już do kasy – uciął w końcu moje wywody. – Tłum mnie męczy.

W drodze powrotnej w samochodzie milczeliśmy. Radio grało jakąś wesołą piosenkę, a ja patrzyłam na jego profil. Był przystojny, zawsze mi się podobał. Te ciemne włosy, ostry zarys szczęki. Byliśmy razem od trzech lat. Mieszkaliśmy ze sobą od roku. Wydawało mi się, że to ten etap, kiedy wszystko jest stabilne, bezpieczne.

Był jakiś nieswój

Wnoszenie worków z ziemią na trzecie piętro bez windy trochę nas rozruszało. A przynajmniej mnie. Adrenalina i wysiłek fizyczny sprawiły, że poczułam przypływ energii. Wyszliśmy na balkon. Słońce grzało już naprawdę mocno. Idealna pogoda. Rozłożyłam folię malarską, żeby nie ubrudzić płytek. Karol stał oparty o barierkę i patrzył w dół, na ulicę. Palił papierosa, chociaż obiecał, że rzuca.

– Pomożesz mi otworzyć ten worek? – poprosiłam, siłując się z twardym plastikiem.

Zgasił niedopałek w starej popielniczce, westchnął głośno, jakby dźwigał na barkach cały ciężar świata, i podszedł do mnie. Wyjął nóż do tapet i jednym ruchem rozciął opakowanie. Ziemia wysypała się na folię, czarna i żyzna.

– Dzięki – uśmiechnęłam się do niego promiennie. – To co? Bierzemy się do roboty? Ty sypiesz drenaż, ja sadzę?

Kucnął obok mnie. Przez chwilę pracowaliśmy w milczeniu. Ja nuciłam pod nosem, on mechanicznie wsypywał keramzyt do doniczek. Czułam, że jest spięty. Jego ruchy były nerwowe, szarpane. Kiedy przypadkiem trąciłam go łokciem, odsunął się gwałtownie, jakbym go oparzyła.

– Wszystko okej? – zapytałam w końcu, nie mogąc znieść tego napięcia. – Jesteś jakiś nieobecny.

– Jest okej – mruknął, nie podnosząc wzroku znad doniczki.

– Na pewno? Może wolisz iść odpocząć, a ja to skończę? Chciałam, żebyśmy zrobili to razem, ale jak masz się męczyć…

– Powiedziałem, że jest okej! – warknął, a ja aż podskoczyłam. Nigdy na mnie nie krzyczał. To nie było w jego stylu.

Nic nie rozumiałam

Zamilkłam, czując, jak w gardle rośnie mi gula. Wzięłam do ręki sadzonkę pelargonii. Była delikatna, miała drobne pączki, które lada dzień miały wybuchnąć czerwienią. Zaczęłam delikatnie ugniatać ziemię wokół jej korzeni. Skupiłam się na tej czynności, próbując nie płakać. Może ma gorszy dzień, może to moja wina, że go zmuszam do roboty w sobotę?

Minęło może piętnaście minut. Mieliśmy posadzone trzy skrzynki. Została jeszcze lawenda i zioła. Słońce świeciło mi prosto w twarz, było mi gorąco, pot spływał mi po plecach. Wstałam, żeby otrzepać kolana i napić się wody.

– Chcesz pić? – zapytałam, sięgając po butelkę.

Karol siedział na małym stołku, z rękami brudnymi od ziemi zwisającymi między kolanami. Patrzył na swoje buty. Wyglądał jak zbity pies.

– Magda… – zaczął cicho. Jego głos był dziwny. Pusty.

– Tak? – Odwróciłam się w jego stronę, trzymając butelkę przy ustach.

– Ja tak nie mogę – podniósł głowę i spojrzał na mnie. W jego oczach nie było złości. Było zmęczenie i coś, co wyglądało na… litość? To spojrzenie zmroziło mnie bardziej niż krzyk.

– Czego nie możesz? Sadzić kwiatków? Karol, jak ci się nie chce, to serio, idź do środka. Nie rób scen – zaśmiałam się nerwowo.

– Nie chodzi o kwiatki – powiedział powoli, wstając. Otrzepał ręce, brudząc spodnie, ale nawet nie zwrócił na to uwagi. – Chodzi o to wszystko. O nas.

Myślałam, że żartuje

Butelka z wodą prawie wypadła mi z rąk. Postawiłam ją na parapecie, czując, jak drżą mi palce.

– Co ty gadasz? – zapytałam szeptem.

– Robię to… sadzę te pelargonie tylko z poczucia winy – wyrzucił z siebie, jakby te słowa parzyły go w usta. – Myślałem, że jak ci pomogę, jak spędzimy ten dzień tak, jak chciałaś, to będzie mi łatwiej to powiedzieć. Albo że poczuję się mniej jak świnia. Ale nie mogę. Patrzę na ciebie, jak się cieszysz z tych roślin, i robi mi się niedobrze.

Stałam jak wryta. Słowa docierały do mnie z opóźnieniem, jak w źle zsynchronizowanym filmie.

– Z poczucia winy? – powtórzyłam głupio.

– Mam kogoś – powiedział to szybko, na jednym wydechu. – Poznałem ją miesiąc temu w pracy. To nie miało się tak potoczyć, ale… zakochałem się. Nie potrafię udawać, że między nami jest dobrze, kiedy myślami jestem z nią.

Świat zawirował. Dźwięki ulicy przycichły, słyszałam tylko szum własnej krwi w uszach. Miesiąc. Od miesiąca mnie okłamywał. Od miesiąca wracał do domu, kładł się ze mną do łóżka, jadł moje obiady, a w głowie miał inną.

– I mówisz mi to teraz? – Mój głos brzmiał obco, piskliwie. – Kiedy sadzimy kwiatki na balkonie? Kiedy planujemy lato?

– Nie planujemy lata, ty planujesz. Ja od tygodni próbuję znaleźć moment, żeby ci powiedzieć.

– Więc wybrałeś moment, kiedy mam ręce w ziemi, a na balkonie jest syf? – Wybuchnęłam śmiechem, histerycznym, łamiącym się w płacz. – To bardzo szlachetne z twojej strony.

Był tchórzem

Karol przestąpił z nogi na nogę. Wyglądał, jakby chciał zniknąć. Może liczył na to, że przyjmę to ze spokojem? Że powiem: „Okej, rozumiem, bywa”?

– Przepraszam – powiedział bezradnie. – Nie chciałem cię zranić.

– Nie chciałeś mnie zranić? – Zrobiłam krok w jego stronę, a on się cofnął. – Zdradziłeś mnie! Oszukiwałeś przez miesiąc! I jeszcze dzisiaj dałeś mi nadzieję, że wszystko jest super, kupując te doniczki!

– Wyprowadzę się – przerwał mi. – Zabiorę teraz najpotrzebniejsze rzeczy i pojadę do… do rodziców. Resztę odbiorę w tygodniu, jak cię nie będzie.

– Do rodziców? Czy do niej? – zapytałam jadowicie.

Nie odpowiedział. To była wystarczająca odpowiedź. Odwrócił się na pięcie i wszedł do mieszkania. Zostałam na balkonie. Nie mogłam się ruszyć. Nogi miałam jak z waty, a jednocześnie przyrośnięte do betonowej posadzki.

Przez otwarte drzwi balkonowe słyszałam, jak otwiera szafę w przedpokoju. Dźwięk suwaka torby sportowej. To działo się naprawdę. To nie był zły sen. Mój trzyletni związek kończył się w rytmie pakowania t-shirtów, podczas gdy ja stałam wśród niedokończonych sadzonek. Po kilku minutach, które wydawały się wiecznością, stanął w drzwiach balkonowych. Miał przewieszoną torbę przez ramię. W ręku trzymał klucze.

– Klucze zostawiam na szafce – powiedział cicho. – Cześć.

I wyszedł. Po prostu wyszedł. Trzasnęły drzwi wejściowe. Zapadła cisza, którą przerwał dopiero radosny krzyk dziecka z placu zabaw na dole.

Byłam zrozpaczona

Usiadłam na podłodze, prosto na rozsypanej ziemi. Nie dbałam o to, że ubrudzę spodenki. Oparłam plecy o barierkę i spojrzałam na dzieło zniszczenia. Trzy skrzynki z pelargoniami stały krzywo. Worek z ziemią był przewrócony, czarne grudki walały się wszędzie. Sadzonki nasturcji leżały w pełnym słońcu, więdnąc z minuty na minutę. Plastikowe doniczki produkcyjne walały się pod nogami.

Wyglądało to tak, jakby przeszło tędy tornado. I w sumie tak było. Tornado emocjonalne. Zaczęłam płakać. Wyłam. Dławiłam się łzami. Czułam się upokorzona, wykorzystana, głupia. Jak mogłam nie zauważyć? Jak mogłam myśleć, że to tylko stres w pracy? Byłam ślepa, bo chciałam być ślepa.

Najbardziej bolało mnie to jego wyznanie o litości. Pomagał mi z poczucia winy. Każda łopata ziemi, którą wsypał, była kłamstwem. Każdy gest był wymuszony. Kiedy ja cieszyłam się, że budujemy coś razem, on w głowie układał plan ucieczki. Zostawił mnie z tym wszystkim samą. Dosłownie i w przenośni. Zostawił mnie z bałaganem, który muszę posprzątać.

Siedziałam tak chyba z godzinę. Słońce przesunęło się na niebie, cień barierki wydłużył się na posadzce. Zrobiło mi się zimno, mimo upału. Patrzyłam na te biedne, więdnące nasturcje. One też były ofiarami tej sytuacji. Niewinne rośliny, które miały cieszyć oko, a teraz umierały na betonie, bo facet okazał się tchórzem.

Chciałam je uratować

W pewnym momencie spojrzałam na swoje dłonie. Były czarne, paznokcie miałam połamane. Wyglądałam tragicznie. Ale nagle poczułam wzbierającą w sobie złość. Nie smutek, nie rozpacz, ale czystą, gorącą wściekłość.

– O nie – powiedziałam głośno do pustego mieszkania. – Nie będziesz mi tu gnił.

Wstałam. Podeszłam do leżącej lawendy. Podniosłam ją delikatnie.

– Wy przeżyjecie – szepnęłam do roślin. – On nie jest wart tego, żebyście uschły.

Zaczęłam sprzątać. Ale nie tak, jak sprząta się po imprezie, leniwie i z niechęcią. Sprzątałam z furią. Wsadzałam rośliny do ziemi z taką siłą, że bałam się, czy ich nie połamię. Ubijałam ziemię pięściami, wyobrażając sobie, że to jego twarz. Przeklinałam pod nosem, wyrzucając z siebie cały żal.

Posadziłam wszystko. Każdy jeden kwiatek. Ułożyłam donice idealnie równo. Pozamiatałam rozsypaną ziemię, szorując szczotką tak mocno, że aż zbielały mi knykcie. Złożyłam puste worki. Wyniosłam śmieci.

Potem weszłam do mieszkania. Zmyłam z siebie brud pod prysznicem, szorując skórę gąbką do czerwoności. Kiedy wyszłam z łazienki, spojrzałam na jego rzeczy, które zostały. Książki na półce, kubek na stole, buty w przedpokoju. Spakował tylko jedną torbę. Reszta tu była.

Stanęłam na nogi

Wzięłam wielki worek na śmieci, taki sam, w jakim były resztki po ogrodniczych porządkach. Wrzuciłam tam jego szczoteczkę do zębów, jego szampon, jego kapcie. Nie, nie wyrzuciłam ich na śmietnik – nie jestem mściwa. Ale spakowałam wszystko i wystawiłam do przedpokoju. Nie chciałam na to patrzeć. Nie chciałam, żeby jego obecność zatruwała mi powietrze.

Wieczorem wyszłam na balkon. Było już ciemno, miasto migotało światłami. Zapaliłam małe lampki solarne, które też kupiliśmy rano (wtedy jeszcze „my”, teraz już „ja”). Balkon wyglądał pięknie. Czerwone pelargonie w wielkich donicach, nasturcje, zioła w wiszących pojemnikach. Było czysto, schludnie i przytulnie. Usiadłam na krześle z kubkiem herbaty.

Serce miałam pęknięte, a w głowie tysiąc pytań bez odpowiedzi. Wiedziałam, że przede mną trudne tygodnie, płacz w poduszkę, podział majątku, tłumaczenie rodzinie, co się stało. Ale patrząc na te kwiaty, poczułam dziwny spokój. On zostawił mnie z bałaganem, licząc, że się w nim zagrzebię. Że usiądę i będę płakać nad rozsypaną ziemią. A ja to posprzątałam. Dokończyłam to, co zaczęliśmy, ale zrobiłam to dla siebie. Zrobiłam miejsce na coś nowego. Może to jeszcze nie dziś, może nie jutro, ale słońce w końcu zaświeci też dla mnie, tak jak świeciło dzisiaj dla tych pelargonii.

Magda, 24 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie prawdopodobieństwa są całkowicie przypadkowe.

