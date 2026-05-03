Być może niektórzy powiedzą, że to szaleństwo po tylu latach rzucić wszystko i ruszyć na poszukiwanie kogoś, kto był dla mnie kiedyś całym światem. Ale ja wiedziałam, że jeśli nie spróbuję, ta myśl będzie mnie dręczyć do końca życia. Od miesięcy czułam się tak, jakby codzienność była tylko cieniem dawnych pragnień. Postanowiłam się na nie otworzyć.

Wracały do mnie wspomnienia

Rutyna mnie dobijała. W pracy wszystko szło swoim rytmem, znajomi mieli swoje sprawy, a ja coraz częściej łapałam się na tym, że rozmyślam o przeszłości. Zbliżał się maj, a z nim – nieodparta potrzeba zmiany. W głowie coraz głośniej rozbrzmiewała myśl, że warto zaszaleć w tę majówkę. W sercu natomiast czułam coraz większą tęsknotę za człowiekiem, którego kiedyś kochałam.

Wyjechałam z domu wcześnie rano, zanim jeszcze miasto zdążyło się obudzić na dobre. Dźwięki budzika mieszały się z moim niepokojem, ale nie pozwoliłam sobie na wahanie. Zapakowałam walizkę, sprawdziłam dwa razy, czy zamknęłam drzwi i ruszyłam w kierunku Mazur.

Radio grało cicho, a ja co chwilę zerkałam na mapę, jakby miejsce docelowe mogło się nagle oddalić albo zniknąć. W myślach układałam sobie różne scenariusze tego spotkania – od wzruszającego uścisku po niezręczne milczenie. Wspomnienia wracały falami: wspólne wieczory nad jeziorem, długie rozmowy pod gwiazdami, jego głos, który kiedyś był dla mnie najważniejszym dźwiękiem świata.

Z każdym kilometrem czułam, jak moje serce bije coraz mocniej. Wierzyłam, że w Giżycku czeka na mnie szczęście, które zgubiłam dwadzieścia lat temu. Nie wiedziałam, że prawda uderzy we mnie z taką siłą i zmieni moje postrzeganie samej siebie.

Chciałam go zobaczyć

Droga na Mazury dłużyła się w nieskończoność. Każdy kolejny kilometr przybliżał mnie do miejsca, w którym zostawiłam najważniejszą część swojego życia. Patrzyłam przez szybę samochodu na przesuwające się zielone krajobrazy, a w mojej głowie kłębiły się wspomnienia. Minęło dwadzieścia lat, odkąd po raz ostatni widziałam Tomasza. Dwadzieścia długich lat, podczas których próbowałam ułożyć sobie życie na nowo, ale żadna relacja nie przetrwała próby czasu. Zawsze porównywałam innych do niego. Tomasz był moim niedoścignionym ideałem, wielką miłością z czasów młodości, z którą rozstałam się w głupi, nieprzemyślany sposób.

Decyzja o wyjeździe na majówkę do Giżycka nie była przypadkowa. Od dawna wiedziałam, że Tomasz prowadzi tam uroczy pensjonat nad samym jeziorem. Śledziłam zdjęcia tego miejsca w internecie, wyobrażając sobie, jak wygląda jego codzienność. W końcu, w wieku czterdziestu siedmiu lat, postanowiłam przestać uciekać przed własnymi uczuciami. Chciałam go zobaczyć. Chciałam sprawdzić, czy w jego oczach wciąż tli się ta sama iskra, która kiedyś rozpalała moje serce.

Kiedy dotarłam do miasta, od razu poczułam ten specyficzny zapach wody i sosnowego lasu. Zaparkowałam samochód niedaleko centrum i postanowiłam przejść się pieszo w stronę jego pensjonatu. Wiatr delikatnie rozwiewał moje włosy, a promienie wiosennego słońca ogrzewały twarz. Starałam się uspokoić oddech. Przecież to tylko spotkanie po latach. Może wypijemy kawę, powspominamy dawne czasy, a może... może okaże się, że on również przez te wszystkie lata czekał właśnie na mnie.

Czekałam na to dwadzieścia lat

Pensjonat wyglądał dokładnie tak, jak na zdjęciach. Drewniana elewacja, piękne kwiaty w oknach i duży taras z widokiem na mieniącą się w słońcu taflę jeziora. Podeszłam bliżej, czując, jak dłonie zaczynają mi drżeć z emocji. Weszłam do środka. W niewielkim, przytulnym holu pachniało świeżo pieczonym ciastem i kawą. Za niewielką recepcją stał on.

Tomasz zmienił się, to było oczywiste. Miał siwe skronie, kilka głębokich zmarszczek na czole, ale jego sylwetka wciąż była wyprostowana, a uśmiech dokładnie ten sam, który pamiętałam. Serce podeszło mi do gardła. Wzięłam głęboki oddech i podeszłam do kontuaru.

– Dzień dobry – powiedziałam, starając się, by mój głos brzmiał pewnie. – Piękne miejsce.

Tomasz podniósł wzrok znad jakichś dokumentów. Spojrzał na mnie uprzejmie, z profesjonalnym uśmiechem gospodarza. Czekałam na ten moment. Czekałam, aż jego oczy rozszerzą się ze zdumienia, aż wypowie moje imię z niedowierzaniem i radością.

– Dzień dobry! Dziękuję bardzo – odpowiedział ciepło. – Szuka pani pokoju? Niestety na majówkę mamy pełne obłożenie, ale mogę polecić zaprzyjaźniony obiekt kilka ulic dalej.

Zamarłam. Patrzył na mnie bez cienia rozpoznania. Byłam dla niego tylko kolejną turystką, która weszła z ulicy. Mój umysł gorączkowo pracował. Jak to możliwe? Przecież spędziliśmy ze sobą najpiękniejsze lata młodości.

– Tomek... – zaczęłam cicho. – To ja. Beata.

Jego twarz zmieniła wyraz. Zmarszczył brwi, przyglądając mi się uważniej. Przez ułamek sekundy widziałam w jego oczach konsternację, która powoli ustępowała miejsca zakłopotaniu.

– Beata? – zapytał niepewnie, a potem nagle jego twarz się rozjaśniła, choć nie był to wybuch entuzjazmu, jakiego oczekiwałam. – Beata! Dobry Boże, kopę lat! Przepraszam cię najmocniej, zupełnie cię nie poznałem. Tyle czasu minęło!

Zabrzmiało to tak naturalnie, tak szczerze, że poczułam ukłucie w klatce piersiowej. Nie poznał mnie. Dla niego byłam kimś z zamierzchłej przeszłości, kimś, kogo rysy zatarły się w pamięci.

Ziemia usunęła mi się spod nóg

Zanim zdążyłam odpowiedzieć, z zaplecza dobiegł radosny, kobiecy śmiech. Drzwi otworzyły się i do holu weszła młoda kobieta, niosąc tacę z filiżankami. Miała długie, blond włosy, jasną cerę i duże, zielone oczy. Ubrana w prostą, zwiewną sukienkę, poruszała się z niezwykłą gracją.

– Kochanie, zrobiłam nam herbaty – powiedziała, stawiając tacę na stoliku obok. Dopiero po chwili zauważyła moją obecność. – Och, przepraszam. Nie wiedziałam, że mamy gości.

Tomasz objął ją delikatnie ramieniem. Jego oczy od razu nabrały zupełnie innego blasku. To było spojrzenie pełne bezgranicznej miłości i dumy.

– Kochanie, poznaj proszę Beatę. To moja stara znajoma jeszcze z czasów studiów – powiedział, po czym spojrzał na mnie. – Beato, to jest Ania. Moja narzeczona.

Patrzyłam na nią jak zahipnotyzowana. Świat wokół mnie na chwilę zawirował. Ania uśmiechnęła się szeroko, wyciągając do mnie dłoń. Była piękna. I była... mną.

To znaczy, nie dosłownie mną, ale wyglądała dokładnie tak, jak ja dwadzieścia lat temu. Ten sam kształt twarzy, podobny uśmiech, nawet sposób, w jaki odgarniała włosy z czoła, był uderzająco znajomy. Miała może dwadzieścia kilka lat. Patrzyłam na nią i widziałam swoje własne odbicie z czasów, gdy Tomasz trzymał mnie za rękę podczas długich spacerów po parku.

– Bardzo mi miło – powiedziała Ania melodyjnym głosem. – Tomek tak rzadko wspomina czasy studiów. Miło poznać kogoś z jego dawnego życia.

– Mi... mnie również miło – wydukałam, czując, jak ziemia usuwa mi się spod nóg.

Tomasz patrzył na Anię z takim zachwytem, jakiego zawsze pragnęłam. Wtedy do mnie dotarło. On nie szukał mnie. On znalazł kogoś, kto zatrzymał czas. Znalazł dziewczynę, którą byłam, zanim życie odcisnęło na mnie swoje piętno, zanim przybyło mi lat, doświadczeń i rozczarowań.

Zbyt długo żyłam złudzeniem

Siedzieliśmy przez chwilę na tarasie, popijając herbatę. Rozmowa toczyła się leniwie. Tomasz opowiadał o tym, jak kupił pensjonat, jak poznał Anię podczas jednego z jej wyjazdów wakacyjnych. Słuchałam tego wszystkiego, potakując w odpowiednich momentach, ale w środku czułam ogromną pustkę.

Przez całe lata żyłam złudzeniem. Goniłam za duchem przeszłości, wierząc, że nasza miłość została po prostu przerwana i czeka na odpowiedni moment, by wybuchnąć na nowo. Myślałam, że oboje w jakiś sposób tkwimy w tym samym punkcie. Tymczasem czas dla mnie zatrzymał się tylko w mojej głowie. Rzeczywistość ruszyła naprzód bez litości.

Kiedy pożegnałam się z nimi i odeszłam w stronę jeziora, nie czułam złości. Czułam jedynie ogromny, przytłaczający smutek, który powoli ustępował miejsca uldze. Tomasz nie był już moim Tomkiem. Był mężczyzną, który poszedł swoją drogą, a ja byłam tylko bladym wspomnieniem w jego życiorysie.

Stanęłam na pomoście, patrząc na falującą wodę. Wiatr znowu owiał moją twarz. Uświadomiłam sobie, że ta podróż była mi potrzebna. Musiałam zobaczyć to na własne oczy, by wreszcie zamknąć ten rozdział. Musiałam przestać być cieniem samej siebie z przeszłości. Zrozumiałam, że moje życie wciąż trwa, a ja mam przed sobą jeszcze wiele do odkrycia, ale już bez bagażu starych złudzeń.

Beata, 47 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

