Ten dzień miał być czasem wyciszenia i przygotowań do świąt, które od lat spędzaliśmy według uświęconych tradycji. Stałam w kuchni, robiąc łazanki z kapustą, nie mając pojęcia, że za chwilę mój świat rozpadnie się na tysiące kawałków. Jeden niewinny postny obiad otworzył puszkę Pandory, a słowa mojego męża wypowiedziane w złości na zawsze zakończyły nasze małżeństwo.

To było dla mnie oczywiste

Od samego rana krzątałam się po domu, starając się, aby wszystko było idealne. Wielki Piątek zawsze traktowaliśmy z szacunkiem, zachowując ścisły post. Pamiętam, jak na początku naszego małżeństwa Arek sam pilnował, by tego dnia na stole nie pojawiła się nawet wędlina. Uważał to za ważny element naszej rodzinnej tożsamości. Dlatego, gdy zegar wybił piętnastą, z uśmiechem mieszałam makaron na łazanki z nadzieniem z kapusty. Myślałam też o śledziach w słoiku na później.

Za oknem padał drobny, wiosenny deszcz, a w domu panowała przyjemna, przedświąteczna atmosfera. Przynajmniej tak mi się wydawało. Ostatnie miesiące między mną a Arkiem były dziwnie chłodne. Tłumaczyłam to sobie jego nowym stanowiskiem w firmie, ciągłymi nadgodzinami i stresem. Wierzyłam, że ten świąteczny czas, te kilka dni wolnego, pozwolą nam na nowo odnaleźć do siebie drogę. Wątek naszych problemów zamiatałam pod dywan, wmawiając sobie, że każdy związek po dziesięciu latach przechodzi mniejszy lub większy kryzys.

Zanurzyłam ręce w mące, wspominając, jak jeszcze rok temu śmialiśmy się w tej samej kuchni, przypalając pierwszą partię ryby. Tym razem byłam sama, ale nie czułam smutku. Chciałam mu zrobić niespodziankę, przygotować wszystko perfekcyjnie, by po powrocie z biura mógł po prostu usiąść i odpocząć. Nie podejrzewałam, że jego powrót przyniesie burzę, która zmyje z mojego życia wszystkie dotychczasowe pewniki.

Zachowywał się inaczej niż zwykle

Około szesnastej usłyszałam klucz obracający się w zamku. Arek wszedł do przedpokoju, odrzucił teczkę na szafkę i głośno westchnął. Nawet nie zajrzał do kuchni, by się przywitać. Od razu poszedł do łazienki umyć ręce. Wytarłam dłonie w kuchenną ścierkę i wyszłam mu na spotkanie.

– Cześć, kochanie – powiedziałam z uśmiechem. – Jak minął dzień w biurze? Zaraz podaję obiad, będą łazanki z kapustą.

Arek spojrzał na mnie wzrokiem, którego nie potrafiłam odczytać. Była w nim jakaś dziwna mieszanka irytacji i zniecierpliwienia. Wszedł do kuchni, podszedł do kuchenki i zajrzał pod pokrywkę patelni, na której dusiła się kapusta. Następnie rzucił okiem na przygotowane filety ze śledzia.

– Co to ma być? – zapytał sucho, opierając dłonie na biodrach.

– Jak to co? – byłam szczerze zdziwiona. – Dzisiaj jest Wielki Piątek. Zrobiłam twoje ulubione łazanki z kapustą i grzybami, a potem możemy zjeść śledzie.

– Nie będę jadł trawy i jakiejś mrożonej ryby po dziesięciu godzinach ciężkiej pracy! – podniósł głos, a jego twarz przybrała twardy wyraz. – Kobieto, jestem głodny. Oczekuję normalnego, pożywnego obiadu. Zrób mi kawałek mięsa.

Zamarłam. W pierwszej chwili pomyślałam, że to jakiś nieśmieszny żart. Mój Arek nigdy nie zachowywał się w ten sposób, a już na pewno nie w przeddzień świąt. Zawsze szanował nasze ustalenia i tradycje, które wspólnie kultywowaliśmy od lat.

– Przecież wiesz, jaki dziś dzień – próbowałam załagodzić sytuację, mówiąc spokojnym tonem. – Nie kupowałam na dziś żadnego mięsa celowo, żeby nie kusiło. Mamy w lodówce tylko wędliny na jutrzejsze śniadanie. Zjedz łazanki, naprawdę wyszły świetne.

– Nie interesują mnie twoje łazanki! – krzyknął, uderzając nagle dłonią w blat stołu. – Ja chcę zjeść porządny obiad, rozumiesz? Schabowego, gulasz, cokolwiek, co ma smak i daje energię!

Sprzeczka zamieniła się w dramat

Staliśmy naprzeciwko siebie w naszej jasnej, przytulnej kuchni, która nagle wydała mi się obca i zimna. Nie poznawałam człowieka, z którym dzieliłam życie. Tu nie chodziło o obiad. Czułam to w powietrzu. Mięso było tylko pretekstem, iskrą rzuconą na suchą trawę.

– O co ci tak naprawdę chodzi? – zapytałam, czując, jak głos zaczyna mi drżeć. – Przecież nie pokłócimy się o brak kotleta w Wielki Piątek. Od miesięcy jesteś nerwowy, nieobecny. Wracasz późno, nie rozmawiasz ze mną. Staję na głowie, żeby w domu było miło, a ty traktujesz mnie jak wroga.

– Stajesz na głowie? – zaśmiał się gorzko. – Ty po prostu tkwisz w swojej nudnej bańce. Wszystko musi być u ciebie według planu, według kalendarza, według jakichś przestarzałych zasad! Post, sprzątanie, nudne wieczory przed telewizorem. Ja się w tym duszę!

Jego słowa sprawiały mi przykrość. Oddałam mu całą siebie, zrezygnowałam z awansu, by mieć więcej czasu na prowadzenie domu, o co zresztą sam mnie prosił kilka lat temu. Chciał mieć tradycyjną rodzinę, ciepły dom, do którego miło się wraca. A teraz rzucał mi to wszystko w twarz, oskarżając o to, że jestem dokładnie taka, jaką chciał mnie widzieć.

– Jak możesz tak mówić? – łzy napłynęły mi do oczu. – Wszystko, co robię, robię z myślą o nas. O naszym wspólnym życiu.

– Jakim życiu? – zapytał z lodowatym spokojem, który przerażał mnie bardziej niż jego krzyk. – My już nie mamy wspólnego życia. Ja po prostu wracam tu jak do hotelu, w którym ty jesteś darmową obsługą, i to w dodatku taką, która nawet nie potrafi podać tego, na co mam ochotę.

To wyznanie było najgorsze

Zrobiłam krok do tyłu, jakby uderzyła mnie fala gorąca. Woda w garnku bulgotała głośno, zagłuszając bicie mojego serca. Chciałam mu powiedzieć, żeby wyszedł, żeby przemyślał swoje zachowanie, ale on nie skończył. Patrzył na mnie z góry, z wyrazem twarzy, którego nigdy nie zapomnę. Była to mieszanka litości i całkowitej obojętności.

– Nie chodzi o tego głupiego schabowego – powiedział nagle, a jego ton stał się rzeczowy, pozbawiony jakichkolwiek emocji. – Chodzi o to, że mam dość. Od dłuższego czasu uświadamiam sobie, jak bardzo do siebie nie pasujemy.

– Co ty opowiadasz? – szepnęłam, oplatając się ramionami, by opanować dreszcze. – Przecież planowaliśmy ten rok, mieliśmy pojechać latem w góry...

– Nigdzie nie pojedziemy – przerwał mi bezlitośnie. – Ostatnie nadgodziny, te wszystkie weekendowe wyjazdy na delegacje... To nie była praca.

Poczułam, jak grunt usuwa mi się spod nóg. Świat zawirował, a kuchenne szafki zdawały się na mnie zacieśniać. Znałam ten scenariusz z filmów i książek, ale nigdy nie sądziłam, że stanie się moim udziałem.

– Kto to jest? – zapytałam, a mój głos brzmiał, jakby należał do kogoś zupełnie innego.

– Ma na imię Karolina – odpowiedział bez cienia skruchy. – Poznaliśmy się osiem miesięcy temu na szkoleniu. I wiesz co? Przy niej czuję, że żyję. Nie muszę przestrzegać jakichś durnych postów. U niej zawsze czeka na mnie to, na co mam ochotę. Karolina potrafi zadbać o mężczyznę. Gotuje świetnie, podaje mi normalne, sycące obiady i nie robi problemu z tego, że mam ochotę na stek w środku tygodnia czy w cholerny piątek. Jest kobietą z krwi i kości, a nie strażniczką domowego ogniska, która zmusza mnie do jedzenia ryby w imię zasad, w które nawet nie wierzę.

Wpatrywałam się w niego, nie potrafiąc wydusić z siebie ani słowa. Mężczyzna, z którym spędziłam dekadę, właśnie przyznał się do podwójnego życia i uzasadniał swoje odejście tym, że inna kobieta smaży mu lepsze mięso. Absurd tej sytuacji był tak wielki, że przez chwilę miałam ochotę wybuchnąć histerycznym śmiechem.

Zostałam sama z tymi łazankami

– Odchodzę – dodał po chwili milczenia, widząc, że nie reaguję. – Spakuję najpotrzebniejsze rzeczy i jeszcze dziś się stąd wyprowadzę. Resztę zabiorę po świętach. Karolina na mnie czeka. Zresztą... i tak mieliśmy spędzić Wielkanoc razem, miałem ci powiedzieć o wszystkim jutro. Ten obiad po prostu przyspieszył sprawę.

Odwrócił się na pięcie i wyszedł z kuchni. Słyszałam, jak w sypialni otwiera szafę, jak rzuca ubrania do walizki. Stałam w tym samym miejscu, patrząc patelnię z łazankami na kuchence. Moje dłonie wciąż były lekko oprószone mąką. Powinnam chyba płakać, powinnam biec za nim, błagać, krzyczeć, rzucać talerzami. Ale czułam tylko niewyobrażalną pustkę, która powoli wypełniała się czymś zupełnie nowym – ulgą. Sama byłam tym zaskoczona.

Pół godziny później usłyszałam trzaśnięcie drzwi wejściowych. Nie wyszłam, by się z nim pożegnać. Podeszłam do kuchenki, zmniejszyłam ogień pod patelnią i zaczęłam powoli mieszać zawartość. Na szczęście obiad się nie przypalił.

Zrozumiałam, że przez ostatnie miesiące, a może i lata, żyłam w iluzji. Starałam się zadowolić kogoś, kto już dawno zrezygnował z naszego związku. Kogoś, kto nie potrafił zdobyć się na odwagę, by powiedzieć prawdę wprost, dopóki nie zdenerwował go brak kawałka mięsa na talerzu. To nie postny obiad zrujnował moje małżeństwo. Ten obiad je po prostu ostatecznie zdemaskował, obnażając prawdziwe oblicze człowieka, z którym żyłam.

Święta spędziłam sama. Wyłączyłam telefon, nie odzywałam się do rodziny. Siedziałam na kanapie, jedząc odsmażane łazanki z kapustą i grzybami. Były absolutnie doskonałe. Smakowały wolnością i nowym początkiem. Nie wiedziałam jeszcze, jak będzie wyglądało moje życie po rozwodzie, jak poradzę sobie z podziałem majątku i samotnością. Wiedziałam jednak, że już nigdy nie pozwolę, by ktoś dyktował mi, jak ma wyglądać mój dom, moje zasady i moje życie.

Byłam gotowa na to, co przyniesie przyszłość. Bez kłamstw, bez udawania i bez człowieka, który nie potrafił docenić tego, co miał tuż przed sobą.

Maria, 34 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

