Poznanie Kingi było dla mnie jak wygrana na loterii, choć wtedy jeszcze nie wiedziałem, że ten los jest pusty. Zobaczyłem ją po raz pierwszy na siłowni, gdzie ja usiłowałem zrzucić kilka nadprogramowych kilogramów po zimie, a ona wyglądała, jakby urodziła się ze sztangą w ręku.

Chciałem jej zaimponować

Była ucieleśnieniem zdrowego stylu życia – zawsze w idealnie dopasowanym stroju, z nienaganną fryzurą, nawet po godzinie biegania na bieżni. Kiedy pewnego dnia nasze spojrzenia spotkały się przy dystrybutorze z wodą i wymieniliśmy kilka uwag na temat nowej maszyny do wiosłowania, poczułem, że muszę wykorzystać tę szansę.

Nasze pierwsze spotkania były dość standardowe. Kawa, spacer po parku, kino. Kinga dużo mówiła o swoich pasjach: trekkingu, maratonach, zdrowym odżywianiu i sprzęcie sportowym. Słuchałem jej z zapartym tchem, potakując i nieco koloryzując własne osiągnięcia sportowe, by nie wyjść przy niej na kanapowego lenia. Chciałem jej dorównać, chciałem być tym aktywnym facetem, którego – jak mi się wydawało – szukała. Kiedy więc nadeszła pierwsza, naprawdę ciepła sobota, wpadłem na pomysł, który wydawał mi się genialny. Zaproponowałem wycieczkę rowerową do pobliskiego rezerwatu przyrody.

Kinga zareagowała entuzjastycznie. Jej oczy zaświeciły się na wzmiankę o leśnych ścieżkach i kontakcie z naturą. Natychmiast zaczęła planować, jaki sprzęt zabierze, a ja poczułem dumę, że w końcu wyszedłem z inicjatywą, która tak bardzo jej się spodobała.

Umówiliśmy się

Spędziłem dwa wieczory na studiowaniu mapy, szukając trasy, która byłaby malownicza, ale niezbyt wymagająca, choć oficjalnie twierdziłem, że lubię wyzwania. Znalazłem pętlę, która prowadziła przez serce lasu, mijała stare dęby i kończyła się przy urokliwej polanie, idealnej na krótki odpoczynek.

Sprawdziłem prognozę pogody. Aplikacja w telefonie pokazywała słońce zza chmur i temperaturę w okolicach dwunastu stopni. Co prawda, gdzieś na dole ekranu migało ostrzeżenie o możliwych przelotnych opadach w godzinach popołudniowych, ale zbagatelizowałem to. Wiosna bywa kapryśna, a dwadzieścia procent szans na deszcz to w moich oczach było osiemdziesiąt procent pewności, że nie zmokniemy. Byłem tak skupiony na wizji nas dwojga jadących ramię w ramię w promieniach słońca, że wyłączyłem racjonalne myślenie.

W sobotni poranek podjechałem pod jej blok. Mój rower, solidny, ale leciwy góral, który pamiętał jeszcze czasy moich studiów, został przeze mnie wypucowany i naoliwiony. Czułem się przygotowany. Kiedy Kinga wyszła z klatki, na chwilę odjęło mi mowę.

Podobała mi się

Wyglądała jak modelka z katalogu profesjonalnego sklepu rowerowego. Miała na sobie dopasowany komplet w neonowych barwach, kask, który wyglądał na bardziej aerodynamiczny niż mój samochód, i buty. Były śnieżnobiałe, z jakimiś technologicznymi wstawkami, wyglądające na absurdalnie drogie i absolutnie nieprzystosowane do kontaktu z czymkolwiek brudniejszym niż asfaltowa ścieżka w centrum miasta.

– Cześć! – zawołała wesoło, wyprowadzając swój rower. Jej sprzęt lśnił nowością. Karbonowa rama, hydrauliczne hamulce, wszystko z najwyższej półki.

– Wyglądasz profesjonalnie – powiedziałem, siląc się na uśmiech, choć w środku poczułem ukłucie niepewności. Czy ja w ogóle nadążę za nią na moim starym gruchocie?

– To nowy nabytek – pochwaliła się, wskazując na buty. – Obuwie do jazdy crossowej, oddychające, z systemem stabilizacji kostki. Kosztowały fortunę, ale na zdrowiu i komforcie się nie oszczędza, prawda?

Przytaknąłem gorliwie, modląc się w duchu, by trasa, którą wybrałem, była w miarę sucha. Przecież nie padało od kilku dni, powinno być dobrze.

Początek był obiecujący

Wyjechaliśmy z miasta ścieżką rowerową, rozmawiając o błahostkach. Wiatr we włosach, słońce na twarzy – czułem, że to jest ten moment, w którym nasza relacja wchodzi na wyższy poziom. Kinga narzuciła tempo, które dla mnie było dość wyczynowe, ale zaciskałem zęby i pedałowałem, udając, że wcale nie brakuje mi tchu. Kiedy wjechaliśmy do lasu, asfalt ustąpił miejsca ubitej ziemi. Drzewa rzucały przyjemny cień, ptaki śpiewały, a powietrze pachniało żywicą. Było dokładnie tak, jak sobie wymarzyłem.

Przez pierwszą godzinę wszystko szło gładko. Kinga chwaliła trasę, zatrzymywaliśmy się, żeby zrobić kilka zdjęć, które ona natychmiast wrzucała na swoje media społecznościowe. Czułem się jak król życia. Problemy zaczęły się niepostrzeżenie. Najpierw słońce schowało się za chmurami, które z minuty na minutę stawały się coraz ciemniejsze i gęstsze.

– Chyba będzie padać – rzuciła Kinga, spoglądając w niebo z niepokojem. – Sprawdzałeś pogodę?

– Tak, miało być tylko małe zachmurzenie – skłamałem gładko. – Pewnie przejdzie bokiem.

Nie przeszło. Pierwsze krople spadły na nas, gdy byliśmy w najdalszym punkcie trasy, dobre dziesięć kilometrów od najbliższej asfaltowej drogi. Na początku był to delikatny kapuśniaczek, który nawet dodawał uroku leśnej scenerii. Kinga założyła lekką wiatrówkę, którą wyciągnęła z plecaka, i jechaliśmy dalej, choć widziałem, że zaczyna nerwowo omijać każdą, nawet najmniejszą kałużę, dbając o czystość swoich drogocennych butów.

Nadeszła burza

Nagle niebo otworzyło się nad nami. To nie był zwykły deszcz, to było oberwanie chmury. Ściana wody runęła na las z taką siłą, że widoczność spadła do kilku metrów. W ciągu minuty byliśmy przemoczeni do suchej nitki. Uśmiech zniknął z twarzy Kingi, zastąpiony przez grymas niezadowolenia.

– Musimy gdzieś stanąć! – krzyknęła przez szum deszczu.

– Nie ma gdzie! Tutaj są same drzewa, musimy jechać dalej, żeby wyjechać na drogę! – odkrzyknąłem, czując, jak zimna woda spływa mi po plecach.

Najgorsze jednak miało dopiero nadejść. Leśna ścieżka, która jeszcze przed chwilą była twarda i przyjazna, błyskawicznie zamieniła się w grzęzawisko. Ziemia w tym rejonie była gliniasta, co w połączeniu z ulewą stworzyło morderczą mieszankę. Koła naszych rowerów zaczęły się zapadać. Błoto oblepiało opony, blokowało hamulce i przerzutki. Każdy obrót pedałami wymagał tytanicznego wysiłku.

Widziałem, jak Kinga walczy. Jej idealny rower, stworzony do bicia rekordów prędkości, kompletnie nie radził sobie w tych warunkach. Opony ślizgały się na wszystkie strony. W pewnym momencie jej przednie koło wpadło w głęboką koleinę wypełnioną wodą. Rower stanął dęba, a ona musiała zeskoczyć, by nie upaść twarzą w błoto.

Przejmowała się błahostkami

I wtedy to się stało. Jej stopa, ubrana w to białe, limitowane, technologiczne cudo, wylądowała prosto w kałuży brązowej, gęstej mazi. Błoto chlupnęło, pokrywając but aż po kostkę.

– Nie! – wrzasnęła tak głośno, że jej głos przebił się przez szum ulewy. – Moje buty!

Zatrzymałem się i zsiadłem z roweru, co też nie było łatwe, bo moje buty natychmiast zassało błoto. Podbiegłem do niej, chcąc pomóc wyciągnąć rower.

– Wszystko w porządku? Nic ci się nie stało? – zapytałem z troską.

Odepchnęła moją rękę z taką siłą, że omal się nie przewróciłem.

– Czy tobie się wydaje, że wszystko jest w porządku?! – krzyczała, a w jej oczach widziałem czystą furię. Tusz spływał jej po policzkach, tworząc czarne smugi, co w połączeniu z wykrzywioną złością twarzą sprawiało upiorne wrażenie. – Spójrz na mnie! Spójrz na moje buty! One są zniszczone!

– To tylko błoto. Wypierze się, wyczyści. Ważne, żebyśmy stąd wyjechali – próbowałem ją uspokoić, choć sam czułem narastającą panikę.

– Wypierze się? Ty idioto! – To słowo uderzyło mnie mocniej niż krople deszczu. – To jest specjalna membrana! Tego się nie pierze w pralce! Zrujnowałeś je! Zrujnowałeś wszystko!

Nie poznawałem jej

Byłem w szoku. Nigdy wcześniej nie słyszałem, żeby podnosiła głos, a co dopiero, żeby mnie wyzywała. Stałem tam, mokry, zziębnięty, trzymając dwa oblepione błotem rowery, i patrzyłem na kobietę, która jeszcze godzinę temu wydawała mi się ideałem.

– Kinga, to tylko rzeczy. Pada deszcz, to się zdarza. Nie miałem wpływu na pogodę – broniłem się słabo.

– Miałeś sprawdzić prognozę! Mówiłeś, że będzie słońce! Jesteś nieodpowiedzialny, bezmyślny i… i beznadziejny! – wyrzucała z siebie słowa z prędkością karabinu maszynowego. – Chciałeś się popisać, tak? Zrobić wrażenie wielkiego podróżnika? A nie potrafisz nawet zaplanować prostej trasy!

Próbowaliśmy iść dalej, prowadząc rowery, bo jazda była niemożliwa. Błoto zapychało widełki, koła przestały się kręcić. Musieliśmy je niemal nieść, co przy wadze oblepionego gliną sprzętu było katorgą. Kinga klęła pod nosem przy każdym kroku. Każde poślizgnięcie się kwitowała wiązanką pretensji pod moim adresem.

– Nie wierzę, że dałam się namówić na ten cyrk. Mogłam iść na crossfit, mogłam zostać w domu. Ale nie, zachciało mi się romantyzmu z amatorem – mamrotała, ale dbała o to, bym słyszał każde słowo.

Czułem się fatalnie

Moja pewność siebie leżała gdzieś w tym błocie, rozjechana i zdeptana. Chciałem jej pomóc, chciałem wziąć jej rower, ale fizycznie nie byłem w stanie prowadzić dwóch maszyn w takim terenie. Kiedy w końcu zaoferowałem, że poniosę jej rower, rzuciła mi go niemal pod nogi.

– Masz, bierz to żelastwo. Ja już nie mam siły.

Szliśmy tak przez kolejne pół godziny. Deszcz nie ustawał. Byłem wykończony, mięśnie rąk paliły mnie od wysiłku, a w butach chlupotała woda zmieszana z piaskiem. Kinga szła przodem, nie oglądając się na mnie. Widziałem tylko jej plecy i te nieszczęsne, brudne buty, które stały się przyczyną końca świata.

Kiedy wreszcie drzewa się przerzedziły i zobaczyliśmy asfaltową szosę, odetchnąłem z ulgą. Byliśmy uratowani. Byliśmy cali w błocie, wyglądaliśmy jak potwory z bagien, ale byliśmy na twardym gruncie.

– No, udało się – wydyszałem, stawiając rowery na poboczu. – Zaraz zadzwonię po jakiegoś busa albo taksówkę bagażową, żeby nas zabrali.

Obraziła się

Kinga odwróciła się do mnie. Jej twarz była zimna i zacięta. Wyciągnęła telefon, który przezornie schowała w wodoszczelnym etui.

– Ty sobie dzwoń gdzie chcesz – powiedziała lodowatym tonem. – Ja nie zamierzam spędzić z tobą ani minuty dłużej.

– O czym ty mówisz? Przecież musimy wrócić do miasta, mamy rowery… – zacząłem, ale przerwała mi ruchem ręki.

– Nie obchodzą mnie te rowery. Nie obchodzisz mnie ty. Mam dość tego syfu, tego smrodu i twojego towarzystwa. Zostawiam ci ten złom. Rób z nim co chcesz.

W tym momencie na drodze pojawił się dostawczy samochód. Kinga bez wahania wybiegła na środek jezdni i zaczęła machać rękami. Kierowca zwolnił i zatrzymał się, widząc przemoczoną dziewczynę.

– Kinga, czekaj! Nie możesz tak po prostu pojechać! – krzyknąłem, ruszając w jej stronę.

Otworzyła drzwi pasażera i odwróciła się do mnie po raz ostatni. W jej spojrzeniu nie było już ani grama sympatii, którą widziałem na początku naszej znajomości. Była tylko pogarda.

– Jeszcze jedno – rzuciła, zanim wsiadła do szoferki. – Nie dzwoń do mnie. I wisisz mi tysiąc złotych za buty. Adres do przelewu ci wyślę.

To był koniec

Trzasnęła drzwiami. Samochód ruszył z piskiem opon, ochlapując mnie wodą z kałuży na asfalcie, jakby deszcz i błoto w lesie to było za mało. Stałem tam jak słup soli, patrząc na oddalające się czerwone światła.

Zostałem sam na pustej drodze, w strugach deszczu, z dwoma rowerami, które ważyły teraz chyba tonę każdy. Czułem się upokorzony, zdradzony i niesamowicie głupi. Ale przede wszystkim czułem smutek. Nie dlatego, że straciłem Kingę – w tamtym momencie dotarło do mnie, że tak naprawdę jej nie znałem. Smutno mi było, bo moje wyobrażenie o wspólnej pasji i partnerstwie roztrzaskało się o pierwszą, prozaiczną przeszkodę.

Musiałem przejść jeszcze trzy kilometry do najbliższej stacji benzynowej, prowadząc oba rowery. Ludzie w przejeżdżających samochodach patrzyli na mnie jak na wariata, ale było mi już wszystko jedno. Na stacji ubłagałem pracownika, żeby pozwolił mi zostawić rowery na zapleczu do jutra, obiecując sowitą zapłatę. Zamówiłem taksówkę, płacąc podwójną stawkę za to, że ubrudzę tapicerkę.

Kiedy wróciłem do domu, wziąłem gorący prysznic, zmywając z siebie warstwy zaschniętego błota. Woda w odpływie była czarna, tak jak moje myśli. Usiadłem na kanapie z telefonem w ręku. Chciałem napisać, przeprosić, wyjaśnić, może zapytać o te nieszczęsne buty.

Zablokowała mnie

Wybrałem jej numer. Jeden sygnał, a potem komunikat o zajętości. Spróbowałem wysłać wiadomość na komunikatorze. „Nie można wysłać wiadomości”. Sprawdziłem Instagrama – jej profil zniknął, a raczej ja straciłem do niego dostęp. Zostałem zablokowany wszędzie. Wyrzuciła mnie ze swojego życia szybciej, niż zdążyłem wyczyścić rower.

Nie wysłała numeru konta za buty. Może honor, a może po prostu nie chciała mieć ze mną żadnego kontaktu, nawet finansowego. Jej rower odebrałem następnego dnia i odwiozłem pod jej blok, przypinając do stojaka i wrzucając kluczyk do skrzynki na listy. Nie miałem odwagi dzwonić domofonem.

Od tamtej pory minęły dwa miesiące. Nadal jeżdżę na rowerze, ale teraz sprawdzam pogodę trzy razy. I nauczyłem się jednej ważnej rzeczy: prawdziwą naturę człowieka poznaje się nie wtedy, gdy słońce świeci, a droga jest prosta, ale wtedy, gdy utkniecie razem po kolana w błocie. Kinga kochała idealny obrazek, a nie prawdziwe życie. A życie bywa brudne. Może te ubłocone buty były najtańszą ceną, jaką mogłem zapłacić za tę lekcję.

Tomasz, 32 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie prawdopodobieństwa są całkowicie przypadkowe.

