Planowaliśmy pierwszą majówkę w naszym nowym domu, marząc o ciszy, sadzeniu roślin i ciepłych wieczorach na tarasie. Kiedy w bramie stanął mój teść z dwiema ogromnymi walizkami, wiedziałam, że nasz spokój właśnie się skończył. Nie przypuszczałam jednak, że jego niezapowiedziana wizyta przerodzi się w bezterminową zmianę adresu, a ja będę musiała zorganizować tajną misję ratunkową, żeby odzyskać własne życie i dom.

Miałam inne plany

Ostatni tydzień kwietnia upłynął nam na wielkich przygotowaniach. Nasz dom wreszcie zaczynał przypominać miejsce z naszych snów. Mieliśmy zaplanowany każdy dzień długiego weekendu. Chcieliśmy wspólnie posadzić szpaler hortensji, zbudować drewniane kratki na pnące róże i po prostu nacieszyć się swoją obecnością. Było ciepłe popołudnie. Właśnie rozpakowywałam w kuchni kartony z nową zastawą, kiedy usłyszałam dźwięk silnika na podjeździe. Wyjrzałam przez okno i zamarłam. Z wysłużonego samochodu wysiadał teść. I wyciągał z bagażnika dwie ogromne, wypchane po brzegi walizki, a pod pachą trzymał duży karton przewiązany sznurkiem. Wyszłam na ganek, wycierając dłonie w kuchenną ścierkę. Mój mąż właśnie wyszedł z garażu i stanął jak wryty na widok swojego ojca.

– Tato? – zapytał Radek, podchodząc powoli do samochodu. – Co ty tutaj robisz? Miałeś jechać z mamą w góry.

– Zmiana planów, synu – odparł teść, unikając naszego wzroku. – Pomyślałem, że pomogę wam w tym nowym domu. Zostanę u was przez jakiś czas. Odetchnę świeżym powietrzem.

Spojrzałam na męża, oczekując, że zareaguje, że zapyta o powód tej nagłej decyzji, ale on tylko wzruszył ramionami i zabrał od ojca jedną z ciężkich walizek. Zanim zdążyłam zaprotestować lub zadać jakiekolwiek pytanie, teść minął mnie w drzwiach i skierował się prosto do naszego nowo urządzonego pokoju gościnnego. Zostaliśmy z Radkiem sami w przedpokoju.

– Co to ma znaczyć? – zapytałam szeptem, ciągnąc męża za rękaw koszuli.

– Daj spokój, to mój ojciec. Pewnie znowu pokłócił się z mamą. Posiedzi do niedzieli, znudzi mu się i wróci do siebie – odpowiedział Radek, uciekając wzrokiem.

Nie byłam tego taka pewna. Te dwie walizki wyglądały tak, jakby spakował do nich całe swoje życie.

Byłam sfrustrowana

Kolejne dni były prawdziwym testem mojej cierpliwości. Nasz dom zamienił się w pensjonat, w którym ja pełniłam rolę darmowej obsługi. Teść wstawał skoro świt, głośno słuchał radia w kuchni i domagał się tradycyjnych, ciepłych śniadań. Nasze plany legły w gruzach. Radek, nie potrafiąc poradzić sobie z napiętą atmosferą, zaczął unikać problemu. Całymi dniami przesiadywał w szopie na narzędzia na końcu działki, udając, że naprawia kosiarkę. Zostawił mnie samą z teściem. A on zachowywał się tak, jakby zamierzał zostać u nas na zawsze. Wypakował swoje rzeczy do szafy, zajął najlepsze miejsce na kanapie i zaczął układać swoje książki na naszych regałach. Najgorsze jednak było jego milczenie na temat teściowej. Kiedy tylko próbowałam o niej wspomnieć, zmieniał temat lub udawał, że nie słyszy.

– Może zadzwonimy do mamy? – zapytałam trzeciego dnia, stawiając przed nim talerz z domową szarlotką. – Pewnie się martwi.

– Nie ma takiej potrzeby – uciął krótko, wpatrując się w okno. – Nie mam z nią, o czym rozmawiać. Ten dom to teraz moje jedyne miejsce na ziemi.

Te słowa brzmiały jak wyrok. Spojrzałam na nierozpakowane sadzonki hortensji, które zaczynały więdnąć w plastikowych doniczkach na tarasie. Czułam narastającą frustrację. Mój mąż schował głowę w piasek. Wiedziałam, że jeśli sama nie przejmę inicjatywy, ta majówka zrujnuje nie tylko nasze plany na majówkę, ale i nasze relacje.

Postanowiłam działać

Przełom nastąpił w niedzielny poranek. Teść poszedł na długi spacer po okolicy, a ja wreszcie miałam chwilę spokoju w domu. Postanowiłam posprzątać w pokoju gościnnym, chcąc po prostu przewietrzyć pomieszczenie. Na szafce nocnej zauważyłam na wpół otwarty notatnik teścia. Zazwyczaj nigdy nie zaglądam do cudzych rzeczy, ale na wierzchu leżało zdjęcie, które przykuło moją uwagę. Przedstawiało stary, masywny fotel obity zielonym materiałem, stojący na tle ściany pełnej półek z modelami statków. Znałam ten pokój. To był gabinet teścia. Coś mi tu nie pasowało. Postanowiłam działać. Wybrałam numer do teściowej. Teściowa odebrała po pierwszym sygnale.

– Dzień dobry, mamo – zaczęłam ostrożnie, nie chcąc jej od razu atakować. – Dzwonię, żeby zapytać, co u ciebie.

– Och, dziecko... – Głos teściowej załamał się w słuchawce. – Jestem zupełnie sama. Heniek spakował się i wyszedł. Nawet nie wiem, gdzie jest. Nie odbiera moich telefonów.

– Jest u nas – przyznałam od razu, czując ulgę, że mogę w końcu wyznać prawdę. – Przyjechał w czwartek. Mamo, co się właściwie stało? Dlaczego on zachowuje się tak, jakby uciekł z domu na zawsze?

Zapadła długa cisza. Słyszałam tylko ciche pociąganie nosem po drugiej stronie słuchawki. W końcu teściowa zaczęła mówić. Opowiedziała mi o wielkich porządkach wiosennych. Pod nieobecność męża postanowiła zrobić mu niespodziankę i odnowić jego stary gabinet. Wyniosła na strych jego zniszczony, ukochany zielony fotel i zastąpiła go nowoczesną kanapą. Przemalowała ściany, a modele statków schowała do pudeł, żeby pokój wyglądał elegancko na przyjazd gości.

– Chciałam dobrze – tłumaczyła z rozpaczą. – Ten fotel zajmował tyle miejsca. A on wrócił, zobaczył to wszystko, nic nie powiedział, tylko poszedł po walizki.

Rozumiałam już wszystko. Dla teściowej to był tylko stary mebel, ale dla teścia – centrum jego świata. Zrozumiałam, że to nie była zwykła sprzeczka.

Uknułam intrygę

Mój plan narodził się błyskawicznie. Nie mogłam czekać, aż Radek w końcu zdecyduje się porozmawiać z ojcem. Musiałam wziąć sprawy w swoje ręce.

– Mamo, musisz tu przyjechać – powiedziałam stanowczym tonem. – I nie możesz przyjechać z pustymi rękami. Musisz mu pokazać, że rozumiesz swój błąd.

– Rozumiem... – odpowiedziała niepewnie.

– Doskonale. Zorganizuj duży samochód bagażowy. Przywieź ten zielony fotel i przynajmniej dwa pudełka z jego modelami statków. Zrobimy to jutro po południu. Ja zadbam o to, żeby tato był w domu i żeby miał dobry nastrój.

Teściowa zgodziła się bez wahania. Czułam, że ta sytuacja kosztowała ją równie dużo nerwów co mnie, a może nawet więcej. Resztę dnia spędziłam na przygotowywaniu gruntu. Poprosiłam Radka, żeby wyjątkowo nie chował się w swoim garażu, tylko pomógł mi przygotować poczęstunek na tarasie. Upiekłam ulubione ciasto drożdżowe teścia, zaparzyłam dzbanek doskonałej herbaty owocowej. Kiedy następnego dnia zadzwonił dzwonek do bramy, serce biło mi mocniej niż zwykle. Teść siedział na tarasie, czytając gazetę, a Radek właśnie wycierał stół. Poszłam otworzyć bramę. Na podjazd wjechał mały samochód dostawczy. Z miejsca pasażera wysiadła teściowa. Wyglądała na zmęczoną i bardzo zdenerwowaną. Z tyłu wozu kierowca zaczął wyciągać ciężki, wysłużony, zielony fotel.

Wstrzymałam oddech

Wprowadziłam teściową na tyły domu, prosto na nasz nasłoneczniony taras. Teść na jej widok opuścił gazetę. Jego twarz natychmiast stężała. Radek stał obok z otwartymi ustami, zupełnie nie rozumiejąc, co się dzieje.

– Co ty tutaj robisz?! – zapytał teść, podnosząc się powoli z krzesła. Jego głos był chłodny, dystansujący.

Teściowa nie odpowiedziała od razu. Dała znak kierowcy, który z ogromnym trudem wtaszczył zielony fotel na nasz trawnik, tuż obok niewsadzonych jeszcze hortensji. Następnie postawił na nim dwa kartony z ostrożnie zapakowanymi modelami statków.

– Przywiozłam ci twoje skarby – powiedziała teściowa łamiącym się głosem. – Zrozumiałam, że to nie były tylko stare rzeczy. Zabrałam ci twoją przestrzeń i bardzo tego żałuję. Nasz dom bez ciebie jest zupełnie pusty. Pokój czeka na ciebie. Możemy razem poukładać twoje statki z powrotem na półkach. Jeśli tylko pozwolisz.

Patrzyłam na teścia, wstrzymując oddech. Przez chwilę stał zupełnie nieruchomo, wpatrując się w fotel. Jego twarda, nieustępliwa postawa zaczęła powoli topnieć. Zrobił krok w stronę żony.

– Nie powinnaś była ruszać tych modeli bez pytania – powiedział ciszej, ale w jego głosie nie było już złości, tylko wielka ulga. – Kleiłem ten duży żaglowiec przez trzy miesiące.

– Wiem. I obiecuję, że już nigdy niczego tam nie przestawię bez twojej zgody – odpowiedziała teściowa, wyciągając do niego rękę.

– Dobrze, Basiu. Wierzę ci – odpowiedział cicho teść i uścisnął jej dłoń, po czym przyciągnął ją do siebie.

Zobaczyłam, jak Radek wypuszcza powietrze z płuc. Spojrzał na mnie z wdzięcznością. Wiedział, że to wszystko było moją zasługą. Zaprosiłam ich wszystkich do stołu. Zjedliśmy ciasto w zupełnie innej atmosferze. Teściowie długo rozmawiali o powrocie, o tym, jak najlepiej ustawić meble w odzyskanym gabinecie.

Docenił mnie

Wyjechali dwie godziny później. Pomachaliśmy im na pożegnanie, patrząc, jak znikają za zakrętem naszej ulicy. Zostaliśmy sami na pustym podjeździe. Wiosenny wiatr delikatnie poruszał gałęziami drzew w naszym ogrodzie. Mój mąż podszedł do mnie i mocno mnie przytulił.

– Przepraszam, że zostawiłem cię z tym samą – powiedział, opierając brodę na czubku mojej głowy. – Zachowałem się jak tchórz. Nie wiedziałem, jak z nim rozmawiać. Jesteś niesamowita, wiesz? Uratowałaś naszą majówkę i pewnie spokój moich rodziców.

– Wiem – uśmiechnęłam się, czując, jak całe napięcie ostatnich dni wreszcie ze mnie schodzi. – Więc w ramach zadośćuczynienia to ty kopiesz doły pod wszystkie hortensje.

Tego samego wieczoru, kiedy słońce zaczynało chować się za horyzontem, posadziliśmy wspólnie ostatni krzew. Usiedliśmy na tarasie, patrząc na nasze dzieło. Zrozumiałam wtedy bardzo ważną rzecz. Budowanie własnego domu to nie tylko stawianie ścian i sadzenie roślin. To także umiejętność obrony własnych granic i dbanie o to, by przestrzeń, którą tworzymy, zawsze należała tylko do nas. Majówka skończyła się dokładnie tak, jak to sobie zaplanowałam – w ciszy, spokoju i w ramionach mojego męża.

Ewelina, 34 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

