Majowy poranek był chłodny, ale słoneczny. Wiatr delikatnie targał moimi włosami, gdy szłam po szerokich, kamiennych schodach prowadzących do głównego wejścia sądu okręgowego. Starałam się oddychać miarowo, powtarzając sobie w myślach, że to tylko formalność. Kropka nad i. Koniec pewnego etapu. Jednak kiedy podniosłam wzrok, moje serce na sekundę zamarło.

Mąż mnie zaskoczył

Tomasz stał przy wielkich dębowych drzwiach. Ubrany w granatowy garnitur, ten sam, który kupiliśmy pięć lat temu na wesele mojej siostry. Wyglądał dobrze, choć nieco na jego twarzy malowało się zmęczenie. Ale to nie jego widok mnie zaskoczył. Szok wywołało to, co trzymał w dłoniach.

Był to ogromny, rozłożysty bukiet fioletowego bzu. Świeży, pachnący, z kroplami porannej rosy na delikatnych płatkach. Pamiętam, że zwolniłam krok, a z każdym zbliżającym się metrem intensywny, słodki zapach uderzał we mnie coraz mocniej.

– Cześć – powiedział cicho, gdy w końcu stanęłam przed nim.

– Cześć – odpowiedziałam, nie potrafiąc oderwać wzroku od kwiatów. – Co to ma być?

– To dla ciebie. Zawsze mówiłaś, że lubisz bzy. Pomyślałem, że dzisiaj... no wiesz. Że to taki gest na pożegnanie.

Wyciągnął rękę w moją stronę. Automatycznie przejęłam bukiet. Był ciężki. Przez piętnaście lat naszego małżeństwa Tomasz nigdy nie kupił mi kwiatów bez wyraźnego powodu, a nawet jeśli powód się znalazł, zazwyczaj wręczał mi pospiesznie wybraną różę z pobliskiej kwiaciarni. Twierdził, że cięte kwiaty to marnowanie pieniędzy, bo i tak zwiędną. A teraz, w dniu, w którym mieliśmy oficjalnie przestać być mężem i żoną, dał mi coś, na co czekałam tyle czasu.

Kiedyś mieliśmy plany

Trzymając te kwiaty w sądowym korytarzu, nie mogłam opędzić się od wspomnień. Wróciliśmy myślami do dnia, w którym kupiliśmy nasz wymarzony dom na przedmieściach. To była stara, wymagająca gruntownego remontu kostka z lat osiemdziesiątych, ale miała jedną magiczną zaletę. W rogu ogrodu, tuż przy rozpadającym się płocie, rósł potężny krzew bzu.

Pamiętam, jak staliśmy tam pierwszego dnia po odebraniu kluczy. Tomasz objął mnie ramieniem i spojrzał na te fioletowe kiście.

– Obiecuję ci, że w każdy majowy poranek będę ścinał dla ciebie kilka gałązek, żeby nasz dom zawsze tak pachniał – powiedział wtedy z uśmiechem, który potrafił roztopić każdy mój niepokój.

Uwierzyłam mu. Wierzyliśmy wtedy w tak wiele rzeczy. W to, że sami wyremontujemy ten dom, że stworzymy w nim bezpieczną przystań, że nigdy nie staniemy się jednym z tych małżeństw, które mijają się w przedpokoju bez słowa.

Remont okazał się jednak początkiem naszego końca. Zamiast wspólnego wybierania kolorów farb i entuzjastycznego zrywania starych tapet, dom stał się polem wiecznych pretensji. Tomasz zaczął brać nadgodziny, twierdząc, że potrzebujemy więcej materiałów, a ja zostawałam sama ze szpachlą, farbą i rosnącą frustracją. Sypialnia przez trzy lata miała do połowy zdartą tapetę, bo nigdy nie mógł znaleźć czasu, żeby mi pomóc dokończyć to zadanie. Z czasem przestałam prosić. Zaczęłam wszystko robić sama.

Na ławce przed salą rozpraw panowała niezręczna cisza. Spojrzałam na swoje dłonie, potem na kwiaty, a w końcu na Tomasza. Wpatrywał się w ekran swojego telefonu. Zawsze to robił, gdy czuł dyskomfort.

Pies czuł nasze emocje

Nagle przypomniał mi się nasz pies, Borys. Przygarnęliśmy go ze schroniska, gdy dom był wciąż w połowie surowy. To miał być taki nasz wspólny projekt ocieplający domowe ognisko. Borys był uroczym mieszańcem owczarka, pełnym energii i wdzięczności. Tomasz uwielbiał się z nim bawić. Rzucał mu piłkę w salonie, uczył podawania łapy, czochrał za uszami, gdy wracał z pracy.

Ale to ja wstawałam o szóstej rano, żeby wyjść z nim na spacer, gdy na dworze lał deszcz. To ja pamiętałam o szczepieniach, kupowałam karmę i myłam zabłocone łapy. Borys, mimo wszystko, zawsze czekał pod drzwiami na Tomasza. Pies nie rozumiał, że miłość to nie tylko radosne chwile z zabawką, ale przede wszystkim codzienna obecność i troska. Z czasem jednak nawet zwierzę wyczuło chłód między nami. Kiedy wieczorami siadaliśmy na kanapie na dwóch przeciwległych jej końcach, Borys kładł się dokładnie pośrodku dywanu, jakby próbował wypełnić rosnącą między nami przepaść.

– Kto dzisiaj rano wyszedł z Borysem? – zapytał nagle Tomasz, przerywając ciszę.

– Moja siostra do niego wpadła – odpowiedziałam spokojnie. – Zostanie z nim, póki nie wrócę.

– Dobrze. To wspaniały pies. Będzie mi go brakowało.

– Mogłeś go zabrać. Przecież proponowałam.

– Nie... w moim nowym mieszkaniu nie ma na to warunków. Poza tym, on zawsze był bardziej twój.

Pokiwałam głową. Znowu to samo. Wybierał łatwiejsze wyjście, zrzucając odpowiedzialność, a jednocześnie budując narrację, w której to on musiał z czegoś szlachetnie zrezygnować.

Coś między nami zgasło

Przesunęłam palcami po delikatnych płatkach bzu. Były takie idealne. Zbyt idealne na naszą historię. Nasze małżeństwo nie skończyło się wybuchem. Nie było krzyków, rzucania talerzami ani dramatycznych zdrad. Nasz koniec był cichy i powolny, przypominał uchodzące z przedziurawionego materaca powietrze.

Kluczowy moment nadszedł w dniu naszej czternastej rocznicy. Zrobiłam wtedy uroczystą kolację. Ugotowałam jego ulubiony makaron, zaparzyłam dobrą herbatę, a w jadalni, tuż nad stołem, powiesiłam nową lampę, którą sama złożyłam i zamontowałam. Stara zepsuła się miesiąc wcześniej, a Tomasz obiecywał, że się tym zajmie w wolnej chwili. Ta chwila nigdy nie nadeszła.

Wrócił z pracy późno. Zobaczył stół, zatrzymał się w progu i westchnął.

– Przepraszam, zapomniałem – powiedział bez większych emocji. – Miałem urwanie głowy.

– Nic nie szkodzi – skłamałam, czując, jak coś we mnie ostatecznie pęka. – Zauważyłeś nową lampę?

Spojrzał w górę, mrużąc oczy, po czym wzruszył ramionami.

– Świeci. Fajnie, że to załatwiłaś. Jestem potwornie zmęczony, zjem to jutro. Idę wziąć prysznic.

Siedziałam wtedy w tej jasno oświetlonej jadalni, wpatrując się w stygnący makaron. Zrozumiałam, że jestem w tym domu zupełnie sama. Że dzielę przestrzeń z człowiekiem, dla którego stałam się przezroczysta niczym powietrze. Następnego dnia rano spakowałam część jego rzeczy do walizki. Kiedy zobaczył ją w przedpokoju, zapytał tylko, co to ma znaczyć.

– Nie jesteśmy już małżeństwem, Tomku – powiedziałam wtedy. – Jesteśmy współlokatorami. A ja nie chcę tak żyć.

– Przesadzasz. Wszyscy tak żyją po tylu latach. To po prostu proza życia.

– Nie. To pustka.

Nie walczył. Nie próbował mnie zatrzymać. Wynajął mieszkanie bliżej centrum i od tamtej pory kontaktowaliśmy się tylko w sprawach formalnych, dzieląc majątek i ustalając szczegóły pozwu.

Dostaliśmy rozwód

Z zamyślenia wyrwał mnie głos protokolantki wyczytującej nasze nazwiska. Wstałam, poprawiając spódnicę, i weszłam na salę, wciąż trzymając w rękach bukiet. Sędzia spojrzała na mnie, potem na kwiaty, a jej twarz na ułamek sekundy złagodniała, choć zaraz przybrała profesjonalny, chłodny wyraz.

Położyłam bzy na ławie oskarżyciela, choć w tej sprawie nie było winnych. Byliśmy po prostu dwojgiem ludzi, którzy zgubili drogę. Rozprawa trwała absurdalnie krótko. Sędzia zadawała standardowe pytania.

Patrzyłam na Tomasza, gdy odpowiadał na pytania. Mówił cicho, bez emocji, jakby czytał instrukcję obsługi żelazka. Piętnaście lat naszego życia – wspólne wakacje, śmiech do łez przy starych komediach, adopcja Borysa, zrywanie tapet, długie spacery – wszystko to zostało sprowadzone do kilkunastu suchych pytań i lakonicznych odpowiedzi.

Kiedy usłyszałam sentencję wyroku rozwiązującego nasze małżeństwo, nie poczułam ulgi. Nie poczułam też rozpaczy. Poczułam ogromne, dojmujące zmęczenie. Zrozumiałam ostatecznie, że trzymałam się wyobrażenia o człowieku, którego dawno już nie było.

Rozstaliśmy się bez żalu

Wyszliśmy z sali w milczeniu. Na korytarzu zatrzymaliśmy się na chwilę. Tomasz spojrzał na mnie, a jego oczy nagle zrobiły się szkliste. Może w tym ułamku sekundy, słysząc słowo „rozwód”, dotarło do niego, że to naprawdę koniec. Że nie będzie już powrotów.

– Życzę ci wszystkiego dobrego – powiedział, wyciągając dłoń.

Uścisnęłam ją. Była ciepła, znajoma, ale jednocześnie zupełnie obca.

– Ja tobie też, Tomku. Naprawdę.

Odwrócił się i ruszył w stronę wyjścia. Nie odwrócił się ani razu. Stałam tam sama, z wielkim bukietem bzu w ramionach. Wyszłam na zewnątrz, chłonąc rześkie powietrze. Słońce świeciło teraz znacznie mocniej, ogrzewając kamienne mury sądu. Spojrzałam na kwiaty. Kiedyś oddałabym wszystko za ten gest. Kiedyś uwierzyłabym, że to dowód miłości, próba naprawienia błędów, znak, że mu zależy. Dziś wiedziałam, że to był tylko spóźniony zryw sumienia. Chciał odejść jako ten dobry, romantyczny facet, zacierając lata milczenia i obojętności.

Alicja, 41 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

