Wszystko zaczęło się od niewinnego marzenia o przestrzeni, która w końcu będzie tylko nasza. Od trzech lat mieszkaliśmy w mieszkaniu po dziadkach Tomasza, w którym czas zatrzymał się w późnych latach osiemdziesiątych. Brązowe, ciężkie meble, zżółknięte linoleum i układ szafek, który sprawiał, że gotowanie przypominało tor przeszkód. Jako ilustratorka pracująca z domu, spędzałam w tych czterech ścianach większość dnia. Potrzebowałam światła, przestrzeni i harmonii. Właśnie dlatego z takim entuzjazmem podeszłam do generalnego remontu.

Remont był zaplanowany

Zgromadziliśmy oszczędności, zatrudniliśmy sprawdzoną ekipę pana Darka i wybraliśmy projekt. Miało być nowocześnie, ale z klimatem. Zdecydowałam się na głęboki, szmaragdowy odcień frontów i dębowy blat. Byłam w trakcie tworzenia serii skomplikowanych akwareli do ważnej książki dla dzieci o leśnych stworzeniach, więc ten zielony kolor miał być przedłużeniem mojego artystycznego świata. Tomasz przytakiwał, uśmiechał się i twierdził, że najważniejsze, abym to ja czuła się tam dobrze.

Nie przewidziałam jednak jednego istotnego szczegółu. Krystyna, moja teściowa, od dłuższego czasu była na emeryturze i mieszkała zaledwie cztery ulice dalej. Kiedy tylko pan Darek wniósł pierwsze narzędzia i zaczął zrywać stare linoleum, w naszych drzwiach rozległ się dźwięk dzwonka. To był początek końca mojego spokoju.

Teściowa zaczęła dyrygować

Początkowo myślałam, że to zwykła ciekawość. Ot, matka dogląda, jak urządza się jej syn. Szybko jednak okazało się, że Krystyna nie przychodziła w odwiedziny. Ona przychodziła na inspekcję. Zjawiała się punktualnie o ósmej trzydzieści rano, tuż po tym, jak Tomasz wychodził do swojego biura. Ja zostawałam sama na placu boju, próbując jednocześnie pilnować schnących farb na moich ilustracjach i odpowiadać na pytania ekipy remontowej.

Krystyna wchodziła do mieszkania bez pukania, mając własny komplet kluczy, o co zresztą toczyłam z Tomaszem bezskuteczne boje od początku naszego małżeństwa. Od razu kierowała kroki do kuchni. Zaczynało się niewinnie, od westchnień i kręcenia głową.

– Jesteś pewna, że ten zlew ma być pod oknem? – pytała, opierając ręce na biodrach. – Przecież szyba będzie wiecznie zachlapana. Ja bym tak nie mogła żyć. W moim domu zlew jest w rogu i to się sprawdza od trzydziestu lat.

– Taki mamy projekt – odpowiadałam spokojnie, próbując wrócić do biurka w salonie. – Chcę mieć widok na zieleń podczas zmywania.

Ale ona nie odpuszczała. Potrafiła wyciągnąć z torebki małą, metalową miarkę i sprawdzać odległości między jeszcze niezamontowanymi szafkami. Narzekała na głośną pracę wiertarki, choć przecież sama dobrowolnie przychodziła na plac budowy. Z każdym dniem jej uwagi stawały się coraz bardziej natarczywe. Pan Darek, człowiek o anielskiej cierpliwości, zaczął rzucać mi wymowne spojrzenia, gdy tylko słyszał zgrzyt klucza w zamku.

Najgorsze było to, że jej obecność rujnowała moją pracę. Akwarela to technika, która nie wybacza błędów. Wymaga skupienia, odpowiedniego momentu na nałożenie kolejnej warstwy wody i barwnika. Pewnego przedpołudnia, kiedy malowałam skomplikowane tło z paprociami, Krystyna wpadła do salonu, narzekając na rzekomo krzywo położoną gładź. Podskoczyłam z zaskoczenia, a pędzel z ciemnozieloną farbą upadł prosto na środek gotowego rysunku, nad którym spędziłam trzy dni. Wpatrywałam się w rozlewającą się plamę ze łzami w oczach, podczas gdy ona kontynuowała swój wywód o wyższości tapet nad farbą.

Przychodziła codziennie

Kiedy Tomasz wracał z pracy, próbowałam z nim o tym rozmawiać. Liczyłam, że zrozumie moje zmęczenie i frustrację. Siadaliśmy w prowizorycznej kuchni zorganizowanej w przedpokoju, jedząc kanapki w otoczeniu worków z gipsem.

– Tomek, musisz z nią porozmawiać – prosiłam, patrząc na jego zmęczoną twarz. – Ona przychodzi tu codziennie. Pan Darek jest zirytowany, ja nie mogę pracować. Zniszczyłam dzisiaj ważny projekt. To jest nasz dom, nasz remont.

– Przesadzasz – odpowiadał, unikając mojego wzroku. – Mama po prostu chce dobrze. Ma duże doświadczenie, przecież sama budowała dom. Powinniśmy być jej wdzięczni za zaangażowanie.

– Zaangażowanie? – podnosiłam głos. – Ona kwestionuje każdą moją decyzję! Wczoraj kazała ekipie przesuwać gniazdka, które ja zaplanowałam pod swoje sprzęty, bo stwierdziła, że blender powinien stać gdzie indziej!

– No i może miała rację? – wzruszył ramionami. – Przecież ona gotuje dla całej rodziny od lat, wie, co jest praktyczne.

To był pierwszy sygnał ostrzegawczy, którego nie powinnam była ignorować. Jego automatyczna obrona matki, bagatelizowanie moich uczuć i zrzucanie winy na moją rzekomą przewrażliwość. Zamiast stanąć po mojej stronie, wolał unikać konfrontacji z Krystyną za wszelką cenę.

Zaczęłyśmy się spierać

Decydujący moment nadszedł w drugim tygodniu remontu, kiedy na ścianie miały pojawić się płytki. Długo szukałam idealnych kafelków. Wybrałam ręcznie robione, szkliwione cegiełki w kolorze butelkowej zieleni. Były nieregularne, pięknie odbijały światło i miały być główną ozdobą naszej kuchni. Kosztowały sporo, ale zrezygnowaliśmy z innych udogodnień, by móc sobie na nie pozwolić.

Pan Darek zaczął je układać w poniedziałek rano. Kiedy pierwsza ściana była gotowa, wyglądała dokładnie tak, jak w moich marzeniach. Wtedy nadeszła Krystyna. Jej reakcja była natychmiastowa i gwałtowna. Stanęła w progu kuchni, zdejmując płaszcz, i zamarła.

– Co to ma być? – zapytała cicho, a potem jej głos przybrał na sile. – Panie Darku, proszę to natychmiast przestać kleić!

– Słucham? – majster odwrócił się z kielnią w dłoni, patrząc to na nią, to na mnie.

– Przecież to wygląda jak w jakimś starym szpitalu! – oburzała się teściowa, podchodząc do ściany. – Ciemne, przygnębiające, nierówne! Kto to w ogóle kupił? To trzeba zerwać, póki klej nie związał. Pojedziemy zaraz do sklepu budowlanego i kupimy ładne, jasne, beżowe kafelki.

Czułam, jak krew pulsuje mi w skroniach. Podeszłam do niej, starając się zachować resztki opanowania.

– Mamo, to są płytki, które ja wybrałam. Nam się podobają. Panie Darku, proszę pracować dalej.

– Ależ dziecko, ty nie masz pojęcia o wystroju wnętrz – teściowa spojrzała na mnie z politowaniem, wyciągając telefon. – Z taką ciemną ścianą ta kuchnia będzie wyglądać jak nora. Dzwonię do Tomka. On na pewno tego nie widział.

Wyszła na korytarz, a ja stałam w bezruchu, czując, jak cała radość z tego remontu ulatuje w nicość. Pan Darek taktownie wrócił do pracy, udając, że niczego nie słyszy.

Mąż poparł matkę

Tomasz zwolnił się z pracy i przyjechał do domu godzinę później. Krystyna czekała na niego z założonymi rękami w salonie. Ja siedziałam przy swoim biurku, próbując uspokoić oddech. Kiedy wszedł, od razu skierowali się do kuchni. Słyszałam stłumione szepty, a potem oboje weszli do salonu.

– Oglądałeś te płytki? – zapytałam od razu, podnosząc się z krzesła.– Tak – powiedział cicho Tomasz, patrząc w podłogę. – Wiesz, faktycznie są trochę... specyficzne. Może mama ma rację, że będą przytłaczać wnętrze.

– Wybraliśmy je razem miesiąc temu! – przypomniałam mu, czując, jak głos mi drży. – Oglądałeś próbki, mówiłeś, że są świetne.

– Tomasz po prostu nie potrafi ci odmówić – wtrąciła się Krystyna, siadając na kanapie z miną zwycięzcy. – Zgodził się dla świętego spokoju, ale teraz, jak to widać na ścianie, sam rozumie, że to był błąd. Trzeba to zdjąć. Koszty pokryję sama, jeśli o to chodzi.

Patrzyłam na mojego męża, szukając w jego oczach wsparcia. Czekałam, aż powie coś, co pokaże, że jesteśmy zespołem. Że nasza przestrzeń to nasza sprawa.

– Tomek, proszę cię – powiedziałam cicho. – Powiedz, że to my decydujemy.

Tomasz westchnął ciężko, przesunął dłonią po twarzy i w końcu spojrzał mi prosto w oczy. Jego spojrzenie było zimne, pozbawione jakichkolwiek emocji.

– Wiesz co? – zaczął powoli. – Zastanówmy się nad tym racjonalnie. Mama ma więcej doświadczenia życiowego. Jej zdanie w takich kwestiach liczy się dla mnie bardziej niż twoje wymysły z katalogów. Skoro uważa, że to wygląda źle, to znaczy, że pewnie tak jest.

W salonie zapadła grobowa cisza. Słowa uderzyły we mnie z taką siłą, że musiałam oprzeć się o krawędź biurka. Nie chodziło już o kafelki, nie chodziło o kolor kuchni ani o remont. Chodziło o fundament naszego małżeństwa. Mój własny mąż, człowiek, z którym planowałam spędzić resztę życia, właśnie przyznał w mojej obecności i w obecności swojej matki, że jej opinia jest dla niego ważniejsza niż moja. Moje potrzeby, moje marzenia i moje decyzje zostały zredukowane do „wymysłów”, które można zignorować, gdy tylko teściowa kiwnie palcem.

Miałam dość

Przez dłuższą chwilę patrzyłam tylko na niego. Krystyna uśmiechnęła się delikatnie, wyraźnie zadowolona z obrotu spraw, i zaczęła poprawiać torebkę na ramieniu.

– No, to ja was zostawiam. Dogadajcie się z majstrem, a my z Tomkiem pojedziemy jutro po te beżowe płytki, o których mówiłam.

Gdy drzwi wejściowe się zamknęły, Tomasz próbował podejść do mnie, wyciągając rękę.

– Zrozum, nie ma sensu się kłócić o takie bzdury... – zaczął, ale cofnęłam się o krok.

– Masz rację – powiedziałam nienaturalnie spokojnym głosem. – Nie ma sensu się kłócić.

Poszłam do sypialni i wyciągnęłam z szafy moją podróżną walizkę. Zaczęłam pakować najpotrzebniejsze rzeczy, wrzucając do niej ubrania, kosmetyki i moje ulubione pędzle. Tomasz stał w progu, nagle zdezorientowany i wyraźnie przerażony rozwojem sytuacji.

– Co ty robisz? – zapytał, a jego głos wreszcie stracił tę fałszywą pewność siebie. – Obraziłaś się o kafelki? Przecież to dziecinne!

– Nie, Tomku – odpowiedziałam, zamykając zamek walizki z trzaskiem. – Nie obraziłam się o kafelki. Po prostu dotarło do mnie, że w tym małżeństwie jest nas troje. A ja nie mam zamiaru spędzić życia w mieszkaniu, w którym zawsze będę miała status gościa, którego gust i zdanie można w każdej chwili podważyć. Możecie z mamą wybierać beżowe płytki, beżowe zasłony i beżowe życie. Beze mnie.

Wyszłam z mieszkania, omijając leżące w przedpokoju worki z gipsem. Kiedy zamykałam za sobą drzwi, słyszałam jeszcze szum z kuchni, gdzie pan Darek pakował swoje narzędzia. Remont nie został ukończony, ale ja już wiedziałam, że to nie kuchnia wymagała gruntownej przebudowy, lecz całe moje dotychczasowe życie.

Julia, 31 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: