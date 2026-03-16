Kiedy Tomasz oznajmił, że wyłącza wszystko, co ma ekran, uznałam to za kolejny z jego przelotnych kaprysów. Byliśmy małżeństwem od szesnastu lat, a od co najmniej pięciu żyliśmy obok siebie, wpatrzeni w swoje smartfony. Myślałam, że ten dziwaczny post doprowadzi mnie do szału i obnaży pustkę naszego związku, ale prawda okazała się zupełnie inna. Te ciche wieczory uratowały coś, co powoli nam umykało w blasku niebieskiego światła.

Myślałam, że mąż żartuje

Nasz salon przypominał centrum dowodzenia. Odkąd pamiętam, po powrocie z pracy każdy z nas lądował na swojej połowie kanapy. Ja, z racji stanowiska kierowniczki w dużej firmie logistycznej, wiecznie odpisywałam na maile zagnieżdżone w służbowym telefonie. Tomasz, księgowy, relaksował się, scrollując portale informacyjne na tablecie, a w tle zawsze, ale to zawsze, musiał grać telewizor. Mieliśmy nawet swój wypracowany system podawania sobie herbaty w taki sposób, aby nie zasłonić drugiemu ekranu. To było na swój sposób wygodne, choć z perspektywy czasu widzę, jak bardzo było to przerażające.

Była Środa Popielcowa, kiedy rutyna uległa zmianie. Siedziałam z nosem w raportach, starając się zignorować dźwięki teleturnieju dobiegające z telewizora. Nagle zapadła cisza. Podniosłam wzrok, mrugając kilkakrotnie, by przyzwyczaić oczy do braku migoczącego obrazu. Tomasz stał z pilotem w dłoni, a jego tablet leżał wygaszony na stoliku kawowym.

– Od tego piątku robię detoks – oznajmił niespodziewanie, opierając się o oparcie fotela.

– Jaki detoks? – zapytałam rozkojarzona. – Przecież od dawna nie jesz słodyczy.

– Cyfrowy. Na czas Wielkiego Postu. W każdy piątek wieczorem, po powrocie z pracy, nie włączam telewizora, komputera, ani nie zaglądam do internetu w telefonie. Zero ekranów.

Spojrzałam na niego, jakby właśnie ogłosił, że zamierza zamieszkać w leśnej lepiance z mchu. Dla mnie, osoby, która wpadała w panikę, gdy bateria w telefonie spadała poniżej dwudziestu procent, brzmiało to jak wyrok dobrowolnego wykluczenia ze społeczeństwa.

– Przecież zanudzisz się – prychnęłam, wracając do czytania maila od dostawcy. – A poza tym, co my będziemy robić? Patrzeć w sufit?

– Nie wiem, może wreszcie usłyszymy własne myśli. Zapraszam cię do tego samego.

Od razu odrzuciłam ten pomysł. Uważałam to za grubą przesadę. Wielki Post to czas refleksji, zgoda, ale żeby od razu odcinać się od jedynego źródła domowego relaksu? Byłam przekonana, że zrezygnuje po pierwszej próbie.

Byłam zła

Nadszedł pierwszy piątek postu. Zgodnie ze swoją obietnicą, Tomasz po wejściu do domu położył telefon na półce w przedpokoju. Telewizor pozostał czarną, lśniącą taflą plastiku. Usiadłam na kanapie ze swoim smartfonem, demonstracyjnie włączając ulubiony serial na platformie streamingowej.

Zazwyczaj dźwięki z mojego urządzenia mieszały się z wiadomościami sportowymi, które oglądał mąż. Tym razem w salonie panowała gęsta, niemal namacalna cisza. Słyszałam tylko miarowe tykanie zegara na ścianie, dźwięk, o którego istnieniu zupełnie zapomniałam.

Zerkałam na Tomasza znad ekranu. Usiadł w fotelu z grubą biografią, którą dostał pod choinkę dwa lata temu i której do tej pory nie otworzył. Wyglądał na skupionego, ale we mnie narastała irytacja. Czułam się tak, jakby jego milczenie było milczącą krytyką mojego zachowania. Skupienie na serialu graniczyło z cudem. Zamiast śledzić losy bohaterów, analizowałam każdy szelest przewracanej przez niego kartki.

– Długo tak zamierzasz? – zapytałam w końcu, pauzując film.

– Co takiego? – podniósł wzrok, a na jego twarzy malował się spokój, który drażnił mnie jeszcze bardziej.

– Siedzieć tak w ciszy. To nienaturalne. Czuję się, jakbyśmy byli w czytelni, a nie we własnym salonie.

– Naprawdę ci to aż tak przeszkadza? – westchnął lekko. – Dla mnie to pierwsza chwila od dawna, kiedy nie czuję przebodźcowania.

Nie odpowiedziałam. Założyłam słuchawki, żeby odciąć się od tej niezręcznej ciszy, ale wieczór był zrujnowany. Poszłam spać znacznie wcześniej niż zwykle, czując dziwny niepokój.

Zaczęliśmy rozmawiać

Drugi piątek nadszedł w samym środku potężnego kryzysu w mojej firmie. Pół dnia spędziłam na rozwiązywaniu problemów z opóźnionymi transportami. Wróciłam do domu z pulsującym bólem głowy i spiętymi ramionami. Przekraczając próg, marzyłam tylko o tym, żeby zapaść się w kanapę i bezmyślnie przewijać media społecznościowe.

Tomasz znowu odłożył elektronikę na bok. Tym razem nie czytał. Zajął się porządkowaniem starych płyt winylowych, które odziedziczył po ojcu, a na które od lat nie miał czasu.

Ja natomiast próbowałam pracować. Mój telefon wibrował co chwila. Odpisywałam na wiadomości w komunikatorze, czując, jak poziom stresu rośnie z każdą sekundą. W pewnym momencie z bezsilności rzuciłam telefon na stół. Urządzenie z głośnym stukotem wylądowało na blacie.

Tomasz natychmiast oderwał się od swoich płyt.

– Zrobić ci melisy? – zapytał cicho.

– Nic mi nie pomoże – warknęłam. – Znowu zawalił nam podwykonawca. Mam ochotę rzucić to wszystko i wyjechać w Bieszczady.

Zazwyczaj, gdy rzucałam podobne hasła w trakcie jego oglądania telewizji, słyszałam tylko zdawkowe mruknięcia potakiwania. Tym razem Tomasz podszedł do mnie, usiadł na krawędzi kanapy i spojrzał mi prosto w oczy.

– Pamiętasz, jak dziesięć lat temu naprawdę pojechaliśmy w Bieszczady? – powiedział miękko. – Zgubiłaś wtedy szlak i musieliśmy iść w deszczu przez dwie godziny.

Zaskoczył mnie. Zamiast radzić mi w sprawach zawodowych, na których się nie znał, przeniósł mnie do zupełnie innego świata.

– Pamiętam – na mojej twarzy pojawił się mimowolny uśmiech. – Miałeś na sobie tę okropną, żółtą pelerynę, w której wyglądałeś jak gigantyczny kanarek.

Rozmawialiśmy o tym wyjeździe przez dobre piętnaście minut. O tym, jak jedliśmy zimne kanapki pod wiatą, jak śmialiśmy się z przemoczonych butów. Kiedy zamilkliśmy, ze zdumieniem zorientowałam się, że mój ból głowy znacznie zelżał, a stres z pracy wydawał się o wiele mniej istotny. Spojrzałam na leżący na stole telefon. Ekran co chwilę się podświetlał, informując o nowych powiadomieniach. Złapałam urządzenie i po prostu je wyłączyłam.

Tomasz posłał mi pytające spojrzenie.

– Dzisiaj ja też spróbuję tej twojej czytelni – powiedziałam, opierając głowę o jego ramię.

Zrozumiałam swój błąd

Trzeci piątek stał się punktem zwrotnym. Nawet nie musiałam się zmuszać. Po wejściu do domu sama odłożyłam telefon na półkę w przedpokoju, tuż obok aparatu męża. Zaparzyłam nam duży dzbanek owocowej herbaty, napełniłam kubki i usiadłam w salonie. Nie było telewizora. Nie było powiadomień. Byliśmy tylko my.

To niesamowite, jak szybko człowiek przypomina sobie, dlaczego zakochał się w drugiej osobie, kiedy odetnie się od szumu tła. Zaczęliśmy rozmawiać o rzeczach pozornie błahych. O planach na wiosenny remont balkonu, o nowych odmianach pomidorów, które Tomasz chciał posadzić w doniczkach. Potem tematy zeszły na głębsze tory.

– Czasami zastanawiam się, dokąd my tak pędzimy – powiedział mąż, obracając w dłoniach ciepły kubek. – Budzimy się, idziemy do pracy, wracamy, gapimy się w ekrany, idziemy spać. I tak od lat.

– Też się nad tym zastanawiałam – przyznałam cicho. – Wiesz, że od miesięcy nie zapytałam cię, jak się czujesz? Tak naprawdę, a nie tylko w biegu, rano, przy zakładaniu butów.

– Ja też nie pytałem. Przyjęliśmy za pewnik, że wszystko jest w porządku, dopóki dom stoi, a rachunki są zapłacone.

Siedzieliśmy tak, wymieniając myśli, które od dawna gdzieś w nas zalegały. Zrozumiałam wtedy, jak bardzo oddaliliśmy się od siebie przez te wszystkie wieczory spędzone przed telewizorem i z telefonami w rękach. Ekran był bezpieczną tarczą, za którą można było się schować przed zmęczeniem, przed koniecznością angażowania się. Wydawało mi się, że potrzebuję tej bezmyślnej rozrywki do relaksu, a tak naprawdę potrzebowałam bliskości, której unikałam.

Nigdy nie zapomnę jego wzroku tego wieczoru. Patrzył na mnie z taką samą uwagą, jak w czasach narzeczeństwa. Czułam się wysłuchana i ważna.

To była dobra zmiana

Kiedy nadszedł Wielki Tydzień i czas postu dobiegał końca, poczułam dziwny żal. Ostatni zaplanowany piątek bez ekranów minął nam na grze w planszówki. Córka sama przyniosła zakurzone pudełko ze starą grą słowną, a my do późnej nocy wymyślaliśmy najdziwniejsze, najwyżej punktowane słowa, popijając domową lemoniadę.

W Wielką Sobotę, podczas przygotowywania świątecznych potraw, zatrzymałam się na chwilę. Tomasz kroił warzywa przy blacie obok.

– Wiesz co? – zaczęłam, opierając ręce na biodrach. – Myślałam dużo o tym twoim poście.

– Odetchnęłaś z ulgą, że to już koniec? – uśmiechnął się pod nosem, nie przerywając krojenia.

– Wręcz przeciwnie. Uważam, że to najlepszy pomysł, na jaki wpadłeś od lat.

Spojrzał na mnie z nieskrywanym zaskoczeniem. Podeszłam bliżej i oparłam głowę na jego ramieniu.

– Chciałabym, żebyśmy to utrzymali – powiedziałam szczerze. – Nie tylko w poście. Przez cały rok. Nie chcę wracać do tego pustego przesiadywania na kanapie z telefonem w ręku. Tęskniłam za tobą, nawet nie wiedząc, że to się dzieje.

Tomasz odłożył nóż, wytarł dłonie w ściereczkę i mocno mnie przytulił.

– Ja za tobą też – szepnął.

Od tamtego czasu minął już ponad rok. Nasza zasada "piątków bez ekranów" stała się świętością w naszym domu. Nawet Zuzia, choć oficjalnie twierdzi, że to obciach i staroświeckie wymysły, w piątkowe wieczory jakoś rzadziej znika w swoim pokoju, a częściej zjawia się w salonie z pytaniem, czy gramy dzisiaj w karty. Odkryliśmy na nowo sztukę zwykłej, spokojnej rozmowy. Okazało się, że odłączenie od wirtualnej sieci było jedynym sposobem na to, byśmy mogli ponownie podłączyć się do siebie nawzajem.

Alicja, 43 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

