Słońce prażyło niemiłosiernie, odbijając się od lazurowej tafli Adriatyku, gdy staliśmy na tarasie naszej wynajętej, luksusowej willi. Zapach rozgrzanych sosen i słonej wody mieszał się z aromatem świeżych fig, które mama ułożyła w ogromnej misie na stole. Krajobraz zapierał dech w piersiach. Dalmacja witała nas swoim najpiękniejszym obliczem, a delikatny wiatr przynosił ulgę po długiej podróży.

Wszystko wydawało się idealne. Byliśmy tu razem – ja, moi dwaj starsi bracia Robert i Krzysztof, oraz nasi rodzice. Okazja była wyjątkowa. Złote gody, pięćdziesiąta rocznica ślubu ludzi, którzy poświęcili całe swoje życie, by zapewnić nam jak najlepszy start.

Zawsze uważałam nas za zgraną rodzinę. Owszem, jak w każdym domu, zdarzały się drobne sprzeczki, ale w obliczu ważnych wydarzeń potrafiliśmy trzymać się razem. Tak przynajmniej myślałam, naiwnie wierząc w obrazek, który przez lata starannie pielęgnowałam w swojej głowie. Nie miałam pojęcia, że ten wyjazd, zaplanowany jako hołd dla miłości naszych rodziców, stanie się areną najbrzydszej bitwy, jaką kiedykolwiek przyszło mi oglądać.

Rodzice byli szczęśliwi

Pierwsze dwa dni minęły w sielskiej atmosferze. Pływaliśmy w basenie, spacerowaliśmy wąskimi uliczkami starych chorwackich miasteczek i jedliśmy kolacje przy zachodzącym słońcu. Rodzice promienieli. Trzymali się za ręce jak nastolatkowie, a w ich oczach widać było dumę, gdy patrzyli na naszą trójkę. Zbudowali prężnie działającą firmę handlową i zgromadzili spory majątek, ale zawsze powtarzali, że ich największym sukcesem jesteśmy my – ich dzieci.

Trzeciego wieczoru, gdy siedzieliśmy na tarasie, a cykady grały swój ogłuszający koncert, tata odchrząknął i poprosił o chwilę uwagi. Mama uśmiechnęła się ciepło, kładąc dłoń na jego ramieniu.

– Moje drogie dzieci – zaczął tata, a jego głos lekko drżał ze wzruszenia. – Ten wyjazd to nie tylko świętowanie naszej rocznicy. To także moment, w którym chcemy przekazać wam ważną wiadomość. Pracowaliśmy z mamą bardzo ciężko przez całe życie. Teraz, gdy mamy już swoje lata, chcemy odpocząć. Chcemy cieszyć się spokojem, podróżować i nie martwić się codziennymi obowiązkami.

Spojrzałam na braci. Robert, zawsze opanowany i chłodny w kalkulacjach, wyprostował się w krześle. Krzysztof, młodszy z nich, o bardziej porywczym charakterze, zmrużył oczy, wpatrując się w ojca z wyczekiwaniem.

– Postanowiliśmy z mamą – kontynuował tata – że jeszcze za naszego życia przekażemy wam cały nasz majątek. Firmę, nieruchomości, oszczędności inwestycyjne. Chcemy, żebyście wy, jako nowe pokolenie, przejęli stery. Podzielimy to sprawiedliwie na waszą trójkę, żebyście mogli rozwijać to, co zbudowaliśmy.

Zapadła cisza. Oczekiwałam uśmiechów, słów wdzięczności, może nawet łez wzruszenia. Zamiast tego poczułam, jak atmosfera na tarasie gęstnieje, a powietrze staje się ciężkie i duszne.

Opętała ich chciwość

– Sprawiedliwie, to znaczy jak dokładnie? – odezwał się Robert, a jego ton był ostry, pozbawiony cienia ciepła. – Bo wiesz, tato, firma to nie jest tort, który można pokroić na równe kawałki. Ja od pięciu lat angażuję się w dział sprzedaży. Znam kontrahentów. Jeśli podzielisz udziały na trzy równe części, to ja będę pracował na zyski, a Magda i Krzysiek będą tylko spijać śmietankę.

Zamarłam. Nie mogłam uwierzyć w to, co właśnie usłyszałam. Tata zamilkł, wyraźnie zaskoczony chłodną reakcją najstarszego syna.

– Chwileczkę! – oburzył się natychmiast Krzysztof, uderzając otwartą dłonią w stół. Filiżanki z kawą cicho zadźwięczały. – To, że siedzisz w biurze, nie znaczy, że firma to tylko twoja zasługa. Ja prowadzę cały marketing i logistykę. Poza tym, Robert, ty już dostałeś od rodziców dom na przedmieściach, kiedy brałeś ślub. Ja musiałem wziąć kredyt na mieszkanie!

– Ten dom wymagał generalnego remontu, włożyłem w niego własne oszczędności! – odparował Robert, pochylając się nad stołem z gniewnym wyrazem twarzy. – A ty co? Dwa lata temu rodzice spłacili twoje długi po tej nieudanej inwestycji w lokale gastronomiczne! Myślisz, że tego nie pamiętam?

– Chłopcy, proszę was... – wyszeptała mama, a jej uśmiech zniknął bez śladu. Zastąpił go wyraz głębokiego smutku i konsternacji. – Nie po to tu przyjechaliśmy. Chcieliśmy zrobić wam niespodziankę. Chcieliśmy dobrze...

– Mamo, tu nie chodzi o niespodzianki, tu chodzi o sprawiedliwość i przyszłość! – przerwał jej Krzysztof, w ogóle nie zwracając uwagi na jej drżący głos. – Skoro mamy dzielić majątek, to musimy wyrównać rachunki z przeszłości.

Siedziałam jak sparaliżowana. Patrzyłam na moich braci i miałam wrażenie, że widzę obcych ludzi. Ludzi, których opętała chciwość, dla których dorobek życia naszych rodziców stał się jedynie łupem do rozszarpania.

Słuchałam ich z obrzydzeniem

Kolejne dni przypominały koszmar, z którego nie mogłam się obudzić. Temat podziału majątku zdominował każdy posiłek, każdy spacer, każdą wspólną chwilę. Wspaniałe widoki chorwackiego wybrzeża przestały mieć znaczenie. Willa, która miała być naszą oazą spokoju, zamieniła się w salę rozpraw, w której moi bracia nieustannie toczyli spór o to, komu należy się więcej.

Wyciągali najdrobniejsze przewinienia z przeszłości. Kto dostał lepszy samochód na osiemnaste urodziny, komu rodzice bardziej pomogli przy starcie w dorosłe życie, kto poświęcał więcej czasu na sprawy rodzinne. Każda rozmowa kończyła się podniesionymi głosami i trzaskaniem drzwiami.

– Magda w ogóle nie powinna dostać udziałów w firmie! – wykrzyczał pewnego poranka Robert, nakładając sobie na talerz świeże owoce z taką agresją, jakby walczył z wrogiem. – Jest nauczycielką, nie ma pojęcia o biznesie. Niech weźmie to mieszkanie w centrum i działkę nad jeziorem, a firmę zostawi nam.

– Zgadzam się – przytaknął mu o dziwo Krzysztof, jednocząc się z bratem tylko w tym jednym aspekcie. – Ale z racji tego, że to ja wyciągnąłem firmę z dołka w zeszłym roku, powinienem mieć pakiet większościowy.

– Ty wyciągnąłeś?! Ty ledwie potrafisz dopiąć budżet własnego działu! – znów wybuchnął Robert.

Słuchałam tego wszystkiego z rosnącym obrzydzeniem. Ani razu nie zapytali mnie o zdanie. Ani razu nie pomyśleli, czego ja bym chciała, choć prawda była taka, że nie chciałam niczego. Pragnęłam tylko, by przestali krzyczeć, by zauważyli, jak bardzo ranią naszych rodziców.

Chodziło im tylko o pieniądze

Najgorszy był jednak widok mamy i taty. Ludzie, którzy przez całe życie byli filarami naszej rodziny, teraz zdawali się kurczyć i maleć z każdym dniem. Siedzieli przy ogromnym stole, zalanym wspaniałym, południowym słońcem i milczeli. Ojciec, zazwyczaj pełen energii i pomysłów, wpatrywał się pustym wzrokiem w horyzont, jakby szukał tam odpowiedzi, gdzie popełnił błąd w wychowaniu swoich synów. Mama płakała. Płakała w ciszy, ukrywając twarz za dużymi okularami przeciwsłonecznymi, ale widziałam, jak jej ramiona drżą przy każdym ostrzejszym słowie wypowiedzianym przez Roberta lub Krzysztofa.

Pewnego popołudnia nie wytrzymałam.

– Przestańcie! – krzyknęłam, wstając gwałtownie od stołu. Krzesło z hukiem przewróciło się na kamienną posadzkę tarasu. – Czy wy w ogóle słyszycie, co mówicie?! Traktujecie ich jak bankomat! Oni jeszcze żyją, siedzą tu z nami, a wy rozszarpujecie ich dorobek jak sępy!

Bracia spojrzeli na mnie z politowaniem.

– Magda, dorośnij – westchnął Robert, poprawiając mankiety swojej lnianej koszuli. – To są poważne, biznesowe sprawy. Ty żyjesz w świecie książek i zeszytów, nie rozumiesz, jak funkcjonuje kapitał. Tu nie ma miejsca na sentymenty.

– Sentymenty?! To są nasi rodzice! – po moich policzkach popłynęły łzy bezsilności. – Zniszczyliście ten wyjazd. Zniszczyliście ich święto. Chodzi wam tylko o pieniądze...

Krzysztof prychnął, odwracając wzrok. Tata wstał powoli, podszedł do mamy, pomógł jej podnieść się z krzesła i bez słowa odeszli do swojej sypialni. Ich zgarbione sylwetki wyglądały tak obco, tak smutno. To był moment, w którym zrozumiałam, że moja rodzina właśnie przestała istnieć. Rozpadła się na kawałki, których nie da się już nigdy posklejać.

Testament zatruł naszą rodzinę

Reszta wyjazdu minęła w lodowatej atmosferze. Unikaliśmy się nawzajem. Mijaliśmy się w korytarzach luksusowej willi niczym obce duchy. Nie było już wspólnych kolacji ani śmiechów przy basenie. Rodzice zaszyli się w swoim pokoju, wychodząc tylko na krótkie, samotne spacery. Zamiast cieszyć się nagrodą za lata ciężkiej pracy, mierzyli się z najbardziej bolesnym rozczarowaniem, jakie mogło ich spotkać.

Podróż powrotna do Polski odbyła się w absolutnym milczeniu. Siedziałam na tylnym siedzeniu samochodu, patrząc przez szybę na znikające krajobrazy Chorwacji. Lazurowy błękit nieba ustępował miejsca szarym chmurom, które idealnie oddawały stan mojej duszy. Majątek, który miał być darem, wspaniałomyślnym gestem ułatwiającym nam życie, okazał się najgorszą trucizną. Obnażył chciwość, brak szacunku i czystą, brutalną kalkulację, która kryła się pod maskami moich braci.

Po powrocie rodzice wycofali się ze swojej propozycji. Zatrzymali firmę i wszystko, co do nich należało, powierzając zarządzanie zewnętrznemu dyrektorowi. Relacje między nami ochłodziły się do tego stopnia, że spotykamy się tylko na krótkie, sztywne obiady świąteczne, podczas których nikt nie porusza tematów głębszych niż pogoda.

Patrzę na moich braci i nie czuję już do nich nic oprócz głębokiego smutku. Wymienili miłość, szacunek i rodzinne ciepło na cyfry na kontach bankowych, których nawet jeszcze nie zdobyli. A ja, choć minęły już dwa lata od tamtego koszmarnego wyjazdu, wciąż mam przed oczami obraz moich płaczących w ciszy rodziców, siedzących w cieniu oliwnych drzew, podczas gdy słońce świeciło na zgliszcza naszej rodziny.

Magdalena, 34 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają one rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

