Miałam ochotę zapaść się pod ziemię lub odwołać to spotkanie w ostatniej chwili, wymyślając najbardziej absurdalną wymówkę pod słońcem. Randki w ciemno uważałam za przeżytek i gwarancję zmarnowanego wieczoru, a jednak poszłam tam, byle tylko znajomi dali mi wreszcie spokój. Nie przypuszczałam, że ten jeden rzut oka na tarasie pełnym obcych ludzi całkowicie odmieni moje dotychczasowe życie.

To było piękne miejsce

Wszystko zaczęło się od niewinnej propozycji, która z biegiem dni przerodziła się w istne oblężenie. Agata i Franek, moi najbliżsi przyjaciele, ubzdurali sobie, że muszę kogoś poznać. Od miesięcy całą swoją energię wkładałam w rozwój mojej małej pracowni florystycznej. Zamykałam się w świecie mchu, paproci i szkła, tworząc skomplikowane ogrody w słojach oraz żywe ściany dla lokalnych kawiarni. Moje życie towarzyskie praktycznie przestało istnieć, co według Agaty było stanem absolutnie niedopuszczalnym.

— Zrozum, on jest idealny dla ciebie! — przekonywała mnie, opierając się o blat w mojej pracowni, podczas gdy ja próbowałam precyzyjnie ułożyć kawałek kory w nowym terrarium. — Franek zna go ze studiów. Nazywa się Oskar, jest architektem i ciągle tylko siedzi nad swoimi makietami. Jesteście tak samo zapracowani i tak samo potrzebujecie wyjść do ludzi.

— Właśnie dlatego, że jestem zapracowana, nie mam czasu na randki w ciemno z kimś, kto z pewnością będzie zanudzał mnie opowieściami o grubości betonu i kątach nachylenia dachu — odpowiedziałam, nie podnosząc wzroku.

Jednak Agata nie dawała za wygraną. Dzwoniła, pisała wiadomości, a w końcu Franek dołączył do tej krucjaty, twierdząc, że Oskar również się opiera i wymyśla wymówki. Ostatecznie, tylko po to, by odzyskać święty spokój i móc w ciszy pracować nad dużym zamówieniem na wystawę botaniczną, zgodziłam się na jedno jedyne spotkanie. Ustaliliśmy piątkowe popołudnie. Wybrali restaurację z dużym drewnianym tarasem, który wychodził bezpośrednio na miejski park. To było piękne miejsce, ale ja szłam tam z jednym zamiarem: wypić szybko mrożoną herbatę, grzecznie potakiwać przez czterdzieści pięć minut, a potem pożegnać się i wrócić do swoich roślin.

Ceniłam swój czas

Kiedy nadszedł ten feralny piątek, od rana wszystko szło nie tak. Hurtownia pomyliła moje zamówienie, dostarczając zupełnie inne gatunki roślin, a słońce prażyło niemiłosiernie, sprawiając, że powietrze w mieście stało się ciężkie i duszne. Stojąc przed lustrem w mieszkaniu, czułam jedynie ogromną niechęć. Nie miałam zamiaru stroić się dla kogoś, kogo prawdopodobnie więcej nie zobaczę. Założyłam prostą, lnianą sukienkę w kolorze szałwii, związałam włosy w niedbały węzeł i nałożyłam odrobinę kremu.

Droga do restauracji dłużyła mi się niesamowicie. Szłam zacienionymi alejkami parku, słuchając śpiewu ptaków i szumu liści. To był mój ulubiony fragment miasta, oaza zieleni, która zazwyczaj mnie uspokajała. Tym razem jednak każdy krok w stronę lokalu potęgował moją frustrację. Wyobrażałam sobie tego całego Oskara jako sztywnego karierowicza w wyprasowanej koszuli, który przez cały wieczór będzie zerkał na zegarek, równie zniecierpliwiony jak ja.

„Odbębnię to, uśmiechnę się kilka razy, a potem powiem Agacie, że zupełnie do siebie nie pasujemy” — powtarzałam w myślach, układając już w głowie bezpieczne zdania na pożegnanie. Nie chciałam być niemiła, ale ceniłam swój czas. Moje rośliny w pracowni potrzebowały uwagi, a projekt żywej ściany sam się nie układał.

Czytał jakąś książkę

Restauracja tętniła życiem. Na drewnianym tarasie, nad którym wisiały girlandy z drobnymi żarówkami, panował przyjemny gwar. Pachniało pieczonymi warzywami, bazylią i jaśminem, który obficie kwitł na skraju parku. Podeszłam do kelnera z lekkim uściskiem w żołądku, podając nazwisko rezerwacji, którą zrobili nasi znajomi.

— Ach tak, stolik dla dwojga z widokiem na dęby. Pan już czeka — powiedział młody chłopak w czarnej zapasce i wskazał dłonią w stronę najdalej wysuniętego rogu tarasu.

Wzięłam głęboki wdech, przykleiłam do twarzy wyuczony, uprzejmy uśmiech i ruszyłam we wskazanym kierunku. Szłam między stolikami, omijając roześmiane grupy ludzi. Wtedy go zobaczyłam. Nie miał na sobie sztywnego garnituru. Siedział w luźnej, błękitnej koszuli, z rękawami podwiniętymi do łokci. Czytał jakąś książkę, a na stole przed nim leżał gruby notes naszkicowany drobnymi liniami. Zauważyłam, że jego dłoń nerwowo stukała palcami o blat. Wyglądał dokładnie tak samo nie na miejscu, jak ja się czułam.

Poczułam się swobodnie

Kiedy podeszłam bliżej, cień padł na jego książkę. Mężczyzna zamknął ją powoli i uniósł wzrok. W ułamku sekundy momencie stało się coś, czego żadna książka, żaden film ani żadne opowiadanie Agaty nie zdołało oddać z należytą dokładnością. Moje serce na sekundę zgubiło rytm. Spojrzał na mnie z taką bezpośredniością i ciepłem, że mój wyuczony uśmiech natychmiast wyparował, ustępując miejsca czemuś całkowicie szczeremu.

Miał ciemne, lekko falowane włosy i oczy w odcieniu tak głębokiego brązu, że przypominały mi świeżą ziemię, z którą pracowałam każdego dnia. Z jego twarzy zniknęło napięcie, a w kącikach ust pojawił się szczery, lekko łobuzerski uśmiech. Zrozumiałam w ułamku sekundy, że on obawiał się tego spotkania dokładnie tak samo jak ja, i że poczuł dokładnie taką samą ulgę na mój widok. To było uderzające. Cała złość i frustracja, które niosłam ze sobą przez park, wyparowały, jakby rozwiał je lekki wiatr.

— Marcelina? — zapytał, wstając i odkładając notes. Jego głos był spokojny, głęboki.

— Oskar? — odpowiedziałam, siadając naprzeciwko niego. — Zgaduję, że ty również wolałbyś być teraz w dowolnym innym miejscu na ziemi?

Mężczyzna zaśmiał się cicho, a ten dźwięk natychmiast sprawił, że poczułam się swobodnie.

— Będę z tobą szczery. Jeszcze pięć minut temu zastanawiałem się, czy nie wymknąć się przez barierki prosto w krzaki jaśminu — przyznał, wskazując ręką na kwitnące za nami zarośla. — Tomek zagroził, że jeśli się tu nie pojawię, zmieni mi zamki w pracowni.

— Agata obiecała, że będzie dzwonić co piętnaście minut, jeśli nie wyślę jej zdjęcia z dowodem, że tu jestem — dodałam, opierając łokcie o stół. Zaskoczyło mnie, jak łatwo przyszło mi to wyznanie.

Słuchałam go z rosnącą fascynacją

Rozmowa, która miała trwać zaledwie czterdzieści pięć minut i opierać się na sztucznych uprzejmościach, potoczyła się w zupełnie niespodziewanym kierunku. Zamówiliśmy dzbanki lemoniady z miętą, a potem tutejszy makaron z warzywami, całkowicie tracąc poczucie czasu. Okazało się, że opowieści naszych znajomych, choć mocno przesadzone, miały w sobie ziarno prawdy. Oskar rzeczywiście był architektem i spędzał długie godziny nad makietami, ale jego praca nie miała nic wspólnego ze wznoszeniem szklano-betonowych biurowców, których tak nie lubiłam.

— Tworzę projekty oparte na architekturze zrównoważonej — opowiadał z błyskiem w oku, rysując coś palcem po drewnianym blacie stołu. — Próbuję integrować zieleń z tkanką miejską. Zielone dachy, ogrody wertykalne wewnątrz budynków mieszkalnych. Niestety, często brakuje mi kogoś, kto rozumiałby rośliny tak dobrze, jak ja rozumiem konstrukcję. Inwestorzy zazwyczaj chcą po prostu posadzić trawę i zapomnieć o sprawie.

Słuchałam go z rosnącą fascynacją. Przecież dokładnie tym zajmowałam się w mojej pracowni na mniejszą skalę. Zaczęłam mu opowiadać o systemach korzeniowych, o tym, jak specyficzne gatunki paproci radzą sobie w mikroklimacie zamkniętych pomieszczeń i jak można by to przełożyć na duże, otwarte przestrzenie w budynkach użyteczności publicznej. Nasze zdania uzupełniały się nawzajem. Mój świat mikronatury idealnie wpasowywał się w jego wizję zrównoważonych miast.

Pomiędzy rozmowami o pracy wplataliśmy historie o naszych ulubionych miejscach w mieście, o tym, jak bardzo oboje nie znosimy zatłoczonych centrów handlowych i jak bardzo cenimy ciche, niedzielne poranki. Patrzyłam na jego dłonie gestykulujące podczas opowieści i łapałam się na myśli, że mogłabym słuchać tego głosu bez końca.

Nie pojawił się cień paniki

Słońce powoli zaczęło chować się za wierzchołkami drzew, malując niebo nad parkiem na odcienie różu i pomarańczowego. Girlandy nad naszymi głowami rozbłysły cieplejszym światłem, a na tarasie zaczęło robić się chłodniej. Kelner podchodził do nas kilkukrotnie, najpierw dyskretnie sprzątając talerze, a potem wymieniając świeczkę na stole, ale my ledwie zauważaliśmy jego obecność. Byliśmy tak pochłonięci rozmową, że reszta gości restauracji zlała się w jednolite, szumiące tło.

— Wiesz, co jest najzabawniejsze? — Oskar spojrzał na mnie, opierając brodę na dłoni. W jego oczach tańczyły odbicia małych żarówek. — Od tygodnia próbowałem udowodnić Frankowi, że nie ma racji, że absolutnie nie jestem gotowy na żadne nowe znajomości, a zwłaszcza na randki organizowane na siłę.

— A ja ułożyłam całą przemowę o tym, jak bardzo cenię niezależność i dlaczego w moim harmonogramie nie ma miejsca na obcych mężczyzn — zaśmiałam się cicho. — Agata wysłuchała tego wczoraj po raz trzeci i stwierdziła, że jestem najbardziej upartą osobą, jaką zna.

— Wygląda na to, że oboje musimy przygotować się na to, że nasi przyjaciele będą przez najbliższe lata powtarzać nam słynne „a nie mówiłem”. — Uśmiechnął się szeroko.

Zrobiło mi się niewiarygodnie ciepło na sercu. Użył sformułowania „przez najbliższe lata”, a we mnie nie pojawił się cień paniki czy chęci ucieczki. Przeciwnie. Pomyślałam, że to brzmi jak doskonały plan. Słuchałam go i czułam coś, czego nie czułam od bardzo dawna: absolutny, niczym niezmącony spokój, połączony z radosnym podekscytowaniem.

Uśmiechając się od ucha do ucha

Kiedy ostatecznie zdecydowaliśmy się opuścić restaurację, było już zupełnie ciemno. Kelnerzy zaczynali składać parasole i wyłączać część ogrzewaczy na tarasie. Zapłaciliśmy rachunek, o który zresztą stoczyliśmy krótką, żartobliwą batalię, i zeszliśmy po drewnianych schodkach w stronę parkowych alejek. Powietrze wieczorem było znacznie przyjemniejsze, rześkie, niosące zapach ziemi i liści. Szliśmy ramię w ramię ścieżką oświetloną rzędem żeliwnych latarni. Nasze dłonie co jakiś czas przypadkowo się o siebie ocierały, wywołując przyjemny dreszcz, ale żadne z nas nie przyspieszało kroku. Nie musieliśmy nigdzie pędzić, nie musieliśmy udawać nikogo, kim nie byliśmy.

Przed bramą wyjściową z parku Oskar zatrzymał się i spojrzał na mnie. Czułam jego wzrok na swojej twarzy i wiedziałam z absolutną pewnością, że ten piątkowy wieczór, przed którym tak bardzo chciałam uciec, był najważniejszym zwrotem w moim życiu.

— Odprowadzę cię, jeśli pozwolisz — zaproponował delikatnie. — Chciałbym dokończyć ten temat o roślinach oczyszczających powietrze... i szczerze mówiąc, po prostu nie chcę jeszcze wracać do domu.

Pokiwałam głową, uśmiechając się od ucha do ucha. Kiedy ruszyliśmy w stronę mojej kamienicy, już wiedziałam, że to nie jest tylko udany wieczór. To był początek wspólnej historii, którą pomogli nam napisać przyjaciele, o wiele mądrzejsi w kwestii naszych serc niż my sami. Ten irytujący obowiązek, którego chciałam uniknąć, okazał się najpiękniejszym prezentem od losu.

Marcelina, 25 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: