Gotowanie od zawsze było dla mnie czymś więcej niż tylko zaspokajaniem podstawowych potrzeb. Krojenie, mieszanie, doprawianie to mój sposób na relaks i odcięcie się od zawodowych spraw. Mój mąż Adam uwielbia moje kulinarne eksperymenty. Zawsze powtarzał, że dzięki mnie poznał smaki, o których istnieniu wcześniej nie miał pojęcia.

Lubię dobre jedzenie

Dla nas dobre jedzenie to inwestycja w zdrowie i samopoczucie. Nie kupujemy gotowych dań, omijamy szerokim łukiem sztuczne dodatki. Wolę wydać więcej na dobrej jakości oliwę, prawdziwy ser dojrzewający czy świeże warzywa z lokalnego targu, niż oszczędzać na tym, co ląduje na naszych talerzach. Prowadzimy domowy budżet, mamy oszczędności, a nasze wydatki na jedzenie, choć spore, są całkowicie pod kontrolą.

Jednak dla matki Adama mój styl życia był czymś absolutnie niepojętym. Teściowa reprezentowała pokolenie i mentalność, w której jedzenie miało po prostu zapchać żołądek, a każda złotówka wydana na coś ponad absolutne minimum była traktowana jak zbrodnia przeciwko ludzkości.

Była osobą zadbaną, zawsze elegancko ubraną, z ładną fryzurą i dłońmi, które regularnie odwiedzały manikiurzystkę. Ceniła sobie luksus, ale w bardzo specyficzny, wybiórczy sposób. Luksus na ciele był wyznacznikiem statusu. Luksus na talerzu był przejawem głupoty.

Pamiętam doskonale popołudnie, które zapoczątkowało cichą wojnę między nami. Przygotowywałam kolację dla nas i dla teściowej, która wpadła z niezapowiedzianą wizytą. Na blacie w kuchni leżały zakupy z delikatesów. Robiłam sałatkę z rukoli, fig i szynki parmeńskiej. Teściowa weszła do kuchni pod pretekstem zaparzenia herbaty. Jej wzrok od razu padł na paragon, który nieopatrznie położyłam na stole.

Wypomniała mi zakupy

Zobaczyłam, jak jej brwi wędrują wysoko do góry. Przez chwilę wpatrywała się w wydruk z kasy fiskalnej, po czym powoli przeniosła wzrok na cienkie plasterki wędliny leżące na desce do krojenia.

– Ty naprawdę tyle za to zapłaciłaś? – zapytała. – Przecież to jest w cenie złota.

– To szynka długodojrzewająca, ma wspaniały smak i świetny skład – odpowiedziałam spokojnie, układając składniki na półmisku. – Wystarczy kilka plasterków, żeby całe danie nabrało charakteru.

– Zwykła szynka kanapkowa by nie wystarczyła? – Teściowa pokręciła głową z dezaprobatą. – Mój syn ciężko pracuje, a pieniądze uciekają wam przez żołądek. Kiedyś zrozumiesz, że takie fanaberie do niczego nie prowadzą. Oszczędzać trzeba umieć.

Zrobiło mi się przykro, ale ugryzłam się w język. Adam, który akurat wszedł do kuchni, wyczuł napięcie w powietrzu. Próbował obrócić całą sytuację w żart, chwaląc moje zdolności kulinarne, ale teściowa przez resztę wieczoru ostentacyjnie dłubała widelcem w sałatce, kręcąc nosem na każdy kęs.

Od tamtej pory jej uwagom nie było końca. Podczas każdej wizyty zaglądała do naszej lodówki pod byle pretekstem. Komentowała słoik suszonych pomidorów, oceniała markę kawy ziarnistej, a nawet pytała o cenę świeżych ziół w doniczkach. Czułam się w swoim własnym domu jak na ciągłym przesłuchaniu.

Poznałam prawdę

Sytuacja trwała kilka miesięcy. Mąż prosił, żebym ignorowała uwagi jego matki. Twierdził, że ona po prostu taka jest i nie potrafi zmienić swoich przyzwyczajeń. Starałam się być wyrozumiała, dopóki pewnego dnia nie poznałam prawdy, która całkowicie zmieniła moje spojrzenie na jej pouczające monologi.

Teściowa poprosiła mnie o pomoc w konfiguracji nowego smartfona. Umówiłyśmy się u niej w mieszkaniu. Siedziałam na kanapie, przenosząc dane ze starego urządzenia na nowe. W pewnym momencie poprosiła, żebym pomogła jej odzyskać hasło do aplikacji zakupowej, z której często korzystała.

Kiedy zalogowałam się na jej konto, na ekranie wyświetliła się historia ostatnich zamówień. Nie chciałam szpiegować, ale duże kwoty same rzuciły mi się w oczy. Z ciekawości, w ułamku sekundy, spojrzałam na listę kupionych produktów.

Krem do twarzy z ekstraktem z czarnej orchidei – kwota przekraczająca znacznie to, co ja wydaję na zakupy spożywcze przez dwa tygodnie. Flakon perfum, serum pod oczy na noc, wygładzająca maseczka. Zsumowane wydatki z zaledwie jednego miesiąca przyprawiły mnie o zawrót głowy.

Wydawała na kosmetyki

Podniosłam wzrok znad telefonu i spojrzałam na teściową. Właśnie poprawiała włosy przed lustrem, zadowolona ze swojego odbicia. Ona wcale nie była mistrzynią oszczędzania. Nie martwiła się o nasz domowy budżet ani o ciężką pracę swojego syna. Ona po prostu uważała, że jej przyjemności są w pełni uzasadnione i elitarne, podczas gdy moje pasje są bezwartościowe. Jej inwestowanie w wygląd było dla niej racjonalne. Moje inwestowanie w smak, relacje przy stole i zdrowie było według niej głupotą. Była klasyczną hipokrytką.

Przez kilka tygodni nosiłam tę wiedzę w sobie, zastanawiając się, jak i kiedy jej użyć. Nie chciałam wywoływać awantury, ale miałam dość bycia traktowaną jak nieodpowiedzialna dziewczynka. Okazja nadarzyła się w kolejną niedzielę, kiedy zaprosiliśmy teściową na obiad.

Ugotowałam krem z pieczonych białych warzyw, a na drugie danie przygotowałam domowy makaron z owocami morza. Kiedy przyniosłam półmiski na stół, teściowa zlustrowała je swoim chłodnym spojrzeniem.

– Owoce morza? – westchnęła. – Naprawdę nie szkoda wam pieniędzy na takie ekstrawagancje? To tylko jedzenie. Zjecie, strawicie i po wszystkim. Mogłaś zrobić zwykłego kurczaka, zjedlibyśmy ze smakiem, a w portfelu zostałoby na coś pożytecznego.

Pokonałam ją

Mąż westchnął, przygotowując się do obrony naszego menu, ale tym razem postanowiłam wziąć sprawy w swoje ręce. Usiadłam spokojnie naprzeciwko teściowej, spojrzałam jej prosto w oczy i uśmiechnęłam się.

– Masz rację, jedzenie to ulotna przyjemność – zaczęłam spokojnym, opanowanym tonem. – Ale dla nas to sposób na spędzanie czasu razem. Cieszy nas to. Każdy ma swoje priorytety i swoje małe luksusy, w które inwestuje, prawda?

– Ja inwestuję w rzeczy trwałe, a nie w wymysły na talerzu – odpowiedziała dumnie.

– Oczywiście – przytaknęłam, nie tracąc uśmiechu. – Na przykład krem z czarnej orchidei. Musi być niezwykle skuteczny, biorąc pod uwagę jego rynkową wartość. Albo perfumy, którymi zawsze tak pachniesz. Sprawdzałam z ciekawości, ile kosztują te marki. Nasz dzisiejszy obiad to zaledwie ułamek ceny twojego serum pod oczy.

Mąż spojrzał na mnie z szeroko otwartymi oczami, po czym przeniósł wzrok na swoją matkę. Twarz teściowej przybrała odcień jasnej czerwieni. Otworzyła usta, żeby coś powiedzieć, ale zamknęła je z powrotem. Szukała odpowiednich słów, jednak żaden argument o oszczędnościach nie miał już prawa bytu. Została przyłapana na podwójnych standardach, w dodatku we własnej grze.

Nie znalazła słów

– Zaglądałaś w moje rachunki? – wydusiła w końcu, starając się nadać swojemu głosowi ton oburzenia, choć brzmiała bardziej jak zdezorientowana osoba.

– Nie zaglądałam w rachunki, po prostu pomogłam ci z telefonem, tak jak prosiłaś – odpowiedziałam. – Nie mam absolutnie nic przeciwko temu, że kupujesz sobie drogie kosmetyki. Pracujesz, masz do tego prawo, zasługujesz na to. Zależy mi tylko na jednym: abyś ty z równym szacunkiem podchodziła do moich wyborów. Ty lubisz luksus na twarzy, ja lubię jakość na talerzu. Obydwie wydajemy na to, co sprawia nam radość.

Reszta obiadu minęła w dość specyficznej, choć już nie napiętej atmosferze. Teściowa zjadła swoją porcję makaronu w milczeniu, po raz pierwszy nie komentując ani smaku, ani wartości użytych składników.

Od tamtej niedzieli minęło sporo czasu. Moja teściowa nie przestała być osobą, która lubi pouczać innych, ale temat naszych wydatków na jedzenie zniknął z jej repertuaru całkowicie. Kiedy wpada do nas w odwiedziny i widzi na blacie deskę dobrych serów albo słoiczek truflowej pasty, zaciska usta i nic nie mówi. Czasami nawet sama sięga po kawałek, choć nigdy głośno nie przyzna, że jej smakuje.

Ja z kolei nadal kupuję szynkę parmeńską i świeże figi. Robię to bez cienia wyrzutów sumienia. Nikt nie ma prawa dyktować mi, co powinnam uznawać za wartościowe, a co za zbędne. Przestałam tłumaczyć się z tego, co daje mi radość i sprawia, że nasz dom jest miejscem, do którego zawsze chce się wracać.

Zuzanna, 34 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

