Przez całe życie liczyłem każdy grosz i odkładałem na czarną godzinę, aż pewnego dnia na moje konto wpłynęła kwota, o jakiej nawet nie śniłem. Myślałem, że wreszcie chwyciłem los za nogi i mogę być królem życia, ale luksus uśpił moją czujność. Dziś, jedząc na obiad najtańszy makaron, zastanawiam się, jak mogłem być tak naiwny i ślepy na to, co naprawdę ważne.

Zwykły paragon odmienił wszystko

Zawsze byłem człowiekiem ostrożnym. Moja emerytura po latach pracy w urzędzie pocztowym ledwie wystarczała na opłacenie rachunków, jedzenie i skromne prezenty dla wnuków na święta. Znałem na pamięć ceny w okolicznych sklepach, wiedziałem, w którym dniu tygodnia są największe obniżki na pieczywo, a moje stare, połatane buty służyły mi już szósty sezon. Wszystko zmieniło się w pewien deszczowy wtorek.

Wziąłem udział w wielkiej loterii promocyjnej znanej sieci supermarketów. Wystarczyło zarejestrować paragon za zakupy powyżej pięćdziesięciu złotych. Zrobiłem to bez większego przekonania, kupując zapas mąki, makaronu i kilka jabłek. Kiedy zadzwonił nieznany numer, początkowo chciałem odrzucić połączenie, myśląc, że to kolejny sprzedawca garnków.

– Panie Tadeuszu, dzwonię z biura organizatora naszej wielkiej loterii jubileuszowej – usłyszałem w słuchawce miły, kobiecy głos. – Mam przyjemność poinformować, że pański paragon został wylosowany jako zwycięski. Wygrał pan nagrodę główną, trzysta tysięcy złotych!

Zaniemówiłem. Przez dłuższą chwilę wpatrywałem się w brudną szybę mojego małego mieszkania, nie potrafiąc wykrztusić ani słowa. Kiedy w końcu formalności zostały dopełnione, a pieniądze po odliczeniu podatku wpłynęły na moje konto, poczułem się, jakbym dostał nowe życie. Patrzyłem na ciąg cyfr na ekranie telefonu i czułem, jak po plecach przebiega mi dreszcz emocji. Miałem majątek. Mogłem wszystko.

Czułem się bogaty

Pierwsze dni upłynęły mi na snuciu wielkich planów. Moja córka, Anna, która zawsze twardo stąpała po ziemi, od razu przyjechała do mnie z radami. Siedziała przy moim starym, porysowanym stole w kuchni i nerwowo stukała palcami w blat.

– Tato, to wspaniała wiadomość, ale musisz być rozsądny – powiedziała, patrząc mi głęboko w oczy. – Może założymy lokatę? Albo wreszcie wyremontujesz łazienkę? Resztę moglibyśmy schować na trudne czasy.

– Córeczko, całe życie oszczędzałem i odmawiałem sobie wszystkiego – przerwałem jej, machając lekceważąco ręką. – Zawsze tylko to oszczędzanie i liczenie każdego grosza. Teraz ojciec wreszcie pożyje jak człowiek! Jakoś to będzie, przecież to góra pieniędzy. Łazienka może poczekać jeszcze.

Następnego dnia pozbyłem się mojego starego, wysłużonego fotela. Pojechałem do najdroższego salonu meblowego w mieście i kupiłem gigantyczną, skórzaną kanapę, która ledwo zmieściła się w moim salonie. Kosztowała sporo, ale w ogóle o tym nie myślałem. Sprzedawca traktował mnie z ogromnym szacunkiem, kłaniał się w pas, a ja czułem się jak prawdziwy bogacz. Do kanapy dobrałem ogromny telewizor, którego funkcje były dla mnie zupełnie niezrozumiałe, ale wyglądał imponująco.

Zacząłem jadać w drogich restauracjach. Zamiast gotować zupę na porcjach rosołowych, zamawiałem steki, wyszukane sałatki z owocami morza i egzotyczne desery. Kiedy kelnerzy przynosili rachunki, zostawiałem napiwki, które same w sobie były równe moim dawnym dziennym wydatkom na życie. Byłem zachwycony swoim nowym życiem i uwierzyłem, że to źródło nigdy nie wyschnie.

Stałem się popularny

Wieści o moim nagłym przypływie gotówki szybko rozeszły się po rodzinie i sąsiadach. Nagle zaczął mnie odwiedzać pan Zygmunt z drugiego piętra, który przez ostatnie dziesięć lat mówił mi zaledwie zdawkowe „dzień dobry”. Teraz wpadał niemal codziennie na drogą kawę, którą zacząłem kupować w delikatesach. Zachwycał się moim nowym telewizorem, chwalił mój gust i opowiadał, jak to zawsze wiedział, że jestem wyjątkowym człowiekiem.

Pewnego popołudnia w moich drzwiach stanął Kamil, daleki siostrzeniec, którego nie widziałem od dobrych piętnastu lat. Przyniósł bombonierkę i szeroki uśmiech. Zasiadł na mojej nowej kanapie i zaczął snuć wizję niesamowitego biznesu.

– Wujku, to jest pewny interes – mówił, gestykulując żywo. – Sprowadzanie ekskluzywnych mebli. Brakuje mi tylko niewielkiego wkładu własnego na wynajem magazynu. Jakbyś mógł mi pożyczyć czterdzieści tysięcy na kilka miesięcy, oddam ci z ogromną nawiązką! Będziemy obaj bogaci.

– Kamilku, to brzmi bardzo profesjonalnie – odpowiedziałem, czując dumę, że ktoś prosi mnie o radę i wsparcie biznesowe. – Oczywiście, że ci pomogę. Rodzina musi się trzymać razem.

Zrobiłem mu przelew jeszcze tego samego dnia. Nawet nie poprosiłem o żadną umowę na piśmie. Przecież to rodzina, a poza tym miałem jeszcze na koncie tyle pieniędzy, że ta kwota wydawała mi się drobną przysługą.

Miałem klapki na oczach

Moje relacje z córką zaczęły się pogarszać. Ania borykała się z problemami finansowymi, jej stara pralka odmówiła posłuszeństwa, a syn potrzebował korepetycji. Chciałem jej pokazać, że jestem wspaniałomyślnym ojcem, ale mój umysł był już całkowicie zamroczony wizją bogactwa rodem z telewizji.

Zamiast zapytać, czego naprawdę potrzebuje, poszedłem do luksusowego butiku. Kupiłem jej markową torebkę, która kosztowała małą fortunę. Kiedy wręczyłem jej ogromne pudełko z elegancką wstążką, jej twarz zamiast uśmiechu wyrażała zmieszanie, a potem czysty gniew.

– Tato, co to ma być? – zapytała cicho, trzymając torebkę, jakby parzyła ją w dłonie.

– To od najlepszego projektanta! – odpowiedziałem z dumą. – Wreszcie będziesz wyglądać jak dama, a nie jak szara myszka.

– Czy ty siebie słyszysz? – Jej głos drżał z emocji. – Zamiast pomóc mi w zakupie zwykłej pralki, na którą mnie teraz nie stać, ty kupujesz mi torebk! Żyjesz w jakiejś bańce!

Wyszła, trzaskając drzwiami, a ja poczułem się głęboko urażony. Uważałem, że jest po prostu niewdzięczna i nie potrafi docenić mojego gestu.

Przestałem sprawdzać stan konta

Kolejne miesiące upływały pod znakiem nieustannego wydawania. Zabierałem nowo poznanych znajomych na luksusowe wyjazdy w góry, opłacając im pobyt w drogich pensjonatach z basenami i zabiegami w spa. Kupowałem ubrania, których nigdy nie nosiłem i drogie perfumy.

Żyłem w błogim przeświadczeniu, że wielka suma to worek bez dna. Powtarzałem sobie moje ulubione „jakoś to będzie”, ignorując wszelkie sygnały ostrzegawcze. Gdy pojawiał się drobny niepokój, tłumiłem go kolejnymi zakupami.

Aż w końcu nadszedł ten dzień. Zbliżała się zima, a moje sportowe auto zaczęło wydawać dziwne dźwięki. Zabrałem je do mechanika. Diagnoza była bezlitosna – poważna awaria silnika, której naprawa miała kosztować kilkanaście tysięcy złotych.

– Żaden problem, proszę naprawiać – powiedziałem z udaną pewnością siebie i ruszyłem do najbliższego bankomatu, by wypłacić zaliczkę.

Wsunąłem kartę, wbiłem PIN i poprosiłem o pięć tysięcy. Na ekranie pojawił się komunikat o braku wystarczających środków. Zmarszczyłem brwi, myśląc, że to błąd systemu. Zmniejszyłem kwotę do tysiąca. Ten sam komunikat. Z sercem bijącym jak oszalałe, wyciągnąłem telefon i zalogowałem się do aplikacji bankowej.

Patrzyłem na ekran, a świat wirował mi przed oczami. Z trzystu tysięcy złotych zostało mi... trzysta złotych z groszami.

Wpadłem w panikę

Zacząłem gorączkowo przeglądać historię operacji. Restauracje, wycieczki, drogie meble, ubrania, paliwo do samochodu, pożyczka dla Kamila. Wszystko czarno na białym. Fortuna rozeszła się w niecały rok.

Zadzwoniłem do Kamila, licząc, że chociaż on odda mi dług, co pozwoliłoby mi stanąć na nogi. Usłyszałem jedynie komunikat, że wybrany numer nie istnieje. Pan Zygmunt z drugiego piętra nagle przestał się u mnie pojawiać, wymachując tylko ręką z daleka, gdy mijał mnie na schodach. Zostałem zupełnie sam.

Musiałem sprzedać sportowe auto. Ponieważ było zepsute, handlarz zapłacił mi za nie ułamek ceny, którą sam wydałem. Te pieniądze starczyły zaledwie na opłacenie zaległych rachunków za czynsz i prąd, który zużywał mój gigantyczny telewizor. Skórzana kanapa stała w salonie, ale nie dawała żadnego komfortu. Była zimna, wielka i przypominała mi o mojej własnej głupocie.

Siedziałem w półmroku, bojąc się zapalić światło, by nie generować kolejnych kosztów. Wracałem do punktu wyjścia, z tą różnicą, że teraz moje mieszkanie przypominało muzeum absurdalnych i niepraktycznych rzeczy.

Córka miała rację

Przełknąłem dumę i zadzwoniłem do Ani. Przyjechała jeszcze tego samego wieczoru. Nie krzyczała. Widziała mój pusty wzrok i łzy, które same płynęły mi po policzkach. Opowiedziałem jej o wszystkim. O pustym koncie, o Kamilu, o mechaniku.

– Przykro mi, tato – powiedziała cicho, kładąc dłoń na moim ramieniu. – Mówiłam, że to cię zgubi. Ale przynajmniej teraz jesteś znów sobą. Tym zwykłym ojcem, a nie udawanym milionerem. Pomożemy ci z tego wyjść, ale musisz znowu nauczyć się żyć z emerytury.

Dziś znów uważnie oglądam każdą złotówkę, zanim ją wydam. Wielki telewizor sprzedałem w internecie, a markowa torebka Anny trafiła do lombardu, co wreszcie sfinansowało nową pralkę dla jej rodziny. Wróciłem do mojego skromnego życia. Pieniądze, które miały mi przynieść wolność, okazały się pułapką, z której ledwo uszedłem z życiem. Wiem już, że bogactwo nie polega na kupowaniu rzeczy, których nie potrzebujemy, by imponować ludziom, którym na nas nie zależy.

Tadeusz, 68 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: