Pół roku temu podjęłam najgorszą decyzję w swoim życiu i zrujnowałam nasze małżeństwo. Gabriel pozwolił mi zostać, ale każdego dnia czułam, że mieszkam z duchem, a nasz wielki dom stał się dla mnie więzieniem. Dopiero krok w stronę kogoś, kto zawsze mnie oceniał, dał mi nadzieję, że jeszcze kiedyś będziemy rodziną.

Nie miałam prawa się bronić

Nasza rezydencja na przedmieściach miała wszystko, o czym większość ludzi mogłaby tylko pomarzyć. Ogromne okna wychodziły na perfekcyjnie przystrzyżony ogród, jasne wnętrza lśniły czystością, a nowoczesne rozwiązania ułatwiały każdy krok. Mój mąż dysponował fortuną, na którą ciężko zapracował, budując swoją firmę od podstaw. Kiedyś ten dom tętnił życiem, naszym śmiechem i planami na przyszłość, w których główne role miały grać biegające po tych pięknych podłogach dzieci. Teraz jedynym dźwiękiem, jaki mi towarzyszył, było echo moich własnych kroków i tykanie zegara w pustym salonie.

Gabriel wybaczył mi zdradę. A przynajmniej tak powiedział pół roku temu, kiedy ze łzami w oczach błagałam go, by nie odchodził, by dał mi drugą szansę. Zgodził się, byśmy spróbowali posklejać nasze życie, ale szybko okazało się, że jego słowa nie miały pokrycia w rzeczywistości. Został, to prawda, ale fizycznie i emocjonalnie zniknął. Przeniósł swoje rzeczy do pokoju gościnnego na końcu korytarza. Zaczął wracać do domu późną nocą, kiedy wiedział, że ja już śpię, a rano wychodził, zanim zdążyłam zaparzyć kawę. Uciekł w pracę, oddzielając się ode mnie niewidzialnym, ale niezwykle grubym murem z lodu.

Kiedy próbowałam zainicjować rozmowę, zapytać o jego dzień, zbywał mnie monosylabami. Jeśli próbowałam się do niego zbliżyć, dotknąć jego dłoni, cofał się, jakbym parzyła. Najgorsze były jednak momenty, w których jego chłód ustępował miejsca bolesnym uwagom.

— Może ugotujemy dziś coś razem? — zaproponowałam pewnego wieczoru, opierając się o wyspę kuchenną, kiedy niespodziewanie wrócił przed dwudziestą.

— Nie mam czasu na takie zabawy — odparł, nawet na mnie nie patrząc, tylko wyciągając z lodówki butelkę wody. — Poza tym, z pewnością potrafisz znaleźć sobie lepsze towarzystwo na wieczór. Praktyka czyni mistrza, prawda?

Te słowa uderzyły mnie z siłą rozpędzonego pociągu. Spuściłam wzrok, czując łzy piekące pod powiekami. Nie miałam prawa się bronić. Zrobiłam coś strasznego, zniszczyłam jego zaufanie i teraz ponosiłam tego konsekwencje. Ale z każdym mijającym tygodniem czułam, że moje marzenia o byciu matką, o prawdziwej rodzinie, obracają się w popiół. Byliśmy dwojgiem obcych ludzi, uwięzionych w luksusowej klatce.

Nie przerywałam mu

Nie mogłam tak dłużej żyć. Świadomość, że tracę go każdego dnia od nowa, popychała mnie do skrajnych rozwiązań. Byłam w takiej rozpaczy, że postanowiłam zwrócić się o pomoc do jedynej osoby, która znała Gabriela na wylot. Do jego starszego brata, Konrada. Byli ze sobą zżyci jak najlepsi przyjaciele. Konrad zawsze stał za Gabrielem murem, a mnie nigdy nie darzył sympatią. Od początku naszego związku wyczuwałam w nim rezerwę, chłodną ocenę, jakby tylko czekał, aż popełnię błąd. Mimo to pojechałam do jego domu, nie mając nic do stracenia.

Drzwi otworzyła mi Alicja, żona Konrada. Na jej twarzy natychmiast odmalowała się niechęć. Zerknęła na mnie z góry, nie próbując nawet ukryć swojego negatywnego stosunku do mojej osoby.

— Konrad jest w salonie — powiedziała oschle, nie zapraszając mnie gestem do środka. Wyminęła mnie i poszła w stronę kuchni, jasno dając do zrozumienia, że nie zamierza brać udziału w tej wizycie.

Weszłam do przestronnego pokoju. Konrad siedział w fotelu, przeglądając jakieś dokumenty. Kiedy mnie zobaczył, odłożył papiery na stolik. Spodziewałam się ostrej reprymendy, wyrzutów, może nawet wyproszenia z domu. Tymczasem on wskazał mi miejsce na kanapie ze stoickim spokojem. Usiadłam, a stres, który dusił mnie od tygodni, nagle znalazł ujście. Zaczęłam mówić. Opowiedziałam mu o pustce w naszym domu, o dystansie Gabriela, o moich próbach dotarcia do niego i o potwornym żalu, który mnie zżerał. Rozkleiłam się całkowicie, a po moich policzkach płynęły łzy.

— Proszę cię, Konrad — wychlipałam, ukrywając twarz w dłoniach. — Powiedz mi, co mam zrobić. Wiem, że on ciebie słucha. Ja naprawdę chcę to naprawić, kocham go ponad wszystko. Nie wyobrażam sobie życia bez niego.

Konrad milczał przez dłuższą chwilę. W pokoju słychać było tylko mój urywany oddech. W końcu brat mojego męża westchnął ciężko i pochylił się w moją stronę, opierając łokcie na kolanach.

— Powiem ci coś szczerze, Elizo — zaczął, a jego głos był zaskakująco łagodny, pozbawiony dotychczasowej rezerwy. — Zawsze uważałem, że poleciałaś na jego pieniądze. Że twój uśmiech to tylko maska, a zależy ci wyłącznie na wygodnym życiu na przedmieściach. Kiedy Gabriel powiedział mi o tym, co zrobiłaś, byłem pewien, że to koniec. Że to ostateczny dowód na to, że miałem rację.

Zadrżałam słysząc te słowa, ale nie przerywałam mu.

— Ale teraz patrzę na ciebie — kontynuował. — Widzę w jakim jesteś stanie. Od pół roku żyjesz w układzie, z którego większość interesownych kobiet dawno by uciekła, zabierając połowę majątku po rozwodzie. A ty wciąż tu jesteś. Walczysz o niego. Po raz pierwszy widzę, że naprawdę zależy ci na nim, a nie na jego portfelu. Gabriel cierpi, to prawda. Ale on cię wciąż kocha, tylko nie wie, jak do tego wrócić.

Podniosłam na niego załzawione oczy, nie wierząc, że słyszę takie słowa z ust mojego największego krytyka.

— Jest takie miejsce w Toskanii — powiedział cicho Konrad. — Mała, urokliwa miejscowość na wzgórzach. Gabriel od lat marzył, żeby tam pojechać, ale ciągle brakowało wam czasu. Zawsze była jakaś praca, jakieś ważne projekty. Jest świetna pogoda, pełnia lata. Zrób coś nieoczekiwanego. Kup bilety na samolot, zarezerwuj uroczy hotel i po prostu postaw go przed faktem dokonanym. Wyciągnij go z tego domu, z jego biura. Tam, gdzie nikt was nie zna, może łatwiej będzie wam znaleźć drogę do siebie.

Zrobiłam głęboki wdech

Wyszłam od Konrada z odrobiną nadziei, która mieszała się z obezwładniającym lękiem. Skorzystałam z jego rady. Spędziłam cały wieczór przed komputerem, szukając biletów i rezerwując niewielki, kamienny pensjonat pośrodku toskańskich winnic i gajów oliwnych. Wydrukowałam rezerwacje i włożyłam je do eleganckiej koperty. Zaproponowanie tego Gabrielowi było jednak o wiele trudniejsze, niż myślałam. Przez kolejne dwa dni czekałam na dogodny moment. W końcu, w czwartkowy wieczór, udało mi się przygotować kolację na czas jego powrotu. Usiadł przy stole w jadalni, ale jego uwaga, jak zwykle, była skupiona na ekranie telefonu. Jadł machinalnie, przewijając wiadomości.

Moje serce biło tak mocno, że bałam się, iż usłyszy je po drugiej stronie stołu. Moje dłonie drżały, gdy powoli przesunęłam białą kopertę po gładkim blacie w jego kierunku. Gabriel zatrzymał widelec w połowie drogi do ust. Przeniósł wzrok z ekranu telefonu na kopertę, a potem na mnie. Jego oczy były jak zwykle zimne i nieodgadnione.

— Co to jest? — zapytał głosem pozbawionym jakichkolwiek emocji.

— Bilety – odpowiedziałam bardzo cicho, przełykając ślinę. — I rezerwacja. To Toskania. Wiem, że zawsze chciałeś tam pojechać, a teraz jest piękna pogoda. Pomyślałam, że może... może przydałaby nam się zmiana otoczenia. Chociaż na kilka dni.

Gabriel odłożył telefon i powoli otworzył kopertę. Wyciągnął kartki i spojrzał na daty. Czekałam na chłodną odmowę, na kolejną złośliwą uwagę. Czekałam, aż powie, że ma ważne spotkania w firmie, a ja jestem naiwna, myśląc, że zwykły wyjazd wymaże przeszłość. Wpatrywałam się w jego twarz i nagle dostrzegłam coś dziwnego. Przez ułamek sekundy zimna maska, którą nosił od miesięcy, opadła. Jego rysy złagodniały, a w oczach pojawiło się lekkie zawahanie, może nawet błysk dawnego ciepła. Znałam tego człowieka od wielu lat i wiedziałam, że ten mikroskopijny gest to znak, że toczy ze sobą wewnętrzną walkę.

Zapadła długa, niezwykle ciężka cisza. W końcu Gabriel złożył kartki z powrotem i wsunął je do koperty.

— Wylot jest w sobotę rano — stwierdził rzeczowo. — Muszę odwołać spotkanie z zarządem.

Nie mogłam uwierzyć własnym uszom. Zgodził się. Zrobiłam głęboki wdech, czując, jak kamień spada mi z serca, choć wiedziałam, że to dopiero początek niezwykle trudnej drogi.

Zaparło mi dech w piersiach

Lot do Włoch upłynął nam w milczeniu. Gabriel czytał gazetę, ja wpatrywałam się w chmury za oknem, zastanawiając się, czy ten wyjazd nie jest jednak wielkim błędem. Kiedy dotarliśmy na miejsce, uderzyło nas ciepłe, przesycone zapachem ziół i wysuszonej ziemi powietrze. Wynajęty samochód dowiózł nas do niewielkiego miasteczka. Pensjonat wyglądał dokładnie tak jak na zdjęciach – stary budynek z kamienia, opleciony zielenią, z drewnianymi okiennicami.

Mimo przepięknego otoczenia, początkowo dystans między nami wcale nie malał. Podczas posiłków rozmawialiśmy o pogodzie, architekturze, jedzeniu. Była to bezpieczna, niezwykle uprzejma, ale potwornie sztuczna wymiana zdań. Z każdym dniem czułam się coraz bardziej zrezygnowana. Mijaliśmy uśmiechnięte, trzymające się za ręce pary na wąskich uliczkach, co tylko potęgowało mój ból. Czułam, że zaprzepaściłam ostatnią szansę.

Trzeciego dnia wybraliśmy się na długi spacer po okolicznych wzgórzach. Zbliżał się wieczór, słońce powoli chowało się za horyzontem, malując niebo na złoto i pomarańczowo. Zrobiło się zaskakująco chłodno, a wiatr przybierał na sile. Zaczęłam drżeć, bo miałam na sobie tylko letnią sukienkę na ramiączkach. Obejmowałam się ramionami, starając się zignorować gęsią skórkę, ale Gabriel to zauważył. Zatrzymał się, ściągnął przez głowę swoją szarą bluzę i bez słowa podszedł do mnie, po czym zarzucił mi ją na ramiona.

Obleciał mnie jego zapach. Mieszanka cytrusów, drzewa sandałowego i czegoś nieuchwytnie znajomego, co wywołało we mnie lawinę wspomnień z czasów, kiedy byliśmy tacy szczęśliwi. Zaskoczona jego gestem, podniosłam na niego wzrok. Staliśmy bardzo blisko siebie, zupełnie sami na ścieżce pośród rzędów cyprysów. Gabriel patrzył na mnie w sposób, którego nie widziałam od ponad pół roku. Nie było w tym spojrzeniu chłodu ani oskarżeń. Był za to głęboki smutek i... wzruszenie.

— Myślałem, że już nigdy tu nie przyjadę — odezwał się nagle, a jego głos lekko zadrżał. — Że to marzenie przepadło razem z tyloma innymi rzeczami.

Zaparło mi dech w piersiach.

— Gabrielu... — zaczęłam, ale podniósł dłoń, prosząc, bym dała mu skończyć.

— Rozmawiałem z Konradem, zanim wyjechaliśmy — wyznał, patrząc mi prosto w oczy. — Powiedział mi o twojej wizycie. Mówił o tym, jak bardzo ci zależy, jak się starasz, jak bardzo jesteś zdruzgotana naszą sytuacją. Wiem, co zrobiłaś, i to wciąż we mnie tkwi, Elizo. To wciąż boli. Ale widzę też ciebie w naszym domu, widzę twoje próby. Twoją pokorę. Ten wyjazd... to, że pamiętałaś o moim marzeniu.

Odwrócił wzrok, patrząc na gasnące nad horyzontem słońce, a potem znów spojrzał na mnie. Zrobił krok w moją stronę.

— Nie mogę obiecać, że zapomnę z dnia na dzień — ciągnął dalej cicho i bardzo spokojnie. — Ale nie chcę cię stracić. Postaram się. Spróbuję ci znów zaufać. Bo prawda jest taka, że też jestem zmęczony tym murem między nami.

Po moich policzkach zaczęły płynąć wielkie łzy. Stałam tam, otulona jego ciepłą bluzą, chłonąc każde jego słowo.

— Wiem, jak bardzo marzysz o dzieciach — dodał nagle, a jego twarz jeszcze bardziej złagodniała. Podniósł rękę i delikatnie otarł łzę z mojego policzka. Mój oddech uwiązł mi w gardle na ten dawno zapomniany dotyk. — Ja też o tym marzę. Ale jeśli mamy zostać rodzicami, to nie możemy żyć jak dwoje obcych ludzi w tym samym domu. Musimy zbudować wszystko od nowa.

Nie byłam w stanie wykrztusić z siebie ani słowa. Zrobiłam krok do przodu i po prostu rzuciłam mu się na szyję, chowając twarz w zagłębieniu jego ramienia. Zaszlochałam z ulgi i ogromnego szczęścia. Po chwili poczułam, jak jego ramiona oplatają mnie i mocno przyciskają do piersi. Płakałam, a on gładził mnie po włosach, trzymając mnie w objęciach pod powoli ciemniejącym toskańskim niebem. Nie wierzyłam, że to się dzieje naprawdę, ale bicie jego serca, które czułam tuż przy swoim, było najprawdziwszą i najpiękniejszą rzeczą na świecie. To nie był magiczny koniec wszystkich naszych problemów, ale to był początek nowej drogi. Drogi, którą od teraz znów mieliśmy pokonywać razem.

Eliza, 32 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

