Wszystko zaczęło się tydzień po pogrzebie. Atmosfera na stypie była dziwna, wręcz niestosowna. Zamiast wspominać człowieka, który zbudował ten dom i przez lata spajał naszą rodzinę, rozmowy szybko zeszły na tematy przyziemne.

Liczyliśmy na spadek

Dziadek Antoni mieszkał w starej, przedwojennej willi na obrzeżach miasta. Dom, choć wymagał odświeżenia, robił wrażenie. Wysokie sufity, stiuki, ogród pełen starych drzew. Dla postronnego obserwatora dziadek był człowiekiem majętnym. Siedziałam w kącie salonu, obserwując ciocię Beatę, która przechadzała się po pokoju, dotykając przedmiotów, jakby już naklejała na nich cenówki.

– Ten zegar to chyba z końca dziewiętnastego wieku – szepnęła do swojego męża, wujka Stefana.

Dziadek Antoni był dla mnie kimś więcej niż tylko właścicielem majątku. Był moim mentorem, człowiekiem, który nauczył mnie grać w szachy i kochać literaturę. Przez ostatnie dwa lata, gdy podupadł na zdrowiu, to ja przyjeżdżałam do niego z zakupami, to ja czytałam mu gazety, gdy wzrok odmawiał posłuszeństwa. Reszta rodziny pojawiała się rzadko, zazwyczaj tylko w święta, i zawsze z oczekiwaniem na kopertę pod choinką.

Wujek Stefan, brat mojej mamy, był człowiekiem, który całe życie szukał drogi na skróty. Jego kolejne biznesy upadały szybciej, niż powstawały, a on zawsze winą obarczał system, podatki albo nieuczciwych wspólników. Spadek po ojcu miał być dla niego ostatecznym ratunkiem, złotym biletem do świata, do którego aspirował, ale do którego nigdy nie pasował.

Licytowali się

– Słuchajcie – przemówił głośno. – Myślę, że powinniśmy podejść do tego racjonalnie. Dom jest duży, działka warta krocie. Nie ma sensu się kłócić. Sprzedamy wszystko, podzielimy się po równo i każdy pójdzie w swoją stronę. Ojciec by tego chciał.

– Sprzedamy? – oburzyła się ciocia Beata. – A co z pamiątkami? Co z obrazami? Nie można wszystkiego tak po prostu spieniężyć! Ja chcę te obrazy z gabinetu. Należą mi się!

Zaczęła się licytacja zasług, które w rzeczywistości były mikroskopijne. Siedziałam cicho, ściskając w dłoni filiżankę z zimną już kawą. Wiedziałam coś, o czym oni nie mieli pojęcia, ale bałam się odezwać. Dziadek w ostatnich miesiącach był smutny, wycofany. Czasami wspominał o kłopotach, o tym, że świat pędzi za szybko, a on nie nadąża z rachunkami.

Nigdy jednak nie wchodziłam w szczegóły, szanując jego dumę. Widziałam jednak te stosy kopert z czerwonymi pieczątkami, które chował pospiesznie do szuflady, gdy wchodziłam do pokoju. Miałam złe przeczucia. Ale patrząc na te rozgorączkowane twarze, na ten blask w oczach wywołany wizją łatwych pieniędzy, nie miałam odwagi, by przebić ten balonik.

Nie spodziewali się

Nadszedł dzień odczytania testamentu. Wszyscy stawili się punktualnie. Notariusz zaprosił nas do sali konferencyjnej. Usiedliśmy wokół długiego stołu. Czytał formułki prawne, wymieniał imiona, nazwiska, daty. Wszyscy słuchali z niecierpliwością, czekając na konkrety. W końcu padły kluczowe słowa:

– …do całego spadku powołuję w częściach równych moje dzieci: Stefana, Beatę oraz Marię.

W sali rozszedł się pomruk zadowolenia. Czyli standardowo. Trójka dzieci, podział na trzy. Proste, czyste, sprawiedliwe.

– Jednocześnie – kontynuował notariusz, nie podnosząc wzroku znad dokumentu – zmarły zobowiązał spadkobierców do uregulowania wszelkich zobowiązań ciążących na masie spadkowej.

– Oczywiście, oczywiście – machnął ręką wujek Stefan. – Jakieś drobne rachunki za prąd, pogrzeb, to jasne. Ale przejdźmy do aktywów. Wycena domu? Konta bankowe?

Notariusz zdjął okulary i spojrzał na nas po kolei. W jego oczach nie było współczucia, była chłodna kalkulacja urzędnika.

– Obawiam się, że państwo nie zdają sobie sprawy z pełnego obrazu sytuacji finansowej zmarłego. Zgodnie z dokumentacją, którą zgromadziłem na wniosek sądu, masa spadkowa jest ujemna.

– Jak to ujemna? – wykrztusiła ciocia Beata, blednąc pod grubą warstwą makijażu.

Odziedziczyli długi

– Pan Antoni w ostatnich pięciu latach zaciągnął szereg pożyczek hipotecznych oraz kredytów gotówkowych – wyjaśnił spokojnie. – Dom jest obciążony hipoteką na kwotę przewyższającą jego obecną wartość rynkową o około dwadzieścia procent. Do tego dochodzą niespłacone karty kredytowe, pożyczki oraz zaległości w ZUS z tytułu dawnej działalności gospodarczej, które były skutecznie rolowane, ale narosły od nich gigantyczne odsetki.

– To niemożliwe! – krzyknął wujek Stefan, zrywając się z krzesła.

Patrzyłam na moją rodzinę i widziałam, jak ich świat się wali. Ale nie walił się z powodu smutku, że dziadek miał kłopoty i nikomu o tym nie powiedział. Walił się, bo ich marzenia o łatwym bogactwie właśnie wyparowały.

– Dlaczego on to zrobił? – jęknęła moja mama. – Na co wydał te pieniądze?

– Z tego co udało mi się ustalić – notariusz zerknął na mnie przelotnie – duża część środków została przeznaczona na leczenie prywatne, którego koszty były ogromne, oraz na… – zawahał się – …na pokrycie długów, które pan Antoni zaciągnął, próbując odzyskać płynność finansową.

Zostali z niczym

Dziadek okazał się zdesperowanym starszym panem, który chciał utrzymać poziom życia i nie chciał być ciężarem dla dzieci, więc zaplątał się w pętlę długów. W tamtej chwili maski opadły całkowicie. Zniknęła troska o dziedzictwo rodu. Zniknęły sentymenty do rodzinnego gniazda.

– Możecie państwo odrzucić spadek – poinformował notariusz. – Mają państwo na to sześć miesięcy od momentu dowiedzenia się o tytule powołania. Wtedy spadek przechodzi na dalszych krewnych, czyli na państwa dzieci.

Wszystkie oczy zwróciły się na mnie i moich kuzynów.

– O nie, nie! – Wujek Stefan był czerwony na twarzy. – My odrzucamy! Natychmiast! Gdzie mam podpisać? Nie dam się wciągnąć w to bagno!

– Ale zaraz… – odezwał się nieśmiało mój tata. – Jeśli my odrzucimy, to przejdzie na wnuki. Czyli na Magdę, na Marka, na Adriana… Oni też będą musieli odrzucić.

– To niech odrzucają! – prychnęła Beata. – Ważne, żeby komornik nie wszedł mi na pensję! Mam swoje kredyty!

– A co z pogrzebem? – mój głos przebił się przez wrzawę. – Faktura za pogrzeb i stypę jest wystawiona na tatę, ale mieliście się złożyć z pieniędzy ze spadku.

Wybuchła awantura

Wujek Stefan zamarł.

– Ja nie mam pieniędzy – rzucił szybko. – Skoro nie ma spadku, nie ma z czego płacić. Ojciec narobił długów, niech jego majątek to pokryje.

– Ale majątek jest ujemny! – przypomniałam. – Dom zlicytuje bank. Nic nie zostanie. Za pogrzeb trzeba zapłacić z własnej kieszeni.

– Nie, moja droga – wtrąciła się ciocia Beata. – To twój ojciec organizował pogrzeb. On podpisał umowę z zakładem pogrzebowym. Prawnie to jego zobowiązanie. Ja nie dołożę ani grosza do tego oszusta!

– Oszusta? – wstałam. Nogi mi drżały. – Mówisz o swoim ojcu! O człowieku, który kupił ci pierwsze mieszkanie, kiedy brałaś ślub!

– To była przeszłość! – wrzasnął wujek. – Teraz zostawił nam syf! Ja odrzucam spadek i umywam ręce!

Notariusz patrzył na to z nieskrywanym politowaniem. Kiedy przyszła kolej na wnuki, moi kuzyni bez mrugnięcia okiem podpisali papiery. W końcu zostałam tylko ja.

– Pani Magdaleno? – zapytał notariusz.

Odrzuciłam spadek

Spojrzałam na moich rodziców. Tata był załamany, mama wciąż płakała. Wiedziałam, że oni też odrzucą spadek, bojąc się komornika. Nie mieliśmy pieniędzy na spłatę gigantycznych długów dziadka. To było fizycznie niemożliwe.

– Ja też muszę odrzucić – powiedziałam, czując, jak pęka mi serce. Nie z powodu pieniędzy. Z powodu tego, że wraz z odrzuceniem spadku, symbolicznie wyrzekamy się dziadka. Cała jego historia, cały jego dorobek, ten dom pełen wspomnień.

Wyszliśmy z kancelarii w milczeniu. Na parkingu wujek Stefan rzucił krótko:

– No to sprawa załatwiona. Nie ma tematu.

– A co z nagrobkiem? – zapytała mama. – Trzeba postawić pomnik.

– Nie mam głowy do tego teraz – uciął Stefan, wsiadając do swojego samochodu. – Jak będę miał wolne środki, to pomyślę. Na razie radźcie sobie sami. Przecież to wy byliście jego ulubieńcami.

Odjechali. Zostaliśmy sami na chodniku. Ja, mama i tata.

– Zostaliśmy z długiem za pogrzeb – powiedział tata tępo. – To prawie osiem tysięcy złotych. Skąd ja to wezmę?

Spojrzałam na nich. Byli dobrzy, ale naiwni. Przez lata pozwalali rodzeństwu żerować na dobroci dziadka, a teraz zostali z rachunkiem.

– Poradzimy sobie – powiedziałam, obejmując ich. – Mam trochę oszczędności, miały być na wakacje. Dołożę się.

Pozbyłam się złudzeń

Wróciłam do domu dziadka po raz ostatni, żeby zabrać swoje rzeczy, które tam zostawiłam. Podeszłam do biurka dziadka. W szufladzie, której nigdy nie otwierałam, znalazłam mały notes. Był w nim zapiski dziadka z ostatnich miesięcy. Drżącym pismem notował kwoty rat, terminy. A na ostatniej stronie znalazłam wpis z datą sprzed miesiąca:

„Wiem, że ich zawiodłem. Liczą na pieniądze, których nie ma. Chciałem im dać wszystko, a zabrałem nawet spokój. Ale może, gdy zobaczą, że nie ma złota, zrozumieją, co tak naprawdę jest ważne. Obawiam się jednak, że znienawidzą mnie jeszcze bardziej. Przepraszam cię, Madziu. Ty jedna byłaś przy mnie nie dla zysku”.

Łzy popłynęły mi po policzkach. Schowałam notes do torebki. To był mój jedyny spadek. Bezcenny, choć dla banku niewarty ani grosza. Zabrałam ze ściany jedno małe zdjęcie – dziadek trzyma mnie na rękach w ogrodzie, mam może trzy lata. Reszta musiała zostać. Zgodnie z prawem, odrzucając spadek, nie mogłam niczego zabrać z majątku, ale to zdjęcie było moje, nie jego.

Tego dnia straciłam nie tylko dziadka i dom dzieciństwa. Straciłam złudzenia co do mojej rodziny. Wujek Stefan i ciocia Beata przestali się do nas odzywać. Obrazili się, że „nie dopilnowaliśmy” ojca. Że pozwoliliśmy mu stracić majątek, który „im się należał”.

Magda, 29 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: