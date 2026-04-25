Wyjeżdżałam z przekonaniem, że moje życie to już tylko opieka nad wnukami, gotowanie obiadów i ciche czekanie na jesień. Zapakowałam do walizki wyłącznie szare swetry i wygodne, znoszone buty, nie spodziewając się po tym wyjeździe zupełnie niczego. A potem uderzył mnie obezwładniający zapach kwitnących bzów, usłyszałam jego spokojny głos i nagle moje serce zabiło mocniej.

Nie byłam pewna

Stojąc przed otwartą szafą, mechanicznie przekładałam z półki na półkę sterty ubrań. Wszystko wydawało mi się takie bez wyrazu. Granatowa spódnica, beżowy bliźniak, czarne spodnie. Czułam się tak, jakby moje życie od dłuższego czasu pozbawione było jakichkolwiek barw. Od kiedy zostałam wdową, a moja córka urodziła bliźniaki, całkowicie zrezygnowałam z własnych potrzeb. Stałam się po prostu babcią na pełen etat, zawsze na zawołanie, zawsze gotową do pomocy, rezygnującą z wyjścia do kina czy spaceru, jeśli tylko wnuki miały katar. Ten wyjazd był zaplanowany od wielu miesięcy. Karolina nalegała, żebym odpoczęła. Jednak im bliżej było daty wyjazdu, tym bardziej czułam się winna.

– Mamo, nie martw się o nas – powiedziała Karolina, opierając się o futrynę drzwi mojej sypialni. – Damy sobie radę. Chociaż nie ukrywam, że bez ciebie poranki będą bardzo trudne. Paweł ma ten ważny projekt, a ja muszę odbierać chłopców szybciej z przedszkola.

– Może powinnam zrezygnować? – zapytałam cicho, wpatrując się w swoje złączone dłonie. – Przecież nic mi nie będzie, jeśli zostanę. Zrobię wam rano śniadanie, zaprowadzę maluchy.

– Nawet o tym nie myśl! – zaprzeczyła szybko, ale w jej głosie usłyszałam delikatną nutę ulgi na myśl, że mogłabym zostać. – Musisz jechać. Należy ci się.

Ostatecznie zapięłam walizkę. Czułam się tak, jakbym opuszczała stanowisko pracy, a nie jechała na zasłużony urlop. Całą drogę pociągiem patrzyłam w okno na uciekający krajobraz i zastanawiałam się, czy na miejscu nie zanudzę się na śmierć. Nie potrafiłam już myśleć o sobie jako o kobiecie. Byłam po prostu trybikiem w maszynie mojej rodziny.

Poczułam motylki w brzuchu

Ośrodek znajdował się na skraju niewielkiego miasteczka, tuż przy wejściu do rozległego parku. Kiedy tylko wysiadłam z taksówki, poczułam zapach, który natychmiast przywołał wspomnienia z mojej wczesnej młodości. Cały teren otoczony był starymi, rozłożystymi krzewami bzu. Fioletowe, różowe i białe kiście kwiatów uginały się pod własnym ciężarem, a powietrze było tak słodkie, że aż kręciło się w głowie. W recepcji dowiedziałam się, że będę dzielić pokój z panią Haliną. Kiedy otworzyłam drzwi, zobaczyłam kobietę mniej więcej w moim wieku, ale ubraną w zwiewną, kanarkową sukienkę, z jedwabną apaszką zawiązaną na szyi.

– Dzień dobry, współlokatorko! – zawołała radośnie, odkładając na stolik książkę. – Mam nadzieję, że nie chrapiesz, bo ja niestety podobno tak, ale tylko wtedy, gdy śpię na wznak.

Jej bezpośredniość od razu mnie rozbroiła. Zanim zdążyłam rozpakować swoje szare i bure swetry, Halina zdążyła opowiedzieć mi historię swojego życia. Okazało się, że od lat przyjeżdża w to miejsce. Była pełna energii, której tak bardzo mi brakowało. Wieczorem wyciągnęła mnie na spacer po parku, choć najchętniej położyłabym się spać.

– Musisz zobaczyć aleję przy fontannie – przekonywała, ciągnąc mnie za ramię. – O tej porze roku to najpiękniejsze miejsce na ziemi.

To właśnie tam po raz pierwszy go zobaczyłam. Siedział na ławce, czytając grubą książkę w twardej oprawie. Kiedy przechodziłyśmy obok, z mojego ramienia zsunęła się torebka. Zanim zdążyłam się schylić, on był już na nogach. Podniósł ją i podał mi z uśmiechem, który sprawił, że poczułam motylki w brzuchu.

– Proszę bardzo. Taki piękny wieczór sprzyja roztargnieniu – powiedział łagodnym głosem.

– Bardzo panu dziękuję – odpowiedziałam, czując, jak na moje policzki wypływa zdradziecki rumieniec.

Skinął głową i wrócił do lektury, a Halina szturchnęła mnie znacząco w bok. Przez resztę spaceru nie potrafiłam przestać o nim myśleć.

Zauroczył mnie

Następnego dnia rano poszłam do pijalni wód. Kupiłam kubek ciepłego naparu z ziół i usiadłam przy małym stoliku w rogu sali, obserwując przechodzących ludzi. Byłam spokojna. Telefon od córki, w którym opowiadała o porannym chaosie, trochę popsuł mi nastrój, ale zapach ziół i promienie słońca wpadające przez wielkie okna szybko przywróciły mi równowagę. Nagle usłyszałam kroki i ktoś zatrzymał się przy moim stoliku.

– Czy to miejsce jest wolne? Wszystkie inne są już zajęte, a ja bardzo nie lubię pić herbaty na stojąco – usłyszałam znajomy głos.

Podniosłam wzrok. To był on. Z bliska wydawał się jeszcze bardziej interesujący. Miał siwe, gęste włosy zaczesane do tyłu.

– Oczywiście, proszę usiąść – odpowiedziałam, starając się opanować drżenie rąk.

– Jestem Antoni – przedstawił się, wyciągając do mnie dłoń.

– Maryla – odpowiedziałam, ściskając jego palce. Jego dłoń była duża i szorstka, ale uścisk bardzo delikatny.

Zaczęliśmy rozmawiać i ku mojemu zaskoczeniu słowa płynęły bez najmniejszego wysiłku. Opowiedział mi, że jest emerytowanym nauczycielem historii, pasjonuje się architekturą i bardzo ceni sobie spokój. Ja z kolei, zupełnie nieplanowanie, opowiedziałam mu o swoich wnukach, o codziennej rutynie i o tym, jak bardzo czuję się zmęczona swoim własnym życiem. Nie oceniał mnie. Słuchał z uwagą, co jakiś czas potakując głową.

– Zawsze dajemy z siebie wszystko tym, których kochamy – powiedział w pewnym momencie, patrząc mi prosto w oczy. – Ale zapominamy, że aby móc dawać, trzeba mieć z czego czerpać. Kiedy ostatnio zrobiła pani coś wyłącznie dla siebie??

To pytanie uderzyło mnie z niesamowitą siłą. Nie potrafiłam na nie odpowiedzieć, bo nie pamiętałam takiej chwili. Milczałam przez dłuższą chwilę, wpatrując się w dno swojego kubka.

– Mam propozycję – dodał z uśmiechem. – Jutro po południu organizowana jest wycieczka do pobliskiego wąwozu. Chętnie pani potowarzyszę, jeśli tylko wyrazi pani na to zgodę.

Zgodziłam się, chociaż w głowie natychmiast pojawiła się myśl, że powinnam zadzwonić do Karoliny i zapytać, czy chłopcy nie mają problemów w przedszkolu. Szybko jednak odepchnęłam to od siebie.

Byłam szczęśliwa

Dni mijały nam na długich spacerach, rozmowach do późnego wieczora i wspólnym jedzeniu posiłków. Halina była zachwycona moim nowym znajomym i z uśmiechem obserwowała, jak z dnia na dzień się zmieniam. Zauważyłam, że zaczęłam inaczej się czesać, chętniej nakładałam delikatny makijaż, a pewnego popołudnia, zachęcona przez współlokatorkę, kupiłam w miejscowym butiku piękną, czerwoną bluzkę.

– Wyglądasz w niej kwitnąco – skwitowała Halina, kiedy przymierzałam ją przed lustrem. – Widzisz? Jesteś piękną kobietą. Przestań wreszcie chować się w tych workowatych swetrach.

Tego samego wieczoru umówiłam się z Antkiem na spacer alejkami, które oświetlały stylowe latarnie. Powietrze było chłodne, ale zapach bzów wciąż unosił się dookoła, tworząc niemal magiczną atmosferę. Rozmawialiśmy o sztuce, o podróżach i o marzeniach, które odłożyliśmy na później. W pewnym momencie zawiał silniejszy wiatr. Moja jedwabna apaszka, którą niedawno pożyczyła mi Halina, zsunęła się z moich ramion i poleciała na trawnik. Antoni podszedł, podniósł ją i zbliżył się do mnie.

Zamiast po prostu oddać mi materiał, delikatnie otulił nim moje ramiona. Jego dłonie przez ułamek sekundy zatrzymały się na mojej szyi. Spojrzałam w górę i nasze spojrzenia się spotkały. Czułam, jak moje serce bije tak mocno, że bałam się, iż on to usłyszy. Świat dookoła przestał istnieć. Byliśmy tylko my, szum drzew i zapach kwiatów.

– Cieszę się, że cię spotkałem – powiedział cicho.

– Ja też się cieszę – odpowiedziałam ledwie słyszalnie.

Wracając do pokoju, czułam się tak, jakbym unosiła się kilka centymetrów nad ziemią. Znów czułam się młoda, pożądana i ważna. Nie jako babcia, nie jako matka, ale jako kobieta.

Zrobiło mi się słabo

Mój spokój został zburzony zaledwie dwa dni później. Był wczesny ranek, kiedy mój telefon zaczął dzwonić. Na wyświetlaczu zobaczyłam imię córki. Zazwyczaj dzwoniła po południu, więc poczułam ukłucie niepokoju.

– Mamo, błagam cię, musisz wracać – usłyszałam w słuchawce jej zdenerwowany głos.

Płakała.

– Co się stało? Mów spokojnie!

– Paweł złamał nogę na schodach w pracy. Jest w szpitalu. Ja muszę iść do pracy, a chłopcy nie mogą iść dzisiaj do przedszkola, bo wczoraj gorączkowali. Nie mam z kim ich zostawić. Sąsiadka wzięła ich na dwie godziny, ale muszę szybko wracać. Błagam, spakuj się i przyjedź pierwszym pociągiem. Zapłacę za taksówkę ze stacji.

Zrobiło mi się słabo. Cały mój nowy, piękny świat nagle runął jak domek z kart. Dawne nawyki odezwały się natychmiast. Moja rodzina mnie potrzebowała. Musiałam rzucić wszystko i wracać, żeby pełnić swoje obowiązki.

– Dobrze, kochanie. Sprawdzę pociągi i dam ci znać – powiedziałam cicho, czując łzy pod powiekami.

Rozłączyłam się i usiadłam na brzegu łóżka. Halina, która właśnie wyszła z łazienki, spojrzała na mnie z niepokojem. Zrelacjonowałam jej całą sytuację. W głębi duszy liczyłam, że mnie zrozumie, ale ona tylko pokiwała głową z poważną miną.

– To oczywiście trudna sytuacja – powiedziała powoli. – Ale czy naprawdę nie ma nikogo innego? Żadnej opiekunki, przyjaciółki z przedszkola, siostry Pawła? Przecież oni mieszkają w dużym mieście.

– Jestem jej matką. Muszę jej pomóc – odparłam, choć moje własne słowa brzmiały w moich uszach jakoś obco i pusto.

Wyszłam przed budynek, żeby odetchnąć świeżym powietrzem i sprawdzić w telefonie rozkład jazdy. Na ławce przed wejściem siedział Antek. Na mój widok od razu wstał, wyczuwając, że coś jest nie tak. Opowiedziałam mu o wszystkim. O wypadku zięcia, o płaczu córki i o tym, że za dwie godziny mam pociąg powrotny. Słuchał uważnie, a potem delikatnie ujął moją dłoń.

Nie powstrzymałam łez

– Rozumiem, że się martwisz – powiedział łagodnie Antoni, nie wypuszczając mojej ręki. – To twoja córka i wnuki. Tylko zastanów się przez chwilę. Czy twoja obecność naprawdę jest tam w tej sekundzie absolutnie niezbędna? Czy to sprawa życia i śmierci, czy raczej wygody? Przyjechałaś tu po to, żeby zregenerować siły.

Jego słowa sprawiły, że zatrzymałam się w biegu własnych myśli. Przypomniałam sobie siostrę Pawła, która przecież pracowała zdalnie i mieszkała dwa kroki dalej. Przypomniałam sobie zaufaną opiekunkę, z której usług Karolina czasem korzystała, ale zrezygnowała, bo uznała, że „babcia zrobi to za darmo i lepiej”. Spojrzałam w oczy Antoniego. Widziałam w nich nie tylko troskę, ale i ogromny szacunek do mnie samej. Szacunek, którego sama do siebie nie miałam przez ostatnie lata. Wróciłam do pokoju. Telefon znów dzwonił.

– Mamo, sprawdziłaś te pociągi? – zapytała Karolina, wciąż brzmiąc na zdenerwowaną.

Wzięłam głęboki oddech.

– Bardzo współczuję Pawłowi i wiem, że jest ci ciężko – zaczęłam, a mój głos, ku mojemu własnemu zaskoczeniu, brzmiał niezwykle pewnie i spokojnie. – Jednak nie wrócę dziś do domu. Został mi ponad tydzień odpoczynku i zamierzam go wykorzystać. Zadzwoń do cioci Ani, na pewno ci pomoże. Albo skontaktuj się z opiekunką. Zwrócę ci koszty jej wynagrodzenia za te kilka dni, jeśli to problem.

Po drugiej stronie zapadła głucha cisza. Karolina ewidentnie nie wiedziała, co powiedzieć. Zawsze byłam na każde jej zawołanie.

– Mamo... ja myślałam, że ty... – zająknęła się.

– Kocham was bardzo – przerwałam jej łagodnie. – Jednak teraz muszę pomyśleć o sobie. Poradzisz sobie, jesteś świetną organizatorką. Zadzwoń wieczorem i daj znać, jak poszła operacja Pawła.

Kiedy się rozłączyłam, poczułam gigantyczny ciężar spadający z moich ramion. Halina, która przysłuchiwała się całej rozmowie, podeszła i mocno mnie przytuliła. Po moich policzkach płynęły łzy, ale nie były to łzy smutku. To było czyste oczyszczenie i ulga.

Wieczorem znów spotkałam się z Antkiem. Spacerowaliśmy pod kwitnącymi bzami, a on opowiadał mi o swoim ukochanym mieście, do którego chciałby mnie kiedyś zabrać. Kiedy na pożegnanie delikatnie pocałował mnie w policzek, wiedziałam, że podjęłam właściwą decyzję. Ten wyjazd nie tylko przywrócił mi radość życia. Sprawił, że odnalazłam siebie – kobietę, która ma prawo do własnych pragnień, własnego czasu i własnego szczęścia. Po raz pierwszy od dawna z nadzieją patrzyłam w przyszłość.

Maryla, 62 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

