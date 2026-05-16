Ostatnie tygodnie w biurze wyciągnęły ze mnie resztki energii. Zbliżały się Zielone Świątki, a ja marzyłam tylko o tym, by zaszyć się w cichym miejscu, z dala od dzwoniących telefonów, niekończących się maili i stresu. Mój mąż, Tomasz, zaproponował wyjazd do jego rodzinnego domu na wsi. Jego matka, Krystyna, dzwoniła kilka dni wcześniej, gorąco zapraszając nas na weekend. W jej głosie słychać było niespotykaną serdeczność, co powinno było wzbudzić moje podejrzenia, ale byłam zbyt zmęczona, by analizować ukryte motywy.

Wyobrażałam sobie długie spacery po łąkach, czytanie książki na tarasie i powolne, leniwe poranki. Spakowałam walizkę z lekkim sercem, wrzucając do niej głównie wygodne dresy i luźne swetry. Droga minęła nam zaskakująco szybko. Kiedy zajechaliśmy pod dom teściowej, ogród tonął w wiosennych kwiatach, a powietrze pachniało bzami i świeżo skoszoną trawą. Z bagażnika wyjęłam torbę, uśmiechając się do własnych myśli.

– Zobacz, jak tu pięknie, Monika. Czuć wiosnę na całego – powiedział Tomasz, spoglądając z zachwytem na ogród.

– Naprawdę, jest jak z obrazka – odparłam z uśmiechem, próbując poczuć namiastkę odpoczynku.

Tomasz objął mnie ramieniem, szepcząc:

– Wreszcie sobie odpoczniemy.

Krystyna wyszła nam na spotkanie, rozkładając szeroko ramiona. Uściskała syna, po czym zwróciła się do mnie z promiennym, choć nieco napiętym uśmiechem.

– Dobrze, że już jesteście – powiedziała, odbierając ode mnie płaszcz. – Zostawcie rzeczy w przedpokoju. Moniko, kochanie, wejdź od razu do kuchni, dobrze? Zaraz zjeżdża się reszta rodziny, a ja jestem w zupełnym proszku.

– To już? Ledwo weszliśmy... – zaczęłam niepewnie.

– Kochana, nawet nie wiesz, ile jeszcze zostało do zrobienia – rzuciła Krystyna, lekko przewracając oczami. – Tomasz, zaniosłeś już walizki? Monika, chodź, pokażę ci, gdzie co leży.

Zanim zdążyłam odpowiedzieć, Tomasz już znikał na schodach z naszymi walizkami, rzucając przez ramię:

– Muszę wziąć szybki prysznic! Zaraz wracam!

Zostałam sama w korytarzu, czując, jak mój wyczekiwany relaks zaczyna rozpływać się w powietrzu. Posłusznie skierowałam kroki do kuchni, gdzie na blatach piętrzyły się stosy nieobranych warzyw, mięsa czekającego na przyprawienie i misek pełnych składników na sałatki.

Fartuch zamiast książki

Krystyna wpadła za mną jak burza. Wcisnęła mi w dłonie kwiecisty fartuch, którego wiązania były już mocno postrzępione od częstego używania.

– Słuchaj, trzeba obrać te ziemniaki, pokroić warzywa do sałatki jarzynowej i zająć się pieczenią – komenderowała, wskazując palcem kolejne strefy chaosu na blatach. – Ja muszę iść się przebrać, bo zaraz będą wujkowie i ciocie. Wiesz, jak to jest, nie mogę przyjmować gości w takim stroju.

– Ale... myślałam, że wszystko już przygotowane – wydukałam, patrząc na górę pracy, która wymagała przynajmniej trzech godzin stania przy kuchni.

– Och, przestań, przecież nie będę wszystkiego robić sama, mam swoje lata – odparła z pretensją w głosie. – Zresztą, młoda jesteś, szybko ci pójdzie. Jak skończysz obierać, wstaw wodę, a potem zajmij się nakrywaniem do stołu w dużym pokoju. Będzie nas dwadzieścia osób.

– Dwadzieścia? – powtórzyłam z niedowierzaniem. – To naprawdę tyle osób?

– Tak, cała rodzina i jeszcze Ania z mężem. Ty się nie martw, dasz radę – rzuciła Krystyna, już wychodząc z kuchni. – Ja tylko na chwilę, zaraz wracam!

Zrezygnowana westchnęłam, zawiązałam fartuch i chwyciłam za obieraczkę do ziemniaków. Moje marzenia o książce na tarasie właśnie umarły ostatecznie. Przez kolejne godziny nie wyszłam z kuchni ani na moment. Powietrze stało się gęste i gorące od pary unoszącej się nad garnkami. Z piekarnika buchał żar, a moje nogi zaczynały boleć od stania na twardych płytkach. Z salonu dochodziły już radosne powitania. Gwar rozmów, śmiechy i okrzyki dzieci mieszały się z sykiem gotującej się wody. Tomasz zajrzał do mnie tylko raz.

– Pięknie pachnie – rzucił, podjadając kawałek rzodkiewki z deski. – Wychodzisz do nas? Wujek Marek opowiada świetne historie z młodości.

– Nie widzisz, że mam pełne ręce roboty? Twoja matka zostawiła mnie tu samą ze wszystkim.

– Daj spokój, nie denerwuj się, przecież to tylko obiad. Zaraz zjemy i będziesz miała spokój – powiedział lekko, po czym wrócił do salonu, zamykając za sobą drzwi, by zapachy nie przedostawały się do gości.

W międzyczasie do kuchni wpadła teściowa, zerkając na zegarek.

– Monika, nie zapomnij jeszcze dorobić sosu do pieczeni! I włóż chleb do koszyka, bo zapomniałam. Ach, i przynieś jeszcze kilka filiżanek z kredensu. Za chwilę przyjdzie ciotka Halina, ona zawsze pije kawę w tej wąskiej, białej filiżance. Wiesz, którą mam na myśli?

– Postaram się wszystko znaleźć – odpowiedziałam, ledwo nadążając z notowaniem w głowie kolejnych poleceń.

Kelnerka na własnym urlopie

Kiedy wreszcie wszystko było gotowe, nadszedł czas serwowania. Zamiast usiąść przy stole z resztą rodziny, biegałam między kuchnią a jadalnią. Nosiłam ciężkie wazy z zupą, półmiski z mięsem, wymieniałam talerze. Nikt nie pomyślał, by mi pomóc. Wszyscy byli zbyt zajęci rozmową, jedzeniem i chwaleniem wyśmienitego smaku potraw.

– Krystyno, ta pieczeń jest wybitna! – zachwycała się ciotka Halina, nabierając kolejną porcję.

– Dziękuję, starałam się – odpowiedziała moja teściowa, uśmiechając się skromnie. Nawet nie zająknęła się, że to ja stałam nad nią przez ostatnie godziny, pilnując temperatury i podlewając sosem.

– Monika, podasz jeszcze trochę tej sałatki? – zawołał wujek Marek przez pół pokoju. – Wspaniała! Sam bym sobie nałożył, ale ledwo sięgnę przez ten tłum.

– Już podaję – odpowiedziałam, próbując nie przewrócić oczami.

Zacisnęłam zęby, zbierając brudne naczynia po pierwszym daniu. Dzieci kuzynostwa biegały wokół stołu, jedno z nich potrąciło szklankę z sokiem pomarańczowym. Czerwona plama zaczęła rozlewać się po białym obrusie.

– Ojej, Moniczko, przynieś szybko jakąś ścierkę! – zawołała Krystyna z drugiego końca stołu, nawet nie podnosząc się z krzesła. – I zetrzyj to z podłogi, żeby nikt się nie poślizgnął.

– Czy ktoś mógłby mi pomóc? – zapytałam bez większej nadziei, spoglądając na Tomasza.

– Ja... zaraz wrócę, muszę coś sprawdzić u wujka – wymamrotał i zniknął za drzwiami.

Zamiast odpoczywać, spędziłam resztę popołudnia na usługiwaniu. Podawałam kawę, kroiłam ciasto, wycierałam rozlane napoje i zbierałam okruchy. Moje eleganckie ubranie było już dawno pogniecione i poplamione, a włosy przesiąkły zapachem smażonej cebuli. Czułam się jak wynajęty personel, z tą różnicą, że nikt mi za to nie płacił, a na dodatek oczekiwano ode mnie uśmiechu i wdzięczności za to, że mogę tu być.

– Monika, a dorzucisz jeszcze cukru do tej kawy? Halina zawsze pije bardzo słodką – rzuciła Krystyna.

– Tak, już dosypuję – odpowiedziałam, ledwo powstrzymując westchnienie.

– A ciasto pokroisz na mniejsze porcje? Ktoś jeszcze się skusi – dodała ciotka.

– Oczywiście, zaraz to zrobię – potwierdziłam automatycznie.

Moment prawdy

Zbliżał się wieczór. Goście powoli przenieśli się na zadaszony taras, by tam kontynuować rozmowy przy herbacie. Postanowiłam w końcu usiąść na chwilę. Zaniosłam ostatnią partię brudnych talerzy do kuchni i skierowałam się do spiżarni, żeby odłożyć zapasowe sztućce. Przechodząc przez ciemny korytarz, usłyszałam głosy dobiegające zza uchylonych drzwi werandy. To była Krystyna i dwie jej siostry.

– No, Krysia, muszę przyznać, że świetnie to wszystko zorganizowałaś. Zawsze się tak denerwowałaś tymi zjazdami – mówiła jedna z ciotek.

– Bo w końcu poszłam po rozum do głowy – odparła teściowa ze śmiechem, który zabrzmiał wyjątkowo chłodno. – Zaprosiłam Monikę z Tomkiem specjalnie na ten weekend. Przecież nie będę sama stać przy garach i usługiwać całemu towarzystwu. Ja już swoje w życiu odpracowałam.

– Oj dobrze, że masz na stare lata taką pomoc – odparła druga ciotka, ściszając nieco głos.

– Młodzi są, siłę mają. Niech pracują. Przynajmniej mogłam sobie z wami w spokoju posiedzieć i poplotkować, zamiast biegać z talerzami. Zresztą, Monika i tak niewiele w domu robi, to jej nie zaszkodzi trochę prawdziwej pracy.

Zamarłam. Słowa teściowej uderzyły we mnie z ogromną siłą. Nie zaprosiła nas, żebyśmy spędzili razem czas. Nie zależało jej na budowaniu relacji ani na naszym odpoczynku. Od samego początku miałam być tylko darmową służącą, trybikiem w jej idealnie zaplanowanej machinie, dzięki której mogła błyszczeć przed rodziną jako wspaniała gospodyni, nie brudząc sobie przy tym rąk.

Góra naczyń i samotność

Wycofałam się cicho do kuchni, nie chcąc, by mnie zauważyły. Łzy bezsilności i gniewu cisnęły mi się do oczu, ale nie pozwoliłam im popłynąć. Rozejrzałam się po pomieszczeniu. Blaty były klejące, zlew pękał w szwach od brudnych garnków, patelni i stert talerzy, a na podłodze walały się resztki jedzenia. Zmywarka działała już na pełnych obrotach, ale to była zaledwie kropla w morzu potrzeb.

Z salonu dobiegał śmiech Tomasza. Bawił się w najlepsze, zupełnie nieświadomy tego, przez co przechodziłam. Mogłam tam pójść, zrobić awanturę, wygarnąć teściowej wszystko przy całej rodzinie. Mogłam rzucić fartuchem i po prostu wyjść. Ale byłam zbyt wyczerpana – fizycznie i psychicznie. Wiedziałam, że to by tylko wywołało skandal, w którym to ja zostałabym przedstawiona jako histeryczka, która nie potrafi pomóc starszej osobie.

Odkręciłam kran. Ciepła woda zaczęła napełniać zlew. Wzięłam do ręki gąbkę i zaczęłam szorować pierwszy garnek z zaschniętymi resztkami pieczeni. Ruchy miałam mechaniczne. Każde pociągnięcie gąbką było jak zmywanie z siebie złudzeń, które miałam wobec tej rodziny. Słuchałam odległych odgłosów zabawy, czując potężną, miażdżącą samotność. Zrozumiałam wtedy, że pewnych granic nie da się już przesunąć z powrotem. Mój wyczekiwany odpoczynek zamienił się w lekcję, której nigdy nie zapomnę.

Monika, 40 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: