Zawsze sądziłam, że jeśli bardzo się postarasz i włożysz w coś całe serce, to los w końcu się odwdzięczy. Przez całe nasze małżeństwo byłam przekonana, że miłość, zaufanie i codzienna troska są wystarczające, by wspólnie przejść przez wszystko. Nawet wtedy, gdy życie układało się pod górkę, wierzyłam, że razem damy radę. Nie sądziłam, że jeden wieczór, z pozoru zwykłe przyjęcie, sprawi, że zobaczę wszystko w zupełnie nowym świetle.

Wszystko miało być idealne

Od kilku tygodni nie myślałam o niczym innym, jak tylko o tym, by ten dzień był dla Damiana absolutnie wyjątkowy. Mój mąż od miesięcy pracował nad wielkim projektem w swojej firmie. Zarywał wieczory, wychodził wcześnie rano, a ja starałam się być dla niego oparciem w każdej możliwej chwili. Kiedy wreszcie dowiedział się, że jego zespół odniósł sukces, a on sam otrzymał zasłużony awans, wiedziałam, że musimy to odpowiednio uczcić. Zawsze był skromny, nigdy nie lubił chwalić się swoimi osiągnięciami, dlatego postanowiłam wziąć sprawy w swoje ręce.

Zaplanowałam przyjęcie niespodziankę. Zaprosiłam naszych najbliższych przyjaciół, jego rodziców oraz rodzeństwo. Całe popołudnie spędziłam w kuchni, przygotowując jego ulubione potrawy. Upiekłam ciasto czekoladowe, zrobiłam kolorowe sałatki i mnóstwo drobnych przekąsek. Salon wyglądał przepięknie. Rozwiesiłam delikatne, świetlne girlandy, które nadawały pomieszczeniu przytulny, ciepły klimat. Na stole stały eleganckie dzbanki ze świeżo wyciskanym sokiem pomarańczowym i domową lemoniadą z miętą. Wszystko było dopięte na ostatni guzik.

Około godziny siedemnastej w naszym mieszkaniu zaczęli pojawiać się pierwsi goście. Każdy wchodził cicho, z uśmiechem na twarzy, szepcząc powitania, by przypadkiem nie zepsuć niespodzianki, gdyby Damian pojawił się wcześniej.

– Ale tu pięknie pachnie – powiedziała moja przyjaciółka, Kasia, zdejmując płaszcz w przedpokoju. – Damian na pewno będzie zachwycony. Wiesz, jak bardzo docenia to, co dla niego robisz.

– Mam taką nadzieję – odpowiedziałam, poprawiając włosy przed lustrem. – Ostatnio był bardzo zmęczony i zestresowany. Należy mu się chwila prawdziwej radości w gronie najbliższych.

– Jesteś wspaniałą żoną, Beatka – dodała mama Damiana, wchodząc do kuchni z paterą owoców. – Mój syn ma ogromne szczęście, że cię spotkał.

Uśmiechnęłam się z wdzięcznością. Naprawdę czułam, że tworzymy z Damianem zgrany zespół. Byliśmy małżeństwem od pięciu lat, a nasze życie wydawało się stabilne i pełne wzajemnego szacunku. Wkrótce salon wypełnił się cichym gwarem rozmów. Wszyscy zerkali na zegarki, odliczając minuty do jego powrotu. Według wiadomości, którą wysłał mi z biura, miał być w domu punktualnie o osiemnastej.

Czekałam na męża w napięciu

Minęła osiemnasta, a potem osiemnasta piętnaście. Atmosfera w salonie robiła się coraz bardziej radosna i pełna oczekiwania. Znajomi żartowali cicho, zastanawiając się, jaką minę zrobi Damian, gdy otworzy drzwi i zobaczy nas wszystkich. Ja jednak zaczynałam odczuwać lekkie zniecierpliwienie. Chciałam, żeby już tu był, żebyśmy mogli zacząć świętować.

– Pójdę na balkon zobaczyć, czy jego samochód wjeżdża na parking – szepnęłam do Kasi, która akurat nakładała sobie kawałek ciasta.

– Tylko się nie przezięb, wieczory są chłodne – odpowiedziała z uśmiechem.

Wyszłam z jasnego, głośnego salonu i ostrożnie otworzyłam drzwi balkonowe, zamykając je za sobą, by chłodne powietrze nie wpadło do środka. Nasze mieszkanie znajdowało się na pierwszym piętrze nowoczesnego bloku. Balkony były tu dość duże, oddzielone od siebie jedynie niskimi, matowymi szybami w metalowych ramach, które miały zapewniać iluzję prywatności, choć w rzeczywistości wystarczyło lekko się wychylić, by zobaczyć, co dzieje się u sąsiadów.

Oparłam dłonie o barierkę i spojrzałam w dół, na parking przed budynkiem. Szukałam wzrokiem znajomego, srebrnego samochodu Damiana, ale miejsce, na którym zwykle parkował, było puste. Westchnęłam cicho, zastanawiając się, czy znowu zatrzymały go jakieś obowiązki w firmie. Zrobiło mi się trochę smutno, bo jedzenie zaczynało stygnąć, a goście nie mogli czekać w nieskończoność.

Wtedy usłyszałam cichy śmiech dochodzący z sąsiedniego balkonu. Spojrzałam w tamtą stronę. Obok nas mieszkała Sylwia, młoda, atrakcyjna kobieta, która wprowadziła się kilka miesięcy temu. Zawsze była bardzo miła, często wpadała pożyczyć cukier albo zapytać o sprawy związane ze wspólnotą mieszkaniową. Damian zawsze chętnie pomagał jej w drobnych naprawach, twierdząc, że to nasz sąsiedzki obowiązek. Nie miałam nic przeciwko, uważałam to za miły gest z jego strony.

Scena, której nigdy nie zapomnę

To, co zobaczyłam w tamtej chwili, sprawiło, że moje serce zatrzymało się na ułamek sekundy, a krew zamarzła w żyłach. Z drzwi balkonowych Sylwii wyszedł mężczyzna. To był Damian. Mój mąż. Ten sam człowiek, na którego czekał pełen gości salon. Nie przyjechał właśnie z pracy. On już tu był.

Zanim zdążyłam wydać z siebie jakikolwiek dźwięk, zobaczyłam, jak Damian uśmiecha się szeroko do stojącej w głębi mieszkania Sylwii. Przesłał jej w powietrzu pocałunek, po czym z niewiarygodną zwinnością chwycił za niską barierkę oddzielającą nasze balkony i bezszelestnie przez nią przeskoczył. Wylądował miękko na naszych płytkach, zaledwie kilka metrów ode mnie.

Stał tyłem do mnie. Zaczął nerwowo poprawiać koszulę, wciągając ją w spodnie, i wygładzać dłonią pognieciony materiał. Przeczesał palcami włosy, jakby chciał nadać im idealny wygląd, do którego byłam przyzwyczajona. Zastygłam w bezruchu. Czułam, jak cały mój świat, starannie budowany przez ostatnie lata, po prostu się rozpada. Kawałek po kawałku. Każdy jego późny powrót z pracy, każde rzekome wyjście po zakupy, każda „pomoc” dla sąsiadki nabrały nagle zupełnie nowego, okrutnego znaczenia.

Damian odwrócił się w stronę drzwi prowadzących do naszego salonu. Wciąż mnie nie zauważył, ukrytą w cieniu, zszokowaną i niemal pozbawioną tchu. Jego twarz przybrała wyraz lekkiego zmęczenia, ten sam wyraz, którym witał mnie każdego dnia, wchodząc do domu i narzekając na nadmiar obowiązków w firmie.

Nie mogłam uwierzyć w to, co widzę. Kłamstwo, w którym żyłam, było tak perfekcyjnie zaplanowane, tak bezczelne, że aż trudne do pojęcia. Mój mąż nie świętował awansu z zespołem. Świętował go z naszą sąsiadką, podczas gdy ja, kilka metrów dalej, układałam przekąski na stole dla jego rodziny.

Nie dam mu satysfakcji

Damian chwycił za klamkę drzwi balkonowych, najwyraźniej zamierzając wejść do mieszkania od tej strony. Wtedy wreszcie drgnęłam. Krok w przód wystarczył, by mnie zauważył. Jego oczy rozszerzyły się w przerażeniu. Na ułamek sekundy maska zmęczonego pracownika opadła, ukazując panikę zdemaskowanego oszusta. Patrzyliśmy na siebie w absolutnej ciszy. Słyszałam tylko szum wiatru i radosny gwar dobiegający zza szyby, gdzie nasi bliscy czekali, by go wyściskać.

– Beata... – wyszeptał bezgłośnie, unosząc dłoń w obronnym geście.

Nie odpowiedziałam. Nie miałam w sobie gniewu, przynajmniej jeszcze nie w tamtej chwili. Była we mnie tylko lodowata pustka. Otworzyłam drzwi balkonowe i weszłam do środka, wprost w jasne światło salonu. Damian wszedł tuż za mną, próbując zachować twarz.

– Niespodzianka! – krzyknęli chórem wszyscy zgromadzeni, gdy tylko przekroczyliśmy próg.

Zobaczyłam, jak na twarz mojego męża błyskawicznie wraca sztuczny uśmiech. Jak z niezwykłą łatwością przyjmuje gratulacje, ściska ręce kolegów i całuje w policzek swoją matkę. Jak udaje zaskoczenie i wzruszenie, dziękując wszystkim za pamięć i trud włożony w organizację tego wieczoru. Stałam z boku, oparta o ścianę i patrzyłam na ten teatr. Kasia podeszła do mnie, uśmiechając się szeroko.

– Widzisz? Mówiłam, że będzie zachwycony. Udało ci się, Beato. Jesteście wspaniałą parą.

Spojrzałam na nią, potem na Damiana, który właśnie wznosił toast szklanką soku za „rodzinę i wsparcie”. Uśmiechnął się do mnie ponad głowami gości, a w jego oczach błysnęła cicha prośba o milczenie. Nie wiedział jeszcze, co zrobię. Nie wiedział, że to przyjęcie jest ostatnim wydarzeniem, które spędzimy razem jako małżeństwo.

Wtedy zrozumiałam jedno. Mogłam zepsuć ten wieczór, zacząć krzyczeć i wyrzucić go za drzwi na oczach wszystkich. Ale nie zamierzałam dawać mu satysfakcji ze zrobienia z siebie ofiary mojego wybuchu. Pozwolę mu dograć tę rolę do końca. Pozwolę mu cieszyć się tym fałszywym triumfem. A gdy ostatni gość opuści nasze mieszkanie, z jego podwójnego życia nie zostanie kamień na kamieniu.

Beata, 32 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: