Z zewnątrz nasze małżeństwo wyglądało jak z katalogu: wspólne mieszkanie, rata kredytu płacona na czas, wakacje planowane z półrocznym wyprzedzeniem. Nie było wielkich awantur ani cichych dni. A jednak od dawna czułam, że między mną a Pawłem rozciąga się chłodna przestrzeń, której nie potrafiłam nazwać. Na Dzień Kobiet marzyłam tylko o drobiazgu – świeżych tulipanach, takich jak kiedyś. Nie przypuszczałam, że właśnie one pokażą mi prawdę.

Mąż mnie zaskoczył

W pokoju nauczycielskim w piątek przed Dniem Kobiet dziewczyny śmiały się, pokazując sobie bukiety – różowe goździki, żółte tulipany, nawet pojedyncze róże zawinięte w szary papier. Uśmiechałam się razem z nimi, chociaż w środku czułam lekkie napięcie. Nie potrzebowałam wielkich gestów. Wystarczyłoby kilka świeżych tulipanów postawionych w naszym wąskim wazonie.

Kiedy weszłam do mieszkania, Paweł stał w kuchni z miną człowieka, który właśnie dokonał rozsądnego zakupu. Nie czekał do niedzieli.

– Wszystkiego najlepszego – powiedział, podając mi bukiet owinięty w przezroczystą folię.

Najpierw zobaczyłam kolor – intensywną czerwień. Dopiero potem dotarło do mnie, że płatki są z tworzywa. Sztywne, nienaturalnie gładkie. Łodygi miały cienki drucik w środku, który utrzymywał je w pionie.

– Plastikowe? – zapytałam cicho, zanim zdążyłam się powstrzymać.

Paweł uśmiechnął się szeroko.

– No jasne. Przynajmniej nie zwiędną po trzech dniach. Pomyślałem praktycznie. Będziesz miała na lata.

Na lata. To zdanie zadźwięczało mi w głowie jak coś ciężkiego.

– Są… trwałe – wydusiłam, starając się brzmieć naturalnie.

– Właśnie o to chodzi. Nie ma sensu co roku wydawać pieniędzy na coś, co zaraz wyląduje w koszu. A te? Zawsze będą wyglądać tak samo.

Liczy się gest?

Postawiłam bukiet w wazonie. Plastik uderzył o szkło z twardym stukiem. Patrzyłam na te nienagannie równe płatki i czułam, jak rośnie we mnie coś pomiędzy wstydem a rozczarowaniem. Wstydem, że jest mi przykro z powodu kwiatów. Rozczarowaniem, że dla niego to była kwestia rachunku ekonomicznego. Wieczorem, kiedy siedzieliśmy przy kolacji, zebrałam się na odwagę.

– Wiesz, świeże tulipany czasem pachną. Mają w sobie coś… ulotnego. To nie chodzi o pieniądze.

Paweł odłożył widelec.

– Karolina, ale przecież liczy się gest. Kwiaty to kwiaty.

– Nie do końca – odpowiedziałam spokojnie. – Dla mnie to symbol chwili. Tego, że ktoś pomyślał właśnie teraz.

Westchnął.

– Czasem mam wrażenie, że zawsze znajdziesz powód, żeby być niezadowoloną. Chciałem dobrze.

– Nie mówię, że nie chciałeś – próbowałam wyjaśnić. – Tylko że to… nie o to chodziło.

– To o co? O to, żeby wyrzucić pieniądze? – jego ton stał się twardszy. – Karolina, jesteśmy dorośli. Trzeba myśleć rozsądnie.

Zamilkłam. Nagle poczułam się jak uczennica, której ktoś tłumaczy oczywistości. Patrzyłam na czerwone tulipany stojące między nami. Idealne, niezmienne, martwe.

– Czasem czuję się bardziej jak współlokatorka niż żona – powiedziałam cicho, zanim zdążyłam się powstrzymać.

Paweł spojrzał na mnie z niedowierzaniem.

– Przesadzasz.

Może rzeczywiście. A może po prostu pierwszy raz powiedziałam na głos coś, co od dawna nosiłam w sobie.

Ta rozmowa otworzyła mi oczy

Z Justyną spotkałam się dwa dni później w małej kawiarni niedaleko szkoły. Była po rozwodzie od ponad roku i nauczyła się słuchać w sposób, który czasem bolał bardziej niż krytyka. Zamówiłyśmy herbatę. Przez pierwsze minuty opowiadałam o uczniach, o sprawdzianach, o drobiazgach, które zwykle wypełniały nasze rozmowy.

– A jak Dzień Kobiet? – zapytała nagle, mieszając łyżeczką w filiżance.

Uśmiechnęłam się.

– Dostałam tulipany. Czerwone.

– No proszę, Paweł potrafi być romantyczny – uniosła brwi.

– Plastikowe.

Jej ręka zatrzymała się w pół ruchu.

– Żartujesz.

Pokręciłam głową. Chciałam to opowiedzieć lekko, jak zabawną anegdotę o nadmiernej oszczędności męża. Ale kiedy zaczęłam cytować jego argumenty o „inwestycji na lata”, głos mi zadrżał.

– I wiesz, najgorsze jest to, że on naprawdę uważa, że zrobił coś wspaniałego – powiedziałam ciszej. – A ja poczułam się… nieważna.

Justyna patrzyła na mnie uważnie.

– To tylko chodzi o kwiaty?

Zamilkłam. W tej ciszy zaczęły układać się obrazy: Paweł kupujący nową pralkę bez konsultacji, bo „była promocja”. Rezygnacja z mojego kursu pisarskiego, bo „nie przyniesie realnych korzyści”. Jego ironiczny uśmiech, gdy mówiłam o marzeniu o małej bibliotece w salonie.

– Chyba nie – przyznałam w końcu. – Chodzi o to, że on zawsze wie lepiej. A moje potrzeby są… dodatkiem.

– A mówiłaś mu o tym wcześniej? – zapytała spokojnie.

– Próbowałam. Ale on twierdzi, że dramatyzuję. Że wszystko jest przecież w porządku.

Justyna odchyliła się na krześle.

– Karolina, wiesz, co ja zrozumiałam po rozwodzie? Że brak awantur to nie to samo co bliskość. Można żyć obok siebie latami i nawet się nie pokłócić, tylko że wtedy też można się nigdy nie spotkać naprawdę.

Te słowa uderzyły mnie mocniej niż plastikowy bukiet.

– Myślisz, że on mnie nie słucha? – zapytałam cicho.

– Myślę, że słyszy tylko to, co pasuje do jego wizji – odpowiedziała bez wahania. – Pytanie brzmi: czy ty w tej wizji jeszcze się mieścisz?

Wracałam do domu z uczuciem, jakby ktoś odsunął zasłonę, przez którą patrzyłam na swoje małżeństwo. Przez lata tłumaczyłam Pawła „takim charakterem”. Mówiłam sobie, że nie każdy okazuje uczucia w ten sam sposób. Że stabilność jest ważniejsza niż romantyczne gesty. Ale jeśli stabilność oznaczała, że moje potrzeby są zawsze na końcu listy? Wieczorem spojrzałam na plastikowe tulipany stojące na komodzie. Były identyczne jak dwa dni wcześniej. I nadal mi się nie podobały.

Mąż sobie żartował

Kilka dni później wróciłam wcześniej ze szkoły. W mieszkaniu było cicho, ale z gabinetu Pawła dochodziły głosy. Drzwi były uchylone. Zatrzymałam się w przedpokoju, bo usłyszałam swoje imię.

– Mówię ci, Michał, kobiety za bardzo komplikują proste sprawy – śmiał się Paweł. – Kupiłem jej tulipany, tylko że takie porządne, nie na trzy dni. I wiesz co? Problem.

– Plastikowe? – zapytał ktoś z niedowierzaniem.

– A jak. Przynajmniej nie trzeba co roku latać do kwiaciarni. Trzeba podchodzić praktycznie, nie romantycznie.

– Stary… – głos Michała stał się poważniejszy. – Moja Anka wolałaby jeden świeży kwiat niż dziesięć sztucznych. To nie chodzi o trwałość.

– Właśnie chodzi – upierał się Paweł. – Emocje emocjami, ale rozsądek przede wszystkim.

Odsunęłam się od drzwi, jakby ktoś mnie przyłapał na podsłuchiwaniu własnego życia. To, co dla mnie było próbą rozmowy o bliskości, dla niego stało się anegdotą do opowiedzenia koledze. Wieczorem nie czekałam, aż zacznie temat.

– Słyszałam twoją rozmowę z Michałem – powiedziałam, stając w progu kuchni.

Paweł spojrzał na mnie zaskoczony.

– Podsłuchiwałaś?

– Nie. Drzwi były otwarte.

Przez chwilę milczał, potem wzruszył ramionami.

– No i co z tego?

– Dla ciebie to żart. Sprytne rozwiązanie. A dla mnie to było ważne.

– Karolina, naprawdę będziemy to ciągnąć? – w jego głosie pojawiła się irytacja. – To tylko kwiaty.

Byłam zła

Podeszłam do komody, wzięłam plastikowy bukiet i położyłam go na stole między nami.

– Nie. To nie są tylko kwiaty. To my.

Spojrzał na mnie tak, jakby nie rozumiał języka, którym mówię.

– Trwałe – kontynuowałam drżącym głosem. – Zawsze takie same. Bez zapachu. Bez życia. Wygodne, bo nie trzeba się starać.

– Przesadzasz – powtórzył automatycznie, ale tym razem ciszej.

– Może. Ale ja nie chcę już być dodatkiem do twojego planu oszczędnościowego. Nie chcę, żeby moje potrzeby były śmieszne w rozmowach z kolegami.

Po raz pierwszy zobaczyłam w jego oczach nie złość, lecz niepewność.

– To co proponujesz? – zapytał.

– Przerwę. Musimy chyba sobie przemyśleć, czy chcemy nadal być razem.

Ta przerwa miała nam pomóc

Spakowałam kilka rzeczy i przeniosłam się do Justyny. Przez pierwsze dni Paweł pisał krótkie wiadomości: „Kiedy wrócisz?”, „To bez sensu”. Potem cisza. A potem, niespodziewanie, stanął pod drzwiami z bukietem świeżych tulipanów.

– Możemy porozmawiać? – zapytał.

Wpuściłam go do środka. Kwiaty pachniały intensywnie, prawie za mocno.

– Zrozumiałem, że to nie o plastik chodziło – powiedział, patrząc w podłogę. – Tylko o to, że nie słuchałem.

Chciałam mu uwierzyć. Część mnie wciąż pamiętała chłopaka stojącego kiedyś pod moim blokiem z bukietem w ręku. Ale większa część była zmęczona tłumaczeniem swoich uczuć.

– Paweł, ja przez lata mówiłam. Tylko ty nie słyszałeś.

Tym razem nie zaprzeczył. Wróciłam do mieszkania tydzień później, żeby zabrać resztę rzeczy. Nie było dramatycznych scen. Ustaliliśmy, że spróbujemy żyć spokojnie, bez wzajemnych oskarżeń. Plastikowe tulipany leżały w szufladzie. Świeże stały na stole, już lekko pochylone. Zrozumiałam, że bardziej niż kwiatów potrzebowałam kogoś, kto zauważy, kiedy milknę.

Karolina, 34 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: