Moje życie przypominało idealnie ułożony harmonogram, w którym nie było miejsca na najmniejsze niespodzianki. Kiedy tamtego wieczoru pieczołowicie budowane plany legły w gruzach, byłam przekonana, że to po prostu kolejna katastrofa do wpisania w kalendarz. Nie wiedziałam jeszcze, że całkowicie zimny kawałek margherity i poplamiony sosem pomidorowym jasny płaszcz na zawsze odmienią mój los.

Drzwi uchyliły się lekko

Zawsze uważałam, że kontrola to klucz do sukcesu. Pracowałam w agencji wizerunkowej, gdzie moja szefowa, Kamila, wymagała od nas absolutnej perfekcji. Każdy projekt, każda prezentacja, każde spotkanie musiały być dopracowane w najdrobniejszych szczegółach. Z czasem ten schemat przeniosłam na swoje życie prywatne. Moje mieszkanie wyglądało jak z katalogu, moje ubrania zawsze były idealnie wyprasowane, a wolny czas planowałam z kilkudniowym wyprzedzeniem. Nic nie działo się u mnie przypadkiem.

Dlatego kiedy zgodziłam się na spotkanie z Tomaszem, znajomym mojej dobrej koleżanki z liceum, od razu przejęłam inicjatywę. Zrobiłam wnikliwy reaserch i zarezerwowałam stolik w nowej, ekskluzywnej restauracji na obrzeżach centrum. Majolica słynęła z niesamowitego wystroju, dyskretnej obsługi i jedzenia, na które trzeba było czekać tygodniami w kolejce rezerwacyjnej. Udało mi się zdobyć miejsce tylko dlatego, że ktoś w ostatniej chwili zrezygnował.

Stałam przed wielkimi, przeszklonymi drzwiami lokalu punktualnie o dziewiętnastej. Miałam na sobie nowy, beżowy płaszcz z wełny, starannie ułożone włosy i delikatny makijaż. Czułam się pewnie. Zawsze czułam się pewnie, kiedy miałam gotowy scenariusz. Problem polegał na tym, że w oknach restauracji było zupełnie ciemno, a na klamce wisiała odręcznie napisana kartka. Zanim zdążyłam ją przeczytać, drzwi uchyliły się lekko, a zza nich wyjrzał zdenerwowany kelner.

— Bardzo państwa przepraszamy, ale mieliśmy potężną awarię rur w kuchni. Całe zaplecze pływa. Musieliśmy zamknąć lokal i odwołać wszystkie rezerwacje – powiedział szybko, po czym zatrzasnął drzwi, zanim zdążyłam wydusić z siebie choćby jedno słowo skargi.

Właśnie w tym momencie zza moich pleców dobiegł mnie spokojny, głęboki głos.

— Zakładam, że to nie jest element niespodzianki, którą zaplanowałaś?

Moja wewnętrzna pedantka krzyczała

Odwróciłam się gwałtownie. Tomasz stał kilka kroków ode mnie. Miał na sobie granatowy płaszcz, a w dłoniach trzymał mały bukiet polnych kwiatów. Uśmiechał się delikatnie, zupełnie niezrażony sytuacją. W mojej głowie zaczynała się jednak gonitwa myśli. Mój idealny plan właśnie przestał istnieć. Nie miałam planu awaryjnego. Nie sprawdziłam innych lokali w okolicy. Zaczynałam czuć znajomy ucisk w żołądku, ten sam, który towarzyszył mi zawsze, gdy Kamila w pracy niespodziewanie zmieniała wytyczne do projektu.

— Ja bardzo przepraszam. — Zaczęłam gorączkowo przeszukiwać torebkę w poszukiwaniu telefonu. — Miało być zupełnie inaczej. Zaraz sprawdzę, co jest otwarte w pobliżu. Może uda mi się coś szybko zarezerwować. O ile gdziekolwiek będą jeszcze miejsca o tej porze. Jeśli nie, to możemy to przełożyć na inny termin, naprawdę zrozumiem.

Tomasz podszedł bliżej i wręczył mi kwiaty.

— Spokojnie, weź głęboki oddech — powiedział miękko. — To tylko kolacja. Nie musimy iść do miejsca z białymi obrusami i kryształowymi żyrandolami, żeby dobrze spędzić czas.

— Ale ja tak wszystko zaplanowałam... — Mój głos zdradzał ogromne rozczarowanie, głównie samą sobą.

— Wiem o czymś znacznie lepszym – przerwał mi z uśmiechem, nie pozwalając, bym dalej pogrążała się w panice. – Dwie ulice stąd jest malutka pizzeria. Mają dosłownie trzy stoliki na krzyż i piec opalany drewnem. Prowadzi to starszy Włoch, który nawet nie ma strony w internecie. Bierzemy placek na wynos i idziemy do parku. Co ty na to?

Moja wewnętrzna pedantka krzyczała, że to najgorszy pomysł na świecie. Jedzenie na zewnątrz w chłodny wieczór? Ryzyko poplamienia wełnianego płaszcza? Siedzenie na twardej ławce zamiast na welurowym krześle? Mój poprzedni partner, Artur, w takiej sytuacji odwróciłby się na pięcie i zażądał powrotu do domu, narzekając na stratę czasu. Z jakiegoś powodu jednak, patrząc w pogodne oczy Tomasza, usłyszałam samą siebie mówiącą coś zupełnie niespodziewanego:

— Niech będzie. Ale ostrzegam, że jeśli zamarznę, to będzie twoja wina.

Poczułam dziwną ulgę

Pizzeria faktycznie była mikroskopijna. Pachniało w niej przypalonym drewnem, bazylią i pieczonym ciastem. Odebraliśmy dwa duże, gorące kartony i wolnym krokiem ruszyliśmy w stronę pobliskiego parku. Wieczór był rześki, powietrze pachniało opadłymi liśćmi i wilgocią. Znaleźliśmy ławkę ukrytą w świetle starej latarni, z widokiem na spokojną taflę stawu. Tomasz położył pudełka między nami. Zamiast eleganckich sztućców mieliśmy własne dłonie. Zamiast kelnera dolewającego wodę do kryształowych szklanek, mieliśmy dwie puszki gazowanego napoju kupionego po drodze w małym sklepiku.

— Smacznego — powiedział, odrywając pierwszy kawałek.

Ser ciągnął się niemiłosiernie. Ugryzłam spory kawałek i zamknęłam oczy. Ciasto było chrupiące, sos wyrazisty, a wszystko razem smakowało lepiej niż cokolwiek, co jadłam w najdroższych restauracjach. Nagle poczułam, jak napięcie, które gromadziło się we mnie przez cały dzień, powoli uchodzi. Zaczęliśmy rozmawiać. Okazało się, że Tomasz z zawodu jest architektem krajobrazu, ale jego prawdziwą pasją jest odnawianie starych zegarów ściennych. Opowiadał o mechanizmach, trybikach i upływającym czasie z taką fascynacją, że zupełnie straciłam rachubę minut.

Z kolei ja, ku swojemu własnemu zaskoczeniu, wcale nie opowiadałam o sukcesach w agencji. Nie chwaliłam się najnowszą kampanią ani nie mówiłam o ambicjach zawodowych. Opowiedziałam mu o tym, jak bardzo jestem zmęczona ciągłym udawaniem. Opowiedziałam o presji, o strachu przed popełnieniem błędu i o tym, że zapomniałam, co sprawia mi radość, bo wszystko stało się obowiązkiem. Słuchał mnie bez przerywania, co jakiś czas kiwając głową. Nie oceniał. Nie dawał dobrych rad. Po prostu tam był.

Poczułam dziwną ulgę. Czułam, jak opada ze mnie pancerz idealnej, nieprzystępnej kobiety sukcesu. Siedziałam z pełnymi ustami, w rogu ust miałam odrobinę sosu pomidorowego, a wiatr targał moje misternie ułożone włosy, zamieniając je w zwykły nieład. I po raz pierwszy od bardzo dawna czułam się całkowicie swobodnie.

Spojrzałam na dół

Właśnie opowiadałam mu o tym, jak w dzieciństwie budowałam bazy z koców i krzeseł, kiedy z krzaków po naszej prawej stronie wypadł ogromny, złoty kształt. Zanim zdążyłam zareagować, duży pies w typie golden retrievera wpadł na naszą ławkę, zahaczając czerwoną smyczą o nogę Tomasza. Kawałek pizzy, który trzymałam w dłoni, wylądował prosto na moim beżowym płaszczu, zostawiając długą, czerwoną smugę.

— Fuks! Wracaj natychmiast! — Z głębi alejki dobiegł nas zdyszany, starszy głos.

Pies jednak nie zamierzał słuchać. Wyplątał smycz i z radosnym szczeknięciem ruszył prosto w stronę stawu. Tomasz nie zastanawiał się ani sekundy. Rzucił swój kawałek do pudełka i wystartował za zwierzęciem. Ja, zapominając o plamie na ulubionym ubraniu, zerwałam się zaraz po nim. Biegliśmy alejką, próbując zagnać psa z powrotem na trawnik. Z naprzeciwka truchtała starsza pani w grubym swetrze, machając bezradnie rękami. Pies, widząc naszą zmasowaną akcję, uznał to za doskonałą zabawę. Robił uniki, szczekał i kładł się na przednich łapach.

— Zajdź go od lewej! — krzyknął Tomasz, dysząc ciężko.

Nigdy nie sądziłam, że na pierwszej randce będę biegać po krzakach, próbując złapać obcego psa. Moje eleganckie botki zapadały się w miękkiej ziemi, a z każdym ruchem czułam, jak plama po sosie wciera się głębiej w materiał. W końcu Tomaszowi udało się nadepnąć na końcówkę czerwonej smyczy. Pies zatrzymał się, spojrzał na niego z wyrzutem, po czym usiadł i zaczął z zaangażowaniem drapać się za uchem, jakby nic się nie stało.

Starsza pani dobiegła do nas, ciężko opierając się na lasce.

— Ojejku, tak mi wstyd. Bardzo państwu dziękuję. Fuks to potworny uciekinier, smycz wyślizgnęła mi się z rąk, kiedy wyciągałam chusteczkę – tłumaczyła zdenerwowana, zapinając psu obrożę z podwójnym zabezpieczeniem. Spojrzała na mój płaszcz i pobladła. – Moje drogie dziecko, twoje ubranie! Zniszczył ci taki piękny płaszcz. Proszę, oddaj go do pralni na mój koszt.

Spojrzałam na dół. Czerwona plama na wysokości brzucha wyglądała dramatycznie, a buty były umazane w błocie. Jeszcze wczoraj załamałabym nad tym ręce i wpadła w furię. Pomyślałabym, że cały wieczór jest ostatecznie i nieodwracalnie zrujnowany. Teraz jednak podniosłam wzrok i spojrzałam na Tomasza. Miał liść we włosach, oddychał ciężko, a jego eleganckie buty również nie przypominały już tych, w których przyszedł na spotkanie.

Uśmiechnęłam się szeroko.

– Nic się nie stało, proszę pani. To tylko materiał. Najważniejsze, że Fuks jest cały i bezpieczny – odpowiedziałam szczerze, a moje własne słowa zaskoczyły nawet mnie.

Kobieta podziękowała nam jeszcze raz z wdzięcznością i wolnym krokiem odeszła alejką, prowadząc zgubę na krótkiej smyczy.

Zaczęłam po prostu żyć

Wróciliśmy na naszą ławkę. Pizza w kartonach była już zupełnie zimna. Ser zamienił się w twardą skorupę, a brzegi ciasta straciły swoją chrupkość. Tomasz usiadł ciężko i westchnął, próbując wyciągnąć liść z włosów.

— Wybacz — powiedział, zerkając na moją ubrudzoną odzież. — Może jednak restauracja z potopem na zapleczu była bezpieczniejszą opcją. Chcesz wracać do domu?

Pokręciłam głową i usiadłam obok niego. Sięgnęłam do kartonu, wzięłam najzimniejszy, najtwardszy kawałek i odgryzłam spory kęs.

— Żartujesz? To najlepsza randka, na jakiej kiedykolwiek byłam — powiedziałam z pełnym przekonaniem.

Patrzył na mnie przez dłuższą chwilę. Nie było w tym spojrzeniu oceny mojego zniszczonego stroju czy rozmazanego od wiatru makijażu. Było coś niesamowicie ciepłego i autentycznego. Zrozumiałam wtedy, że całe to moje dążenie do perfekcji było tylko murem obronnym. Bałam się pokazać światu swoje prawdziwe, czasami niezdarne i nieidealne oblicze, z obawy przed odrzuceniem. Tomasz nie potrzebował idealnego oświetlenia, wyszukanego menu i perfekcyjnej kobiety. Potrzebował po prostu mnie.

Siedzieliśmy tak jeszcze przez ponad godzinę. Śmialiśmy się z naszych brudnych butów, dojadaliśmy zimne resztki i rozmawialiśmy o rzeczach ważnych i tych zupełnie trywialnych. Kiedy ostatecznie odprowadzał mnie do klatki schodowej mojego bloku, nie czułam tego dziwnego skrępowania, które zwykle towarzyszy pożegnaniom.

— Zadzwonię jutro — powiedział, stając naprzeciwko mnie. — Tylko następnym razem obiecuję zabrać cię w miejsce, w którym nie ma latających psów. Chyba że bardzo tego chcesz.

— Właściwie, to zaczęłam lubić ten dreszczyk emocji — odpowiedziałam, uśmiechając się promiennie.

Gdy zamknęłam za sobą drzwi mieszkania, zdjęłam zabrudzony płaszcz i rzuciłam go na fotel. Zazwyczaj natychmiast zaczęłabym szukać odplamiacza, próbując zatrzeć ślady zniszczeń. Tym razem jednak po prostu patrzyłam na tę czerwoną plamę jak na pamiątkę. Dowód na to, że czasem najlepsze rzeczy dzieją się wtedy, gdy po prostu pozwolimy życiu toczyć się własnym torem, bez ustalonego scenariusza i ciągłej kontroli. To był wieczór, w którym przestałam planować każdy krok, a zaczęłam po prostu żyć.

Ewa, 29 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

