Życie z Antkiem było jak dobrze ułożony plan dnia. Wstawaliśmy o podobnych porach, rozmawialiśmy o sprawach do załatwienia, śmialiśmy się w odpowiednich momentach. Nic nie bolało, ale też niewiele naprawdę poruszało. Czasem łapałam się na tym, że tęskniłam za emocjami, których sama się obawiałam. Gdy po latach odezwał się Oskar, poczułam niepokój i coś jeszcze — trudnego do nazwania, a przez to zawstydzającego.

Nie zapytał o szczegóły

Spotkaliśmy się w kawiarni niedaleko mojego biura. Wybrałam ją celowo — neutralna przestrzeń, dużo ludzi, szybka kawa i wyjście. Tak to sobie tłumaczyłam. Kiedy weszłam do środka, zobaczyłam go od razu. Siedział przy oknie, pochylony nad filiżanką, jakby czas zatrzymał się dokładnie tam, gdzie go zostawiłam. Podniósł wzrok i uśmiechnął się w ten sam sposób, który kiedyś wytrącał mnie z równowagi.

— Natalia — powiedział cicho, jakby sprawdzał, czy to imię nadal do mnie pasuje.

— Oskar — odpowiedziałam po chwili. Zbyt długiej.

Usiadłam naprzeciwko, trzymając torebkę na kolanach jak tarczę. Zaczęliśmy od banalnych pytań. Jak żyjesz. Gdzie pracujesz. Czy to daleko. Każde zdanie było bezpieczne, ale między nimi czaiło się coś gęstego, niewypowiedzianego.

— Dziękuję, że się zgodziłaś — powiedział w końcu. — Wiem, że to… dziwne.

— To tylko kawa — rzuciłam zbyt szybko. — I pomoc na chwilę. Nic więcej.

Skinął głową, ale jego spojrzenie mówiło, że słyszy coś innego. Opowiadał o swoim powrocie, o problemach, które zmusiły go do kontaktu ze mną. Słuchałam, kiwając głową, a jednocześnie łapałam się na tym, że pamiętam dokładnie, jak kiedyś marszczył brwi w chwilach napięcia. Antek nigdy tak nie robił. Antek był spokojny. Przewidywalny.

— Masz rodzinę? — zapytał nagle.

— Mam męża — odpowiedziałam. — Antka.

Wymówiłam to imię wyraźnie, jak deklarację. Oskar nie zapytał o szczegóły. Przez moment milczeliśmy, a ja poczułam ukłucie winy, choć przecież nie zrobiłam nic złego. Kiedy wychodziliśmy, dotknął lekko mojego ramienia.

— Dobrze cię zobaczyć — powiedział.

— To tylko na chwilę — powtórzyłam, bardziej do siebie niż do niego.

Wracając do domu, próbowałam uporządkować myśli. Mówiłam sobie, że to sentyment, że przeszłość czasem puka bez zaproszenia. A jednak serce biło mi szybciej, niż powinno. I wiedziałam już, że to spotkanie nie zamknie się tak łatwo, jak planowałam.

Zamknęłam oczy

Na początku wszystko było niewinne. Kilka wiadomości dziennie, głównie organizacyjnych. Oskar pytał, czy zdąży załatwić sprawę, o której rozmawialiśmy, ja odpisywałam między jednym a drugim spotkaniem w pracy. Z czasem jednak pytania zaczęły się rozrastać, jakby same szukały dla siebie miejsca.

„Pamiętasz, jak nie znosiłaś poniedziałków?” — napisał któregoś wieczoru.

Pamiętałam. I właśnie to było niebezpieczne. Odpisałam, zanim zdążyłam się zastanowić, dlaczego w ogóle to robię. Antek siedział obok na kanapie, przeglądał coś na telefonie, a ja czułam się dziwnie rozdwojona. Jakby jedna część mnie była tu, a druga cofała się o kilka lat. Rozmowy z Oskarem stawały się coraz dłuższe. Przestaliśmy pisać tylko o bieżących sprawach. Zaczęliśmy wspominać. Potem analizować dawne decyzje. Coraz rzadziej wspominałam o mężu. Coraz częściej odkładałam telefon ekranem w dół.

— Ukrywasz coś? — zapytał Antek pewnego wieczoru półżartem.

— Co miałabym ukrywać? — rzuciłam zbyt szybko.

Uśmiechnął się i nie drążył tematu. A mnie zamiast ulgi ogarnął niepokój. Spotkaliśmy się jeszcze kilka razy. Zawsze „przypadkiem”, zawsze w biegu. Za każdym razem granica przesuwała się o krok dalej. Pozwalałam sobie na dłuższe spojrzenia, na milczenie, które mówiło więcej niż słowa. Nie wytrzymałam i zadzwoniłam do Lidii.

— On wrócił — powiedziałam bez wstępów.

— Wiedziałam, że kiedyś to powiesz — odpowiedziała spokojnie. — I co czujesz?

— Nic. To znaczy… za dużo — przyznałam po chwili.

— Nigdy tego nie zamknęłaś — stwierdziła. — Po prostu nauczyłaś się żyć obok tej historii.

Zamknęłam oczy. Chciałam zaprzeczyć, ale wiedziałam, że ma rację. Każda kolejna rozmowa z Oskarem była jak uchylanie drzwi, które od dawna powinny pozostać zamknięte. A ja, zamiast je zatrzasnąć, sprawdzałam, jak daleko jeszcze mogę je otworzyć.

Przestałam myśleć o konsekwencjach

To nie wydarzyło się nagle, choć później tak właśnie to wspominałam. Jakby ktoś nacisnął przycisk i wszystko wymknęło się spod kontroli. W rzeczywistości było to pasmo drobnych decyzji, na które przymykałam oczy. Kolejne spotkanie, które miało trwać kwadrans, przeciągnęło się do godziny. Rozmowa, która miała być neutralna, zeszła na sprawy zbyt osobiste.

— Zawsze tak marszczysz brwi, kiedy się denerwujesz — powiedziałam w pewnym momencie, sama zaskoczona, że to wypowiedziałam.

Uśmiechnął się lekko.

— Ty zawsze to zauważałaś.

To zdanie zawisło między nami. Nie było w nim niczego, czego nie dałoby się racjonalnie wytłumaczyć. A jednak poczułam, jak grunt usuwa mi się spod nóg. Przestałam pilnować dystansu. Przestałam się pilnować w ogóle. Od tamtej chwili wszystko nabrało tempa. Zaczęłam szukać pretekstów, by się z nim widzieć. W pracy byłam rozkojarzona, w domu nieobecna. Antek mówił coś do mnie, a ja odpowiadałam automatycznie, jakbym miała wyćwiczone reakcje.

— Wszystko w porządku? — zapytał któregoś wieczoru.

— Oczywiście — skłamałam bez zawahania.

Najgorsze było to, że potrafiłam jeszcze usprawiedliwiać własne zachowanie. Mówiłam sobie, że to tylko rozmowy, że niczego nie niszczę. Jednocześnie czułam euforię, której nie doświadczałam od lat, i winę, która rosła z każdym dniem. Kiedy w końcu przekroczyłam granicę, wiedziałam to natychmiast. Nie było odwrotu do wersji mnie sprzed tego momentu. Wracając do domu, miałam wrażenie, że każdy krok jest zdradą. Patrzyłam na Antka i widziałam, jak bardzo go oszukuję — nie tylko faktami, ale sobą.

Oddalałam się od niego coraz bardziej. Nie kłóciliśmy się. To było ciche oddalanie, które bolało bardziej niż krzyk. Przestałam myśleć o konsekwencjach. Liczyło się tylko to napięcie, to poczucie bycia znów kimś ważnym. I choć gdzieś głęboko wiedziałam, że to się źle skończy, nie potrafiłam się zatrzymać.

Nie rozumiał

Stało się to w najbardziej banalny sposób, jaki można sobie wyobrazić. Bez dramatycznych scen, bez świadków. Antek szukał czegoś w mojej torbie — rachunku, który miałam oddać następnego dnia. Nie było w tym nic podejrzanego. Zawsze tak robiliśmy. Nigdy wcześniej mnie to nie niepokoiło. Wyszłam wtedy do kuchni. Gdy wróciłam, siedział na kanapie nieruchomo, z moim telefonem w dłoni. Ekran był wygaszony, ale ja wiedziałam. Zanim jeszcze spojrzał na mnie, zrozumiałam, że drobny szczegół, który zlekceważyłam, właśnie rozpadł się na tysiąc kawałków.

— Kto to jest Oskar? — zapytał spokojnie.

Ten spokój był gorszy niż krzyk. Otworzyłam usta, ale nie wydobył się z nich żaden sensowny dźwięk.

— To… ktoś z przeszłości — zaczęłam.

— Z takiej, do której się wraca? — przerwał mi.

Poczułam, jak twarz pali mnie ze wstydu. W jednej chwili zaczęłam mówić za dużo i za szybko. O tym, że to nie było planowane. Że to tylko rozmowy. Że to się wymknęło spod kontroli. Każde kolejne zdanie pogarszało sytuację.

— Przestań — powiedział w końcu. — Już rozumiem.

Nie, nie rozumiał. Ale wiedział wystarczająco dużo. Widział we mnie kogoś obcego. Ja sama siebie tak widziałam. Próbowałam odzyskać kontrolę, zmniejszyć skalę tego, co się stało, jakby odpowiednie słowa mogły cofnąć czas.

— Proszę, daj mi chwilę — powiedziałam cicho.

Spojrzał na mnie wtedy po raz pierwszy od kilku minut. W jego oczach nie było gniewu. Było zmęczenie.

— Chwil było już za dużo.

Zrozumiałam, że najbardziej przeraża mnie nie to, że mnie odkrył. Tylko to, że za chwilę nie będę mogła już niczego ukrywać — nawet przed sobą.

Wzięłam głęboki oddech

Antek spakował kilka rzeczy do torby i postawił ją przy drzwiach, jakby robił to setny raz, a nie pierwszy.

— Usiądź — powiedział. — Musimy to zakończyć. Teraz.

Usiadłam naprzeciwko niego przy stole. Tym samym, przy którym tyle razy planowaliśmy tygodnie, urlopy, codzienność. Cisza była gęsta, niemal dusząca.

— Nie będę z tobą negocjował — zaczął spokojnie. — Nie chcę obietnic ani wyjaśnień. Chcę decyzji.

Patrzyłam na jego dłonie. Zaciśnięte, ale nieruchome.

— To był błąd — wyszeptałam.

— Może — odpowiedział. — Ale błąd też jest wyborem.

Podniosłam wzrok. Czułam, że grunt usuwa mi się spod nóg. Przez lata żyłam w przekonaniu, że zawsze jest „jeszcze chwila”, „jeszcze czas”. Teraz nie było niczego pomiędzy.

— Albo kończysz tamtą historię definitywnie i próbujemy ratować to, co tu jeszcze zostało — powiedział — albo ja wychodzę i nie wracam.

Nie płakałam. To było najbardziej zaskakujące. W mojej głowie kłębiły się obrazy: spokój naszego życia, niedopowiedziana intensywność z Oskarem, moje własne zmęczenie byciem rozdwojoną. I nagle zobaczyłam coś jeszcze — siebie sprzed lat, wiecznie niezdecydowaną, chowającą się za okolicznościami.

— Nie potrafię obiecać, że będę tą samą osobą — powiedziałam w końcu.

— Nie tego oczekuję — odpowiedział Antek. — Oczekuję uczciwości.

Wzięłam głęboki oddech.

— Zostaję — powiedziałam. — I kończę to, co było wcześniej.

Nie była to decyzja pełna ulgi. Raczej ciężka, bolesna, ale prawdziwa. Antek skinął głową. Wziął torbę i postawił ją z powrotem w szafie.

— To nie znaczy, że będzie łatwo — powiedział. — To znaczy tylko tyle, że spróbujemy.

Oskarowi napisałam krótką wiadomość. Bez wyjaśnień. Bez pożegnań, które mogłyby otworzyć kolejne drzwi. Kiedy wysłałam ją i zablokowałam numer, poczułam coś, czego się nie spodziewałam — żal pomieszany z ulgą. Zostałam sama ze skutkami własnych decyzji. Z poczuciem winy, które nie zniknęło, i odpowiedzialnością, której nie dało się już odłożyć na później. Zrozumiałam, że największym kłamstwem było przekonanie, że można wracać do przeszłości bez konsekwencji. Że można brać z niej emocje, nie płacąc ceny. Cena przyszła. I musiałam ją zapłacić.

Natalia, 34 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: