Ten pierwszy czerwca miał być kolejnym dniem mojej cichej żałoby po niespełnionych marzeniach o powiększeniu rodziny. Kiedy roniłam łzy nad pustym pokojem, który od lat czekał na dziecięce łóżeczko, mój mąż pośpiesznie wychodził z domu, rzekomo załatwić niezwykle pilne sprawy służbowe. Nie wiedziałam jeszcze, że jego ojcowskie instynkty od dawna znajdowały ujście, tylko pod zupełnie innym adresem, w otoczeniu ludzi, o których istnieniu nie miałam pojęcia.

Tego dnia czułam żal w sercu

Słońce wpadało przez wielkie okna naszego salonu, rzucając jasne plamy na dębową podłogę. Zawsze kochałam ten dom. Budowaliśmy go wspólnie, z myślą o przyszłości, w której korytarze będą rozbrzmiewać echem małych stóp. Jednak mijały lata, a w naszych ścianach panowała jedynie głucha, przytłaczająca cisza. Dzień Dziecka był dla mnie najtrudniejszą datą w kalendarzu. Zewsząd atakowały mnie radosne reklamy, a za płotem słyszałam śmiech pociech naszych sąsiadów, którzy od samego rana rozkładali na trawniku ogromny, dmuchany basen.

Siedziałam przy kuchennej wyspie, bezwiednie obracając w dłoniach kubek z wystygłą już herbatą malinową. Tomasz, mój mąż, krzątał się po kuchni w nienagannie wyprasowanej koszuli. Był skupiony, wyraźnie nieobecny myślami. Zbliżała się dziesiąta rano, a on dopijał kawę w pośpiechu, sprawdzając coś co chwilę na ekranie telefonu.

– Musisz dzisiaj wychodzić? – zapytałam cicho, mając nadzieję, że może jednak zostanie. – Myślałam, że spędzimy ten dzień razem. Pojedziemy za miasto, może pospacerujemy po lesie. Chciałabym oderwać myśli od tej daty.

Tomasz zatrzymał się na ułamek sekundy, po czym westchnął ciężko, unikając mojego wzroku.

– Wiesz przecież, jak jest. Zamknięcie kwartału, do tego ten nowy klient z zagranicy. Muszę pojechać do biura po dokumenty i spotkać się z zespołem projektowym. Obiecuję, że wynagrodzę ci to w weekend.

Pokiwałam powoli głową. Byłam przyzwyczajona do jego wymówek. Ostatnie dwa lata naszej wspólnej drogi to było pasmo jego ciągłych nadgodzin, weekendowych szkoleń i nagłych wyjazdów służbowych. Tłumaczyłam to sobie jego ambicją i tym, że ucieka w pracę przed naszym wspólnym smutkiem. Wierzyłam, że jemu również brakuje dziecka, tylko po prostu nie potrafi o tym rozmawiać.

Kiedy trzasnęły drzwi wyjściowe, a chwilę później usłyszałam dźwięk odjeżdżającego samochodu, pozwoliłam sobie na łzy. Płakałam nad sobą, nad naszą relacją, która stawała się coraz bardziej szorstka i nad tym pustym pokojem na piętrze, w którym trzymałam tylko rzadko używane deski do prasowania i stare kartony.

Poczułam narastający niepokój

Aby nie zwariować, postanowiłam zająć się tym, co zawsze przynosiło mi spokój. Wyszłam do ogrodu. Projektowanie zieleni, sadzenie nowych roślin i pielęgnacja rabat kwiatowych były moją największą pasją. Mój ogród był idealny – starannie zaplanowany, pełen bujnych piwonii, delikatnych róż i idealnie przyciętych krzewów. Często myślałam o tych roślinach jak o czymś, czym muszę się zaopiekować, skoro los nie dał mi innej możliwości.

Koło południa odwiedziła mnie moja młodsza siostra, Klara. Przyjechała sama, zostawiając swoje bliźniaki pod opieką męża. Zawsze miała niesamowite wyczucie chwili i wiedziała, kiedy potrzebuję jej obecności.

– Przyniosłam ci sadzonki lawendy, o które prosiłaś – powiedziała na powitanie, wręczając mi drewnianą skrzynkę z pachnącymi roślinkami. – A gdzie Tomek? Myślałam, że przynajmniej dzisiaj zostanie z tobą w domu.

– Pojechał do biura. Ważny klient – odpowiedziałam, wzruszając ramionami i od razu zabrałam się za przygotowywanie ziemi pod nowe sadzonki.

Klara zmarszczyła brwi. Oparła się o drewnianą ławkę i przez chwilę przyglądała mi się w milczeniu.

– Do biura? – powtórzyła z dziwnym naciskiem w głosie. – To ciekawe.

– Dlaczego ciekawe? Przecież wiesz, że pracuje nad tym dużym projektem.

– Bo wczoraj po południu widziałam go w centrum handlowym na drugim końcu miasta. Akurat wybierałam z chłopcami prezenty na dzisiaj. Tomasz wychodził ze sklepu z zabawkami. Z wielką, kolorową torbą. Myślałam, że może kupił coś dla moich chłopaków, ale nawet mnie nie zauważył. Tak mu się spieszyło.

Zastygłam z małą łopatką w dłoni. Ziemia przesypała mi się przez palce.

– Na pewno się pomyliłaś. Wczoraj do późna miał spotkanie i musiał pojechać na chwilę do biura.

– Byłam od niego dwa metry. Miał na sobie tę granatową marynarkę w drobną kratę. Ale skoro twierdzisz, że pracował... to przepraszam, pewnie ktoś był do niego uderzająco podobny.

Zmieniłyśmy temat, ale słowa siostry zasiały w moim umyśle ziarno niepokoju. Kiedy Klara pojechała, nie potrafiłam już skupić się na pracy. Weszłam do domu, prosto do przedpokoju, gdzie w szafie wisiała wspomniana granatowa marynarka. Moje dłonie lekko drżały, gdy wsuwałam je do kieszeni. W prawej znalazłam zmięty paragon.

Dostrzegłam jego kłamstwa

Rozprostowałam mały papierek. Data wczorajsza. Godzina piętnasta czterdzieści. Miejsce: sklep z ekskluzywnymi zabawkami w galerii handlowej, o której wspominała Klara. Lista zakupów: duży zestaw drewnianych klocków konstrukcyjnych, pluszowy miś i książeczka edukacyjna dla trzylatka. Kwota była spora.

Patrzyłam na te litery i cyfry, czując, jak moje serce zaczyna bić nienaturalnie szybko. Tomasz nie miał w rodzinie żadnych małych dzieci, oprócz synów Klary, ale oni mieli już po siedem lat i interesowali się wyłącznie grami zręcznościowymi. Nie mieliśmy też żadnych znajomych z trzylatkami, do których wybieralibyśmy się w odwiedziny.

Schowałam paragon z powrotem do kieszeni marynarki. Czekałam na jego powrót w niesamowitym napięciu. Kiedy wieczorem wreszcie wszedł do domu, wyglądał na zmęczonego, ale i dziwnie zrelaksowanego.

– Jak minął dzień w biurze? – zapytałam, nakładając mu kolację.

– Ciężko. Dużo papierologii. Ale wszystko załatwione – odpowiedział gładko, unikając mojego spojrzenia.

– Klara wspominała, że widziała cię wczoraj w galerii handlowej. Z dużą torbą ze sklepu z zabawkami.

Tomasz zamarł z widelcem w połowie drogi do ust. Przez ułamek sekundy widziałam w jego oczach czystą panikę, którą natychmiast przykrył wymuszonym uśmiechem.

– A, tak! Zapomniałem ci powiedzieć. Zbieraliśmy się w dziale na prezent dla syna naszego dyrektora. Mały miał wczoraj urodziny, a ja po prostu zostałem oddelegowany do zrobienia zakupów. Wiesz, jak to jest.

– Rozumiem – powiedziałam spokojnie, choć w środku cała drżałam.

Jego kłamstwo było szyte tak grubymi nićmi, że aż bolało fizycznie. Dyrektor Tomasza był człowiekiem tuż przed emeryturą, jego dzieci dawno skończyły studia. Wiedziałam to, bo byliśmy u niego na eleganckiej kolacji zaledwie pół roku wcześniej. Tomasz musiał w stresie zapomnieć o tym drobnym fakcie.

Zrozumiałam wtedy, że mój mąż prowadzi podwójne życie. Nie wiedziałam jeszcze, jak bardzo jest ono zaawansowane, ale postanowiłam się dowiedzieć. Bez krzyków, bez przedwczesnych oskarżeń. Chciałam mieć pewność.

Postanowiłam go śledzić

Kolejne dni były dla mnie testem na wytrzymałość nerwową. Grałam idealną żonę. Uśmiechałam się, parzyłam poranną kawę i prowadziłam niezobowiązujące rozmowy o pogodzie i moich nowych różach. Jednocześnie w tajemnicy zaczęłam obserwować jego nawyki.

W piątek wieczorem, gdy brał długi prysznic, zakradłam się do jego samochodu w garażu. Włączyłam system multimedialny i sprawdziłam historię nawigacji GPS. Jeden adres powtarzał się z niepokojącą regularnością. Była to niewielka miejscowość na obrzeżach miasta, zaledwie pół godziny drogi od naszego domu. Jeździł tam w niemal każdy wtorek po południu i w co drugą sobotę rano – dokładnie wtedy, gdy rzekomo miał spotkania z zespołem lub jeździł na pole golfowe.

Zrobiłam zdjęcie ekranu nawigacji swoim telefonem. Następnego dnia rano, w sobotę, Tomasz oznajmił, że musi pojechać na całodniowe sympozjum branżowe.

– Wrócę późnym wieczorem, nie czekaj z kolacją – powiedział, całując mnie w policzek z rutynową obojętnością.

– Dobrze, kochanie. Uważaj na drodze – odpowiedziałam.

Kiedy tylko jego samochód zniknął za zakrętem, pobiegłam po torebkę i kluczyki do swojego auta. Postanowiłam jechać pod ten adres. Moje dłonie ściskały kierownicę tak mocno, że aż bielały mi knykcie. Z każdym przejechanym kilometrem czułam, jak duszę się od nadmiaru emocji. Co tam zastanę? Koleżankę z pracy? Wynajęte mieszkanie, w którym odpoczywa od naszej przygnębiającej codzienności?

Okolica okazała się bardzo urokliwa. Spokojne, przedmiejskie uliczki, równe chodniki i nowe domy jednorodzinne o jasnych elewacjach. Zwolniłam, szukając właściwego numeru. Zaparkowałam kilkadziesiąt metrów dalej, za dużym żywopłotem, tak aby mieć doskonały widok na posesję, pozostając w ukryciu. Samochód Tomasza stał na wybrukowanym podjeździe.

Czekałam. Mijały minuty, które zdawały się rozciągać w nieskończoność. Nagle otworzyły się drzwi tarasowe z boku domu. Wybiegł z nich mały chłopiec, może trzyletni. Miał na głowie mały, słomkowy kapelusz i trzymał w rękach drewniane klocki. Za nim wyszedł Tomasz. Był ubrany w stare, wygodne dresy, których nigdy nie nosił w naszym domu, uważając je za zbyt nieeleganckie. Śmiał się. Był to szczery, głośny śmiech, jakiego nie słyszałam u niego od wielu lat.

Złapał chłopca pod pachy, podrzucił wysoko w górę, a potem posadził sobie na barana. Chwilę później na tarasie pojawiła się młoda, szczupła kobieta z tacą, na której stały dzbanki z napojami. Podeszła do Tomasza, wspięła się na palce i pocałowała go w usta. Potem poprawiła chłopcu kapelusz.

Patrzyli na rozkopaną ziemię w rogu działki. Tomasz zaczął jej coś tłumaczyć, pokazując dłonią na małe krzewy czekające w plastikowych donicach. Budowali swój własny ogród.

Wyrwałam chwasty z mojego życia

Siedziałam w samochodzie, a świat wokół mnie całkowicie się zatrzymał. Nie było łez. Nie było histerii. Zamiast tego poczułam absolutny, przerażający chłód, który rozchodził się od klatki piersiowej na całe ciało. Przez te wszystkie lata, kiedy ja obwiniałam się za to, że nasz dom jest pusty, on budował sobie równoległą rzeczywistość. Znalazł kobietę, która dała mu to, czego bardzo pragnął, a z braku odwagi lub dla wygody, utrzymywał iluzję idealnego małżeństwa.

Wysiadłam z samochodu. Nie myślałam o konsekwencjach, po prostu działałam jak automat. Podeszłam powoli do niskiego ogrodzenia z siatki. Byli tak zajęci sobą, że zauważyli mnie dopiero, gdy stanęłam przy furtce. Kobieta spojrzała na mnie pytająco. Tomasz odwrócił głowę. Kiedy mnie zobaczył, cała krew odpłynęła mu z twarzy. Opuścił chłopca na ziemię powolnym, niemal mechanicznym ruchem.

– Wejdź do domu z Kacperkiem – powiedział do kobiety łamiącym się głosem.

Zawahała się, patrząc to na mnie, to na niego, ale posłusznie wzięła dziecko za rękę i zniknęła za drzwiami tarasu. Tomasz podszedł do furtki. Dzieliły nas centymetry. Wyglądał żałośnie w swoim przerażeniu.

– Mogę wszystko wyjaśnić – zaczął cicho, rozglądając się nerwowo, by sprawdzić, czy nikt z sąsiadów nie patrzy.

– Nie musisz niczego wyjaśniać – odpowiedziałam równie cicho, wpatrując się prosto w jego rozbiegane oczy. – Przyszłam tylko zobaczyć twój nowy ogródek. Muszę przyznać, że bardzo ładnie się zapowiada. Szkoda, że do jego stworzenia użyłeś kłamstw i mojego poczucia winy.

– Błagam cię, porozmawiajmy w domu. To nie tak, jak myślisz. To... to był wypadek, a potem po prostu nie wiedziałem, jak ci powiedzieć. Bałem się, że wszystko zniszczę.

– Już zniszczyłeś – ucięłam spokojnie. – A teraz daję ci czas do jutra wieczorem, żebyś zabrał z naszego domu wszystkie swoje rzeczy. Jeśli po tym czasie znajdę tam choćby jeden twój krawat, wyrzucę go na śmietnik. Skontaktuje się z tobą mój prawnik.

Odwróciłam się na pięcie i odeszłam do samochodu. Czułam jego wzrok na swoich plecach, ale nie obejrzałam się ani razu. Kiedy odpaliłam silnik, poczułam nagłą, niespodziewaną ulgę. Balon napięcia, który rósł we mnie przez lata, w końcu pękł.

Rozwód nie był łatwy, ale poprowadziłam go z zimną krwią i determinacją, o jaką sama siebie nie podejrzewałam. Zostałam w naszym domu. Tomasz przeniósł się na stałe do swojej nowej rodziny. Nigdy nie zapytałam go o szczegóły – o to, jak długo trwał ten romans, ani gdzie dokładnie ją poznał. Te informacje nie były mi do niczego potrzebne. Ważne było tylko to, co musiałam zrobić ze swoim własnym życiem.

Minęły trzy lata od tamtego dnia. Mój ogród wreszcie wygląda tak, jak zawsze sobie wymarzyłam. Posadziłam nowe, egzotyczne gatunki roślin, rozbudowałam taras. Przestałam traktować ten dom jako poczekalnię na cud, a zaczęłam widzieć w nim swój azyl. Paradoksalnie, prawda, która miała mnie złamać, ostatecznie dała mi wolność. Uwolniła mnie od życia w cieniu człowieka, który potrafił dbać o cudze rośliny, pozwalając, by nasze wspólne uschły z braku szczerości.

Alicja, 38 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: