Nigdy nie sądziłam, że zwykła ziemia doniczkowa, kilka sadzonek lawendy i garść nasion mogą stać się zarzewiem osiedlowego konfliktu. Chciałam tylko stworzyć swój własny, pachnący azyl, ale niechcący zdetronizowałam niekoronowaną królową naszego bloku. Dziś mój balkon tonie w kwiatach, a ja codziennie rano piję kawę, obserwując z profilu twarz kobiety, która postanowiła na zawsze wymazać mnie ze swojego pola widzenia.

Mój mały magazyn niepotrzebnych rzeczy

Przez niemal dekadę mój balkon był powodem do wstydu, choć zręcznie udawałam przed samą sobą, że po prostu brakuje mi czasu na zajmowanie się takimi drobnostkami. W rzeczywistości służył za przechowalnię wszystkiego, co nie mieściło się w mieszkaniu. Stał tam stary, nienadający się do jazdy rower mojego męża, wyblakła od słońca suszarka na pranie i stos pustych, plastikowych doniczek, które od lat czekały na lepsze czasy. Patrząc przez okno salonu, wolałam zaciągać rolety, by nie widzieć tego chaosu.

Zupełnie inaczej wyglądała sytuacja u mojej sąsiadki zza szklanej, mlecznej przegrody. Pani Krystyna była emerytowaną nauczycielką biologii i absolutną pasjonatką ogrodnictwa. Jej balkon był istnym Wersalem naszej spółdzielni mieszkaniowej. Równo przystrzyżone iglaki, idealnie symetryczne kaskady czerwonych pelargonii i pnącza, które układały się w perfekcyjne wzory na kratkach. Krystyna była z tego niezwykle dumna, a nasza lokalna gazetka osiedlowa niemal co roku zamieszczała zdjęcia jej roślinnej oazy z podpisem chwalącym wzorową postawę lokatorską.

Wszystko zmieniło się wczesną wiosną, kiedy moja córka, Zosia, wyprowadziła się na studia do innego miasta. Nagle w mieszkaniu zrobiło się przeraźliwie cicho, a ja poczułam dziwną pustkę. Zrozumiałam, że potrzebuję zajęcia, czegoś, co pochłonie moje myśli i pozwoli mi stworzyć nową rutynę. Pewnego słonecznego poranka otworzyłam drzwi balkonowe, spojrzałam na ten cały bałagan i podjęłam decyzję. Czas na porządki.

Niewinne początki i pierwsze spojrzenia znad balustrady

Sprzątanie zajęło mi cały weekend. Kiedy w końcu zmyłam posadzkę i wyniosłam ostatnie worki z niepotrzebnymi rzeczami, poczułam ogromną ulgę. Pusta przestrzeń aż prosiła się o to, by tchnąć w nią życie. Pojechałam do centrum ogrodniczego i z zapałem neofity kupiłam kilka worków ziemi, kolorowe donice oraz pierwsze sadzonki. Postawiłam na bratki, stokrotki i drobną lawendę. Kiedy przesadzałam moje nowe nabytki, usłyszałam pochrząkiwanie zza mlecznej szyby. Chwilę później zza balustrady wychyliła się głowa pani Krystyny. Jej twarz wyrażała mieszankę uprzejmego zainteresowania i lekkiego politowania.

– Dzień dobry, sąsiadko! – rzuciła głośno, lustrując moje skromne początki. – Widzę, że wzięło się pani na wiosenne porządki. Wiosna w tym roku zdradliwa, oby tylko te bratki nie zmarzły.

– Dzień dobry, pani Krystyno – odpowiedziałam z uśmiechem, wycierając ubrudzone ziemią dłonie o fartuch. – Postanowiłam wreszcie zagospodarować tę przestrzeń. Zosia wyjechała, mam teraz więcej czasu. – No, no. Ambitnie – stwierdziła, poprawiając liść swojej idealnej monstery, którą właśnie wystawiła na słońce. – Proszę tylko uważać z podlewaniem. Amatorzy często przelewają lawendę. Ona lubi sucho. Jakby pani potrzebowała rady, to ja służę pomocą. W końcu mam tu najpiękniejszy balkon od dziesięciu lat.

Jej ton był życzliwy, ale wyczułam w nim nutę wyższości. Nie zraziłam się tym jednak. Wręcz przeciwnie, jej słowa podziałały na mnie jak delikatne ukłucie ostrogi. Postanowiłam, że mój balkon nie będzie tylko zwykłym miejscem z kilkoma kwiatkami. Będzie wyjątkowy.

Tajna broń i nasiona od córki

Wciągnęłam w mój projekt męża. Paweł początkowo pukał się w czoło, widząc, jak znoszę do domu kolejne worki z keramzytem i nawozami, ale wkrótce sam dał się zarazić moim entuzjazmem. Poprosiłam go, by zbudował mi drewniane, kaskadowe donice z surowego drewna, które idealnie pasowałyby do rogu balkonu. Kiedy zaczął ciąć deski i składać je w całość na naszym podwórku, pani Krystyna nerwowo spacerowała wzdłuż siatki, próbując dojrzeć, co takiego konstruujemy.

Prawdziwy przełom nastąpił jednak, gdy Zosia przyjechała na weekend i przywiozła mi niezwykły prezent.

– Mamo, pomyślałam, że zamiast tych wszystkich idealnych, plastikowych kwiatków, które mają wszyscy, zrobisz coś dla natury – powiedziała, wręczając mi ozdobne pudełko.

W środku znajdowały się mieszanki nasion roślin miododajnych, polne maki, chabry, a także sadzonki poziomek i miniaturowych pomidorków.

– Stworzysz tutaj dziką łąkę, raj dla owadów – dodała z entuzjazmem.

Zakochałam się w tym pomyśle. Zamiast równych rzędów i symetrii, postawiłam na kontrolowany chaos. Zasiałam polne kwiaty w wielkich, drewnianych skrzyniach od Pawła. Między nimi posadziłam zioła: pachnącą miętę, rozmaryn, tymianek i bazylię. Zawiesiłam na barierkach plecione ze sznurka makramy, w których umieściłam opadające pędy bluszczu. Na koniec mąż zamontował mi delikatne, słoneczne lampki w kształcie małych żarówek. Mój balkon wieczorami wyglądał jak wycinek zaczarowanego ogrodu.

Kiedy pasja zamienia się w wyścig

Miesiąc później, kiedy wszystko zaczęło bujnie rosnąć i kwitnąć, zauważyłam wyraźną zmianę w zachowaniu mojej sąsiadki. Pani Krystyna przestała udzielać mi rad. Zamiast tego zaczęła wytaczać ciężkie działa. Pewnego popołudnia usłyszałam głośne sapanie i odgłosy przesuwania ciężkich przedmiotów. Wychyliłam się delikatnie przez krawędź i zobaczyłam, jak dwóch kurierów wnosi na jej balkon ogromne, egzotyczne drzewko cytrusowe w gigantycznej donicy. Dwa dni później pojawiła się u niej nowoczesna fontanna kaskadowa, z której woda cicho szemrała, zagłuszając śpiew ptaków.

Codziennie rano spotykałyśmy się na naszych balkonach podczas podlewania. Atmosfera stawała się gęsta.

– O, widzę, że te chwasty pani tak bujnie wyrosły – rzuciła pewnego razu Krystyna, spoglądając na moje dumne, czerwone maki i błękitne chabry, nad którymi właśnie kręciło się kilka pracowitych pszczół.

– To łąka kwietna, pani Krystyno. Bardzo przyjazna dla środowiska – odpowiedziałam spokojnie, podskubując listki mięty do herbaty.

– Cóż, o gustach się nie dyskutuje. Ja jednak preferuję porządek i klasykę. Zresztą, zobaczymy, co powie komisja w tym roku.

Zamarłam.

– Jaka komisja? – zapytałam, marszcząc brwi.

– No jak to jaka? Ze spółdzielni. Co roku w czerwcu wybierają najpiękniejszy balkon. Chyba pani nie myślała, że ten konkurs to fikcja? W tym roku nagrodą jest bon do wielkiego centrum ogrodniczego za miastem. Choć dla mnie to tylko kwestia prestiżu. Przecież tradycji musi stać się zadość. Jej uśmiech był pewny siebie, ale w oczach dostrzegłam iskrę niepokoju. Wtedy zrozumiałam. To już nie była zwykła wymiana uprzejmości. To była prawdziwa rywalizacja.

Werdykt, którego się nie spodziewałam

Nie robiłam tego dla nagród ani dla rywalizacji z Krystyną, ale muszę przyznać, że poczułam lekki dreszczyk emocji. Konkurs rozstrzygano podczas dorocznego festynu na dziedzińcu między blokami. Zeszliśmy tam z Pawłem, bardziej z chęci spędzenia miło popołudnia niż w oczekiwaniu na laury. Przewodniczący zarządu spółdzielni wszedł na niewielkie podwyższenie z mikrofonem. Po omówieniu spraw administracyjnych przeszedł do najważniejszego punktu programu. Widziałam, jak Krystyna stoi w pierwszym rzędzie, z dumnie uniesioną głową, poprawiając jedwabną apaszkę. Była gotowa na przyjęcie gratulacji.

– Drodzy państwo, co roku nagradzamy tych, którzy dbają o estetykę naszego otoczenia – zaczął przewodniczący. – Przez wiele lat bezkonkurencyjna była nasza wspaniała pani Krystyna, której dziękujemy za piękny wkład w wygląd bloku numer cztery.

Krystyna skinęła głową z gracją, a tłum lekko zaklaskał.

– Jednakże – kontynuował mężczyzna, podnosząc głos – w tym roku komisja postanowiła docenić nowe podejście do miejskiej zieleni. Ocenialiśmy nie tylko estetykę, ale również wkład w ekologię i niezwykłą oryginalność. Pierwsze miejsce i bon wędruje w tym roku do… sąsiadki pani Krystyny z tego samego piętra! Zapraszamy panią Ewę!

Poczułam, jak Paweł szturcha mnie w ramię. Zamurowało mnie. Tłum bił brawo, a ja powoli ruszyłam w stronę podwyższenia. Odbierając pamiątkowy dyplom i kopertę, spojrzałam w stronę Krystyny. Jej twarz była purpurowa. Usta zacisnęła w wąską, gniewną kreskę. Nie czekała do końca uroczystości. Odwróciła się na pięcie i szybkim krokiem opuściła dziedziniec.

Chłód w środku upalnego lata

Od tamtego dnia minęły dwa miesiące. Mój balkon wciąż kwitnie, a poziomki obrodziły tak bardzo, że mogłam zaprosić Zosię na małą ucztę z domowymi wypiekami. Stał się moim ulubionym miejscem na ziemi, prawdziwym sanktuarium spokoju, w którym ładuję baterie po ciężkim dniu pracy. Niestety, moje zwycięstwo miało swoją cenę. Pani Krystyna całkowicie zerwała ze mną stosunki dyplomatyczne. Pierwszego dnia po ogłoszeniu wyników wyszłam rano z konewką i jak zawsze zawołałam radosne „dzień dobry”. Usłyszałam tylko trzaśnięcie zamykanych drzwi balkonowych.

Sytuacja powtarza się każdego dnia. Kiedy ona wychodzi podlewać swoje cytrusy i pelargonie, robi to w absolutnej ciszy. Gdy tylko zauważy mój cień po drugiej stronie mlecznej szyby, demonstracyjnie odwraca głowę w przeciwnym kierunku. Spotkane na klatce schodowej, nagle bardzo uważnie studiuje zawartość swojej skrzynki na listy, udając, że mnie nie dostrzega.

Początkowo czułam się z tym źle. Chciałam nawet z nią porozmawiać, wytłumaczyć, że wcale nie chciałam z nią rywalizować, że to wyszło przypadkiem. Paweł wybił mi to jednak z głowy.

– Zrobiłaś coś pięknego dla siebie, a nie przeciwko niej – powiedział mi pewnego wieczoru, gdy siedzieliśmy wśród zapachu mięty i światła małych żarówek. – Jej duma została urażona, ale to nie jest twój problem. Nie możesz przepraszać za to, że masz pasję.

Wiem, że miał rację. Czasem, gdy piję poranną herbatę, zerkam przez szpary w balustradzie na jej stronę. Jej balkon wciąż jest piękny. Idealny, nieskazitelny, jak z katalogu. Ale patrząc na moje dzikie chabry wychylające się do słońca i słuchając bzyczenia owadów krążących nad makami, czuję prawdziwe życie. Straciłam sąsiedzkie pogawędki o pogodzie, ale odzyskałam kawałek własnej duszy. Nauczyłam się, że czasem, by coś w sobie odbudować, trzeba pozwolić rzeczom rosnąć po swojemu, nawet jeśli komuś innemu to nie w smak.

Ewa, 51 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

