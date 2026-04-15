Z Romanem przeżyliśmy w tym mieszkaniu ponad czterdzieści lat. Każda szafka była kupiona z namysłem, każdy rachunek opłacony kosztem wyrzeczeń. Ostatnie lata nie były jednak łaskawe – zdrowie męża słabło, a ja coraz częściej liczyłam pieniądze przed wizytą w aptece. Gdy Lidia zaczęła mówić o porządkowaniu spraw, poczułam ulgę… i coś jeszcze, czego wtedy nie umiałam nazwać.

Córka miała plan

Lidia przyjechała w sobotę. Przywiozła sernik z cukierni i nową apaszkę dla mnie, jakby chciała osłodzić to, co planowała powiedzieć. Patryk rozsiadł się przy stole, przeglądając coś w telefonie, a Roman patrzył na nich spod zmarszczonych brwi.

– Mamo, tato… my z Patrykiem długo o tym rozmawialiśmy – zaczęła Lidia, składając serwetkę na pół. – Trzeba uporządkować sprawy majątkowe. Żeby później nie było komplikacji.

Roman chrząknął.

– Jakie komplikacje? My jeszcze żyjemy.

– Oczywiście, że żyjecie – odpowiedziała szybko. – I właśnie dlatego to dobry moment. Możecie przepisać mieszkanie na mnie. Będziemy wam pomagać co miesiąc, stałe wsparcie. Ja będę przyjeżdżać częściej. Wszystko będzie jasne.

Poczułam, jak serce zaczyna mi bić szybciej.

– Przepisać? – powtórzyłam cicho.

Patryk odłożył telefon.

– Ceny nieruchomości rosną. Lepiej to zaplanować zawczasu. Unikniecie podatków, formalności. To rozsądne.

Roman odsunął talerz.

– Rozsądne dla kogo? – zapytał twardo. – Dla was?

– Tato, nie zaczynaj – westchnęła Lidia. – To tylko formalność. Przecież będziecie tu mieszkać do końca życia. Nikt was nie wyrzuci.

Byliśmy zaskoczeni

Złapałam męża za rękę pod stołem. Czułam, że jeśli nie zareaguję, rozmowa zamieni się w kłótnię.

– Lidziu… a ta pomoc? – zapytałam. – Jak to widzisz?

– Co miesiąc przelew. I jak coś się będzie działo z tatą, przyjadę. Albo opłacimy kogoś do pomocy. Nie możecie wszystkiego dźwigać sami.

Roman spojrzał na mnie z wyrzutem.

– My sobie radzimy.

– Radzimy sobie coraz trudniej – odpowiedziałam łagodnie.

Widziałam, że Lidia mówi rzeczowo, niemal jak na spotkaniu w pracy. Brakowało mi w jej głosie ciepła, do którego przywykłam, gdy była dzieckiem. A może tylko mi się wydawało? Może to ja doszukiwałam się chłodu tam, gdzie była troska?

– Mamo, przecież nas nie podejrzewasz o złe intencje? – zapytała nagle.

Zawahałam się o ułamek sekundy.

– Nie… oczywiście, że nie.

Roman wstał od stołu.

– Ja się na to nie zgadzam – powiedział krótko.

Wieczorem długo z nim rozmawiałam. Siedział na brzegu łóżka, zgarbiony.

– Chcesz oddać wszystko, co budowaliśmy? – spytał.

– To nie oddawanie – tłumaczyłam. – To zabezpieczenie. Lidia jest naszą córką. Przecież nas nie skrzywdzi.

– A jeśli się mylisz?

Nie umiałam mu odpowiedzieć. W głowie miałam obraz małej dziewczynki z warkoczykami, która biegła do mnie po szkole. Czy taka dziewczynka mogłaby kiedyś działać przeciwko nam?

Następnego dnia zadzwoniłam do Lidii.

– Porozmawiałam z tatą. Zgadzamy się.

Po drugiej stronie zapadła chwila ciszy, a potem usłyszałam wyraźną ulgę.

– Dobrą podjęliście decyzję, mamo. Zobaczysz, będziecie spokojniejsi.

Odłożyłam słuchawkę i spojrzałam na ściany naszego salonu. Nagle wydały mi się jakieś mniej moje.

Przepisaliśmy mieszkanie

Kancelaria notarialna pachniała papierem i czymś chłodnym, czego nie umiałam nazwać. Siedzieliśmy przy długim stole, a notariusz mówił spokojnym, wyuczonym tonem, jakby czytał prognozę pogody.

– Strony oświadczają, że przeniesienie własności następuje nieodpłatnie… – ciągnął.

Nie wszystko rozumiałam. Słowa „przeniesienie”, „własność”, „obciążenia” brzmiały obco, jakby dotyczyły kogoś innego. Roman siedział wyprostowany, z zaciśniętymi ustami. Lidia miała przed sobą dokumenty, zaznaczone kolorowymi karteczkami.

– Mamo, tutaj – wskazała miejsce do podpisu.

Długopis drżał mi w palcach.

– A my… – zaczęłam niepewnie – będziemy mogli tu mieszkać, prawda?

Notariusz spojrzał na mnie ponad okularami.

– Oczywiście. To ustalenie rodzinne.

Roman podniósł wzrok.

– Ustalenie? – powtórzył.

Lidia uśmiechnęła się lekko.

– Tato, przecież mówiłam. Nic się nie zmieni.

Podpisałam. Roman zrobił to zaraz po mnie, mocnym, zdecydowanym ruchem, jakby chciał mieć to już za sobą. Lidia złożyła swój podpis z widoczną koncentracją. Patryk skinął głową, jakby właśnie zamknął ważny projekt.

Po wyjściu na ulicę powietrze wydawało się cięższe.

– No to mamy to załatwione – powiedziała Lidia. – Teraz możecie być spokojni.

Córka odsunęła się od nas

Przez pierwsze miesiące rzeczywiście tak było. Co miesiąc przychodził przelew. Lidia dzwoniła częściej.

– Jak tata? – pytała. – Potrzebujecie czegoś?

Przyjechała nawet dwa razy bez zapowiedzi, przywiozła zakupy, posprzątała kuchnię. Patrzyłam na nią z wdzięcznością i wstydem, że wcześniej wątpiłam.

– Widzisz? – powiedziałam kiedyś Romanowi. – Przesadzaliśmy.

On tylko wzruszył ramionami. Z czasem jednak telefony stawały się krótsze.

– Mamo, teraz nie mogę długo rozmawiać, mam spotkanie.

Przelewy zaczęły przychodzić nieregularnie.

– W tym miesiącu mamy większe wydatki – tłumaczyła. – Inwestujemy w firmę Patryka. Ale nadrobimy.

Nie pytałam o szczegóły. Gdy Roman wspominał o pieniądzach, uciszałam go.

– Nie możemy jej ciągle przypominać – mówiłam. – Pomyśli, że liczymy każdy grosz.

– A nie liczymy? – odpowiadał gorzko.

Czułam, jak coś się zmienia, ale bałam się to nazwać. Każdą rozmowę zaczynałam od pytania o jej pracę, o plany. O naszych potrzebach wspominałam na końcu, jakby mimochodem. Pewnego wieczoru spojrzałam na wyciąg z konta. Przelewu nie było trzeci miesiąc.

– Zadzwonisz? – zapytał Roman.

Ścisnęło mnie w gardle.

– Zadzwonię jutro.

Ale jutro zamieniło się w pojutrze, a potem w kolejny tydzień. Nie chciałam brzmieć jak ktoś, kto się dopomina. Przecież to nasze dziecko. Przecież wszystko robiliśmy dla niej. Tylko dlaczego coraz częściej czułam, że w tej całej formalności coś nam umknęło?

Liczyliśmy, że nam pomoże

Stan Romana pogarszał się z miesiąca na miesiąc. Coraz trudniej było mu wejść po schodach, coraz częściej siadał w fotelu przy oknie i patrzył na podwórko, jakby liczył kroki dzieci wracających ze szkoły. Rehabilitacja kosztowała więcej, niż zakładałam. W końcu musiałam zadzwonić do Lidii.

– Córeczko, potrzebujemy trochę większego wsparcia w tym miesiącu – powiedziałam ostrożnie. – Tata ma dodatkowe zabiegi.

Po drugiej stronie zapadła cisza.

– Mamo, ale przecież macie emerytury – odparła w końcu. – Może powinniście lepiej zarządzać tym, co macie?

Zaniemówiłam.

– My… staramy się.

– My też mamy zobowiązania – dodała chłodno. – Kredyt, inwestycje. Nie mogę ciągle dawać wam pieniędzy.

To zabolało mnie bardziej, niż chciałam przyznać. Kiedy przyjechali kilka tygodni później, atmosfera była napięta od progu. Patryk chodził po mieszkaniu, zaglądał do każdego kąta.

– Duże to mieszkanie – powiedział w końcu. – Trzy pokoje. Może sprzedaż byłaby rozsądnym rozwiązaniem? Kupilibyśmy wam coś mniejszego, bez schodów. Resztę można dobrze zainwestować.

Roman podniósł się z fotela z wysiłkiem.

– To jest nasz dom – powiedział twardo.

– Formalnie już nie – wtrącił Patryk.

W pokoju zapadła cisza. Poczułam, jak robi mi się zimno.

– Tato, nie przesadzaj – odezwała się Lidia. – Chcemy dla was dobrze. W mniejszym lokalu na parterze będzie wam łatwiej.

– Łatwiej komu? – zapytał Roman. – Tobie?

– Nie mogę rezygnować z szansy tylko dlatego, że wy jesteście przywiązani do ścian! – wyrwało jej się nagle.

Patrzyłam na nią i po raz pierwszy nie widziałam małej dziewczynki z warkoczami. Widziałam obcą kobietę, która mówiła o szansach i inwestycjach.

Czuję ogromny żal

Roman odszedł kilka miesięcy później. Cicho, w naszym salonie, przy tym samym oknie. Lidia przyjechała na pogrzeb. Stała obok mnie, ale między nami była przestrzeń, której nie umiałam już wypełnić. Po uroczystości usiadłyśmy w kuchni.

– Mamo, musimy wrócić do rozmowy o mieszkaniu – zaczęła ostrożnie.

Spojrzałam na nią spokojnie.

– Jak to? – odpowiedziałam. – Teraz to ja muszę uporządkować sprawy.

– Skoro jesteś teraz sama, to sprzedam mieszkanie.

– A co ze mną?

– Myślałam o domu opieki – powiedziała pewnie.

– Ty już to wszystko zaplanowałaś, prawda?

– Tak będzie najlepiej – powiedziała chłodno. – Możesz zacząć się pakować za kilka dni.

Kiedy wyszła, rozpłakałam się. Nie mogłam uwierzyć, że własne dziecko skazało mnie na taką starość.

Teresa, 74 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

