Myślałam, że moje życie uczuciowe to już tylko zgliszcza. Słowa mojego byłego partnera wciąż dźwięczały mi w uszach, niszcząc resztki pewności siebie. Nie mogłam uwierzyć w to, co powiedział, a w środku wciąż czułam dojmujące zimno. Wyjazd do nadmorskiego miasteczka miał być ucieczką od bólu, ale paradoksalnie dopiero tam musiałam zmierzyć się z największym lękiem, by w końcu poczuć, że znów oddycham.

Omijałam lustra szerokim łukiem

Nigdy nie sądziłam, że pięć lat związku można przekreślić w ciągu zaledwie kilku minut. Siedziałam na naszej welurowej kanapie, ściskając w dłoniach kubek z dawno wystygłą herbatą. Pamiętam, jak krople deszczu uderzały o szybę, a w salonie panowała gęsta, niemal namacalna cisza. On stał w przedpokoju, zapinając płaszcz z taką powolnością, jakby zupełnie nie zdawał sobie sprawy z tego, że właśnie rozbija mój świat na tysiąc drobnych kawałków.

— Nie oszukujmy się, Kasiu — powiedział wtedy, nie patrząc mi w oczy. — Jesteś mało atrakcyjna. Nie pasujemy do siebie, a ja potrzebuję kogoś, kto przyciąga wzrok. Szczerze mówiąc, nie zasługujesz na moją uwagę, a ja marnuję tu czas.

Te słowa uderzyły we mnie z siłą rozpędzonego pociągu. Nie potrafiłam wykrztusić z siebie ani jednego zdania. Patrzyłam tylko, jak zamyka za sobą drzwi, zabierając ze sobą nie tylko swoje rzeczy, ale też całe moje poczucie własnej wartości. Przez kolejne tygodnie omijałam lustra szerokim łukiem. Każde spojrzenie w swoje odbicie przypominało mi jego lodowaty ton. Stałam się cieniem samej siebie, funkcjonując na autopilocie: praca, powrót do pustego mieszkania, bezsenne noce pełne gonitwy myśli.

Ostatecznie się zgodziłam

Właśnie podczas jednego z takich wieczorów, gdy siedziałam na podłodze, bezmyślnie przewijając wiadomości w telefonie, zadzwoniła Luiza. Znałyśmy się od czasów liceum, ale ostatnio nasz kontakt nieco osłabł. Luiza żyła w swoim cudownym świecie — kilka miesięcy temu wyszła za mąż za Tobiasza, a niedługo potem oboje spełnili swoje wielkie marzenie i przeprowadzili się na wybrzeże, do uroczego domu niedaleko plaży.

— Słuchaj, nie przyjmuję odmowy. — Jej radosny głos zabrzmiał w słuchawce tak głośno, że musiałam odsunąć telefon od ucha. — Masz wziąć urlop, spakować najgrubszy sweter i przyjechać do nas. Morze wiosną jest przepiękne, a nasz pokój gościnny aż prosi się o kogoś, kto w nim zamieszka.

— Luiza, ja naprawdę nie jestem teraz najlepszym towarzystwem — próbowałam się wykręcić, czując, jak w gardle rośnie mi gula. — Zepsuję wam tylko ten wasz miesiąc miodowy.

— Przestań opowiadać głupoty! — przerwała mi stanowczo. — Tobiasz już sprawdza połączenia pociągów. Czekamy na ciebie w piątek wieczorem.

Ostatecznie się zgodziłam. Zrozumiałam, że jeśli zostanę w swoim mieszkaniu jeszcze chociaż jeden weekend, uduszę się od własnych myśli. Potrzebowałam zmiany otoczenia, świeżego powietrza i przestrzeni. Wierzyłam, że szum fal zagłuszy głos mojego byłego partnera, który bezlitośnie powtarzał mi w głowie, że jestem bezwartościowa.

Cieszyłam się ich szczęściem

Kiedy wysiadłam z pociągu na małej, smaganej wiatrem stacji, od razu zauważyłam Luizę. Wpadła na mnie, ściskając mnie z całych sił, a zaraz za nią stał uśmiechnięty Tobiasz, który bez słowa przejął moją walizkę. Byli tacy serdeczni, tacy ciepli. Dom, do którego mnie przywieźli, pachniał drewnem, cynamonem i domowym ciastem. Wszystko wydawało się idealne. Zbyt idealne.

Już pierwszego wieczoru poczułam, że mój plan znalezienia ukojenia legł w gruzach. Siedzieliśmy w salonie. Ja w fotelu, a oni na kanapie. Luiza opowiadała o tym, jak urządzają piętro, gestykulując żywo. W pewnym momencie Tobiasz poprawił koc na jej ramionach, po czym spojrzał na nią w sposób, którego nie da się opisać inaczej niż czyste, niezmącone oddanie. W jego oczach Luiza była najważniejszą osobą na świecie.

Z każdym ich drobnym gestem — przelotnym uśmiechem, dotknięciem dłoni, sposobem, w jaki kończyli za siebie zdania — czułam fizyczny ból. To nie była zazdrość w złym tego słowa znaczeniu. Cieszyłam się ich szczęściem, ale ich miłość działała na mnie jak lustro, w którym widziałam tylko własną samotność i odrzucenie. Przypominało mi się to, czego rzekomo nie byłam warta. Oddychałam coraz płycej, a uśmiech, który przykleiłam do twarzy, stawał się nie do zniesienia.

— Wszystko w porządku? — zapytała nagle Luiza, zauważając, że zamilkłam.

— Tak, jasne — skłamałam gładko, podnosząc się z fotela. — Chyba po prostu podróż dała mi się we znaki. Mam mętlik w głowie. Pójdę się przewietrzyć, przespaceruję się kawałek plażą.

— Idź, tylko załóż moją wiatrówkę, strasznie tam wieje! — rzucił Tobiasz, z troską w głosie.

Usłyszałam chrzęst piasku

Wyszłam z domu najszybciej, jak mogłam, niemal biegnąc w stronę wydm. Zimne, niemal lodowate powietrze uderzyło mnie w twarz, od razu przywracając pewien rodzaj trzeźwości. Szłam przed siebie, zapadając się w miękkim, zimnym piasku. Morze było niespokojne, ciemnogranatowe, a spienione fale uderzały o brzeg z ogromną siłą. Plaża była całkowicie opustoszała. Pozwoliłam sobie na to, czego unikałam przez ostatnie tygodnie. Zaczęłam płakać. Łzy mieszały się z drobnymi kropelkami słonej wody unoszącymi się w powietrzu. Słowa byłego partnera znów zaczęły rezonować w mojej głowie. Dlaczego uwierzyłam, że ma rację? Dlaczego pozwoliłam, by jeden człowiek odebrał mi prawo do bycia po prostu sobą?

Zatrzymałam się przy potężnym, wyrzuconym na brzeg konarze drzewa. Usiadłam na nim, otulając się szczelnie pożyczoną kurtką, i patrzyłam w horyzont. Świat wydawał się taki ogromny, a moje problemy, choć bolesne, tak bardzo błahe w obliczu tego żywiołu. Sama nie wiedziałam, ile czasu tam spędziłam. W pewnym momencie usłyszałam chrzęst piasku.

Zwykle stroniłam od obcych

Zza wydmy wyszedł mężczyzna. Miał na sobie gruby, wełniany sweter i ciemną czapkę nasuniętą na czoło. Szedł wolno, z rękami w kieszeniach, kopiąc przed sobą drobne kamyki. Zwykle w takich sytuacjach odwróciłabym wzrok, udając, że jestem niezwykle zajęta podziwianiem muszelek, byle tylko uniknąć kontaktu. Jednak tym razem było inaczej. Mężczyzna podniósł wzrok i nasze spojrzenia się spotkały. Zauważył, że szybko ocieram twarz wierzchem dłoni. Zamiast minąć mnie bez słowa, zwolnił krok i podszedł bliżej.

— To chyba nie jest najlepszy dzień na podziwianie zachodu słońca — powiedział cicho, zatrzymując się w bezpiecznej odległości. Miał ciepły, głęboki głos.

— Zachodu i tak nie widać zza tych chmur — odpowiedziałam, pociągając nosem. — Ale paradoksalnie, to chyba najpiękniejszy widok, jakiego teraz potrzebowałam.

Mężczyzna uśmiechnął się nieśmiało, a w jego oczach dostrzegłam coś, co natychmiast mnie uspokoiło. Zrozumienie.

— Mogę zająć drugi koniec tego konara? — zapytał, wskazując na drewno. — Obiecuję, że będę milczał jak grób, chyba że będziesz chciała porozmawiać.

Pokiwałam głową na znak zgody. Sama byłam zaskoczona swoją reakcją. Zwykle stroniłam od obcych, zwłaszcza teraz, kiedy czułam się tak krucha.

— Jestem Sylwester — powiedział po długiej chwili ciszy, wyciągając do mnie zmarzniętą dłoń.

— Kasia — odpowiedziałam, odwzajemniając uścisk.

Spojrzałam na niego z nowym zrozumieniem

Początkowo siedzieliśmy w milczeniu, słuchając tylko szumu morza i krzyku pojedynczych mew. To nie była niezręczna cisza. Była w niej jakaś dziwna ulga. W końcu, nie patrząc na niego, zaczęłam mówić. Sama nie wiem, skąd wzięła się we mnie ta potrzeba uzewnętrznienia się przed kimś, kogo znałam od dziesięciu minut. Może anonimowość opustoszałej plaży dała mi odwagę. Opowiedziałam mu o rozstaniu. O słowach, które usłyszałam. O tym, jak bardzo uwierzyłam w to, że jestem nieatrakcyjna, nudna i niewarta niczyjej uwagi. Mówiłam spokojnie, choć mój głos od czasu do czasu drżał. Sylwester słuchał w skupieniu. Nie przerywał, nie rzucał pustych komunałów, że "czas leczy rany" albo że "tego kwiatu jest pół światu".

Kiedy skończyłam, odwrócił się w moją stronę.

— Ktoś, kto potrafi powiedzieć drugiemu człowiekowi takie rzeczy, sam musi być niezwykle pusty w środku — stwierdził z powagą. — To nie ty byłaś problemem, Kasiu. To on nie potrafił dostrzec tego, co ma przed oczami.

Zapadła cisza, a on westchnął ciężko, opierając łokcie na kolanach.

— Wiem, jak to jest, kiedy ktoś, komu ufasz bezgranicznie, nagle burzy wszystko — zaczął powoli. — Moja narzeczona odeszła ode mnie miesiąc przed ślubem. Wszystko było załatwione. Sala, zaproszenia, obrączki. Powiedziała mi, że po prostu przestała coś do mnie czuć. Że spotkała kogoś, kto obudził w niej dawno uśpione emocje. Przyjechałem tutaj, bo nie mogłem znieść litościwych spojrzeń znajomych i ciągłych pytań rodziny. Szukałem ciszy.

Spojrzałam na niego z nowym zrozumieniem. Dwoje potwornie zranionych ludzi, którzy przypadkiem spotkali się na wietrznej plaży, tysiące kilometrów od swoich starych życiorysów.

Patrzył mi prosto w oczy

Zeszliśmy z plaży dopiero wtedy, gdy niebo zrobiło się zupełnie czarne, a wiatr zaczął przenikać przez nasze ubrania. Sylwester zaproponował, żebyśmy poszli do małej kawiarni przy promenadzie, która o tej porze roku wciąż była otwarta. Usiedliśmy przy małym, drewnianym stoliku w rogu sali. Wnętrze pachniało paloną kawą i gorącą czekoladą. Kiedy zsunęłam z głowy kaptur i zdjęłam szalik, Sylwester przyglądał mi się przez chwilę z łagodnym uśmiechem.

— Twój były partner był kompletnym ślepcem — powiedział nagle, a jego ton był absolutnie szczery. — Jesteś niezwykle interesującą kobietą. I masz w sobie mnóstwo ciepła. Nie pozwól nikomu wmówić sobie, że jest inaczej.

Poczułam, jak na moje policzki wypływa rumieniec, i to bynajmniej nie z powodu zmiany temperatury. Zdałam sobie sprawę z czegoś niezwykłego. Po raz pierwszy od wielu tygodni moje serce zaczęło bić mocniej, ale nie ze strachu czy bólu. To było przyjemne, lekkie drżenie. Rozmawialiśmy o wszystkim — o książkach, które lubimy, o marzeniach, o absurdalnych sytuacjach z naszej pracy. Śmiałam się. Naprawdę się śmiałam, aż bolał mnie brzuch, a łzy napływały mi do oczu.

Sylwester słuchał z uwagą każdego mojego słowa. Patrzył mi prosto w oczy, nie odwracał wzroku, nie sprawdzał telefonu. Czułam się zauważona. Czułam się ważna. Z każdą minutą tej rozmowy gruzy, w które zamieniło się moje poczucie własnej wartości, zaczynały układać się w zupełnie nowe fundamenty.

Moje serce przestało krwawić

Rozstaliśmy się przed domem Luizy i Tobiasza. Wymieniliśmy się numerami telefonów, a Sylwester zapytał, czy miałabym ochotę pokazać mu jutro latarnię morską na klifie. Zgodziłam się bez wahania.

Kiedy weszłam do przedpokoju, w domu było cicho. Moi gospodarze z pewnością już spali. Ściągnęłam buty i cicho przeszłam do łazienki. Stanęłam przed lustrem i spojrzałam na swoje odbicie. Nie widziałam już szarej, zmęczonej kobiety, która uwierzyła w brutalne słowa człowieka pozbawionego empatii. Widziałam kogoś, kto potrafi się śmiać, kto potrafi współodczuwać i kto wciąż ma w sobie ogromne pokłady miłości.

Zrozumiałam, że ten wyjazd, choć miał być tylko ucieczką, okazał się najważniejszą podróżą w moim życiu. Odzyskałam coś, co bezpowrotnie uważałam za stracone – wiarę w samą siebie. I choć nie wiedziałam, jak potoczy się moja znajomość z Sylwestrem, wiedziałam jedno. Moje serce przestało krwawić, a ja byłam gotowa, by znów zacząć żyć.

Kasia, 32 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

