Zawsze uważałam, że edukacja to klucz do dobrego życia. Sama nie miałam w młodości zbyt wielu możliwości, dlatego postanowiłam, że moja córka Zuzia dostanie wszystko, czego mi brakowało. Inwestowałam w jej rozwój. Zajęcia dodatkowe z angielskiego, korepetycje z matematyki, kółko plastyczne, basen. Zuzia była cichą, posłuszną dziewczynką. Przynosiła do domu same piątki i szóstki, a ja pękałam z dumy, gdy mogłam pochwalić się jej osiągnięciami przed rodziną i sąsiadami.

Byłam z niej dumna

Pracuję w biurze rachunkowym w centrum naszego miasteczka. To specyficzne miejsce, w którym wszyscy wiedzą o sobie wszystko. Moja szwagierka Agnieszka, która pracuje dwa biurka dalej, nieustannie opowiadała o swoim synu Kamilu. Kamil wygrał olimpiadę, Kamil to, Kamil tamto. Traktowałam to jak rywalizację. Za każdym razem, gdy Agnieszka opowiadała o synu, ja z mówiłam, że Zuzia dostała się do najlepszego liceum w powiecie i z pewnością wybierze medycynę.

Mój mąż Michał rzadko wtrącał się w te sprawy. Wychowanie córki i kierowanie jej ścieżką edukacyjną spadło w całości na moje barki. Czułam, że wykonuję świetną robotę. Zuzia rzadko wychodziła ze znajomymi, dnie spędzała w swoim pokoju. Byłam przekonana, że ślęczy nad książkami.

Tego dnia Zuzia miała zdawać maturę z języka polskiego. Wyprasowałam jej białą koszulę i granatową spódnicę, przygotowałam jej śniadanie. Gdy minęła ósma, a Zuzia wciąż nie wychodziła ze swojego pokoju, zaczęłam się niepokoić. Podeszłam do jej drzwi i zapukałam. Nie było odpowiedzi. Weszłam więc do środka.

Myślałam, że żartuje

Zuzia siedziała na łóżku w wyciągniętym dresie. Nie wyglądała na osobę, która za chwilę ma pisać najważniejszy egzamin w życiu.

– Dlaczego nie jesteś gotowa? Za godzinę masz maturę.

Córka podniosła na mnie wzrok.

– Nie idę – odpowiedziała stanowczo.

– Co ty wygadujesz? Jak to nie idziesz? Źle się czujesz?

– Nie idę, bo nie podchodzę do matury, mamo. Złożyłam rezygnację w sekretariacie dwa tygodnie temu. Nie będę pisać żadnego egzaminu.

Musiałam oprzeć się o framugę drzwi, żeby nie upaść. Słowa córki docierały do mnie jak przez mgłę. To musiał być żart.

– Przebieraj się w tej chwili! – krzyknęłam. – Nie pozwolę, żebyś zrujnowała sobie życie przez jakieś widzimisię! Tyle lat nauki, tyle moich wyrzeczeń, żebyś teraz mi mówiła, że nie idziesz?!

– Nie pójdę – powtórzyła z uporem. – Nie chcę studiować medycyny. Nie chcę iść na prawo. Nie chcę spełniać twoich oczekiwań, mamo. Mam inne plany na życie.

Mój świat runął

Zrobiłam jej awanturę, jakiej ten dom nigdy nie słyszał. Mąż, obudzony moimi krzykami, próbował interweniować, ale Zuzia pozostała niewzruszona. Zamknęła się w pokoju i nie wyszła do końca dnia. Następnego dnia musiałam wrócić do biura. Zuzia oczywiście nie poszła na kolejny egzamin, a ja stanęłam przed widmem konfrontacji z ludźmi, przed którymi latami budowałam obraz idealnej córki.

– I jak tam wasza Zuzanna? – zapytała koleżanka. – Tematy podeszły? Mój wnuczek mówił, że rozprawka była dość trudna.

Zaschło mi w gardle. Czułam na sobie wzrok Agnieszki. Nie mogłam im powiedzieć prawdy. Nie mogłam przyznać, że moja córka, wybitna uczennica, okazała się zwykłym nierobem bez ambicji, który zrezygnował na ostatniej prostej.

– Bardzo dobrze – skłamałam. – Zuzia była bardzo zadowolona. Trochę się stresowała, ale napisała wszystko przed czasem.

– No proszę, tylko pozazdrościć – skomentowała Agnieszka. – Kamil też rozbił bank. Z matematyki spodziewa się niemal stu procent.

Musiałam kłamać

Od tamtej pory moje życie stało się pasmem nieustannych kłamstw i uników. W sklepie, gdy spotkałam sąsiadkę, udawałam, że bardzo się spieszę, byle tylko nie rozmawiać o egzaminach. Przestałam odzywać się do córki. Mijałyśmy się w korytarzu jak obce osoby. Mąż próbował z nią rozmawiać, dowiedzieć się, co zamierza robić, ale jego pobłażliwość tylko potęgowała moją wściekłość.

Minęło kilka tygodni. Zuzia całymi dniami siedziała w domu, a mnie trafiał szlag na samą myśl o tym, że marnuje swój potencjał. Pewnego dnia, gdy wyszła do łazienki, złość wzięła nade mną górę. Postanowiłam wejść do jej pokoju. Chciałam znaleźć jakikolwiek dowód na to, co robi całymi dniami.

Na biurku panował bałagan. Leżały tam pędzelki, słoiczki z jakimiś dziwnymi pastami i papier ścierny. Pod oknem stały tekturowe pudełka. Podeszłam do biurka i otworzyłam szufladę. Leżały tam zapakowane w folię bąbelkową niewielkie przedmioty. Rozwinęłam jeden z nich. Była to filiżanka, na której brzegach widać było ślady naprawy wykonanej przy użyciu jakiegoś złotego materiału.

Dosłownie oniemiałam

Włączyłam jej laptopa, który nie był zabezpieczony hasłem. Na ekranie otwarta była strona internetowa. Były tam zdjęcia odrestaurowanej ceramiki. Przewijałam stronę w dół, czytając komentarze klientów, którzy dziękowali Zuzi za uratowanie ich rodzinnych pamiątek. Gdy usłyszałam, że wychodzi z łazienki, nie wyszłam z jej pokoju. Zuzia zamarła, widząc mnie przy jej biurku.

– Co to jest? – zapytałam.

– To jest to, co robię od dwóch lat – odpowiedziała moja córka. – Zajmuję się konserwacją i naprawą ceramiki. Uczyłam się tego z zagranicznych kursów po nocach.

– Dlaczego mi nie powiedziałaś? Dlaczego wolałaś zrezygnować z matury, zamiast po prostu ze mną porozmawiać?

– Bo ty nigdy nie chciałaś mnie słuchać. Dla ciebie liczyło się tylko to, co powiesz w biurze. Zależało ci na dyplomie, na prestiżu, na tym, żeby sąsiedzi widzieli we mnie chodzący ideał. Kiedy rok temu wspomniałam ci, że fascynuje mnie praca ręczna, wyśmiałaś mnie. Powiedziałaś, że rzemieślnicy to ludzie bez ambicji, którzy niczego w życiu nie osiągnęli.

Zrozumiałam swój błąd

Faktycznie, zbyłam ją wtedy machnięciem ręki.

– Założyłam własną działalność zaraz po osiemnastych urodzinach – kontynuowała. – Tata pomógł mi z formalnościami. Wiedział o wszystkim, ale prosiłam go, żeby ci nie mówił. Zleceń mam tyle, że muszę odmawiać klientom. Nie poszłam na maturę, bo to nie jest moja droga. Nie chcę spędzić pięciu lat na uniwersytecie, ucząc się rzeczy, których nienawidzę, tylko po to, żebyś mogła się mną chwalić przed znajomymi.

Dostrzegłam, jak bardzo się myliłam. Moja córka nie była nierobem. Była niesamowicie utalentowana, pracowita i zaradna. Odnalazła swoją pasję i zamieniła ją w dochodowy biznes, wykazując się dojrzałością, której ja kompletnie nie potrafiłam docenić.

Nasze relacje z Zuzią powoli ulegają poprawie. Zaczęłam interesować się jej pracą. Niestety, prawda o maturze w końcu wyszła na jaw. W małym miasteczku nic nie ukryje się wiecznie. Ktoś z rodziny zobaczył listy przyjętych na studia, ktoś inny skojarzył fakty. Agnieszka z uśmiechem fałszywego współczucia wypytywała mnie w biurze, jak radzimy sobie z potknięciem Zuzi, podkreślając przy tym, że jej Kamil świetnie odnajduje się na prawie.

Wstydzę się nie mojej córki i jej pasji, ale tego, że nie potrafię stanąć przed tymi wszystkimi ludźmi i z podniesioną głową powiedzieć im, żeby zajęli się swoim życiem. Wstydzę się, że pozwoliłam, by moje poczucie wartości zależało od plotek w biurze i aprobaty sąsiadów.

Ewa, 52 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

