Od kilku tygodni czekałam na Dzień Kobiet jak na małe święto tylko dla nas. Nie kwiaty były najważniejsze, ale chwila oddechu, kolacja bez pośpiechu, rozmowa bez przerywania przez „mamo, zobacz”. Chciałam jednego wieczoru poczuć się nie tylko mamą i organizatorką wszystkiego, ale też żoną. Nie przypuszczałam, że zwykła prośba do teściowej wywoła lawinę, której nikt nie zatrzyma.

Dla mnie to było oczywiste

Plan wydawał się prosty. W piątek rano zadzwoniłam do teściowej.

– Mamo, chciałam zapytać, czy w sobotę mogłabyś wziąć dzieci na kilka godzin? – zaczęłam możliwie najłagodniej. – Z Tomkiem chcielibyśmy wyjść wieczorem, w końcu to Dzień Kobiet.

W słuchawce zapadła cisza, która trwała o sekundę za długo.

– Aż tak ci źle w domu? – odpowiedziała w końcu chłodno.

Zamarłam.

– Nie, skąd. Po prostu… dawno nigdzie nie byliśmy sami. Pomyślałam, że to dobra okazja.

– Kiedy ja wychowywałam Tomka, nie potrzebowałam specjalnych okazji, żeby być szczęśliwa – odparła. – Rodzina była najważniejsza.

Zrobiło mi się głupio, jakbym właśnie przyznała się do czegoś niewłaściwego.

– Ale my też stawiamy rodzinę na pierwszym miejscu – próbowałam wyjaśnić. – To tylko jeden wieczór.

– Zobaczę, czy dam radę – ucięła rozmowę.

Odłożyłam telefon z dziwnym uciskiem w klatce piersiowej. Tomek, który słyszał moją część rozmowy, spojrzał na mnie pytająco.

– I co?

– Nie wiem – westchnęłam. – Brzmiała tak, jakbym chciała porzucić u niej dzieci na tydzień, a nie na trzy godziny.

Mąż wzruszył ramionami.

– Mama taka już jest. Pewnie zaraz się zgodzi i jeszcze nagotuje nam na zapas.

Uśmiechnęłam się blado, ale coś mnie gryzło. Od kiedy pamiętam, jego mama miała talent do wbijania drobnych szpilek. Niby nic wprost, a człowiek czuł się jak nieodpowiedzialny nastolatek.

Przez nią miałam wyrzuty sumienia

Wieczorem przyszła wiadomość: „Przyjadę w sobotę o 16.00. Tylko najpierw porozmawiamy”. To „porozmawiamy” brzmiało jak zapowiedź egzaminu. W sobotę od rana byłam podenerwowana. Dzieci biegały po mieszkaniu, ja próbowałam ogarnąć dom, jakby miała przyjechać komisja kontrolna. Tomek śmiał się, że przesadzam.

– Przestań, to moja mama, nie inspektor – mówił, całując mnie w czoło.

O szesnastej zadzwonił dzwonek. Teściowa weszła z poważną miną i torbą pełną domowych wypieków.

– Dzień dobry – powiedziała, omiatając wzrokiem salon. – Widzę, że macie plany.

Dzieci rzuciły się jej na szyję, a ja poczułam chwilową ulgę. Może jednak przesadzałam? Kiedy maluchy pobiegły do swojego pokoju, teściowa odwróciła się do mnie.

– Marzena, musimy coś ustalić – zaczęła. – Nie podoba mi się, że tak często potrzebujecie wolnego od dzieci.

– Tak często? – powtórzyłam zaskoczona. – Ostatni raz byliśmy sami trzy miesiące temu.

– Dla mnie to i tak za dużo – odparła. – Dzieci szybko rosną. Jeszcze zatęsknicie za tym hałasem.

Poczułam, jak rumieniec wstydu miesza się ze złością.

– Czy to znaczy, że nie możesz zostać? – zapytałam cicho.

Spojrzała na mnie uważnie.

– Zostanę. Ale uważam, że powinnaś się zastanowić, co jest naprawdę ważne.

Te słowa bolały bardziej, niż chciałam przyznać. Wyszliśmy z Tomkiem do przedpokoju w milczeniu. Kolacja, o której marzyłam, nagle przestała być lekka i radosna. Nie wiedziałam jeszcze, że to dopiero początek rozmowy, która wywróci moje relacje z teściową do góry nogami.

Kolacja już mnie nie cieszyła

W restauracji panował półmrok i cicha muzyka, dokładnie tak, jak lubię. Przy naszym stoliku paliła się mała świeca, a kelner podał kartę z uśmiechem. Powinnam czuć ekscytację, ale w głowie wciąż brzmiało: „Powinnaś się zastanowić, co jest naprawdę ważne”.

– Nie myśl o tym – powiedział Tomek, kiedy zobaczył, że mieszam łyżeczką w herbacie już piąty raz. – Mama zawsze dramatyzuje.

– To nie dramatyzowanie – odparłam. – Ona naprawdę uważa, że jestem złą matką, bo chcę jednego wieczoru dla nas.

– Nie jesteś – powiedział stanowczo. – Jesteś najlepszą mamą, jaką znam.

Uśmiechnęłam się, ale łzy zakręciły mi się w oczach. Nie chciałam, żeby Dzień Kobiet zamienił się w analizowanie mojej wartości jako matki.

– Wiesz, o co chodzi? – dodałam po chwili. – Ona nigdy nie prosiła nikogo o pomoc. Wszystko robiła sama. I teraz mierzy mnie swoją miarą.

Tomek westchnął.

– Może. Ale to nie znaczy, że mamy żyć tak jak ona.

Próbowaliśmy zmienić temat. Rozmawialiśmy o wakacjach, o planach na lato, śmialiśmy się z przedszkolnych powiedzonek naszej córki. Przez moment było jak dawniej – lekko, swobodnie. Kiedy Tomek wręczył mi mały bukiet tulipanów, naprawdę poczułam się zauważona.

– Za to, że ogarniasz ten chaos każdego dnia – powiedział cicho.

Ścisnęłam jego dłoń. Ten wieczór był nam potrzebny.

Na nas skupiała swoje żale

Około dwudziestej drugiej wróciliśmy do domu. W przedpokoju było cicho. Weszłam do salonu i zobaczyłam teściową siedzącą przy stole. Przed nią leżał album ze zdjęciami.

– Dzieci śpią – oznajmiła spokojnie. – Ale chciałam wam coś pokazać.

Spojrzałam na Tomka. Zmęczenie wróciło ze zdwojoną siłą.

– Coś się stało? – zapytał.

Teściowa otworzyła album. Na pierwszym zdjęciu był mały Tomek, siedzący na podłodze wśród zabawek.

– Widzisz? – zwróciła się do syna. – Tu miałeś trzy lata. Twój tata był wtedy ciągle w pracy. Zostawaliśmy sami.

Przewróciła kartkę.

– A tu pierwsze przedstawienie w przedszkolu. Nie było komu cię odebrać, więc brałam wolne. Zawsze sama.

Zrozumiałam. To nie był przypadek.

– Mamo… – zaczął Tomek.

– Nie mówię tego, żeby wam robić wyrzuty – przerwała. – Tylko żebyście wiedzieli, że dla mnie rodzina to poświęcenie. Nie randki.

Poczułam, jak coś we mnie się przełamuje.

– A czy ktoś kiedyś zapytał mamę, czy było ciężko? – zapytałam, zanim zdążyłam się powstrzymać.

Spojrzała na mnie zaskoczona.

– To nie ma znaczenia.

– Właśnie że ma – odpowiedziałam. – Może gdyby miała mama wtedy wsparcie, nie czułaby dziś, że my robimy coś złego.

W pokoju zapadła cisza. Tomek patrzył na nas obie, jakby pierwszy raz nas widział. Teściowa zamknęła album.

– Myślisz, że było mi łatwo? – zapytała cicho. – Że nie chciałam czasem wyjść, usiąść z kimś i porozmawiać?

W jej głosie nie było już chłodu. Było zmęczenie. Nie spodziewałam się tego. Zawsze widziałam w niej silną, niewzruszoną kobietę. Teraz zobaczyłam kogoś, kto może przez lata tłumił własne potrzeby.

– Nie chcę być przeciwko wam – powiedziała po chwili. – Po prostu boję się, że odsuniecie się od dzieci. Że przegapicie coś ważnego.

– My też się tego boimy – odezwał się Tomek. – Dlatego chcemy być razem. Żebyśmy się nie pogubili.

Te słowa zawisły między nami. Rozmowa nie była pojedynkiem, ale czymś bardziej szczerym. Nie wiedziałam jednak, że następne zdanie teściowej sprawi, że spojrzę na nią zupełnie inaczej.

Tego się nie spodziewałam

Teściowa przez chwilę bawiła się rogiem zdjęcia, jakby zbierała myśli. W końcu podniosła na nas wzrok.

– Wiecie, dlaczego tak reaguję? – zapytała cicho. – Bo kiedyś też chciałam jednego wieczoru dla siebie.

Tomek zmarszczył brwi.

– Nie wiedziałem.

– Nie mogłeś wiedzieć – odpowiedziała. – Byłeś dzieckiem.

Usiadłam naprzeciwko niej. Czułam, że to ważny moment.

– Twój tata obiecał mi wtedy, że wróci wcześniej z pracy – mówiła dalej. – Mieliśmy iść do kina. Poprosiłam sąsiadkę, żeby została z tobą na dwie godziny. Pamiętam, jak długo wybierałam sukienkę.

Na jej twarzy pojawił się cień uśmiechu, który zaraz zgasł.

– Nie wrócił. Zadzwonił, że coś mu wypadło. Sąsiadka musiała wyjść, więc zostałam z tobą sama. Siedziałam w tej sukience przy kuchennym stole i czułam się… zupełnie nieważna.

W pokoju było tak cicho, że słyszałam tykanie zegara.

– Potem już nigdy o nic nie prosiłam – dodała. – Uznałam, że skoro rodzina jest najważniejsza, to moje zachcianki nie mają znaczenia.

Spojrzała na mnie.

– Kiedy dziś powiedziałaś, że chcecie wyjść, poczułam coś dziwnego. Jakbyś miała dostać to, czego ja nigdy nie dostałam.

Zrozumiałam. To nie była krytyka. To był żal sprzed lat, który nigdy nie został wypowiedziany.

– Ale to nie jest przeciwko mamie – powiedziałam łagodnie. – Ja nie chcę uciekać od dzieci. Chcę wracać do nich spokojniejsza. Szczęśliwsza.

Tomek przysunął krzesło bliżej mamy.

– Mamo, ja nie pamiętam tamtego wieczoru – powiedział do niej cicho. – Ale pamiętam, że zawsze byłaś zmęczona. Nie chcę, żeby Marzena czuła się tak samo.

Teściowa odwróciła wzrok. Widziałam, że walczy ze sobą.

– Może przesadziłam – przyznała w końcu. – Może za bardzo pilnuję, żebyście nie popełnili błędów. Tylko że wy nie jesteście nami.

Te słowa były jak uchylone drzwi.

– Nie chcę z mamą walczyć – powiedziałam. – Chcę, żeby dzieci miały babcię, która jest z nimi z radością, a nie z suchego poczucia obowiązku.

Przez chwilę patrzyłyśmy na siebie w milczeniu. W końcu teściowa westchnęła.

– Dobrze – powiedziała. – Spróbujmy inaczej. Jeśli będziecie chcieli wyjść, mówcie wprost. A ja… postaram się nie oceniać.

Poczułam, jak napięcie, które nosiłam w sobie od rana, powoli znika.

– Dziękuję – odpowiedziałam szczerze.

Teściowa wstała, wzięła płaszcz.

– A następnym razem – dodała z lekkim uśmiechem – może pójdziemy gdzieś razem. Ja też dawno nie byłam w kinie.

Zaśmialiśmy się wszyscy troje. To nie było idealne pojednanie z filmów, ale coś prawdziwego. Coś, co wymagało odwagi z każdej strony.

Zaczęłam słuchać inaczej

Kiedy zamknęły się za nią drzwi, Tomek objął mnie w pasie.

– Widzisz? – szepnął. – Czasem trzeba tylko powiedzieć to, co naprawdę boli.

Tamtego wieczoru długo siedziałam przy łóżkach dzieci, patrząc, jak spokojnie śpią. Nie czułam już wyrzutów sumienia. Czułam równowagę. Zrozumiałam, że dbanie o małżeństwo nie jest zagrożeniem dla rodziny. Jest jej fundamentem. A teściowa, choć czasem trudna, też była kobietą z niespełnionymi marzeniami, nie tylko surową strażniczką zasad.

Od tamtego Dnia Kobiet coś między nami się zmieniło. Nie stałyśmy się najlepszymi przyjaciółkami, ale zaczęłyśmy się słuchać. A to było więcej, niż mogłam się spodziewać, kiedy wybierałam tę sukienkę na kolację.

Marzena, 35 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

