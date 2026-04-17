Ten wyjazd miał być tylko tymczasowy, ale z każdym miesiącem czułam, że tracę cząstkę siebie. Wciąż czułam się potwornie samotna i nic nie mogłam poradzić. Na imprezę do znajomych poszłam tylko po to, żeby przestali mnie namawiać, choć w głębi duszy miałam ochotę uciec stamtąd już po pięciu minutach. Nie spodziewałam się, że w ciemnym zakątku cudzego ogrodu wydarzy się coś, co wywróci mój świat do góry nogami.

Bardzo się myliłam

Każdy dzień wyglądał niemal identycznie. Budziłam się, patrzyłam na pustą połowę łóżka, idealnie pościeloną i nienaruszoną od wielu miesięcy, a potem mechanicznie wstawałam, by zaparzyć kawę. Kiedyś poranki były naszym ulubionym czasem. Wstawaliśmy przed wszystkimi, siadaliśmy na balkonie z kubkami parującego napoju i planowaliśmy dzień. Teraz cisza w mieszkaniu niemal dzwoniła mi w uszach. Daniel wyjechał na roczną delegację dziesięć miesięcy temu. To była szansa, która trafia się raz w życiu, wspaniały projekt w innym kraju, który miał mu otworzyć wszystkie zawodowe drzwi. Sama go do tego zachęcałam, wierząc, że rok minie niepostrzeżenie.

Jak bardzo się myliłam. Odległość okazała się murem trudnym do przeskoczenia, a różnica stref czasowych sprawiała, że nasze rozmowy bywały rwane, pełne zakłóceń i zmęczenia. Tęskniłam za nim tak bardzo, że momentami zapominałam, jak to jest żyć tu i teraz. Zamiast cieszyć się codziennością, po prostu odliczałam dni w kalendarzu. Moje życie zamieniło się w wielką poczekalnię. Przestałam wychodzić z domu, jeśli nie wymagały tego ode mnie obowiązki zawodowe. Każde zaproszenie na kawę, spacer czy wspólny obiad odrzucałam, wymyślając coraz to nowsze wymówki. Moja przyjaciółka, Kamila, w końcu przejrzała moją strategię. Pewnego wtorku po prostu stanęła w moich drzwiach, zdeterminowana, by wyciągnąć mnie z tej bańki smutku.

— Musisz wyjść do ludzi — powiedziała stanowczo, opierając się o framugę drzwi. — Siedzisz w tych czterech ścianach i tylko czekasz na jego wiadomości. Zardzewiejesz tu.

— Nie mam ochoty na puste uśmiechy i udawanie, że świetnie się bawię — broniłam się, naciągając rękawy swetra.

— Proszę cię, w ten weekend robimy grilla u Tomka i Ani. Będą wszyscy nasi wspólni znajomi. Tylko radosna atmosfera, dobre jedzenie i my. Zrób to dla mnie. Po prostu przyjdź na dwie godziny. Jeśli poczujesz się źle, sama odwiozę cię do domu.

Zgodziłam się tylko po to, żeby dała mi spokój. W głębi duszy wiedziałam, że to zły pomysł. Bez Daniela czułam się w naszej grupie znajomych jak niepasujący element układanki. Byliśmy traktowani jako jedność, a ja, będąc tam sama, czułam się obnażona i bezbronna.

Zostałam sama

Sobotnie popołudnie powitało nas pięknym słońcem, co tylko potęgowało mój ponury nastrój. Ogród Tomka i Ani wyglądał wspaniale, przystrojony kolorowymi lampionami, z dużym stołem uginającym się od domowych sałatek i świeżych owoców. Z rusztu unosił się zapach pieczonych warzyw. Wszyscy wydawali się tacy szczęśliwi. Od samego początku czułam się nieswojo. Znajomi witali się ze mną serdecznie, ale w ich oczach widziałam to samo litościwe spojrzenie, które tak mnie irytowało. Pytali, co u Daniela, jak znosi zagraniczny klimat, czy odlicza już dni do powrotu. Odpowiadałam wyuczonymi formułkami, uśmiechając się blado.

Najgorsze jednak były te momenty, gdy nikt nie zwracał na mnie uwagi. Siedziałam na brzegu drewnianej ławki ze szklanką lemoniady w dłoni i obserwowałam innych. Tomek obejmował Anię w pasie, gdy ta poprawiała mu kołnierzyk. Inna para, Magda i Piotrek, przekomarzali się ze śmiechem o to, kto zje ostatni kawałek szarlotki. Każdy dotyk, każde spojrzenie pełne czułości między nimi przypominało mi o tym, czego mnie brakowało. Złapałam się na tym, że nie pamiętałam już dokładnie, jak brzmiał śmiech Daniela na żywo, bez metalicznego zniekształcenia głośnika w telefonie. Nie pamiętałam, jakie to uczucie, gdy jego dłoń splata się z moją.

Co więcej, Kamila, która miała być moim wsparciem tego wieczoru, zachowywała się dziwnie. Ciągle odchodziła na bok, nerwowo zerkając na ekran swojego telefonu. Kiedy próbowałam zagaić rozmowę, odpowiadała półsłówkami, jakby myślami była zupełnie gdzie indziej.

— Wszystko w porządku? — zapytałam w końcu, gdy po raz kolejny wyciągnęła aparat z kieszeni.

— Tak, jasne! — odpowiedziała odrobinę zbyt entuzjastycznie. — Po prostu czekam na ważną wiadomość z pracy. Przepraszam cię na chwilę.

Zostałam sama. Poczułam ogromną falę irytacji wymieszanej ze smutkiem. Miałam ochotę po prostu wstać, pożegnać się i uciec do swojego bezpiecznego, cichego mieszkania. Po co ja w ogóle dałam się na to namówić? Kamila ewidentnie zaprosiła mnie z poczucia obowiązku, a teraz nawet nie miała czasu, żeby dotrzymać mi towarzystwa.

Słowa zawisły w powietrzu

Czarę goryczy przelała niewinna uwaga jednego z kolegów. Siedzieliśmy w większym kółku, rozmowa toczyła się leniwie wokół planów urlopowych. Nagle ktoś rzucił żartem na temat samotnych wieczorów, a wzrok kilku osób instynktownie powędrował w moją stronę.

— No, ty to masz pewnie teraz mnóstwo czasu na czytanie książek — rzucił Tomek z uśmiechem, nie mając nic złego na myśli. — A tak w ogóle, to kiedy on dokładnie wraca? Bo pamiętam, że mówiliście coś o jesieni, ale potem ten kontrakt chyba mu przedłużyli?

Słowa zawisły w powietrzu. Serce podeszło mi do gardła. Kontrakt faktycznie mógł zostać przedłużony, o czym Daniel wspomniał mi kilka dni temu podczas jednej z naszych rozmów. Ta myśl spędzała mi sen z powiek, a teraz została wywleczona na środek imprezowego stołu.

— Jeszcze nie wiemy — odpowiedziałam cicho, starając się opanować drżenie głosu. — Zobaczymy, jak to się ułoży.

Poczułam, że łzy napływają mi do oczu. Nie chciałam płakać przy wszystkich. Nie chciałam zepsuć im tego pięknego popołudnia swoimi problemami. Szybko odstawiłam szklankę na stół i podniosłam się z miejsca.

— Przepraszam was, muszę iść na chwilę do łazienki — skłamałam gładko, wymuszając uśmiech.

Zamiast do domu, skierowałam się w stronę przeciwległego końca ogrodu. Znałam tę posesję doskonale. Na samym końcu, za rzędem starych jabłoni i gęstymi krzewami forsycji, znajdowała się stara drewniana huśtawka, z której rzadko ktoś korzystał. Światło lampionów tam nie docierało, a odgłosy rozmów i muzyki stawały się tylko cichym szumem.

Usiadłam na chłodnym drewnie, oparłam głowę o sznur i po prostu zamknęłam oczy. Pozwoliłam, by zablokowane emocje w końcu znalazły ujście. Płakałam bezgłośnie, wściekła na siebie, na Daniela, na jego firmę i na cały świat. Dlaczego to wszystko musiało być takie trudne? Chciałam tylko normalności. Chciałam znowu mieć obok kogoś, z kim mogłabym wrócić z takiej imprezy, narzekając po drodze na zbyt głośną muzykę.

Wspominałam nasz ostatni wieczór przed jego wylotem. Siedzieliśmy na podłodze w salonie, otoczeni na wpół spakowanymi walizkami. Obiecywał mi wtedy, że ten rok minie jak jeden dzień, że to inwestycja w naszą przyszłość.

— Wrócę szybciej, niż myślisz — mówił, gładząc mnie po włosach.

Z perspektywy czasu te słowa wydawały się pustym frazesem. Od tamtego momentu minęła cała wieczność, a ja czułam się tak, jakbyśmy oddalali się od siebie z każdym tygodniem.

Moje serce niemal przestało bić

Siedziałam w ciemności dobre kilkanaście minut, próbując uspokoić oddech. Wytarłam twarz wierzchem dłoni, wzięłam głęboki wdech zapachu kwitnącego ogrodu i postanowiłam, że czas wracać. Wrócę tam, powiem Kamili, że boli mnie głowa, i zamówię taksówkę. To był jedyny rozsądny plan. Zanim jednak zdążyłam wstać, usłyszałam delikatny szelest trawy za swoimi plecami. Ktoś nadchodził. Zapewne Kamila w końcu zauważyła moje zniknięcie i przyszła mnie szukać.

— Kamila, nic mi nie jest, po prostu potrzebowałam chwili — powiedziałam, nie odwracając się.

Brak odpowiedzi. Szelest stawał się coraz głośniejszy. Zanim zdążyłam zareagować, poczułam, jak czyjeś dłonie delikatnie zsuwają się na moją twarz, zasłaniając mi oczy. To nie były dłonie mojej przyjaciółki. Były duże, ciepłe i odrobinę szorstkie. Zamarłam. W pierwszej chwili pomyślałam, że to któryś z kolegów postanowił zrobić mi głupi żart, ale wtedy poczułam zapach. Mieszanka znajomych nut drewna cedrowego, świeżego powietrza i czegoś jeszcze, czegoś bardzo osobistego, co sprawiło, że moje serce niemal przestało bić.

— Zgadnij kto — usłyszałam szept tuż nad swoim uchem.

Głos był głęboki, znajomy w każdym calu i niesamowicie bliski. Nie brzmiał jak zniekształcony dźwięk z głośnika telefonu. Brzmiał prawdziwie. Złapałam za te dłonie, zdejmując je ze swoich oczu. Moje palce drżały tak bardzo, że ledwo byłam w stanie to zrobić. Odwróciłam się gwałtownie, mało nie spadając z huśtawki. W półmroku, zaledwie kilkanaście centymetrów ode mnie, stał on. W swojej ulubionej dżinsowej kurtce, z lekko zmierzwionymi włosami i tym uśmiechem, za którym tak bardzo tęskniłam.

— Przestań! — Byłam skołowana, przecierając oczy. — To nieprawda!

— Czyżby? — Daniel zaśmiał się cicho i przyciągnął mnie do siebie.

Jego ramiona oplotły mnie mocno. Wtuliłam twarz w jego ramię, wdychając jego zapach. To nie był sen. On naprawdę tu był. Łzy znowu popłynęły mi po policzkach, ale tym razem były to łzy czystego, niepohamowanego szczęścia. Trzymaliśmy się w uścisku przez długą chwilę. Nie potrafiłam wykrztusić z siebie żadnego sensownego zdania. Cały żal, całe poczucie osamotnienia, które towarzyszyło mi przez ostatnie miesiące, wyparowało w ułamku sekundy.

Pokiwałam głową

Kiedy w końcu zdołałam odsunąć się na odległość ramion, by spojrzeć mu w twarz, zza krzaków wyłoniła się Kamila, uśmiechając się szeroko.

— A nie mówiłam, że to będzie idealny wieczór? — zapytała, opierając ręce na biodrach.

— Ty o wszystkim wiedziałaś? — zapytałam, wciąż zszokowana, przenosząc wzrok z niej na Daniela.

— Wiedziała od miesiąca — odpowiedział za nią Daniel, trzymając mnie za rękę. — Musiałem mieć kogoś na miejscu, kto przypilnuje, żebyś pojawiła się dzisiaj na tym grillu. Przepraszam, że musieliśmy cię oszukiwać, ale chciałem zrobić ci niespodziankę.

Wszystko nagle zaczęło układać się w logiczną całość. Nalegania Kamili, jej dzisiejsze potajemne zerkanie w telefon, szeptane rozmowy. Nie ignorowała mnie. Ona po prostu koordynowała jego przyjazd, informując go, gdzie dokładnie jestem i kiedy może niepostrzeżenie wejść do ogrodu.

— Ale co ty tu robisz? — zapytałam w końcu, ściskając jego dłoń tak mocno, jakbym bała się, że zaraz znowu zniknie. — Przecież miałeś wrócić dopiero za dwa miesiące. Co z tym przedłużeniem kontraktu? Przecież o tym rozmawialiśmy!

Daniel spojrzał mi prosto w oczy, a jego wyraz twarzy spoważniał, choć uśmiech nadal błąkał się w kącikach jego ust.

— Nie przedłużyłem go — powiedział spokojnie. — Złożyłem wypowiedzenie z tego projektu. Wracam na stałe.

Słuchałam go, nie dowierzając własnym uszom.

— Jak to? Przecież to była praca twoich marzeń. Nie możesz tak po prostu zrezygnować ze wszystkiego.

— Moim marzeniem jest budowanie życia z tobą, a nie spędzanie go w hotelach na innym kontynencie – odpowiedział cicho. – Ale nie martw się, nie wracam z niczym. Pamiętasz tę firmę tutaj, w mieście, do której aplikowałem zanim wyjechałem? Tę, z której nikt się wtedy nie odezwał?

Pokiwałam głową

Doskonale to pamiętałam. Bardzo nam wtedy zależało na tamtej posadzie, ale po kilku tygodniach ciszy uznaliśmy to za przegraną sprawę i wtedy zapadła decyzja o jego wyjeździe na roczny kontrakt.

— Odezwali się trzy tygodnie temu — kontynuował Daniel, uśmiechając się szeroko. — Zupełnie znikąd. Stwierdzili, że obserwowali moje działania w obecnym projekcie i zaproponowali mi stanowisko głównego koordynatora. Tu, na miejscu. Bez delegacji, bez wyjazdów. Codziennie o siedemnastej będę w domu. Zgodziłem się natychmiast, załatwiłem wszystkie formalności i wsiadłem w pierwszy wolny lot.

Zaniemówiłam. Los, który przez ostatnie miesiące wydawał się tak bardzo mi nie sprzyjać, nagle podarował mi dokładnie to, o czym marzyłam. Wróciliśmy do reszty znajomych. Kiedy wyszliśmy z ciemności ogrodu w światło lampionów trzymając się za ręce, na twarzach wszystkich odmalowało się najpierw zdziwienie, a potem wybuchła prawdziwa burza radości. Okazało się, że Kamila nikomu innemu nie powiedziała o planie, więc niespodzianka była podwójna. Reszta wieczoru upłynęła w zupełnie innej atmosferze. Śmialiśmy się, jedliśmy i rozmawialiśmy do późnej nocy. Czułam się tak, jakby ktoś zdjął z moich barków ogromny ciężar. Znowu byłam częścią całości, ale tym razem wiedziałam, że to uczucie zostanie ze mną na dłużej.

Maja, 32 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

