Zawsze wierzyłam, że włoskie słońce potrafi roztopić lód w każdym sercu. Spakowałam nasze walizki z ogromną nadzieją, że te kilka wiosennych dni spędzonych w sercu Toskanii przywróci nam dawne szczęście i pozwoli zapomnieć o narastającym dystansie. Nie przypuszczałam jednak, że jeden impulsywny, nieprzemyślany gest uświadomi mi bolesną prawdę, przed którą tak bardzo uciekałam od wielu lat.

Chciałam coś zmienić

Kiedy staliśmy na lotnisku, czekając na odprawę, Irek po raz kolejny wpatrywał się w ekran swojego telefonu. Od miesięcy komunikowaliśmy się głównie za pomocą krótkich, technicznych komunikatów. Kto zrobi zakupy, kto odbierze pranie z pralni, o której wracamy do domu. Nasze życie stało się perfekcyjnie zorganizowanym harmonogramem, w którym zabrakło miejsca na bliskość. Wyjazd do Florencji był moim pomysłem. Zbliżała się majówka, a ja czułam, że jeśli czegoś nie zrobię, po prostu znikniemy dla siebie nawzajem.

W mojej głowie wciąż brzmiały słowa mojej młodszej siostry. Zaledwie pół roku wcześniej odwołała swój ślub, wprawiając całą rodzinę w osłupienie. Pamiętam, jak siedziałyśmy w mojej kuchni, a ona płakała nad herbatą. Powiedziała mi wtedy coś, czego nie potrafiłam wyrzucić z pamięci. Zrozumiała, że samotność we dwoje jest znacznie gorsza niż życie w pojedynkę, a obojętność to najgłośniejszy dźwięk, jaki można usłyszeć w domu. Bałam się, że w moim małżeństwie ten dźwięk stał się już codziennością.

– Daleko jeszcze? – zapytałam, próbując nawiązać z nim jakikolwiek kontakt wzrokowy.

– Co mówiłaś? – Irek uniósł głowę jakby wybudzony z głębokiego snu. – Przepraszam, odpisywałem klientowi. Zaraz sprawdzę.

Nie był złym człowiekiem. Nigdy nie podniósł na mnie głosu, nie awanturował się, dbał o dom. Jednak z biegiem czasu stał się dla mnie kimś w rodzaju uprzejmego współlokatora. Zgodził się na ten wyjazd bez oporu, ale też bez cienia entuzjazmu. Po prostu wpisał go w swój kalendarz.

Byłam rozczarowana

Florencja przywitała nas absolutnie zjawiskową pogodą. Złote światło odbijało się od starych, kamiennych kamienic, a wąskie uliczki pachniały świeżo parzoną kawą. Pierwszego dnia spacerowaliśmy wzdłuż rzeki Arno, chłonąc atmosferę tego niezwykłego miasta. Teoretycznie wszystko było idealnie. Zarezerwowałam piękny, butikowy hotel niedaleko katedry, zaplanowałam trasy spacerowe i kolacje w małych, urokliwych restauracjach.

Jednak im bardziej otoczenie było romantyczne i malownicze, tym wyraźniej widziałam przepaść między nami. Mijaliśmy pary trzymające się za ręce, uśmiechających się do siebie ludzi, a my szliśmy obok siebie, oddzieleni niewidzialnym murem. Irek robił zdjęcia architektury, sprawdzał nawigację, od czasu do czasu rzucał uwagą na temat historii danego budynku. Brzmiał jak przewodnik wycieczki, a nie jak mężczyzna, z którym spędziłam dekadę swojego życia. Pewnego dnia po południu weszliśmy do małego, lokalnego butiku z odzieżą. Chciałam kupić mu prezent. Na wieszaku zobaczyłam piękny, oliwkowy płaszcz o klasycznym kroju. Wyobraziłam sobie, jak dobrze by w nim wyglądał, jak odmieniłby jego surowy, zawsze czarno-szary styl.

– Przymierz, proszę – poprosiłam, podając mu wieszak z uśmiechem. – Bardzo by ci pasował.

– Daj spokój, wiesz, że nie noszę takich kolorów – westchnął z wyraźną niechęcią. – Poza tym, szkoda czasu na zakupy. Mieliśmy iść do muzeum.

Odwiesił płaszcz z powrotem i po prostu wyszedł ze sklepu. Stałam tam przez chwilę, czując, jak ogarnia mnie ogromny smutek. Nie chodziło o ubranie. Chodziło o brak chęci do podjęcia jakiejkolwiek próby, do sprawienia mi drobnej przyjemności. Zrozumiałam wtedy, z jak ogromnym ciężarem przyjechałam do Włoch.

Liczyłam na niespodziankę

Kolejny dzień miał być wyjątkowy. Spacerowaliśmy w okolicach najstarszego mostu we Florencji. Tłum był ogromny. Turyści z całego świata robili zdjęcia, artyści uliczni szkicowali portrety, a zewsząd dobiegał gwar rozmów w kilkunastu językach. W pewnym momencie zatrzymałam się przy stoisku z drobną ceramiką, zafascynowana małymi, ręcznie malowanymi kafelkami. Kiedy się odwróciłam, Irka nie było obok mnie.

Zaczęłam rozglądać się nerwowo, próbując zlokalizować go w morzu ludzkich głów. I wtedy, zaledwie kilkanaście metrów dalej, zobaczyłam ten charakterystyczny, oliwkowy kolor. Mężczyzna stał tyłem do mnie, wpatrując się w nurt rzeki. Miał na sobie dokładnie ten sam model płaszcza, który wczoraj oglądaliśmy w butiku. Zgadzała się sylwetka, zgadzały się ciemne włosy. W mojej głowie natychmiast narodziła się piękna, romantyczna historia. Pomyślałam, że Irek jednak wrócił do tamtego sklepu. Że kupił ten płaszcz w tajemnicy, żeby zrobić mi niespodziankę, żeby pokazać mi, że mu zależy, że słucha tego, co do niego mówię. W tamtej sekundzie poczułam niesamowitą falę ulgi i radości. Uwierzyłam, że to wszystko ma jeszcze sens.

Z uśmiechem na ustach przepchnęłam się przez tłum. Chciałam odwzajemnić ten gest czymś równie spontanicznym. Zaszłam go od tyłu, chwyciłam delikatnie za ramię, odwróciłam w swoją stronę i nie dając mu czasu na reakcję, szybko pocałowałam go w policzek. Problem polegał na tym, że to nie był Irek.

Pocałowałam go

Obcy mężczyzna spojrzał na nie ze zdziwieniem. Czas na chwilę się zatrzymał. Moje serce zamarło, a twarz oblała się palącym rumieńcem. Zrozumiałam, co właśnie zrobiłam.

– Najmocniej pana przepraszam! – wykrztusiłam z przerażeniem po angielsku, cofając się o krok. – Pomyliłam pana z moim mężem. Bardzo przepraszam.

Mężczyzna zamrugał, po czym na jego twarzy wykwitł szeroki, niezwykle ciepły uśmiech. Zamiast oburzenia, zobaczyłam w jego oczach rozbawienie i sympatię.

– Nic się nie stało, proszę pani – odpowiedział czystą angielszczyzną z delikatnym, włoskim akcentem. – To była bardzo miła pomyłka. Mam nadzieję, że pani mąż wkrótce się odnajdzie. Życzę wspaniałego dnia.

Pokiwał głową z gracją i odszedł. Jeszcze przez chwilę wpatrywałam się w miejsce, w którym przed chwilą stał, próbując uspokoić oddech. I właśnie wtedy usłyszałam za plecami głos Irka.

– Co ty właściwie robisz?

Odwróciłam się gwałtownie. Mój mąż stał zaledwie dwa metry ode mnie. Widział wszystko. Obserwował, jak podbiegam do obcego człowieka, jak go przytulam i całuję. Przygotowałam się na burzę. Czekałam na pytania, na złość, na zazdrość. Chciałam się tłumaczyć, wyjaśniać absurdalność całej sytuacji z płaszczem. Otworzyłam usta, żeby opowiedzieć o swojej pomyłce, ale Irek mnie ubiegł.

– Możemy już iść? – zapytał głosem pozbawionym jakichkolwiek emocji, poprawiając pasek od aparatu fotograficznego. – Zrobiło się tu strasznie tłoczno, a chciałem jeszcze sprawdzić rezerwację na wieczór.

Przestałam walczyć

Stałam jak wryta. Nie było w nim cienia gniewu. Nie było zdziwienia, irytacji ani chociażby rozbawienia z powodu mojej kompromitacji. Nie poczuł potrzeby, żeby zapytać, kim był ten człowiek ani dlaczego rzuciłam mu się na szyję. Był tak pochłonięty swoimi myślami, tak oderwany od naszej wspólnej rzeczywistości, że potraktował tę sytuację jak drobną, niewartą uwagi niedogodność w harmonogramie dnia.

– Irek... – zaczęłam cicho. – Widziałeś, co się teraz stało?

– Widziałem, że pomyliłaś kogoś w tłumie. Zdarza się – wzruszył ramionami, spoglądając na zegarek. – Idziemy?

W tamtej właśnie chwili uderzyło mnie to z całą mocą. Ten krótki, wymijający komentarz był ostatecznym wyrokiem dla naszej relacji. Obcy mężczyzna na moście zareagował na mnie z większą uważnością, ciepłem i zaangażowaniem niż człowiek, któremu ślubowałam miłość do końca życia. Uświadomiłam sobie mądrość słów mojej siostry. Cisza rzeczywiście potrafi być ogłuszająca. A obojętność to najsilniejsza trucizna, która dzień po dniu niszczyła nasze małżeństwo, aż nie zostało z niego zupełnie nic.

Zrozumiałam, że Irek nie miał o nic pretensji, ponieważ po prostu przestało mu zależeć. Nie obchodziło go, kogo całuję, tak samo, jak nie obchodziło go, co czuję, o czym marzę i dlaczego zabrałam go do Włoch. Byliśmy jak dwa pociągi jadące po równoległych torach, które nigdy się nie przecinają. Reszta wyjazdu upłynęła nam w dziwnej, ale zaskakująco spokojnej atmosferze. Nie próbowałam już inicjować głębokich rozmów, nie starałam się na siłę szukać romantyzmu. Zeszło ze mnie całe napięcie. Przestałam walczyć o coś, co od dawna istniało tylko w mojej wyobraźni. Chodziliśmy na spacery, jedliśmy pyszne posiłki, ale każde z nas było już w zupełnie innym miejscu.

Dwa dni po powrocie do Polski usiadłam naprzeciwko męża przy naszym kuchennym stole. Tym razem poprosiłam, żeby odłożył telefon. Zgodził się na rozstanie tak samo spokojnie i rzeczowo, jak zgadzał się na wybór restauracji czy zakup nowej kanapy. Nie było łez, nie było dramatów. Było tylko ciche westchnienie ulgi po obu stronach. Minęły dwa lata od tamtej majówki we Florencji. Dziś mieszkam w mniejszym mieszkaniu, na parapecie hoduję świeże zioła, a w wolne weekendy spaceruję z psem po okolicznych parkach. Moje życie jest spokojne, proste i wreszcie pozbawione udawania. Czasem, gdy widzę na ulicy kogoś w oliwkowym płaszczu, uśmiecham się pod nosem na to wspomnienie. Zrozumiałam, że ten jeden, absolutnie niefortunny pocałunek uratował mnie przed spędzeniem reszty życia w chłodnym cieniu obojętności. Dał mi odwagę, by zacząć wszystko od nowa.

Ewa, 41 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

