Od dobrych kilku lat nasze życie przypominało idealnie zaprogramowany mechanizm. Wstawaliśmy o siódmej, w ciszy piliśmy kawę, mijając się w wąskim przedpokoju, a potem każde z nas jechało w swoją stronę. Wieczory zazwyczaj wyglądały tak samo. Ja siadałam z laptopem na kanapie, by dokończyć projekty dla klientów, a mój mąż, Tomek, oglądał programy motoryzacyjne lub przeglądał portale informacyjne.

Nie było między nami otwartych konfliktów, nie rzucaliśmy w siebie talerzami, ale czułam, że powoli stajemy się dla siebie jedynie współlokatorami. Brakowało mi naszych dawnych rozmów do świtu, spontanicznych spacerów i tego błysku w oku, który kiedyś towarzyszył każdemu naszemu spotkaniu.

Szykowałam niespodziankę

Postanowiłam, że muszę wziąć sprawy w swoje ręce. Zbliżała się majówka, a to zawsze był czas, kiedy udawało nam się wygospodarować kilka dni wolnego. Zwykle spędzaliśmy je na działce za miastem, wśród komarów i dymu, ale tym razem chciałam czegoś zupełnie innego. Zawsze marzyłam o Włoszech. O wąskich uliczkach, zapachu świeżej bazylii, cieple południowego słońca na twarzy. Zaczęłam działać w tajemnicy.

Każde dodatkowe zlecenie, każdy plakat czy ulotka, które zaprojektowałam po godzinach, zasilały moje sekretne konto wakacyjne. Nawet wieczorami, gdy Tomek myślał, że czytam wiadomości w telefonie, ja rozwiązywałam quizy w aplikacji do nauki języka włoskiego. Moja młodsza siostra, Magda, była jedyną osobą, która znała mój plan. Często dzwoniła do mnie w ciągu dnia, żeby podpytać o postępy.

– Musisz to zrobić – przekonywała mnie podczas jednej z naszych rozmów telefonicznych. – Zobaczysz, wyciągniesz go z tego jego marazmu. Zjecie prawdziwą pizzę, pospacerujecie, przypomnicie sobie, jak to jest być na randce. Należy wam się to.

Słuchałam jej i wierzyłam, że ma absolutną rację. Kiedy na koncie uzbierała się odpowiednia kwota, bez wahania zarezerwowałam loty i przytulny apartament w samym sercu Rzymu. Czułam ogromną ekscytację. W mojej głowie układałam już scenariusz naszej podróży, planowałam, co spakujemy i jak bardzo Tomek będzie zaskoczony moją pomysłowością.

Mąż był zaskoczony

Wybrałam piątkowy wieczór. Tomek wracał z pracy zazwyczaj zmęczony, ale w piątki zawsze miał nieco lepszy nastrój, wiedząc, że przed nim dwa dni spokoju. Przygotowałam wyjątkową kolację. Zrobiłam domowe spaghetti, kupiłam eleganckie serwetki, zapaliłam świece. Chciałam, żeby wszystko było idealne, niemal filmowe. Kopertę z wydrukowanymi biletami i potwierdzeniem rezerwacji noclegu położyłam obok jego nakrycia.

Kiedy wszedł do mieszkania, od razu zauważył zmianę. Uśmiechnął się, zdejmując kurtkę, i pochwalił zapach unoszący się z kuchni. Usiedliśmy do stołu. Moje serce biło jak oszalałe, dłonie mi się pociły. Czekałam, aż zje pierwszą porcję, zanim zachęciłam go do otwarcia prezentu.

– Co to za okazja? – zapytał, ocierając usta serwetką. – Przecież rocznicę mamy dopiero jesienią.

– Nie potrzebujemy okazji – odpowiedziałam z szerokim uśmiechem. – Otwórz, proszę.

Tomek sięgnął po czerwoną kopertę. Powoli rozerwał brzeg, wsunął palce do środka i wyciągnął złożone kartki. Obserwowałam każdy ruch, każdą zmianę wyrazu twarzy. Czytał w ciszy, a moje oczekiwania sięgały zenitu. Czekałam na okrzyk radości, na to, że wstanie, obejmie mnie i powie, że jestem niesamowita.

Jego twarz jednak stężała. Spojrzał na mnie w sposób, którego zupełnie się nie spodziewałam. Nie było w tym wzroku radości, tylko zdezorientowanie, a może nawet irytacja.

Nie takiej reakcji oczekiwałam

– Rzym? – zapytał głucho, odkładając kartki na stół, tuż obok talerza z niedojedzonym makaronem. – Zarezerwowałaś loty na pierwszy tydzień maja?

– Tak! – starałam się utrzymać entuzjazm w głosie, choć czułam, jak w żołądku rośnie mi lodowata kula. – Lecimy na pięć dni. Pomyślałam, że oderwiemy się od tego wszystkiego. Tylko my, słońce i spacery.

– Przecież wiesz, że Robert organizuje wtedy to wielkie otwarcie sezonu na działce – powiedział powoli, jakby tłumaczył coś dziecku. – Mówiłem ci o tym w zeszłym tygodniu.

– Otwarcie sezonu? – powtórzyłam z niedowierzaniem. – Tomek, mówimy o wyjeździe do Włoch. O czymś, o czym wspominałam ci od lat. Naprawdę chcesz to porównywać do siedzenia na plastikowych krzesłach u Roberta?

Tomek westchnął ciężko i odchylił się na oparcie krzesła. Przetarł dłonią twarz.

– Nie rozumiesz – zaczął tonem pełnym zniecierpliwienia. – Obiecałem mu, że pomogę. Kupiliśmy nowy sprzęt, mamy cały plan. Robert liczy na mnie, nie mogę do niego teraz zadzwonić i powiedzieć, że lecę do Rzymu, bo moja żona zrobiła mi niespodziankę za moimi plecami. Wyjdę na niepoważnego człowieka.

– Za twoimi plecami? – poczułam, jak łzy napływają mi do oczu. – Chciałam zrobić coś romantycznego. Oszczędzałam na to od miesięcy, chciałam zrobić nam prezent!

– Trzeba było to ze mną skonsultować – uciął krótko. – Nie możesz mi tak po prostu organizować życia. Ja już mam plany na tę majówkę. Chłopaki na mnie czekają.

Zapadła cisza. Patrzyłam na niego, na człowieka, z którym spędziłam tyle lat, i miałam wrażenie, że widzę obcą osobę. Wybrał spotkanie z kolegami i jedzenie grillowanych kiełbasek nad moją niespodziankę, nad naszą relację, nad szansę na zrobienie czegoś wyjątkowego.

– Czyli nie lecisz? – zapytałam cicho, mając nadzieję, że to tylko głupi żart, że zaraz się uśmiechnie i powie, że oczywiście żartował.

– Nie mogę wystawić Roberta. Zresztą, ty też jesteś zaproszona na tę działkę, będzie fajnie, jak zawsze. Te bilety można chyba jeszcze zwrócić, prawda? Ogarniemy ten Rzym innym razem, może w listopadzie.

Zabrałam swój talerz i wstałam od stołu. Nie miałam siły na krzyki, nie miałam siły na awantury. Zamknęłam się w sypialni i po raz pierwszy od dawna płakałam tak mocno, że brakowało mi tchu.

Byłam rozczarowana

Przez cały weekend mijaliśmy się w milczeniu. Tomek zachowywał się tak, jakby sprawa była zamknięta. W sobotę pojechał do sklepu budowlanego, żeby kupić jakieś akcesoria potrzebne na ten słynny wyjazd na działkę. Wrócił w doskonałym nastroju, pogwizdując pod nosem, zupełnie ignorując moje zapuchnięte oczy.

Siedziałam na kanapie, przykryta kocem, i analizowałam nasze życie. Kiedy przestałam być dla niego priorytetem? Kiedy jego koledzy, a zwłaszcza Robert, stali się ważniejsi niż moje uczucia? Przypominałam sobie dziesiątki podobnych sytuacji. Zawsze, gdy proponowałam kino, okazywało się, że leci ważny mecz i chłopaki wpadają do nas. Kiedy chciałam pojechać na wycieczkę rowerową, Tomek akurat musiał pomóc koledze przy samochodzie. Zawsze ustępowałam. Uważałam, że małżeństwo to kompromisy, ale nagle dotarło do mnie, że w naszym związku kompromisy działały tylko w jedną stronę.

Bilety leżały na komodzie, przypominając mi o mojej naiwności. Kosztowały mnie tyle wysiłku, tyle nieprzespanych nocy spędzonych na poprawianiu projektów dla wymagających klientów. Nie mogłam ich po prostu wyrzucić. Nie chciałam odwoływać rezerwacji noclegu i tracić zaliczki. Przede wszystkim jednak, nie chciałam rezygnować z samej siebie.

Siostra mnie wspierała

W niedzielę rano wybrałam numer mojej siostry. Opowiedziałam jej wszystko. Nie przerywała mi, słuchała uważnie, a gdy skończyłam relacjonować rozmowę z Tomkiem, zapadła długa cisza.

– Co za absurd – powiedziała w końcu Magda, a w jej głosie brzmiała wyraźna złość. – Wybiera Roberta zamiast ciebie i Rzymu. Brak mi słów.

– Nie wiem, co mam zrobić – przyznałam, pociągając nosem. – Chyba będę musiała tam pojechać sama. Choć przeraża mnie ta myśl. Nigdy nie latałam sama za granicę.

– Nigdzie nie polecisz sama – oznajmiła stanowczo Magda. – Lecę z tobą. Ostatnio wzięłam nadgodziny, mam urlop do odebrania. Nie pozwolę, żebyś siedziała w domu i patrzyła, jak on pakuje brykiet do bagażnika.

Rozpłakałam się ponownie, ale tym razem z ulgi. Magda zawsze potrafiła postawić mnie na nogi. Tego samego wieczoru usiadłam do komputera i przeszłam przez żmudny proces zmiany danych pasażera. Opłata była spora, ale w tamtej chwili nie miało to już żadnego znaczenia. Czułam, że odzyskuję kontrolę nad własnym życiem.

Mąż myślał, że zrezygnuję

Dzień przed rozpoczęciem majówki atmosfera w mieszkaniu była napięta do granic możliwości. Tomek znosił do przedpokoju zgrzewki wody, papierowe talerzyki i wielką turystyczną lodówkę. Ja obok postawiłam swoją małą kabinówkę w radosnym, żółtym kolorze.

– Naprawdę lecisz? – zapytał, stając nade mną, gdy dopinałam suwak walizki. W jego głosie słyszałam nutę pretensji.

– Oczywiście, że tak – odpowiedziałam spokojnie, nie podnosząc na niego wzroku. – Zapłaciłam za to, to moje marzenie. Skoro ty masz swoje plany z Robertem, ja zrealizuję swoje z Magdą.

– Wiesz, że chłopaki będą pytać, dlaczego cię nie ma. Co mam im powiedzieć?

– Powiedz im prawdę – wyprostowałam się i spojrzałam mu prosto w oczy. – Powiedz, że twoja żona kupiła wycieczkę do Włoch, ale ty wolałeś przyjechać do nich. Jestem pewna, że to zrozumieją.

Tomek spuścił wzrok i odwrócił się w stronę swoich bagaży. Zrozumiałam, że jest mu po prostu wstyd, ale jego upór i niechęć do przyznania się do błędu były silniejsze niż cokolwiek innego. Nie było czułego pożegnania. Rzucił tylko krótkie życzenie udanego lotu i wyszedł, trzaskając drzwiami, by zdążyć na spotkanie pod miastem.

Godzinę później siedziałam już w taksówce z Magdą, jadąc w stronę lotniska. Siostra bez przerwy opowiadała o miejscach, które musimy zobaczyć, o fontannach, małych kawiarniach schowanych w bocznych uliczkach i muzeach. Słuchałam jej i z każdym przejechanym kilometrem czułam, jak wielki ciężar spada z moich ramion.

To była dobra decyzja

Kiedy wylądowałyśmy, uderzyło mnie przyjemne, wilgotne ciepło. Rzym przywitał nas gwarem, zapachem świeżo mielonej kawy i niesamowitą architekturą, która zapierała dech w piersiach. Zameldowałyśmy się w małym apartamencie z drewnianymi okiennicami, z których widok rozpościerał się na tętniący życiem plac.

Przez kolejne dni przemierzałyśmy miasto wzdłuż i wszerz. Smakowałam najdelikatniejsze ravioli mojego życia, piłam wyborne espresso, podziwiałam potęgę Koloseum. Wieczorami siadałyśmy na schodach przy placu Hiszpańskim, słuchając ulicznych muzyków. Czułam się tak żywa, tak radosna i tak wolna, jak nigdy dotąd.

Pewnego popołudnia, gdy siedziałyśmy w małej trattorii z dala od turystycznego zgiełku, mój telefon zawibrował. To była wiadomość od Tomka.

„Pogoda nam nie dopisała, pada od wczoraj. Siedzimy w altanie. Jak u was?”.

Spojrzałam na ekran, a potem przeniosłam wzrok na błękitne, bezchmurne niebo nad naszymi głowami. Uśmiechnęłam się do siebie. Nie odpisałam od razu. Wyciszyłam powiadomienia i wsunęłam telefon głęboko do torebki. Zrozumiałam wtedy coś niezwykle ważnego. Nie mogłam zmusić męża do tego, by pragnął tego samego co ja. Nie mogłam oczekiwać, że nagle zmieni swoje priorytety, jeśli przez lata pozwalałam mu wierzyć, że zawsze będę stała w cieniu jego kolegów. Ale mogłam zmienić to, jak ja reaguję na jego decyzje.

Ewa, 34 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

