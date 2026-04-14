Ten wszechobecny zapach kurzu i starego tynku do dziś wywołuje we mnie ucisk w żołądku. Chcieliśmy tylko odświeżyć nasze wspólne gniazdko przed naszą wielką rocznicą, ale z każdą zdartą warstwą tapety odsłanialiśmy nie tylko wady budynku, lecz także najgłębsze pęknięcia w naszym związku. Zamiast wymarzonego słońca południa, o którym rozmawialiśmy od lat, dostaliśmy rachunek, który zrujnował nasze plany i niemal zniszczył to, co budowaliśmy wspólnym wysiłkiem.

Mieliśmy wielkie plany

Wszystko zaczęło się od niewinnego pomysłu rzuconego pewnego niedzielnego poranka. Piliśmy kawę na naszej starej, wysłużonej kanapie, która pamiętała jeszcze czasy moich studiów. Mieszkanie, które kupiliśmy trzy lata wcześniej, było przytulne, ale wymagało odświeżenia. Zawsze powtarzaliśmy sobie, że kiedyś zrobimy tu prawdziwy remont, ale ciągle brakowało nam czasu albo funduszy. Naszym priorytetem był nasz wielki cel. Wycieczka do Włosch. Pięć lat bycia razem chcieliśmy uczcić wyjazdem życia. Miały być winnice, mały wynajęty samochód, którym zjeździlibyśmy najmniejsze włoskie miasteczka, i beztroska, jakiej dawno nie czuliśmy.

Na ten cel odkładaliśmy pieniądze do specjalnej koperty, a potem na osobne konto oszczędnościowe. Każda premia w pracy, każdy nieplanowany zastrzyk gotówki lądował właśnie tam. Byliśmy z siebie niesamowicie dumni. Patrząc na stan konta, czułam ekscytację, która niemal łaskotała mnie od środka.

Tomasz od zawsze był perfekcjonistą. Lubił, gdy rzeczy wokół niego były uporządkowane. Kiedy więc tego poranka spojrzał na łuszczącą się farbę w rogu salonu i nierówne listwy przypodłogowe, westchnął ciężko. Stwierdził, że zanim pojedziemy do Włoch, moglibyśmy wreszcie pomalować ściany i położyć nowe panele. Wydawało się to proste. Mieliśmy zapas gotówki na bieżącym koncie, wyliczyliśmy, że szybki remont zamknie się w rozsądnej kwocie, a salon zyska nowe życie. Byliśmy naiwni, wierząc, że w starym budownictwie cokolwiek jest proste.

Remont się skomplikował

Wynajęliśmy poleconego fachowca. Pan Grzegorz zjawił się u nas z notatnikiem, opukał ściany, zmierzył podłogę i podał kwotę za robociznę, która idealnie mieściła się w naszym budżecie. Prace ruszyły w poniedziałek. Pierwszego dnia po powrocie z pracy zastałam w domu krajobraz po bitwie. Stare meble były zafoliowane i zepchnięte na środek pokoju, a tapeta, która kryła się pod warstwami farby, leżała w strzępach na podłodze.

Gdy tylko zdjęłam buty, pan Grzegorz wyłonił się z chmury pyłu. Miał nietęgą minę. Zaprosił mnie do salonu i wskazał na odkrytą ścianę.

– Tu są stare kable – powiedział fachowiec, drapiąc się po karku. – Zanim cokolwiek tu położymy, trzeba wezwać elektryka i wymienić całą instalację, bo inaczej to strach światło włączać. Będzie kucie w ścianach.

Poczułam nieprzyjemne mrowienie na karku. Wiedziałam, co oznacza wymiana instalacji. Kiedy Tomasz wrócił do domu, przedstawiłam mu sytuację. Przez chwilę stał w milczeniu, wpatrując się w popękane ściany. Zgodziliśmy się, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Przełknęliśmy tę pierwszą gorzką pigułkę. Elektryk wycenił swoją pracę na kwotę, która mocno nadszarpnęła nasz bieżący budżet domowy, ale wciąż nie dotykaliśmy pieniędzy odłożonych na wyjazd. Wierzyliśmy, że to jedyna taka niespodzianka.

Moja mama się wtrącała

W środku całego tego bałaganu, gdy nasze mieszkanie przypominało plac budowy, a my jedliśmy kanapki na stojąco w przedpokoju, odwiedziła nas moja matka. Jej wizyty rzadko należały do najłatwiejszych. Odkąd pamiętam, uważała, że Tomasz nie jest dla mnie wystarczająco dobry. Choć nigdy nie powiedziała tego wprost, dawała mi to odczuć w subtelnych, drobnych uwagach na temat jego pracy, zarobków i naszych wyborów życiowych.

Kiedy weszła do zapylonego przedpokoju, ostentacyjnie zasłoniła nos chusteczką. Spojrzała na plątaninę kabli zwisających ze ścian i na Tomasza, który właśnie próbował odkurzyć resztki gruzu.

– Mówiłam wam, żebyście wzięli kredyt na coś nowszego – zaczęła, nie zdejmując płaszcza. – W takie rudery tylko się ładuje pieniądze bez końca. Ale wy zawsze wiecie lepiej. Zobaczycie, że to się nigdy nie skończy.

– Mamo, to tylko drobne opóźnienie – odpowiedziałam, starając się opanować drżenie głosu. – Robimy to dla siebie, żeby mieszkać w ładnym miejscu.

– Oby tylko starczyło wam zapału i środków, bo z tym u waszego boku zawsze było krucho – skwitowała, posyłając Tomaszowi chłodne spojrzenie.

Kiedy wyszła, zapadła między nami cisza. Widziałam, jak Tomasz zaciska szczęki. Słowa mojej matki trafiły w jego czuły punkt. Zawsze chciał udowodnić jej i całemu światu, że potrafi o nas zadbać. Od tego momentu coś się w nim zmieniło. Przestał godzić się na kompromisy podczas remontu. Gdy elektryk zasugerował tańsze gniazdka, Tomasz kazał zamówić te najdroższe, z wyższej półki. Gdy wybieraliśmy farbę, uparł się na taką, która była odporna absolutnie na wszystko, choć kosztowała trzykrotnie więcej niż standardowa. Rozumiałam jego mechanizm obronny, ale z każdym takim wyborem nasz portfel stawał się coraz cieńszy.

Koszty remontu rosły

Prawdziwy koszmar zaczął się na etapie podłogi. Kiedy pan Grzegorz zerwał stare panele i dotarł do wylewki, okazało się, że jest ona całkowicie spękana i nierówna. Różnica poziomów była spora. Położenie na tym czegokolwiek mijało się z celem.

– Trzeba to wszystko zrywać i robić nową wylewkę poziomującą – oznajmił nam pewnego popołudnia, opierając się na łomie. – Inaczej nowe panele rozejdą się po miesiącu. To dodatkowe dni pracy i materiał. Koszty państwu podskoczą, i to niemało.

Spojrzałam na Tomasza z nadzieją, że powie coś rozsądnego, że może znajdziemy tańsze wyjście. Ale on tylko pokiwał głową z kamienną twarzą.

– Robimy – powiedział twardo. – Ma być zrobione porządnie. Nie będziemy żyć w prowizórce.

– Tomek, ale czy my mamy na to pieniądze? – zapytałam cicho, gdy fachowiec wyszedł na balkon zapalić.

– Poradzimy sobie – odpowiedział szorstko, nie patrząc mi w oczy. – Wezmę dodatkowe zlecenia. Nie dam satysfakcji twojej matce. Pokażę jej, że potrafię wyremontować ten salon od zera.

Atmosfera w domu stała się nie do zniesienia. Pył wciskał się wszędzie. Czułam go we włosach, na ubraniach, a nawet w herbacie, którą piłam wieczorami. Zaczęliśmy mijać się z Tomaszem. On wracał późno, zmęczony dodatkową pracą, ja spędzałam popołudnia na sprzątaniu tego, czego i tak nie dało się posprzątać. Kiedy kładliśmy się spać w sypialni zawalonej kartonami, odwracaliśmy się do siebie plecami. Nie było już w nas tej radości z budowania wspólnego gniazdka. Było tylko napięcie, które gęstniało z każdym uderzeniem młotka.

Musieliśmy wydać dużo więcej

Wszystko osiągnęło punkt krytyczny, gdy pan Grzegorz przyniósł nam ostateczne podsumowanie kosztów za dotychczasowe niespodzianki, dodatkowe materiały i pracę. Usiedliśmy przy małym kuchennym stole. Blat był pokryty cienką warstwą szarego pyłu. Zaczęłam wpisywać kwoty do naszego kalkulatora na laptopie. Wynik, który pojawił się na ekranie, odebrał mi mowę.

Przekroczyliśmy zaplanowany budżet ponad dwukrotnie. Nasze konto bieżące świeciło pustkami. Spojrzałam na okienko przeglądarki, w którym miałam otwarty stan naszego konta oszczędnościowego. Tego z napisem „Toskania”.

– Musimy to wziąć z oszczędności – powiedziałam cicho, wpatrując się w migający kursor.

Tomasz przetarł twarz dłońmi. Był blady ze zmęczenia.

– Wiem – odparł bez emocji. – Przelej te pieniądze. Trzeba zapłacić facetowi i kupić panele, bo stół już dawno zamówiony i nie mamy na czym go postawić.

– Ale ty chyba nie rozumiesz! – podniosłam głos, czując, jak w oczach stają mi łzy. – Jeśli przelejemy te pieniądze, nie pojedziemy do Włoch. Nie będzie rocznicy w winnicy, nie będzie niczego. Zostaniemy w tym zakurzonym mieszkaniu!

– A co proponujesz? – krzyknął, uderzając dłonią w stół, aż podskoczyły na nim kubki. – Mam zostawić ten beton w salonie? Mam powiedzieć twojej matce, że miała rację, że jestem nieudacznikiem, którego nie stać na prosty remont?!

– To nie ma nic wspólnego z moją matką! – łzy wreszcie popłynęły mi po policzkach. – To ma związek z nami! Zapomniałeś po co to robiliśmy? Mieliśmy odświeżyć pokój, a ty zamieniłeś to w jakąś chorą ambicję, żeby udowodnić coś komuś, kogo tu nawet nie ma! Pozwoliłeś, żeby jej słowa zniszczyły nasze plany!

– Ja pozwoliłem? – zaśmiał się gorzko. – Ja haruję po nocach, żeby to wszystko opłacić, żebyś miała swój piękny, idealny salon! Ty tylko siedzisz i patrzysz na te swoje wykresy. Wyjazd można przełożyć, podłogi w salonie nie!

– Ty naprawdę nic nie rozumiesz – wyszeptałam, czując, jak złość ustępuje miejsca dojmującemu żalowi. – To nie był tylko wyjazd. To było nasze marzenie. Coś, co trzymało nas razem, co dawało radość. A teraz to wszystko zniknęło, utopione w workach z zaprawą murarską.

Zapadła cisza. Tylko lodówka w kącie kuchni cicho buczała. Tomasz patrzył w okno, a ja na ekran laptopa, gdzie liczby bezlitośnie obwieszczały koniec naszego marzenia. Kliknęłam przycisk zatwierdzający przelew. Pieniądze zniknęły. Razem z nimi uleciało całe słońce, jakie nosiłam w sobie przez ostatnie miesiące. Tomasz po prostu wstał i zamknął się w łazience.

Zamiast słońca zapach nowej farby

Miesiąc później remont wreszcie dobiegł końca. Pan Grzegorz zwinął swój sprzęt, a my uprzątnęliśmy resztki bałaganu. Salon wyglądał naprawdę pięknie. Ściany miały idealny, gładki odcień jasnego beżu, nowe panele lśniły, a listwy przylegały do nich perfekcyjnie. Na środku stała nasza wymarzona nowa kanapa. Moja matka, zaproszona na popołudniową kawę, rozejrzała się po pokoju z niemal niewidocznym skinieniem głowy, co w jej słowniku oznaczało wielki komplement. Nawet przez chwilę nie skrytykowała niczego. Tomasz powinien być dumny.

A jednak, gdy zostaliśmy sami tamtego wieczoru, nie było w nas radości. Zamówiliśmy pizzę i usiedliśmy na tej nowej, idealnej kanapie. Patrzyłam na pustą ścianę przed nami. W mojej wyobraźni miało tam wisieć zdjęcie, które zrobilibyśmy sobie we Włoszech, uśmiechnięci i szczęśliwi. Zamiast tego ściana była pusta i zimna.

Zjedliśmy w milczeniu. Żadne z nas nie poruszało tematu rocznicy, która minęła tydzień wcześniej, uczczona jedynie lakonicznym uściskiem i życzeniami powiedzianymi w biegu. Osiągnęliśmy cel. Mieliśmy perfekcyjny salon. Ale koszt, jaki za niego ponieśliśmy, nie mierzył się tylko w złotówkach. Poświęciliśmy nasze marzenie na ołtarzu ambicji, dumy i walki z cieniami, które wpuściliśmy do naszego domu. I choć ściany były teraz mocne i równe, coś między nami pękło i żadna, nawet najdroższa zaprawa, nie potrafiła tego szybko skleić.

Karolina, 32 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

