Myślałam, że spędzę resztę życia w cieniu, ukryta za stertą papierów i cudzych błędów. Tak właśnie wyobrażałam swoją przyszłość i nie zanosiło się na to, by coś miało się zmienić. Bałam się oceny, bałam się odrzucenia, a mój zawód wydawał mi się czymś, co powinnam trzymać w głębokiej tajemnicy. Tamten wieczór miał być tylko kolejną udręką do odhaczenia, ale okazał się początkiem najpiękniejszego rozdziału mojego życia.

Zaczęłam unikać ludzi

Zawsze wolałam towarzystwo liter od towarzystwa ludzi. Kiedy inni wychodzili na miasto, nawiązywali nowe znajomości i cieszyli się gwarem tętniących życiem ulic, ja zamykałam się w swoim pokoju. Mój świat pachniał farbą drukarską, a jego granice wyznaczały marginesy stron maszynopisów, nad którymi spędzałam długie godziny. Byłam korektorką. Dla mnie był to zawód pełen magii, polegający na wyłapywaniu drobnych potknięć, wygładzaniu zdań i ratowaniu autorów przed językowymi wpadkami. Lubiłam ten cichy, uporządkowany proces przywracania harmonii w tekście.

Jednak z biegiem lat nauczyłam się, że dla większości ludzi moja praca była czymś nudnym, a wręcz niepotrzebnym. Niezliczoną ilość razy widziałam, jak w oczach rozmówców gasło zainteresowanie, gdy tylko odpowiadałam na standardowe pytanie o to, czym się zajmuję. Słyszałam protekcjonalne westchnienia i pełne politowania uwagi. Zaczęłam więc unikać tego tematu. Zaczęłam unikać ludzi. Stworzyłam sobie bezpieczną bańkę, w której nikt nie mógł mnie oceniać, nikt nie mógł patrzeć na mnie z góry, a ja nie musiałam tłumaczyć się z tego, co daje mi radość.

Moje dni zlewały się w jedną, spokojną całość. Wstawałam wcześnie rano, robiłam duży kubek zielonej herbaty i zasiadałam do pracy. Słowa na ekranie monitora układały się w historie, w których uczestniczyłam jako niewidzialny duch. Czułam się z tym dobrze. Przynajmniej tak sobie wmawiałam, dopóki w moim mieszkaniu nie zjawiała się Ula.

Naprawdę odcięłam się od świata

Moja siostra była moim zupełnym przeciwieństwem. Była jak kolorowy ptak, który zawsze wnosił do pomieszczenia mnóstwo energii, głośnego śmiechu i zapach swoich ulubionych, owocowych perfum. Ula uwielbiała ludzi, a ludzie uwielbiali ją. Miała dar zjednywania sobie każdego, z kim zamieniła choćby dwa zdania. Zawsze martwiła się moim odosobnieniem, co prowadziło do wielu naszych drobnych sprzeczek.

Tamtego popołudnia wpadła do mnie bez zapowiedzi, niosąc ze sobą siatkę pełną warzyw i uśmiech, który zwiastował kłopoty. Odłożyłam na chwilę czytany tekst i spojrzałam na nią z mieszaniną sympatii i narastającego niepokoju.

— Znowu siedzisz w tych papierach? — zapytała, opierając się o framugę drzwi. — Zobaczysz, w końcu zapomnisz, jak brzmi ludzki głos.

— Przesadzasz, rozmawiałam wczoraj z dostawcą pizzy — odpowiedziałam z udawaną powagą. — Mieliśmy bardzo konstruktywną wymianę zdań na temat reszty.

— Przestań żartować, mówię poważnie! — Ula usiadła naprzeciwko mnie. — Saro, ty masz dopiero dwadzieścia dziewięć lat. Zamykasz się w tych czterech ścianach i pozwalasz, żeby życie przepływało ci przez palce. W ten weekend idziemy na domówkę. Moi nowi znajomi wprowadzili się niedawno na nasze osiedle i robią parapetówkę.

— O nie, absolutnie nie — zaprotestowałam od razu, czując, jak żołądek zawiązuje mi się w supeł. — Wiesz, że nie znoszę takich spędów. Nikogo tam nie znam. Będę stała w kącie jak mebel i tylko przynosiła ci wstyd.

— Nie ma mowy o żadnym wstydzie! — Ula złożyła ręce w błagalnym geście. — Proszę cię, zrób to dla mnie. Choć raz wyjdź z tej swojej jaskini. Obiecuję, że jeśli po dwóch godzinach będziesz chciała wracać, nie powiem ani słowa i sama odwiozę cię do domu. Zgoda?

Patrzyłam w jej duże, pełne troski oczy. Zdałam sobie sprawę, że w jej słowach kryje się dużo prawdy. Naprawdę odcięłam się od świata. Z ciężkim westchnieniem pokiwałam głową, zgadzając się na ten szalony pomysł, czego pożałowała w sekundę po tym, jak uśmiech tryumfu wykwitł na twarzy mojej siostry.

Ciche miejsce w rogu salonu

Przygotowania do wyjścia kosztowały mnie więcej nerwów, niż byłam w stanie przyznać. Przerzuciłam całą zawartość szafy, odrzucając kolejne ubrania. Wszystko wydawało mi się zbyt strojne, zbyt krzykliwe, zbyt zwracające uwagę. Ostatecznie zdecydowałam się na prostą, czarną sukienkę i długi, miękki sweter, który traktowałam jak rodzaj zbroi oddzielającej mnie od świata zewnętrznego.

Kiedy dotarłyśmy na miejsce, z mieszkania na drugim piętrze dobiegał już gwar rozmów i dźwięki rytmicznej muzyki. Ula weszła pierwsza, od razu rzucając się w wir powitań, uścisków i głośnych śmiechów. Ja wślizgnęłam się za nią, starając się zająć jak najmniej przestrzeni. Mieszkanie było przestronne, nowocześnie urządzone, pełne nieznajomych twarzy. Wszędzie stały miseczki z kolorowymi przekąskami, a na dużym stole w kuchni piętrzyły się karafki ze świeżo wyciskanymi sokami i lemoniadą.

Zgodnie ze swoimi przewidywaniami, szybko wycofałam się na obrzeża imprezy. Znalazłam ciche miejsce w rogu salonu, tuż obok ogromnego regału wypełnionego książkami. To był mój azyl. Z udawanym zainteresowaniem zaczęłam studiować grzbiety okładek, mając nadzieję, że nikt nie zwróci na mnie uwagi. Z tej perspektywy mogłam bezpiecznie obserwować otoczenie.

## Człowiek, którego słuchali wszyscy

Szybko zauważyłam, że cała uwaga zgromadzonych w salonie skupia się wokół jednego punktu. A dokładniej wokół jednego mężczyzny. Stał niedaleko okna, opierając się swobodnie o parapet. Miał ciemne włosy, spokojne, inteligentne spojrzenie i uśmiech, który wydawał się niezwykle szczery. Było w nim coś magnetycznego. Nie musiał podnosić głosu, by być słyszanym. Ludzie sami do niego lgnęli, zadawali pytania, czekali na jego reakcję. Zauważyłam, że niezależnie od tego, kto do niego podchodził, on każdemu poświęcał pełną uwagę.

— To Nataniel — usłyszałam szept Uli, która niepostrzeżenie znalazła się obok mnie, podając mi szklankę wody z cytryną. — Pracuje w branży architektonicznej. Wszyscy tutaj mają do niego ogromny szacunek. Jest świetnym facetem, bardzo bystrym.

Skinęłam głową, nie odrywając od niego wzroku. Obserwowałam, jak Nataniel żywo gestykuluje, tłumacząc coś grupie znajomych. Jego pewność siebie wydawała mi się czymś nieosiągalnym. Był w swoim żywiole, podczas gdy ja marzyłam tylko o tym, by wtopić się w tło. Pomyślałam wtedy, że tacy ludzie żyją w zupełnie innej rzeczywistości niż ja. Świecie pełnym swobody i naturalnego autorytetu, o którym ja mogłam jedynie czytać w książkach.

Kiedy po chwili Nataniel spojrzał w moją stronę, szybko odwróciłam wzrok, udając, że niezwykle fascynuje mnie tytuł starej encyklopedii stojącej na półce. Serce zabiło mi mocniej z obawy, że zauważył, jak mu się przypatruję.

Rozmawialiśmy o literaturze

Skupiłam się na książce, delikatnie gładząc palcami jej tekturową oprawę. Hałas imprezy zdawał się na moment cichnąć, gdy usłyszałam kroki zbliżające się w moim kierunku. Zamarłam.

— Świetne wydanie, prawda? Zawsze uważałem, że starsze edycje mają w sobie duszę, której brakuje współczesnym masowym drukom.

Podniosłam wzrok i poczułam, jak powietrze grzęźnie mi w płucach. Nataniel stał tuż obok, uśmiechając się ciepło. Z bliska jego oczy miały głęboki, orzechowy odcień. Nie było w nim żadnej wyższości ani tej przytłaczającej pewności siebie, którą emanował w grupie. Był po prostu życzliwy.

— Tak, to prawda — odpowiedziałam cicho, starając się opanować drżenie głosu. — Zapach starego papieru ma w sobie coś niepowtarzalnego. Jakby każda strona przesiąkła czasem.

Nataniel oparł się o regał, krzyżując ramiona na klatce piersiowej. Nie wyglądał, jakby zamierzał szybko wracać do swoich znajomych.

— Jestem Nataniel — powiedział, wyciągając do mnie dłoń.

— Sara — odpowiedziałam, nieśmiało odwzajemniając uścisk. Jego dłoń była duża i ciepła.

Rozmowa, ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu, potoczyła się niezwykle naturalnie. Rozmawialiśmy o literaturze, o ulubionych gatunkach, o tym, jak rzadko w dzisiejszych czasach ludzie znajdują chwilę na spokojną lekturę. Nataniel słuchał mnie z taką uwagą, że powoli zaczęłam zapominać o swoim stresie. Mój pancerz niepewności zaczął pękać. Aż w końcu padło to jedno, znienawidzone przeze mnie pytanie:

— A czym się zajmujesz na co dzień, Saro? Masz w sobie niesamowitą wrażliwość na słowa, zastanawiam się, czy wiąże się to z twoją pracą.

Poczułam, jak na moje policzki wypływa gorący rumieniec. Moje myśli zaczęły pędzić. Mogłam skłamać. Mogłam powiedzieć, że pracuję w biurze, że zajmuję się po prostu dokumentami. Ale patrząc w jego szczere oczy, nie potrafiłam tego zrobić.

— Jestem... pracuję jako korektorka i redaktorka — wydusiłam w końcu, natychmiast opuszczając wzrok, przygotowana na dobrze mi znane westchnienie politowania.

Zrobiło się jakby ciszej

Zanim Nataniel zdążył odpowiedzieć, zza jego pleców wyłonił się jeden z gości, którego zdążyłam już wcześniej zauważyć. Był to wysoki blondyn o wyjątkowo głośnym śmiechu, który przez cały wieczór starał się znajdować w centrum uwagi. Miał na imię Artur i z tego, co zdołałam podsłuchać, uważał się za kogoś niezwykle ważnego.

— Korektorka? — parsknął Artur, opierając się ciężko o regał i wtrącając się w naszą rozmowę z nonszalancją. — Naprawdę ktoś jeszcze za to płaci? Przecież teraz komputery same poprawiają wszystkie błędy. Zwykłe wstawianie przecinków to chyba niezbyt rozwijające zajęcie, co?

Poczułam, jak zapadam się pod ziemię. To było dokładnie to, czego tak bardzo się bałam. Umniejszanie mojej wartości. Uderzenie w czuły punkt. Miałam ochotę natychmiast uciec, wyjść bez słowa z mieszkania i nigdy więcej nie pokazywać się ludziom na oczy. Spuściłam głowę, czując, jak łzy bezsilności zaczynają piec mnie pod powiekami.

— Mylisz się, Arturze — zabrzmiał nagle głos Nataniela.

Jego ton nie był podniesiony, ale miał w sobie taką stanowczość i chłód, że rozbawiony uśmiech natychmiast zniknął z twarzy blondyna. Spojrzałam na Nataniela z zaskoczeniem. Stał wyprostowany, patrząc na Artura z chłodnym spokojem.

— Praca korektora to nie jest wstawianie przecinków, jak to lekceważąco ująłeś — kontynuował Nataniel, a jego słowa brzmiały jak starannie wymierzony cios. — To sztuka. To umiejętność czytania między wierszami, wyłapywania niuansów, o których programy komputerowe nie mają pojęcia. Korektorzy są jak cisi stróże sensu. Ratują teksty przed chaosem, nadają im odpowiedni rytm i brzmienie. Bez nich wiele świetnych pomysłów przepadłoby w gąszczu niechlujstwa. To zawód wymagający ogromnej wiedzy, precyzji i skupienia. Uważam, że to fascynująca i niezwykle potrzebna praca.

W salonie nagle zrobiło się jakby ciszej. Artur zamrugał, wyraźnie zbity z tropu. Pokiwał tylko głową, mamrocząc coś niezrozumiale pod nosem, po czym odwrócił się na pięcie i szybko wmieszał się w tłum.

Nauczyłam się doceniać swoją pracę

Stałam w osłupieniu. Nikt, absolutnie nikt w moim całym życiu nie stanął w obronie mojej pracy z takim zaangażowaniem i przekonaniem. Nikt nie nazwał jej sztuką. Patrzyłam na Nataniela, a w mojej głowie kłębiły się tysiące myśli.

— Przepraszam za niego — powiedział cicho Nataniel, odwracając się do mnie ze znacznie łagodniejszym wyrazem twarzy. — Niektórzy ludzie nie potrafią docenić rzeczy, których po prostu nie rozumieją.

— Dziękuję — szepnęłam, czując, jak kamień, który nosiłam na sercu przez lata, nagle znika. — Nigdy wcześniej nie słyszałam, żeby ktoś tak pięknie mówił o tym, co robię.

— Mówiłem tylko prawdę. — Uśmiechnął się, a w jego oczach dostrzegłam iskrę autentycznego zainteresowania. — A teraz, jeśli pozwolisz, chciałbym usłyszeć więcej o tym, jak wygląda twój dzień. Naprawdę mnie to ciekawi.

Zostaliśmy w tamtym kącie przy regale z książkami przez resztę wieczoru. Zupełnie zapomniałam o tłumie nieznajomych, o moim wcześniejszym stresie i o tym, że jeszcze kilka godzin temu błagałam siostrę, byśmy zostały w domu. Nataniel sprawił, że poczułam się widziana, doceniona i po prostu ważna. Słuchał moich opowieści o zawiłościach językowych, a ja chłonęłam jego historie o projektowaniu przestrzeni, w których ludzie czują się bezpiecznie. Odkryliśmy, że oboje, na swój własny sposób, próbujemy porządkować otaczający nas świat.

Kiedy Ula podeszła do mnie kilka godzin później, by zapytać, czy chcę już wracać, odpowiedziałam jej promiennym uśmiechem. Była zaskoczona, ale i niezwykle szczęśliwa, widząc, jak dobrze się bawię.

Od tamtej domówki minęło sporo czasu. Nataniel i ja jesteśmy teraz razem, dzieląc wspólną przestrzeń w mieszkaniu, w którym moje sterty papierów i poprawianych tekstów leżą obok jego architektonicznych szkiców. Nigdy więcej nie poczułam wstydu z powodu tego, kim jestem. Nauczyłam się doceniać swoją pracę, a wszystko dzięki jednemu wieczorowi i mężczyźnie, który nie tylko zauważył mnie w ciemnym kącie pokoju, ale też pokazał mi, że słowa, nad którymi tak pilnie pracuję, mają prawdziwą moc. Wystarczy tylko, by trafiły na kogoś, kto potrafi je zrozumieć.

Sara, 29 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

