Od samego początku naszego związku ustaliliśmy jasne zasady. Ja i Tomasz byliśmy duszami łaknącymi przestrzeni. Kiedy nasi znajomi brali kredyty na mieszkania z dodatkowym pokojem dziecięcym i spędzali weekendy na wybieraniu farb z atestami, my planowaliśmy kolejną wyprawę do Patagonii albo trekking w Nepalu. Nasze życie było jednym wielkim projektem pod tytułem: wolność.

Nie chcieliśmy mieć dzieci

Uważaliśmy, że rodzicielstwo to rodzaj klatki, na którą ludzie zgadzają się z powodu presji społecznej. Byliśmy dumni z naszej niezależności. Nasz apartament w centrum miasta przypominał bardziej galerię sztuki pełną pamiątek z podróży niż przytulne, rodzinne gniazdko.

Tomasz zawsze powtarzał, że jesteśmy wyjątkowi. Że potrafimy czerpać z życia pełnymi garściami, nie dając się wciągnąć w ten cały schemat pieluch, przedszkoli i wywiadówek. Przytakiwałam mu. Naprawdę wierzyłam, że to jest to, czego pragnę. Że moje życie jest kompletne. Praca w agencji reklamowej dawała mi satysfakcję, podróże dawały mi oddech, a Tomasz dawał mi poczucie, że jesteśmy drużyną, która gra we własnej, ekskluzywnej lidze.

Jednak z czasem coś we mnie zaczęło pękać. Nie umiem wskazać dokładnego momentu. Może to było wtedy, gdy w jednym z małych włoskich miasteczek obserwowaliśmy wielopokoleniową rodzinę jedzącą kolację na tarasie, a ja poczułam dziwne ukłucie w sercu. A może wtedy, gdy moja młodsza siostra urodziła, a ja trzymałam na rękach mojego małego siostrzeńca, czując jego ciepło i słysząc jego cichy, miarowy oddech. Tomasz stał wtedy w progu pokoju, wyraźnie zniecierpliwiony, patrząc na zegarek. Ja natomiast czułam, jak cała moja dotychczasowa filozofia życiowa rozsypuje się jak domek z kart. Zaczęłam zadawać sobie pytania, na które bałam się odpowiedzieć. Czy naprawdę jestem taka wolna? A może po prostu uciekam przed odpowiedzialnością za kogoś więcej niż tylko za siebie?

Dwie kreski, które zmieniły wszystko

To był chłodny poranek. Spóźniał mi się okres, co przy moim trybie życia i częstych zmianach stref czasowych nie było niczym nadzwyczajnym. Tym razem jednak czułam się inaczej. Czułam niewytłumaczalne zmęczenie i dziwną ociężałość, jakby moje ciało przygotowywało się na jakieś ogromne wyzwanie. Kupiłam test w małej aptece na rogu, ukrywając go w torebce jak jakiś nielegalny towar. Kiedy weszłam do łazienki, moje dłonie drżały.

Czekałam, wpatrując się w biały plastik, a moje serce biło jak oszalałe. Pojawiła się pierwsza kreska. Potem, powoli, zaczęła zarysowywać się druga. Wyraźna, różowa, niepodważalna. Usiadłam na brzegu wanny, zasłaniając usta dłonią. Byłam w ciąży. Ja, trzydziestopięcioletnia kobieta, która zaledwie miesiąc temu przekonywała znajomych, że bezdzietność to najwyższa forma samoświadomości. Wpatrywałam się w swoje odbicie w lustrze i ku swojemu własnemu zaskoczeniu, nie zobaczyłam tam przerażenia. Zobaczyłam łzy wzruszenia. Poczułam falę ogromnej, obezwładniającej miłości do tego maleńkiego, niewidzialnego jeszcze życia, które zaczęło we mnie kiełkować.

Przez kilka dni nosiłam tę tajemnicę w sobie. Obserwowałam Tomasza, próbując wyobrazić sobie, jak zareaguje. Opowiadał właśnie z entuzjazmem o planach wyjazdu do Japonii na jesień. Mówił o biletach, rezerwacjach. Słuchałam go, uśmiechając się blado, podczas gdy moja dłoń odruchowo wędrowała w stronę brzucha. Wiedziałam, że muszę mu powiedzieć. Czekałam tylko na odpowiedni moment, naiwnie wierząc, że kiedy dowie się o dziecku, poczuje to samo co ja. Że ta nasza miłość, o której tak często mówił, rozszerzy się i obejmie też nasze dziecko.

Najgorszy prima aprilis w moim życiu

Pierwszy kwietnia wydawał się dniem jak każdy inny. Zrobiłam uroczystą kolację. Ugotowałam jego ulubiony makaron z truflami, zapaliłam świece. Chciałam, żeby było pięknie i intymnie. Kiedy usiedliśmy do stołu, czułam, że żołądek zawiązuje mi się w supeł. Tomasz opowiadał o jakimś nowym projekcie w pracy, śmiał się, gestykulował. W końcu, w połowie posiłku, zebrałam się na odwagę.

– Tomek, muszę ci coś powiedzieć – zaczęłam, a mój głos zadrżał.

Spojrzał na mnie, odkładając widelec.

– Brzmisz poważnie. Coś się stało w agencji?

– Nie, to nie praca. Chodzi o nas. O mnie.

Wzięłam głęboki oddech i spojrzałam mu prosto w oczy.

– Jestem w ciąży.

Zapadła cisza. Trwała może trzy, może cztery sekundy, ale dla mnie ciągnęła się w nieskończoność. Widziałam, jak jego twarz tężeje, jak oczy stają się wielkie, a potem nagle… wybuchnął śmiechem. To był głośny, niemal histeryczny śmiech, który odbijał się echem od ścian naszego pustego apartamentu.

– O Boże, Magda! – wykrztusił, ocierając łzy z oczu. – Prawie uwierzyłem! Ty i dziecko? My i dziecko? Genialne!

Zamarłam. Moje serce przestało bić na ułamek sekundy.

– Tomek, ja nie żartuję – powiedziałam cicho, ale mój głos utonął w jego śmiechu.

– Jasne, jasne! Pierwszy kwietnia! Prima aprilis! – wstał od stołu, podszedł do mnie i pocałował mnie w czubek głowy. – Jesteś niesamowita. Naprawdę, przez chwilę miałem przed oczami te wszystkie wózki, krzyki w nocy i nasze zrujnowane życie. Ale to był dobry żart. Najlepszy w tym roku.

Siedziałam sztywno, nie mogąc wykrztusić ani słowa. Chciałam krzyczeć, chciałam potrząsnąć nim i powiedzieć, że to prawda, że noszę pod sercem nasze dziecko. Ale jego słowa uderzyły mnie z taką siłą, że odebrały mi mowę. Nasze zrujnowane życie. Tak właśnie nazwał perspektywę bycia ojcem.

Śmiech rozdarł mi serce

Po kolacji Tomasz poszedł do salonu. Usłyszałam, jak wybiera numer na telefonie. Zostałam w kuchni, wpatrując się w stygnący makaron. Drzwi były uchylone, a jego głos niósł się po całym mieszkaniu. Dzwonił do Michała, naszego wspólnego znajomego, który niedawno po raz drugi został ojcem i często narzekał na zmęczenie.

– Stary, muszę ci to opowiedzieć – mówił Tomasz z rozbawieniem. – Magda dzisiaj przeszła samą siebie. Zrobiła mi taki numer na prima aprilis, że myślałem, że padnę trupem. Powiedziała mi, że jest w ciąży!

Słyszałam stłumiony głos Michała w słuchawce, a potem znowu śmiech mojego męża.

– No wyobraź to sobie! Ja pchający wózek po parku, zamiast surfować na Bali. Przecież to brzmi jak jakiś koszmar! Powiedziałem jej, że to genialny żart. Przecież my byśmy się udusili w takim życiu. Ty wiesz, jak to jest, sam mówiłeś, że od roku nie przespałeś całej nocy. Jesteśmy z Magdą za mądrzy na to, żeby pakować się w takie bagno. Nasze życie jest idealne, po co to niszczyć dla jakiegoś płaczącego zawiniątka?

Każde jego słowo wbijało się w moją duszę jak zardzewiały gwóźdź. Stałam w ciemnej kuchni, oparta o blat, i czułam, jak po policzkach płyną mi gorące łzy. To nie był tylko żart z jego strony. To była czysta, nieskrywana pogarda dla życia, które uważałam za piękny cud. Słuchałam, jak wyśmiewa rodziców, jak szczyci się naszą rzekomą wyższością, naszą niezależnością, która nagle wydała mi się po prostu zwykłym egoizmem i ucieczką przed prawdziwymi emocjami. Mężczyzna, którego kochałam, pokazał mi właśnie twarz, której nigdy wcześniej nie chciałam zauważyć. Twarz chłopca, który panicznie boi się dorosnąć.

Musiałam to zrobić

Resztę wieczoru spędziłam jak w transie. Tomasz oglądał jakiś film, wciąż zadowolony z siebie i z mojego „żartu”. Ja poszłam do sypialni. Wyciągnęłam z szafy moją podróżną walizkę. Tę samą, z którą zjeździliśmy pół świata. Tę samą, w której zawsze lądowały kolorowe sukienki, aparaty fotograficzne i przewodniki po egzotycznych krajach. Teraz zaczęłam do niej wkładać najpotrzebniejsze rzeczy. Swetry, bieliznę, kosmetyczkę.

Pakowałam się powoli, metodycznie. Każda włożona do walizki rzecz była jak odcięcie kolejnej cumy, która trzymała mnie w tym sztucznym, plastikowym porcie, jakim stało się nasze małżeństwo. Zrozumiałam, że nie mogę mu tego wytłumaczyć. Jeśli teraz wyjdę do salonu i powiem: „Tomek, to nie był żart, naprawdę będziemy mieli dziecko”, on wpadnie w panikę. Może poczuje się oszukany, może zacznie krzyczeć. Nie chciałam tego słuchać. Nie chciałam patrzeć, jak jego radosna twarz wykrzywia się w grymasie złości i rozczarowania. Nie mogłam pozwolić, by moje dziecko już na samym początku swojego istnienia zostało nazwane „zrujnowaniem życia”.

Zamknęłam walizkę. Usiadłam na skraju łóżka i napisałam krótką kartkę. Położyłam ją na jego poduszce, obok testu ciążowego, który wyjęłam z torebki.

Złapałam za rączkę walizki i cicho wyszłam do przedpokoju. Tomasz wciąż siedział przed telewizorem.

– Idziesz gdzieś? – rzucił przez ramię, słysząc szelest kółek.

– Tak – odpowiedziałam spokojnym, obcym głosem. – Wybieram się w najważniejszą podróż mojego życia.

– O tej porze? – zaśmiał się pod nosem, nie odrywając wzroku od ekranu. – Uważaj na siebie.

Zamknęłam za sobą drzwi. Klatka schodowa była cicha i chłodna. Wyszłam na zewnątrz, wciągając głęboko rześkie, wiosenne powietrze. Położyłam dłoń na płaskim jeszcze brzuchu. Czułam strach, ogromny strach przed nieznanym, ale po raz pierwszy od bardzo dawna czułam też, że idę we właściwym kierunku. Pojechałam do mamy z nadzieją, że mój mąż się opamięta.

Magda, 35 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

