Myślałam, że największym problemem tego popołudnia będzie przypalona papryka i wieczne narzekanie mojej teściowej na to, jak prowadzę dom. Kiedy oskarżyła mnie przy wszystkich o romans z sąsiadem, czułam potężny wstyd, choć byłam całkowicie niewinna. Nie wiedziałam jeszcze, że prawdziwy dramat rozgrywa się tuż za moimi plecami, a ten pozornie idealny majowy dzień zburzy całe moje dotychczasowe życie w zaledwie kilka minut.

To miał być spokojny weekend

Długi weekend majowy zawsze kojarzył mi się z beztroską, zapachem dymu unoszącym się nad trawnikami i pierwszymi naprawdę ciepłymi promieniami słońca. Od dwóch lat mieszkaliśmy w nowym domu na przedmieściach. To było nasze wymarzone gniazdko. Maks obiecywał mi, że tutaj wreszcie odetchniemy od miejskiego zgiełku i stworzymy prawdziwy dom otwarty dla przyjaciół.

Tego dnia od rana krzątałam się po kuchni. Postanowiliśmy zorganizować otwarcie sezonu w naszym ogrodzie. Lista gości nie była długa, zaprosiliśmy tylko teściów oraz naszych najbliższych sąsiadów zza płotu – Wojtka i Izę. Zależało mi, żeby wszystko wypadło perfekcyjnie. Teresa, matka mojego męża, słynęła z tego, że potrafiła znaleźć skazę na najczystszym krysztale. Wiedziałam, że będzie bacznie obserwować każdy mój ruch, oceniać czystość obrusu na tarasie i sprawdzać, czy trawnik jest równo przycięty.

Przygotowałam mnóstwo jedzenia. Były tradycyjne karkówki, różne sałatki, a także dzbanki domowej lemoniady z miętą i cytryną. Pamiętałam jednak o jednym ważnym detalu. Wojtek, nasz sąsiad, od dłuższego czasu nie jadł mięsa. Ponieważ zawsze był dla nas życzliwy – zimą pomagał nam odśnieżać podjazd, a wiosną pożyczał narzędzia ogrodowe – postanowiłam przygotować coś specjalnie dla niego. Zrobiłam kolorowe szaszłyki z cukinii, papryki, pieczarek i wędzonego tofu, marynowane w ziołach prowansalskich. Wydawało mi się to zwykłym, ludzkim gestem gościnności. Nie miałam pojęcia, jak ogromną lawinę zdarzeń uruchomi ten niepozorny posiłek.

Atmosfera wydawała się napięta

Goście zaczęli schodzić się punktualnie o piętnastej. Teściowa wkroczyła na nasz taras z miną generała przeprowadzającego inspekcję. Od razu skrytykowała kolor moich bratków w donicach i głośno westchnęła na widok papierowych serwetek, twierdząc, że przy takich okazjach powinno używać się materiałowych. Maks tylko uśmiechał się nerwowo i próbował zmieniać temat, jak zawsze unikając konfrontacji ze swoją matką.

Chwilę później przez furtkę przeszli Iza i Wojtek. Sąsiad uśmiechał się szeroko, niosąc wielką miskę sałatki z granatem, którą przygotowali. Iza natomiast wyglądała nieco inaczej niż zwykle. Zawsze uważałam ją za piękną kobietę, ale tego dnia była wyjątkowo wystrojona. Miała na sobie elegancką sukienkę, idealny makijaż i czuć było od niej drogie perfumy, których zapach od razu zdominował powietrze na tarasie. Wydawała się jednak dziwnie nieobecna, jej wzrok nieustannie uciekał gdzieś w dal, a w dłoni kurczowo ściskała telefon komórkowy.

Zasiedliśmy do stołu. Atmosfera od początku była dziwna. Maks biegał wokół grilla, co chwilę dorzucając węgiel, choć wcale nie było to konieczne. Zachowywał się tak, jakby chciał za wszelką cenę uniknąć dłuższego siedzenia przy stole. Rozmowa toczyła się wokół pogody, cen w sklepach ogrodniczych i planów na wakacje, ale czułam podskórnie, że coś wisi w powietrzu.

Zrobiła aferę o kilka kawałków cukinii

Kiedy jedzenie było wreszcie gotowe, zaczęłam roznosić talerze. Podałam teściowej najlepiej wypieczony kawałek karkówki, zgodnie z jej upodobaniami. Następnie podeszłam do Wojtka.

– Proszę bardzo, a to specjalnie dla ciebie – powiedziałam z uśmiechem, kładąc przed nim talerz z dymiącymi kolorowymi szaszłykami warzywnymi. – Pamiętałam, że nie jesz mięsa, więc zrobiłam osobną porcję. Mam nadzieję, że marynata będzie ci smakować.

Wojtek rozpromienił się i podziękował mi bardzo serdecznie, doceniając mój wysiłek. Właśnie wtedy usłyszałam głośne, wręcz teatralne prychnięcie.

– Proszę, proszę – odezwała się teściowa, mrużąc oczy i patrząc na mnie z nieukrywaną satysfakcją. – Z jaką niesamowitą troską dbasz o cudzego męża. Szkoda, że dla własnego nie jesteś taka staranna na co dzień.

Zamarłam z półmiskiem w dłoniach. Zrobiło się zupełnie cicho. Słyszałam tylko trzask piekącego się na ruszcie jedzenia.

– Słucham? – zapytałam w szoku. – Przecież to tylko szaszłyki warzywne. Wojtek jest naszym gościem...

– Ta, gościem! – przerwała mi nagle teściowa, podnosząc głos. – Ja mam oczy otwarte. Widzę, jak na niego patrzysz. Od dawna obserwuję, co się tutaj dzieje. Mój biedny syn ciężko pracuje na ten dom, a ty sąsiadowi dogadzasz! Kto wie, co wy tu robicie, kiedy myślicie, że nikt nie patrzy!

Poczułam, jak krew uderza mi do głowy. Byłam w szoku. Oskarżenie o romans było tak absurdalne i pozbawione jakichkolwiek podstaw, że przez chwilę zabrakło mi tchu. Spojrzałam na Wojtka, który zrobił się purpurowy ze wstydu i nerwowo przełykał ślinę. Spojrzałam na Izę, oczekując, że stanie w obronie swojego męża i naszej relacji sąsiedzkiej. Ale Iza siedziała w milczeniu, z twarzą pozbawioną wyrazu, patrząc w swój talerz.

Mój mąż zachowywał się jeszcze dziwniej

Rozpaczliwie przeniosłam wzrok na Maksa. Oczekiwałam, że mój mąż natychmiast stanowczo zareaguje. Że powie swojej matce, by przestała opowiadać bzdury, że stanie w mojej obronie i uratuje tę żenującą sytuację.

– Mamo, daj spokój, to przecież tylko warzywa... – wydukał Maks, wpatrując się w swoje buty.

Jego głos był cichy, wręcz piskliwy. Nie patrzył na mnie. Był dziwnie blady, a na jego czole perliły się krople potu.

– Zawsze byłeś ślepy! – kontynuowała teściowa, nakręcając się coraz bardziej. – Matka ci dobrze radzi, miej oczy dookoła głowy!

– Przestań! – byłam skołowana, ale i wściekła. – To nieprawda! O czym ty w ogóle mówisz, mamo? Jak możesz mnie tak obrażać przy naszym stole?

Chciałam powiedzieć coś jeszcze, ale Maks nagle wstał.

– Pójdę po więcej lodu do lemoniady, a Iza... Iza, mówiłaś, że chciałaś zobaczyć ten nowy układ szafek w kuchni, prawda? – wyrzucił z siebie na jednym wydechu, zachowując się zupełnie irracjonalnie w obliczu trwającej awantury.

Iza natychmiast poderwała się z krzesła, jakby tylko czekała na ten sygnał.

– Tak, chętnie skorzystam przy okazji z toalety – rzuciła szybko i pospiesznym krokiem ruszyła w stronę drzwi balkonowych prowadzących do salonu. Maks podążył tuż za nią.

Zostałam na tarasie sama z purpurowym Wojtkiem i naburmuszoną teściową, która uważała, że właśnie obnażyła największą prawdę stulecia. Sytuacja była tak absurdalna, że nie wiedziałam, co ze sobą zrobić.

Natknęłam się na to przypadkiem

Po kilku minutach milczenia i ignorowania morderczego wzroku teściowej, poczułam, że muszę ochłonąć. Maks i Iza nie wracali. Chciałam też przynieść z lodówki sos czosnkowy, o którym w tych nerwach zapomniałam. Odeszłam od stołu i weszłam do domu.

W salonie było cicho. Podeszłam do drzwi prowadzących do kuchni. Były lekko uchylone. Miałam już nacisnąć klamkę, kiedy usłyszałam gorączkowe szepty. Zamarłam w bezruchu, instynktownie wstrzymując oddech.

– Co ty robisz, Iza? – usłyszałam głos mojego męża. Był pełen paniki i desperacji. – Moja matka robi na zewnątrz cyrk, wymyśla jakieś zdrady i romanse, a ty mi wysyłasz wiadomości pod stołem?! Chcesz, żeby wszyscy usłyszeli wibracje?

– Maks, ja już tak nie mogę! – głos Izy łamał się, brzmiał jak płacz. – Ukrywamy się od jesieni. Obiecałeś, że po nowym roku jej powiesz! A teraz patrzę, jak ona przynosi mojemu mężowi jedzenie, jak odgrywacie to idealne małżeństwo... Nie zniosę tego dłużej.

– Uspokój się. Proszę cię. Ktoś wejdzie. Musimy udawać jeszcze tylko przez chwilę. Załatwię to, obiecuję. Tylko nie teraz, nie przy mojej matce!

Świat zawirował. Moje nogi zwiotczały, musiałam oprzeć się dłonią o ścianę przedpokoju, żeby nie upaść. Szum w uszach był tak silny, że zagłuszał moje własne myśli. Maks i Iza. Mój mąż i żona mojego sąsiada. Od jesieni. Spotykali się za moimi plecami, podczas gdy ja organizowałam sąsiedzkie spotkania, pożyczałam jej przepisy na ciasta i cieszyłam się z naszej wspaniałej relacji.

A zaledwie dziesięć minut wcześniej moja teściowa oskarżyła mnie, że to ja oszukuję męża, bo podałam Wojtkowi kilka upieczonych warzyw.

Nie mogłam tego tak zostawić

Nie wiem, skąd wzięłam w sobie siłę, ale zamiast wybuchnąć płaczem, poczułam ogarniający mnie lodowaty spokój. To był ten rodzaj gniewu, który nie krzyczy, ale niszczy wszystko na swojej drodze. Odwróciłam się na pięcie i bezszelestnie wróciłam na taras.

Usiadłam na swoim miejscu. Teściowa wciąż miała zadowoloną minę, uważając, że wygrała to starcie. Wojtek bawił się widelcem, wyraźnie pragnąc zapaść się pod ziemię. Po chwili na taras wrócili Maks z Izą. Maks niósł miskę z lodem, a Iza miała poprawiony makijaż, choć jej oczy nadal były lekko zaczerwienione. Usiedli obok siebie, unikając mojego wzroku.

– I jak lód, Maks? Udało się znaleźć? – zapytałam tonem, który zabrzmiał obco nawet dla mnie. Był ostry jak brzytwa.

– T-tak, jasne – zająknął się mój mąż, próbując nałożyć sobie sałatkę.

Spojrzałam prosto na moją teściową.

– Wiesz co, mamo? – zaczęłam powoli, upewniając się, że każde słowo wybrzmi głośno i wyraźnie w majowym powietrzu. – Miałaś rację. Ktoś w tym ogrodzie kogoś zdradza. Ktoś oszukuje współmałżonka i udaje, że wszystko jest w porządku. Masz doskonały instynkt, muszę ci to przyznać.

Teściowa uśmiechnęła się triumfalnie, gotowa znowu mnie zaatakować.

– A nie mówiłam?! Wiedziałam, że się przyznasz...

– Ale pomyliłaś osoby – przerwałam jej stanowczo, nie podnosząc głosu, ale tonem nieznoszącym sprzeciwu. – To nie ja mam romans z Wojtkiem. To twój idealny, ciężko pracujący syn ma romans z żoną Wojtka. Od jesieni, jak przed chwilą usłyszałam w naszej kuchni.

Zapadła absolutna, martwa cisza. Była tak gęsta, że można by ją kroić nożem. Wojtek zamarł z uniesioną szklanką, po czym jego dłoń opadła, a lemoniada wylała się na obrus. Teściowa otworzyła usta, ale nie wydobył się z nich żaden dźwięk. Jej oczy wyglądały, jakby miały wyskoczyć z orbit.

Maks zbladł tak bardzo, że jego twarz przybrała odcień popiołu. Iza zakryła usta dłonią i odwróciła wzrok.

– Renata... co ty opowiadasz... – spróbował wykrztusić Maks, ale jego przerażenie było dla wszystkich najbardziej czytelnym dowodem.

– Przestań grać – odparłam, patrząc mu w oczy. – Słyszałam wszystko. Twoje obietnice, jej płacz. Gratuluję wam. Jesteście siebie warci.

Wojtek nagle wstał. Patrzył na Izę wzrokiem, w którym ból mieszał się z absolutnym niedowierzaniem.

– Iza... czy to prawda? – zapytał łamiącym się głosem.

Ona tylko spuściła głowę, a po jej policzku spłynęła łza. Nie musiała nic mówić. Ta odpowiedź wystarczyła za wszystko. Wojtek bez słowa odwrócił się i ruszył w stronę furtki, zostawiając ją samą.

Majówka skończyła się na zimno

Reszta tamtego dnia minęła jak senny koszmar, z którego nie mogłam się obudzić. Teściowa w końcu złożyła swoje rzeczy, po raz pierwszy w życiu nie mając nic do powiedzenia. Wyszła z naszego ogrodu szybkim krokiem, nie patrząc ani na mnie, ani na swojego syna. Iza wybiegła za Wojtkiem, choć z tego co widziałam przez płot, on nie zamierzał z nią rozmawiać.

Zostałam sama z Maksem wśród niedojedzonych sałatek, pełnych talerzy i topniejącego lodu w dzbanku. Nie krzyczałam. Nie było we mnie już na to siły. Kazałam mu tylko wejść do domu, spakować najpotrzebniejsze rzeczy i wynieść się z mojego życia jeszcze przed zachodem słońca. Nie protestował. Wiedział, że nie ma już nic do ugrania.

Dzisiaj mija pół roku od tamtej majówki. Mieszkam w naszym domu sama. Pozew rozwodowy jest w toku, a moja prawniczka zapewnia, że mamy wystarczające dowody na orzeczenie o jego winie. Z Wojtkiem czasami rozmawiamy przez płot. Oboje leczymy rany po ludziach, którym ufaliśmy najbardziej na świecie.

Tamten dzień zburzył mój świat, ale paradoksalnie jestem wdzięczna za to, jak się potoczył. Gdyby nie złośliwość mojej teściowej i jej irracjonalne oskarżenia o wegetariańskie szaszłyki, być może do dziś żyłabym w wielkim kłamstwie, podając lemoniadę ludziom, którzy z zimną krwią rujnowali moje życie.

Renata, 33 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

