Kwiecień tego roku był wyjątkowo mroźny, ale w naszym nowym mieszkaniu panowała niezwykle ciepła atmosfera. Kupiliśmy je zaledwie rok wcześniej, wkładając w remont całe nasze oszczędności i mnóstwo wolnego czasu. Alicja dbała o każdy detal.

Byłem podekscytowany

Dzień Wielkanocy od samego rana przypominał scenę z pięknego filmu. W piekarniku rumienił się sernik, a z głośników cicho płynęły nastrojowe melodie. Krzątałem się po kuchni, pomagając żonie w przygotowaniach. Zawsze lubiłem te domowe obowiązki. Przecierałem blat, kroiłem warzywa na sałatkę i co chwilę zerkałem na Alicję.

Wydawała się inna niż zwykle. Jej oczy błyszczały, policzki były lekko zarumienione, a na twarzy błąkał się tajemniczy uśmiech. Myślałem, że to po prostu radość z faktu, że po raz pierwszy to my gościliśmy całą rodzinę.

Zależało mi, aby wszystko wypadło idealnie. Zaprosiliśmy moich rodziców, mojego młodszego brata Dawida oraz matkę Alicji. Kiedy około trzynastej zabrzmiał dzwonek do drzwi, poczułem dumę. Otworzyłem szeroko drzwi, witając wszystkich z uśmiechem. Kiedy witałem się z Dawidem, on szybko odwrócił wzrok. Zawsze przybijaliśmy sobie mocną piątkę i obejmowaliśmy się serdecznie. Tym razem jego uścisk był luźny, niemal wymuszony, a on sam szybko wyminął mnie w przedpokoju, tłumacząc się koniecznością umycia rąk.

Atmosfera była dziwna

Z kolei teściowa zachowywała się w sposób aż nazbyt wylewny. Przyniosła ze sobą mnóstwo potraw, mimo że wyraźnie prosiliśmy, by niczego nie gotowała, bo wszystko mamy przygotowane.

– Musisz dużo jeść, przepracowujesz się ostatnio dla naszej Ali – powiedziała, gładząc mnie po ramieniu, kiedy odbierałem od niej naczynia.

W jej głosie pobrzmiewała dziwna nuta, jakby współczucie zmieszane z poczuciem winy. Spojrzała na mnie w sposób, który sprawił, że na moment poczułem niewytłumaczalny niepokój, ale szybko odgoniłem od siebie te myśli. Obiad przebiegał w miłej, choć momentami nieco sztucznej atmosferze. Rozmowy toczyły się wokół pogody, rosnących cen i remontu sąsiadów. Nalałem sobie kolejną porcję kompotu, uśmiechając się do żony siedzącej po przeciwnej stronie stołu.

Kiedy talerze zostały sprzątnięte, a na stole pojawił się sernik i gorąca herbata, Alicja wstała ze swojego miejsca. Wyciągnęła z kredensu małe, kwadratowe pudełeczko owinięte w złoty papier. Podeszła do mnie.

– To dla ciebie – powiedziała, wręczając mi pakunek.

Dała mi prezent

Spojrzałem na nią i powoli pociągnąłem za wstążkę. Papier zsunął się z pudełka bez trudu. Podniosłem wieczko. Wewnątrz, na miękkiej, białej bibule, leżała para malutkich, wełnianych bucików niemowlęcych w szarym kolorze.

Moje serce zatrzymało się na ułamek sekundy, po czym zaczęło bić jak oszalałe. Tyle czasu marzyliśmy o powiększeniu rodziny. Miesiące mijały, a my wciąż byliśmy tylko we dwoje. A teraz, w ten dzień, trzymałem w dłoniach dowód na to, że nasz dom wkrótce wypełni się radosnym śmiechem. Oczy zaszły mi łzami. Podniosłem wzrok na Alicję, gotowy zerwać się z krzesła i wziąć ją w ramiona.

Uśmiech zamarł mi na ustach, zanim zdążyłem cokolwiek powiedzieć. Twarz mojej żony nie wyrażała radości. Była blada jak pergamin, a jej oczy były pełne paniki. Nie patrzyła na mnie z miłością, do jakiej byłem przyzwyczajony. Patrzyła na mnie ze strachem.

– Alicja? – szepnąłem, wciąż trzymając w dłoniach małe buciki. – Czy to znaczy, że…

– Jestem w ciąży – odpowiedziała cicho, ledwie poruszając wargami.

Myślałem, że padnę

Chciałem krzyknąć z radości, ale coś mnie powstrzymało. Czułem fizyczny chłód bijący od jej postaci. Odstąpiła o krok do tyłu, splatając dłonie na wysokości brzucha.

– Ale to nie jest twoje dziecko – dodała po chwili, która trwała dla mnie całą wieczność.

Tych pięć słów zawisło w powietrzu, cięższe niż cokolwiek, co kiedykolwiek usłyszałem w swoim życiu. Nie miały sensu. Moje myśli zaczęły pędzić, próbując złożyć te sylaby w jakiś logiczny komunikat, w jakiś okrutny żart, w cokolwiek innego niż to, co faktycznie oznaczały. Patrzyłem na nią w absolutnym milczeniu. Czekałem, aż wybuchnie śmiechem, aż powie, że to głupi dowcip, że przejęzyczyła się z nerwów. Ale ona stała tam, wpatrzona w podłogę.

Powoli, mechanicznie odłożyłem pudełko na stół. Buciki, przed chwilą symbol największego szczęścia, teraz wydawały mi się parzyć w dłonie. Spojrzałem po zgromadzonych w pokoju. Moi rodzice siedzieli bez ruchu, wpatrzeni w swoje filiżanki z herbatą. Teściowa chowała twarz w dłoniach. Dawid, mój własny brat, patrzył w okno z zaciśniętą szczęką. Nikt nie zerwał się z krzesła w mojej obronie. Była tylko gęsta, duszna, lepka cisza.

Nie potrafiłem wydobyć z siebie ani jednego dźwięku. Miałem wrażenie, że ktoś pozbawił mnie całego powietrza w płucach. Czułem się, jakbym oglądał ten moment z boku, jakbym był widzem w kinie, a nie głównym bohaterem tego koszmaru.

Byłem w szoku

Podniosłem się z krzesła. Nogi miałem jak z waty, ale jakimś cudem utrzymały mój ciężar. Nie spojrzałem więcej na Alicję. Nie prosiłem o wyjaśnienia. Nie pytałem z kim, kiedy, ani dlaczego. Słowa były całkowicie zbędne. Prawda już zapadła, zrujnowała mój świat i nie można było tego cofnąć żadnymi tłumaczeniami.

Ruszyłem w stronę przedpokoju. Zdjąłem z wieszaka swój płaszcz i wsunąłem w niego ramiona. Sięgnąłem do kieszeni płaszcza, by sprawdzić, czy mam klucze do samochodu. Zorientowałem się, że zostały na komodzie w salonie, ale nie miałem zamiaru wracać tam nigdy więcej. Oparłem się dłonią o drzwi wyjściowe, próbując opanować drżenie palców, zanim przekręcę zamek. Zanim zdążyłem nacisnąć klamkę, z salonu dobiegły mnie stłumione głosy.

– Jak mogłaś to zrobić dzisiaj? – usłyszałem ostry, pełen wyrzutu szept mojego brata.

– A kiedy miałam to zrobić? – odparła Alicja. – Brzucha już niedługo nie ukryję. Miałam czekać aż sam zauważy?

– Przecież mówiłaś, że załatwisz jeszcze w styczniu!

Po prostu wyszedłem

Poczułem, jak grunt ostatecznie ucieka mi spod nóg. Każde zdanie wypowiedziane w tamtym pokoju było jak kolejny cios nożem prosto w serce. Zdrada żony zniszczyła moją wiarę w naszą miłość. Ale to, co usłyszałem teraz, zniszczyło moją wiarę we wszystko inne. Wszyscy wiedzieli. Moi rodzice, którzy uczyli mnie uczciwości. Mój brat, z którym dzieliłem każdą tajemnicę. Matka Alicji, która jeszcze godzinę temu głaskała mnie po ramieniu ze współczuciem, które okazało się litością dla głupca.

Byliśmy rodziną, a oni wspólnie zdecydowali się na zmowę milczenia. Patrzyli, jak całuję żonę na powitanie. Słuchali moich planów na przyszłość. Przyjmowali zaproszenie na święta do mojego domu, siadając do mojego stołu i jedząc jedzenie, które dla nich przygotowałem, cały czas nosząc w sobie sekret o tym, że moje życie to farsa.

Nie czekałem na dalszy ciąg tej rozmowy. Nacisnąłem klamkę i wyszedłem na klatkę schodową, cicho zatrzaskując za sobą drzwi. Zacząłem iść przed siebie. Nie wiedziałem dokąd zmierzam. Nie miałem telefonu, portfela ani kluczy, ale to nie miało żadnego znaczenia. Wszystko, co miało jakąkolwiek wartość w moim życiu, zostało na czwartym piętrze tego eleganckiego bloku, zamknięte w salonie pełnym ludzi, którzy już nigdy nie mieli prawa nazywać się moją rodziną.

Zrozumiałem wtedy najsmutniejszą prawdę o swoim życiu. Najgorsza wcale nie była zdrada fizyczna. Najgorsza była świadomość, że przez ostatnie sześć miesięcy byłem całkowicie sam, tylko nikt nie miał odwagi mi o tym powiedzieć.

Sebastian, 34 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie prawdopodobieństwa są całkowicie przypadkowe.

