Od zawsze wierzyłam, że dom tworzy się z drobiazgów. Z zapachu świeżego chleba, z firanek poruszanych wiatrem i z kwiatów na balkonie. Dlatego tamtego wiosennego popołudnia stałam z rękami ubrudzonymi ziemią i czułam, że robię coś dobrego. Że dbam o co, o co naprawdę warto się zatroszczyć. Nawet jeśli Krzysztof patrzył na mnie tak, jakbym właśnie popełniała największą pomyłkę naszego małżeństwa.

Wracał później niż zwykle

Skrzynki ustawiłam równo wzdłuż balustrady. Czerwone i różowe pelargonie delikatnie opadały na boki, jakby chciały zajrzeć na podwórko. Byłam z siebie dumna. Balkon w naszym nowym mieszkaniu był mały, ale słoneczny. Widziałam go oczami wyobraźni już w dniu, gdy podpisywaliśmy umowę.

— Naprawdę musiałaś wydawać na to pieniądze? — Krzysztof oparł się o framugę drzwi balkonowych. — Przecież to tylko rośliny. Za miesiąc zwiędną.

Otrzepałam dłonie z ziemi i spojrzałam na niego.

— Nie zwiędną, jeśli się o nie zadba — odpowiedziałam spokojnie. — Chciałam, żeby było tu trochę koloru.

— Kolor nie spłaci kredytu — rzucił sucho.

Zignorowałam tę uwagę, choć zabolała. Od kiedy przeprowadziliśmy się do większego mieszkania, wszystko przeliczał na raty, koszty i „niepotrzebne wydatki”. Kiedyś potrafił przynieść mi bukiet bez okazji. Teraz marszczył brwi na widok kilku skrzynek z kwiatami. Wieczorem siedzieliśmy przy stole w kuchni. Patrzył w telefon, a ja zerkałam przez okno na balkon, jakby pelargonie miały mi dodać odwagi.

— Pamiętasz, jak mówiłeś, że w nowym miejscu zaczniemy od nowa? — zapytałam cicho.

— No i zaczęliśmy — odparł bez podnoszenia wzroku. — Mamy więcej przestrzeni.

— Przestrzeń to nie wszystko.

Westchnął ciężko.

— Marta, przesadzasz. To tylko balkon.

Właśnie. „To tylko balkon”. A jednak czułam, że chodzi o coś więcej. Od kilku tygodni był nieobecny. Wracał później niż zwykle, tłumaczył się dodatkowymi obowiązkami. Przestaliśmy rozmawiać o planach, o wakacjach, nawet o zwykłych sprawach dnia codziennego.

Chciałam mu uwierzyć

Następnego dnia podlewałam kwiaty, gdy usłyszałam, jak rozmawia przez telefon w salonie. Drzwi balkonowe były uchylone.

— Mówiłem ci, że ona się uparła — powiedział cicho, ale wyraźnie. — Ciągle coś zmienia. Jakby to miało coś naprawić.

Zamarłam. Mówił o mnie?

— Nie, jeszcze jej nie powiedziałem. Czekam na odpowiedni moment.

Serce zaczęło mi bić szybciej. O czym miał mi powiedzieć? Oparłam się o balustradę i poczułam, że ziemia pod nogami nie jest już tak stabilna jak kilka minut wcześniej. Kiedy wszedł na balkon, udawałam, że poprawiam liście.

— Z kim rozmawiałeś? — zapytałam, starając się brzmieć naturalnie.

— Z pracy — odpowiedział krótko.

Spojrzałam mu w oczy. Uciekł wzrokiem.

— Krzysztof, coś się dzieje?

— Nic takiego. Po prostu mam dużo na głowie.

Chciałam mu uwierzyć. Naprawdę chciałam. Ale w jego głosie było napięcie, którego wcześniej nie znałam. Jakby stał już jedną nogą poza naszym mieszkaniem. Tamtego wieczoru długo patrzyłam na pelargonie. Wydawały się kruche, a jednocześnie uparte. Rosły mimo wiatru i chłodniejszych nocy. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że to nie one były dla Krzysztofa problemem. One tylko przypominały mu o czymś, przed czym próbował uciec.

Świat jakby się zatrzymał

Następne dni upływały w dziwnej ciszy. Krzysztof wychodził wcześniej, wracał później. W mieszkaniu mijaliśmy się jak lokatorzy, którzy grzecznie ustępują sobie miejsca w korytarzu. Pelargonie zaczęły kwitnąć pełniej, jakby na przekór napięciu między nami. W sobotę zaproponowałam wspólne śniadanie na balkonie. Ustawiłam mały stolik, postawiłam dwa kubki kawy i talerz z kanapkami.

— Możemy chwilę posiedzieć razem? — zapytałam, gdy przechodził obok z laptopem.

Spojrzał na mnie niechętnie, ale usiadł. Przez chwilę milczeliśmy. Słychać było tylko odgłosy ulicy i brzęczenie owadów wokół kwiatów.

— Długo jeszcze będziesz się na mnie złościł za te skrzynki? — spróbowałam zażartować.

— Marta, to nie o skrzynki chodzi — odpowiedział w końcu.

Ostawiłam kubek.

— Więc o co?

Zawahał się. Patrzył na pelargonie, jakby to one miały za niego odpowiedzieć.

— O to, że ty ciągle coś urządzasz. Planujesz. Mówisz o przyszłości, jakby była pewna.

— Bo wierzę, że jest — odparłam zaskoczona. — Przecież po to wzięliśmy to mieszkanie.

Pokręcił głową.

— Właśnie. Wzięliśmy. A ja nie wiem, czy to była dobra decyzja.

Te słowa zawisły między nami ciężko.

— Chcesz powiedzieć, że żałujesz? — zapytałam cicho.

— Czuję się przytłoczony. Kredyt, nowe obowiązki… W pracy zaproponowali mi wyjazd do innego miasta. Awans. Lepsze pieniądze.

Zamarłam.

— Wyjazd? Na jak długo?

— Na stałe.

Świat jakby się zatrzymał. Balkon, który miał być naszym wspólnym miejscem, nagle stał się zbyt mały.

— I kiedy zamierzałeś mi o tym powiedzieć? — spytałam, czując narastający żal.

— Czekałem na odpowiedni moment.

— A ten moment to kiedy? Kiedy już spakujesz walizki?

Westchnął.

— Nie dramatyzuj.

— Nie dramatyzuję! — Podniosłam głos, pierwszy raz od dawna. — To nasze życie. Nasze mieszkanie. A ty mówisz o wyjeździe jak o zmianie trasy do pracy.

Wstał od stołu.

— Nie rozumiesz. To szansa, której mogę już nie dostać.

— A ja? — zapytałam. — Gdzie w tym wszystkim jestem ja?

Milczał. I to milczenie bolało najbardziej.

Chodziło o nas

Wrócił do środka, zostawiając mnie samą na balkonie. Patrzyłam na kwiaty, które tak bardzo mu przeszkadzały. Nagle zrozumiałam, że nie chodziło o pieniądze ani o estetykę. Pelargonie były symbolem zakorzenienia. Planów, które miały trwać. A on nie był pewien, czy chce się zakorzenić właśnie tutaj. Ze mną. Wieczorem spróbowałam jeszcze raz.

— Jeśli to taki awans, możemy pojechać razem — powiedziałam spokojniej. Znajdę pracę gdzie indziej. Damy radę.

Spojrzał na mnie z czymś w rodzaju współczucia.

— Nie wiem, czy chcę, żebyś jechała.

Poczułam, jak robi mi się zimno.

— Co to znaczy?

— Potrzebuję przestrzeni, Marta. Czasu, żeby zrozumieć, czego naprawdę chcę.

Te słowa były jak zamknięcie drzwi. Już nie chodziło o nowe miasto. Chodziło o nas. Tamtej nocy długo nie mogłam zasnąć. Leżał obok, ale miałam wrażenie, że dzieli nas kilka kilometrów. Zrozumiałam, że walczę nie o balkon ani o mieszkanie, lecz o małżeństwo, które zaczęło się chwiać. A pelargonie? Stały spokojnie w świetle latarni, jakby nie przejmowały się ludzkimi dylematami. Może były silniejsze niż my.

Właśnie na to czekał

Decyzja zapadła szybciej, niż się spodziewałam. Dwa dni po naszej rozmowie Krzysztof wrócił wcześniej z pracy. Postawił torbę przy drzwiach i długo stał w przedpokoju, jakby nie wiedział, od czego zacząć.

— Przyjąłem tę propozycję — powiedział w końcu.

Siedziałam wtedy przy stole i przeglądałam ogłoszenia o pracy w jego nowym mieście. Podniosłam wzrok.

— Kiedy wyjeżdżasz?

— Za tydzień.

Tydzień. Siedem dni na spakowanie wspólnego życia.

— A my? — zapytałam cicho.

Zacisnął usta.

— Nie chcę cię w to wciągać. To będzie wymagające. Nowe środowisko, długie godziny… Nie wiem, czy byłbym dobrym partnerem.

— A teraz jesteś? — wymsknęło mi się.

Zamilkł. W jego oczach zobaczyłam coś, czego wcześniej nie chciałam dostrzec — ulgę. Jakby ta decyzja już w nim dojrzała, a teraz tylko ją wypowiadał.

— Może zbyt szybko wszystko poukładaliśmy — powiedział po chwili. — Mieszkanie, kredyt, plany. A ja… ja nie byłem gotowy.

Wtedy zrozumiałam, że to nie balkon go przytłaczał. Nie skrzynki z pelargoniami. Tylko świadomość, że zapuszczamy korzenie. A on wolał jeszcze sprawdzać, co jest dalej. Nie płakałam. Ku własnemu zaskoczeniu byłam spokojna.

— W takim razie nie będę cię zatrzymywać — odpowiedziałam. — Ale nie chcę też żyć w zawieszeniu.

Skinął głową. Jakby właśnie na to czekał.

Jestem gotowa zapuścić korzenie

Ostatni tydzień minął w uprzejmej ciszy. Spakował swoje rzeczy, zostawiając połowę szafy pustą. W dniu wyjazdu wyszedł na balkon. Stałam obok niego.

— Dbaj o nie — powiedział, wskazując na pelargonie.

Uśmiechnęłam się lekko.

— Zawsze dbałam.

Spojrzał na mnie tak, jakby chciał coś jeszcze dodać, ale słowa nie przyszły. Po chwili wziął torbę i zamknął za sobą drzwi. Kiedy jego kroki ucichły na klatce schodowej, usiadłam na krześle przy małym stoliku. Było cicho. Inaczej niż wcześniej — nie ciężko, lecz czysto. Jakby powietrze wreszcie przestało drżeć od niedopowiedzeń. Przez pierwsze dni chodziłam po mieszkaniu jak gość. Każdy kąt przypominał wspólne decyzje. Ale z każdym kolejnym porankiem czułam, że to miejsce może być naprawdę moje. Nie „nasze”, nie „tymczasowe”. Moje.

Któregoś popołudnia zadzwoniła sąsiadka z naprzeciwka.

— Piękne ma pani te kwiaty — powiedziała z uśmiechem. — Od razu weselej na całym podwórku.

Podziękowałam. To był drobiazg, a jednak poczułam dumę. Nie z tego, że mam ładny balkon. Z tego, że nie zrezygnowałam z czegoś tylko dlatego, że komuś wydawało się to zbędne. Po miesiącu podpisałam aneks do umowy kredytowej. Sama. To było trudne, ale możliwe. Znalazłam dodatkowe zlecenia, poukładałam budżet. Wieczorami siadałam na balkonie z herbatą i patrzyłam, jak pelargonie rozrastają się coraz śmielej.

Krzysztof zadzwonił raz. Pytał, jak sobie radzę.

— Dobrze — odpowiedziałam zgodnie z prawdą.

— Może kiedyś… — zaczął.

— Życzę ci, żebyś znalazł to, czego szukasz — przerwałam łagodnie. — Ja już znalazłam.

Po tej rozmowie poczułam, że coś się definitywnie domknęło. Nie było wielkiej kłótni ani dramatycznych scen. Było rozstanie dwóch osób, które chciały od życia czegoś innego. Dziś, gdy podlewam kwiaty, myślę o tym, jak bardzo bałam się tamtej rozmowy na balkonie. A przecież to ona pozwoliła mi zobaczyć prawdę. Pelargonie nie były problemem. Były dowodem, że jestem gotowa zapuścić korzenie. I w końcu zrobiłam to sama.

Marta, 34 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

