Myślałem, że życie daje mi drugą szansę, by naprawić błędy młodości. Byłem przekonany, że rutyna, w której tkwiłem, powoli mnie zabija, a ratunkiem jest powrót do dziewczyny, o której marzyłem dekadę temu. Jak bardzo się myliłem. Zaryzykowałem dom, spokój i miłość kobiety, która znała mnie na wylot, dla iluzji, która pękła niczym bańka mydlana przy pierwszym starciu z rzeczywistością. Dziś wiem, że najgorszym rodzajem kłamstwa jest to, w które sami zaczynamy wierzyć.

Tylko spotkanie starych znajomych

Wszystko zaczęło się niewinnie, od powiadomienia na ekranie telefonu, które rozświetliło ciemność sypialni. Leżałem obok Agaty, która spała spokojnie, oddychając miarowo. Znałem ten rytm na pamięć. Byliśmy razem od siedmiu lat, a od trzech mieszkaliśmy we własnym mieszkaniu na obrzeżach miasta. Nasze życie było poukładane, bezpieczne i, jak wtedy uważałem, przerażająco przewidywalne. Każdy tydzień wyglądał tak samo: praca, zakupy w dyskoncie, sobotnie sprzątanie, niedzielny obiad u teściów. Czułem się jak w wygodnym fotelu, który jednak powoli zaczynał mnie uwierać.

Wiadomość była od Pauliny. Dziewczyny, która na studiach była moją niespełnioną fascynacją. Kolorowym ptakiem, artystyczną duszą, kimś, kto zawsze wydawał się być poza moim zasięgiem. Wtedy, dziesięć lat temu, zamieniliśmy może kilka zdań, ale w mojej głowie zbudowałem wokół niej legendę. Była symbolem tego, co mogłem mieć, gdybym był odważniejszy, bardziej spontaniczny.

„Cześć, jestem w mieście przejazdem. Może kawa po latach?” — brzmiała wiadomość.

Serce zabiło mi mocniej. Spojrzałem na Agatę. Była uosobieniem stabilizacji. Ciepła, troskliwa, planująca wszystko z wyprzedzeniem. Paulina była chaosem i obietnicą przygody. Odpisałem, zanim zdążyłem pomyśleć o konsekwencjach. To miało być tylko spotkanie starych znajomych. Przecież kawa nikomu nie zaszkodzi, prawda? Tak właśnie tłumaczyłem sobie pierwsze kłamstwo, które tego wieczoru zasiało ziarno zniszczenia w moim poukładanym świecie.

Spotkania stały się regularne

Spotkaliśmy się dwa dni później. Powiedziałem Agacie, że muszę zostać dłużej w biurze, żeby domknąć projekt. Nawet nie mrugnęła okiem — po prostu zapytała, czy odgrzać mi kolację, jak wrócę. Jej zaufanie było dla mnie czymś oczywistym, jak powietrze, i tak samo niezauważalnym. Paulina wyglądała dokładnie tak, jak ją zapamiętałem, a może nawet lepiej. Czas obszedł się z nią łaskawie. Wciąż nosiła te swoje artystyczne szale, dużo gestykulowała i śmiała się głośno, nie zważając na spojrzenia innych gości w kawiarni.

Opowiadała o swoich podróżach, o tym, jak rzuciła pracę w korporacji, żeby malować obrazy, o ludziach, których poznała. Słuchałem jej jak zaczarowany. W jej opowieściach byłem bohaterem, którym zawsze chciałem być: wolnym, niezależnym, pełnym pasji.

— A co u ciebie? — zapytała w końcu, patrząc mi głęboko w oczy.

— Stabilnie — odpowiedziałem i to słowo zabrzmiało w moich ustach jak obelga. — Praca, dom, kredyt. Nic ciekawego.

— Szkoda — westchnęła, dotykając lekko mojej dłoni. — Zawsze wydawało mi się, że masz w sobie ogień. Że nie dasz się zamknąć w klatce.

To jedno zdanie wystarczyło. Poczułem się, jakby ktoś wreszcie mnie dostrzegł. Agata widziała we mnie partnera, przyszłego ojca swoich dzieci, solidnego pracownika. Paulina widziała we mnie „ogień”. Wtedy jeszcze nie rozumiałem, że Agata kochała prawdziwego mnie, z moimi wadami i zmęczeniem, a Paulina zakochiwała się w projekcji, którą sama stworzyła na potrzeby chwili.

Spotkania stały się regularne. Kłamstwa przychodziły mi coraz łatwiej. Wyjazdy służbowe, które nie istniały, nadgodziny, których nie było, spotkania z kolegami, którzy dawno wyjechali z miasta. Każda chwila z Pauliną była jak sen. Czułem, że żyję. Wracałem do domu i patrzyłem na nasze mieszkanie jak na więzienie. Agata, która dbała o to, żebyśmy mieli czyste ręczniki i pełną lodówkę, wydawała mi się nudna i ograniczająca. Zacząłem ją krytykować w myślach za wszystko: za to, że ogląda seriale, zamiast czytać niszową literaturę, za to, że martwi się o przegląd samochodu, zamiast planować spontaniczny wyjazd w Bieszczady.

Nie odebrałem

Momentem przełomowym był weekend majowy. Agata chciała jechać do moich rodziców na działkę. To była nasza tradycja. Paulina zaproponowała wyjazd do wynajętego domku nad jeziorem, tylko we dwoje. Wybór wydawał mi się oczywisty. Wymyśliłem skomplikowaną historię o awarii w firmie i konieczności pracy zdalnej z innego miasta, gdzie rzekomo znajdowała się serwerownia. Agata była smutna, ale spakowała mi kanapki na drogę i poprosiła, żebym na siebie uważał. Jej troska wywołała we mnie tylko irytację. Czułem się, jakby matkowała mi, zamiast być moją partnerką.

Wyjazd z Pauliną miał być początkiem mojego nowego życia. Planowałem, że po powrocie powiem Agacie prawdę. Że odchodzę, bo zasługuję na coś więcej niż letnia woda w kranie stabilizacji. Pierwszy wieczór nad jeziorem był magiczny. Rozmowy do świtu, plany na przyszłość, poczucie totalnego zrozumienia. Czułem, że odzyskałem stracony czas.

Jednak już drugiego dnia zaczęły pojawiać się rysy. Paulina była chaotyczna w sposób, który na dłuższą metę stawał się męczący. Kiedy zaproponowałem spacer, ona wolała spać do południa, a potem miała pretensje, że zrobiłem śniadanie nie z tych składników, co trzeba. Okazało się, że jej „artystyczna dusza” wiąże się z totalnym brakiem odpowiedzialności za cokolwiek. Zgubiła klucze do domku, o co obwiniła mnie, bo rzekomo ją rozproszyłem.

Wtedy zadzwoniła Agata. Nie odebrałem. Paulina spojrzała na mnie z kpiną.

— Ciągle dzwoni twoja dozorczyni? — zapytała, zapalając papierosa.

To określenie uderzyło mnie jak policzek. „Dozorczyni”. Tak nazwała kobietę, która była przy mnie, gdy straciłem pracę dwa lata temu. Nagle ten dym papierosowy zaczął mnie drażnić. Nagle bałagan, który Paulina robiła wokół siebie, przestał być uroczy, a stał się irytujący. Zacząłem dostrzegać, że nasze rozmowy kręcą się tylko wokół niej. Paulina nie pytała o moje marzenia — ona projektowała na mnie swoje oczekiwania. Miałem być jej towarzyszem, widownią dla jej spektaklu, sponsorem jej zachcianek. Nie było tam miejsca na partnerstwo. Była tylko ona i jej wielkie ego.

Świat mi się zawalił

Ostatniego dnia wyjazdu doszło do sprzeczki. Banalnej — o to, gdzie zjemy obiad. Paulina zrobiła scenę na środku ulicy, krzycząc, że jestem taki sam jak wszyscy faceci: ograniczony i nudny. Że próbuje ją stłamsić. Stałem tam, patrząc na nią i nagle zobaczyłem obcą osobę. To nie była moja wymarzona dziewczyna ze studiów. To była niedojrzała kobieta, która szukała wrażeń, a nie relacji.

Wróciłem do domu z mętlikiem w głowie. Ale los bywa przewrotny i nie lubi próżni. Kiedy otworzyłem drzwi naszego mieszkania, w przedpokoju stały spakowane walizki. Nie moje. Agaty. Siedziała w kuchni przy stole. Nie płakała. Była blada, ale spokojna. Ten spokój był gorszy niż krzyk.

— Wiem o wszystkim — powiedziała cicho, nie patrząc na mnie.

— Agata, ja mogę wyjaśnić… — zacząłem, ale uniosła rękę, uciszając mnie.

— Nie musisz. Widziałam was. Moja siostra była nad tym samym jeziorem. Przysłała mi zdjęcia.

Świat mi się zawalił. Nie dlatego, że zostałem przyłapany, ale dlatego, że w jej oczach zobaczyłem coś, czego nigdy wcześniej tam nie było — obojętność. Złamałem jej serce, a ona w odpowiedzi zamknęła je na cztery spusty.

— Wyprowadzam się do rodziców. Mieszkanie jest na ciebie, poradzisz sobie. Zawsze sobie radzisz — powiedziała, wstając.

Próbowałem ją zatrzymać, błagałem, przepraszałem. Ale to było jak mówienie do ściany. Agata wyszła, zamykając za sobą drzwi bez trzaskania. Zostałem sam w mieszkaniu, które nagle stało się za duże, za ciche i przeraźliwie puste.

Zostałem sam

Przez pierwsze tygodnie próbowałem ratować się iluzją, że może tak miało być. Zadzwoniłem do Pauliny. Spotkaliśmy się, powiedziałem jej, że jestem wolny. Spodziewałem się euforii, planowania wspólnego życia. Zamiast tego zobaczyłem w jej oczach strach.

— Słuchaj, to chyba za szybko — powiedziała, cofając się. — Lubię cię, ale nie szukam nikogo na stałe. Nie chcę prać czyichś skarpetek. Myślałam, że to tylko przygoda.

Wtedy zrozumiałem pełnię swojej klęski. Zniszczyłem coś prawdziwego, trwałego i pięknego dla kogoś, kto traktował mnie jak zabawkę na nudne popołudnia. Paulina nie chciała mnie. Chciała adoracji, chciała dreszczyku emocji związanego z byciem tą drugą. Kiedy stałem się dostępny, czar prysł. Zostałem sam. Dosłownie. Znajomi, którzy byli naszymi wspólnymi przyjaciółmi, stanęli murem za Agatą. Nikt nie chciał słuchać moich wyjaśnień. W pracy przestałem się wyrabiać, bo nie potrafiłem się skupić. Wieczory spędzałem, gapiąc się w telewizor, którego nawet nie włączałem.

Brakowało mi Agaty w sposób fizyczny. Brakowało mi zapachu jej szamponu w łazience, jej cichego nucenia przy robieniu kawy, nawet tego, jak denerwowała się na prognozę pogody. Zrozumiałem, że to, co brałem za nudę, było w rzeczywistości bezpieczeństwem. To była miłość, która nie musi krzyczeć, żeby istnieć. A ja zamieniłem to na tani, błyszczący plastik.

Mijały miesiące. Każdy dzień był lekcją pokory. Musiałem nauczyć się żyć ze świadomością, że jestem człowiekiem, który własnoręcznie zdetonował ładunek pod swoim szczęściem. Nie było winnych dookoła. Byłem tylko ja i moje ego.

Pokręciła głową

Pół roku po rozstaniu postanowiłem, że muszę to zrobić. Nie dla niej, ale dla uczciwości, która jej się należała. Nie chciałem prosić o powrót, wiedziałem, że na to nie zasługuję. Chciałem jej tylko powiedzieć prawdę — tę, którą odkryłem, gdy opadł kurz. Spotkaliśmy się w neutralnym gruncie, w parku. Agata wyglądała inaczej. Zmieniła fryzurę, schudła. Wyglądała na silniejszą. Kiedy usiedliśmy na ławce, serce waliło mi tak samo mocno, jak wtedy, gdy dostałem wiadomość od Pauliny, ale tym razem z zupełnie innego powodu. Ze wstydu.

— Nie przyszedłem prosić cię o wybaczenie — zacząłem, patrząc na swoje buty. — Wiem, że to, co zrobiłem, jest niewybaczalne. Przyszedłem ci powiedzieć, że miałaś rację we wszystkim. Że byłem głupcem, który gonił za duchem przeszłości.

Opowiedziałem jej wszystko. O tym, jak rozczarowałem się Pauliną, o tym, jak szybko zrozumiałem, że to, co łączyło mnie z tamtą dziewczyną, było pustą wydmuszką. O tym, jak bardzo doceniłem to, co budowaliśmy przez lata, dopiero gdy to straciłem. Mówiłem szczerze, bez upiększania, bez zrzucania winy na kryzys wieku średniego czy męskie instynkty.

— Myślałem, że życie gdzieś mi ucieka — powiedziałem łamiącym się głosem. — A ono siedziało obok mnie na kanapie i trzymało mnie za rękę. Przepraszam, że tego nie widziałem.

Agata milczała przez długi czas. Patrzyła na drzewa, na bawiące się dzieci. W końcu odwróciła się do mnie. W jej oczach nie było już złości, ale był smutek. Taki głęboki, dojrzały smutek, który zostaje w człowieku na zawsze.

— Cieszę się, że to zrozumiałeś, Artur — powiedziała cicho. — Naprawdę się cieszę. Bo to znaczy, że to wszystko nie poszło na marne. Że wyciągnąłeś wnioski.

— Czy jest… jakakolwiek szansa? — zapytałem, choć znałem odpowiedź.

Pokręciła głową.

— Nie. To, co pękło, już się nie sklei. Nie potrafiłabym ci zaufać, a bez zaufania nie ma nas. Ale nie życzę ci źle. Mam nadzieję, że kiedyś zbudujesz coś dobrego i tym razem tego nie zepsujesz.

Wstała i odeszła. Nie odwróciła się. Patrzyłem na nią, dopóki nie zniknęła za zakrętem alejki. Wróciłem do pustego mieszkania, ale po raz pierwszy od miesięcy nie czułem tego paraliżującego ciężaru. Czułem ból, tak, ale tym razem był oczyszczający. Straciłem miłość mojego życia na własne życzenie, i będę musiał z tym żyć do końca moich dni. Ale odzyskałem szacunek do prawdy. Wiem już, że trawa u sąsiada wcale nie jest bardziej zielona — jest po prostu inna, a często okazuje się, że to tylko sztuczna wykładzina. Dziś buduję swoje życie od nowa, na fundamencie z gruzów, które sam stworzyłem. Jestem sam, ale jestem prawdziwy. I to musi mi wystarczyć.

Artur, 32 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

