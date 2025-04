Smutne sentencje warto znać, by w gorszych momentach w życiu umieć wyrazić swoje uczucia lub uzupełnić to, co chcemy powiedzieć czy napisać. Są poruszające, głębokie, czasem gorzkie. Niektóre mogą sprawić, że zakręci się łza w oku. Być może pomogą ci poradzić sobie z niełatwymi emocjami albo będą pomocne w przypadku szykowania przemówień, np. mowy pogrzebowej.

Krótkie cytaty możesz wykorzystać na swoich social mediach albo jako uzupełnienie przygotowywanej grafiki. Niekiedy sprawdzają się także jako tatuaże.

Oto przykłady krótkich cytatów o życiu:

„Cierpienie i ból są nieodłączne od rozległej świadomości i głębokiego serca. Myślę, że ludzie naprawdę wielcy zawsze muszą odczuwać na świecie wielki smutek.” Fiodor Dostojewski

„Jednak smutek jest gościem, którego niełatwo się pozbyć.” Hans Christian Andersen

„Sukces nigdy nie jest ostateczny. Porażka nigdy nie jest totalna. Liczy się tylko odwaga.” Winston Churchill

„Pewność istnieje jedynie w stosunku do przeszłości, natomiast jeśli chodzi o przyszłość, to pewna jest tylko śmierć.” Erich Fromm

„Są ludzie, którym szczęście mignie tylko na moment, na moment tylko się ukaże po to tylko, by uczynić życie tym smutniejsze i okrutniejsze.” Stanisław Dygat

„Człowiek miewa w życiu takie chwile, że lubi otaczać się przedmiotami, które przypominają smutek.” Bolesław Prus

„To smutne, że głupcy są tak pewni siebie, a ludzie mądrzy, tak pełni wątpliwości.” Bertrand Russell

Smutne cytaty o życiu

Mnóstwo ludzi codziennie zmaga się z dojmującą samotnością, czego wynikiem jest tworzenie smutnych sentencji oraz wyszukiwanie cytatów o życiu w książkach czy piosenkach.

„Na pustyni jest się trochę samotnym. Równie samotnym jest się wśród ludzi” Antoine de Saint Exupéry, Mały Książę

„...bo człowiek może wytrzymać tydzień bez picia, dwa tygodnie bez jedzenia, całe lata bez dachu nad głową, ale nie może znieść samotności.” Paulo Coelho, Jedenaście minut

„Kiedy jesteś smutny, musisz mieszać się z tłumem. Samotność karmi mroczne myśli” Théophile Gautier

„Samotność stwarza ludzi genialnych lub idiotów” Victor Hugo

„Samotność albo sprawia, że się odnajdujemy, albo się gubimy” Roberto Gervaso

„Samotność jest ceną, którą płacisz za silny charakter” Charles Bukowski

„Samotność to wieczna dylemat między komfortem samotności a pragnieniem kontaktu” Anais Nin

Depresja to choroba, z którą bardzo trudno się walczy. Cytaty z nią związane nierzadko potrafią pomóc chorej osobie (wbrew pozorom), ponieważ wie, że jej myśli i uczucia są rozumiane przez innych - nawet jeśli sentencje są anonimowe. Oczywiście podstawą walki z depresją jest leczenie.

„Znajdź mnie, uwolnij mnie od tego zżerającego zwątpienia, daremnej rozpaczy, horroru snu” Sarah Kane, Psychoza 4.48

„Depresja jest karmiona niewyleczonymi ranami na duszy” Penelope Sweet

„Depresja to więzienie, w którym znajdują się zarówno więzień, jak i okrutny strażnik” Dorothy Rowe

„Tak to bywa z osobami cierpiącymi na ataki depresji. Nie jesteś w stanie ciągle się nimi przejmować. W końcu zaczynają cię drażnić” Harlan Coben

„Smutek to najgorsza pora dnia” Pola Gojawiczyńska

„Depresja nie dotyczy ludzi słabych, tylko tych, którzy byli silni zbyt długo” Jacek Hugo-Bader

„Żadna noc nie jest tak czarna, żeby nigdzie nie można było odszukać choć jednej gwiazdy” Phil Bosmans

Śmierć zawsze boli. Nawet jeśli umiera osoba, z którą nie mieliśmy długo kontaktu lub ten kontakt był bardzo nieprzyjemny, wieczna rozłąka skłania do refleksji. Często żałujemy, że wielu rzeczy nie zrobiliśmy, nie powiedzieliśmy albo wręcz przeciwnie - że padło zbyt wiele słów. Cytaty o śmierci pozwalają zdystansować się, przemyśleć to, co się wydarzyło i przetrwać ten trudny czas.

„Śmierć nie jest końcem, to tylko nowy początek” Emily Dickinson

„To, co czyni życie cenne, to świadomość śmierci” Steve Jobs

„Śmierć jest jedyną rzeczą pewną w życiu, dlatego ucz się żyć bez strachu” Mark Twain

„Nie bój się śmierci, bój się niewykorzystanego życia” Natalie Babbitt

„Śmierć jest tylko przerwą w wielkiej podróży”

„Śmierć nie jest przeciwieństwem życia, ale jego częścią” Haruki Murakami, Norwegian wood

„Ludzie przychodzą, ludzie odchodzą. Wiemy o tym, ale za każdym razem, gdy się to zdarza, jesteśmy zaskoczeni. To jedyna rzecz w naszej egzystencji, której możemy być pewni, ale często łamie nam serce” Cecelia Anhern, Na końcu tęczy

„Zmarli przyjaciele nie spoczywają w ziemi, ale żyją w naszych sercach: tak Bóg chciał, abyśmy nigdy nie byli sami” Aleksander Dumas, Hrabia Monte Christo

„Może tylko nam odchodzenie wydaje się straszne? Może bardziej cierpią ci, co zostają?” Dorota Terakowska, Poczwarka

Smutne cytaty

Przyjaźń nie zawsze kojarzy się z czymś radosnym, choć oczywiście tak powinno być. Często jednak rozstajemy się z przyjacielem, bo nasze drogi zbyt mocno się rozchodzą lub coś nas poróżni. Innym razem przyjaźń naturalnie się rozmywa i czasem tęsknimy za tą osobą. Również cytaty o przyjaźni bywają gorzkie.

„Nikt nie lubi samotności. Ja tylko nie próbuję się z nikim na siłę zaprzyjaźniać” To prowadzi do rozczarowań. Haruki Murakami, Norwegian Wood

„Najlepszym przyjacielem jest ten, który nie pytając o powód twego smutku, potrafi sprawić, że znów wraca radość” Phil Bosmans

„Przyjaźń: łódź wystarczająco duża, by podczas pogody pomieścić dwie osoby, a tylko jedną podczas burzy” Ambrose Gwinnett Bierce

„Niektórzy przyjaciele są jak grosze, mają dwie twarze i są bezwartościowi” Autor nieznany

„Mam niewielu przyjaciół (…), nie wiążąc się z nikim, oszczędzasz sobie w życiu cierpienia” Trudi Canavan

„Przyjaźń wcale nie jest nienaruszalną więzią. Jest raczej jak olbrzymia, piaszczysta wydma, pozornie potężna i trwała, ale pewnego dnia budzisz się, a jej już nie ma” Jeremy Clarkson

Miłość jest piękna, ale bywa także smutna, nieodwzajemniona lub zakończona. Często po rozstaniu czujemy się przytłoczeni i mamy poczucie, że nic dobrego nas już w życiu nie spotka.

„Jeśli kogoś kochasz, to jeszcze nie znaczy, że Bóg ma w swoich planach, żebyście byli razem” Jodi Picoult

„Każde głębsze uczucie prowadzi do cierpienia. Miłość bez cierpienia nie jest miłością” Jan Twardowski

„Zawód miłosny może zmienić ludzi w potwory przepełnione smutkiem” Mathias Malzieu

„Same uczucia niczego nie naprawią. Mówi się, że miłość wszystko wybaczy. Ale to nieprawda. Nie, kiedy dusza jest tak bardzo zraniona” Abbi Glines, O krok za daleko

„Na okrągło popełniałem ten sam błąd, raniłem ludzi, a dodatkowo raniłem samego siebie” Haruki Murakami, Na południe od granicy, na zachód od zmierzchu

„Nieszczęśliwie zakochany jest jak przedsiębiorca, który wciąż dopłaca do deficytowej imprezy, żeby nie stracić tego, co już zapłacił” Hugo Dionizy Steinhaus

„Jak łatwo nam poczuć się tą jedyną i jakież zdziwienie, kiedy się nią być przestaje” Roma Ligocka, Wolna miłość

„Dlaczego kochamy najmocniej wtedy, gdy miłość umiera?” Jerzy Andrzejewski

„Bo wierz mi, łatwiej wyrzucić tysiące rubli z kieszeni aniżeli jedno przywiązanie serca” Bolesław Prus

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 14.01.2020.

