Nigdy nie sądziłam, że koło pięćdziesiątki skończę jako gospodyni bloku, w którym się wychowałam, i stanę się przeźroczysta dla większości dawnych znajomych. Ja, absolwentka jednego z najlepszych liceów w mieście, i bizneswoman, jak to się dzisiaj szumnie określa.

Zawsze byłam uczciwa

Latami stawałam na głowie, żeby utrzymać rodzinę, mimo problemów męża i późniejszego, samotnego macierzyństwa. Dla wszystkich miałam zawsze dobre słowo, czas, a nawet pieniądze, jeśli brakowało im do pierwszego. Dzisiaj w spojrzeniach wielu z nich widzę jedynie politowanie. Niektórzy udają, że przestali mnie poznawać. Wstydzą się znajomości z cieciem, mimo że ciężko pracuję na swoją najniższą krajową.

W pewnym sensie ich rozumiem. Sama, przyjmując tę pracę na początku roku, sądziłam, że niżej upaść już nie mogę, ale do wyboru miałam, że albo pójdę do schroniska dla bezdomnych i zgodzę się na życie z zasiłków lub dorywczych prac zleconych przez miasto, albo zrobię coś, żeby zachować mieszkanie w bloku i resztki godności. Wybrałam to drugie, po części dlatego, że nie wiedziałam, na co się porywam.

Od stycznia każdego ranka wstaję tuż po piątej, przegryzam kanapkę szatańsko mocną kawą, żeby godzinę później rozbijać lód i odgarniać śnieg z chodników, wystawiać obsłudze śmieciarek kontenery wypełnione odpadkami, szorować po nich ślady brudu lub zbierać to, co z koszy wypadnie. Codziennie sprzątam z klatek schodowych piach wymieszany z petami, a czasami i gorszymi rzeczami… I choć od świtu mijają mnie ludzie, nikt nie pyta mnie o samopoczucie czy zdrowie.

A przecież od czasu, gdy na początku stycznia przyjęłam tę posadę, zdążyłam nadwyrężyć sobie bark i kręgosłup. Nikt nie chce słuchać, jak minął mi wieczór i nikt też, jak dawniej, nie wyciąga mnie na papierosa, żeby zwierzyć mi się ze swoich kłopotów albo poplotkować na temat koleżanek. Od rana więc w kompletnej ciszy pucuję, szoruję i myję. Czasami ktoś odpowie na moje: „dzień dobry”, a wtedy z radości serce o mało nie wyskoczy mi z piersi. Nigdy nie byłam pazerna, ale teraz wystarczy naprawdę niewiele, abym poczuła się szczęśliwa.

Ważne, że wreszcie mam pracę

Myślicie, że ta praca to było moje marzenie? Skąd. Zostałam gospodynią bloku, bo nikt inny nie chciał zatrudnić kobiety koło pięćdziesiątki. Dwa lata szukałam zajęcia, mimo że naprawdę mam spore doświadczenie. Wiele lat prowadziłam firmę szyjącą na wymiar firany i zasłony, znam się na wszystkim – od księgowości, przez reklamę, organizację pracy zespołu, po dobór materiałów. Jednak według potencjalnych pracodawców nie nadawałam się nawet na sprzątaczkę w szkole.

Najbardziej bolało to, że jeszcze niedawno miałam adresy tych wszystkich ludzi w swoim notesie. Sprowadzałam dla nich z zagranicy wymyślne materiały i słuchając narzekań na niewiernych mężów czy rozrzutne żony, brałam miary na gustowne, zgodne z najnowszą modą firany i zasłony. Z wszystkimi byłam na ty, dopóki nie powinęła mi się noga.

Nie miałam łatwo

Czasami wydaje mi się, że jestem przeklęta. Że ciąży nade mną jakieś fatum, jakbym całym życiem płaciła za nieswoje winy. Najpierw uwikłałam się w złe małżeństwo. Z trudem udało mi się przekonać bliskich, że ten zadbany mężczyzna, jadający co niedzielę z nami obiady w restauracjach, zmienił się w potwora.

Odeszłam, choć zarówno on, jak i połowa jego rodziny błagali o kolejną szansę, i zostałam za to wyklęta. Nie przejęłam się rozsiewanymi przez rodzinę plotkami, bo wiedziałam, że postępuję słusznie, ratując synów. Poza tym byłam niezależna – miałam pracę i pieniądze, więc bez żalu rozstałam się z przeszłością. Sprzedałam dom i za połowę sumy kupiłam i wyremontowałam przestronne mieszkanie w nowoczesnym apartamentowcu. Cieszyłam się, mogąc w spokoju delektować się poranną herbatą czy patrzeć, jak synowie wracają do domu z pobliskiej szkoły.

Choćbym nie wiem ile miałabym pracy, zawsze w środku dnia znalazłam czas, aby wrócić do domu i zjeść z nimi obiad. Starszy Grzegorz wydawał się taki bystry. Nauczyciele przedmiotów ścisłych nie mogli się go nachwalić. Bez trudu dostał się na politechnikę, a potem do wymarzonej firmy. Mógł mieć wszystko, ale wrócił w rodzinne strony i ożenił się z dawną miłością. Dał mi dwoje wspaniałych wnucząt i mnóstwo radości.

Z młodszym Nikodemem zawsze miałam pod górkę. Nie chciał się uczyć ani rozwijać plastycznego talentu. W przeciwieństwie do mnie czy brata nie miał ambicji, nie chciał zarabiać, rozwijać się. Pragnął jedynie cieszyć się życiem. Zwyczajnym – bez własnego mieszkania, samochodu czy egzotycznych wakacji. Brał więc tylko tyle zleceń, aby utrzymać swoją jednoosobową firmę i nie być dla mnie ciężarem.

Straciłam wszystko

Podobnie jak żona Grzegorza nie miałam pojęcia, że on już na studiach zaczął odwiedzać kasyna. Coraz bardziej się zadłużał. Czasami tak bardzo, że tygodniami nie miał co jeść. Wrócił w rodzinne strony ze strachu przed wierzycielami i o swoją przyszłość. Po ślubie z Izą przez kilka lat wiódł normalne, spokojne życie, ale któregoś dnia zadłużył się po same uszy. A ja spłaciłam te długi, poświęcając wszystko, co miałam.

Sądziłam, że szybko sobie poradzę. Znajdę coś na etat i dorobię na czarno, żeby komornik nie zabrał reszty pieniędzy, niestety… Jak już mówiłam, dwa lata szukałam jakiegokolwiek zajęcia, nie mogąc uwierzyć, że nikt nie chce dać mi choć jeden trzeciej etatu albo umowy zlecenia, abym miała chociaż zagwarantowane ubezpieczenie zdrowotne.

Długi rosły, także te w spółdzielni, więc z wdzięcznością przyjęłam pomoc ze strony administracji i zatrudniłam się jako gosposia w moim bloku. Codziennie rano wstaję o świcie i tyram jak wół, wysłuchując jedynie pretensji. Po godzinach, choć ledwie trzymam się na nogach, pomagam pewnej starszej pani z sąsiedniego osiedla. Wstydzę się tego, ale to jedyne wyjście z tej sytuacji.

Maria, 52 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

